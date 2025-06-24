“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo.

¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta!

Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom).

Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla.

Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente:

Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están más cercanos, es decir, el área con mayor potencial de actuar como soporte o resistencia.

Una zona gris que marca el siguiente nivel de interés.

Líneas color aqua que indican los objetivos de precio de los toros.

Líneas color dorado que señalan los objetivos de precio de los osos.

Los indicadores manuales te brindan control completo y flexibilidad, permitiéndote ajustar los niveles según el contexto del mercado en tiempo real y tu intuición personal. Te obligan a un análisis profundo y práctico de la acción del precio, ayudándote a comprender cómo se forman realmente los soportes, resistencias y patrones. Al basarte en el juicio humano, filtran gran parte del “ruido” que los sistemas automáticos a menudo interpretan mal, reduciendo señales falsas. Y, como tú estableces cada nivel, puedes adaptarte al instante a noticias de última hora o movimientos extremos sin esperar actualizaciones de código.

¡Poder divino, oculto tras un juego sencillo!