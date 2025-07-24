#Promotion d'été





Top 23 Indicators est l'un des conseillers experts les plus configurables disponibles.





Les combinaisons et les modèles que vous pouvez créer sont presque infinis.





Cela vous offre une approche très unique et personnalisée des marchés avec lesquels vous souhaitez travailler.





La capacité à identifier un schéma répétitif et unique à travers de nombreuses combinaisons peut devenir un véritable atout.





Top 23 Indicators :











RSI – Relative Strength Index

MACD – Moving Average Convergence Divergence

MA – Moving Averages (SMA/EMA)

Bollinger Bands

Stochastic Oscillator

ATR – Average True Range

Ichimoku Kinko Hyo

ADX – Average Directional Index

Parabolic SAR

Volume (OBV)

CCI – Commodity Channel Index

DeMarker

Momentum

Force Index

Fractals

AO – Awesome Oscillator

WPR – Williams’ %R

MFI – Money Flow Index

Envelopes

TEMA

Alligator

Bears Power

Bulls Power











N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.