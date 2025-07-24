Top 23 Indicators
- Experts
- Kaloyan Ivanov
- Version: 1.3
- Activations: 5
Top 23 Indicators est l'un des conseillers experts les plus configurables disponibles.
Les combinaisons et les modèles que vous pouvez créer sont presque infinis.
Cela vous offre une approche très unique et personnalisée des marchés avec lesquels vous souhaitez travailler.
La capacité à identifier un schéma répétitif et unique à travers de nombreuses combinaisons peut devenir un véritable atout.
Top 23 Indicators :
RSI – Relative Strength Index
MACD – Moving Average Convergence Divergence
MA – Moving Averages (SMA/EMA)
Bollinger Bands
Stochastic Oscillator
ATR – Average True Range
Ichimoku Kinko Hyo
ADX – Average Directional Index
Parabolic SAR
Volume (OBV)
CCI – Commodity Channel Index
DeMarker
Momentum
Force Index
Fractals
AO – Awesome Oscillator
WPR – Williams’ %R
MFI – Money Flow Index
Envelopes
TEMA
Alligator
Bears Power
Bulls Power
