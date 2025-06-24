Naturu
- Indicadores
- Ivan Stefanov
- Versión: 2.15
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 20
“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo.
¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta!
Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom).
Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla.
Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente:
-
Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están más cercanos, es decir, el área con mayor potencial de actuar como soporte o resistencia.
-
Una zona gris que marca el siguiente nivel de interés.
-
Líneas color aqua que indican los objetivos de precio de los toros.
-
Líneas color dorado que señalan los objetivos de precio de los osos.
Los indicadores manuales te brindan control completo y flexibilidad, permitiéndote ajustar los niveles según el contexto del mercado en tiempo real y tu intuición personal. Te obligan a un análisis profundo y práctico de la acción del precio, ayudándote a comprender cómo se forman realmente los soportes, resistencias y patrones. Al basarte en el juicio humano, filtran gran parte del “ruido” que los sistemas automáticos a menudo interpretan mal, reduciendo señales falsas. Y, como tú estableces cada nivel, puedes adaptarte al instante a noticias de última hora o movimientos extremos sin esperar actualizaciones de código.
¡Poder divino, oculto tras un juego sencillo!
complements my trading approach in a meaningful way, highly recommend it!