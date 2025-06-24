Naturu

5

“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo.
¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta!

Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom).
Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla.

Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente:

  • Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están más cercanos, es decir, el área con mayor potencial de actuar como soporte o resistencia.

  • Una zona gris que marca el siguiente nivel de interés.

  • Líneas color aqua que indican los objetivos de precio de los toros.

  • Líneas color dorado que señalan los objetivos de precio de los osos.

Los indicadores manuales te brindan control completo y flexibilidad, permitiéndote ajustar los niveles según el contexto del mercado en tiempo real y tu intuición personal. Te obligan a un análisis profundo y práctico de la acción del precio, ayudándote a comprender cómo se forman realmente los soportes, resistencias y patrones. Al basarte en el juicio humano, filtran gran parte del “ruido” que los sistemas automáticos a menudo interpretan mal, reduciendo señales falsas. Y, como tú estableces cada nivel, puedes adaptarte al instante a noticias de última hora o movimientos extremos sin esperar actualizaciones de código.

¡Poder divino, oculto tras un juego sencillo!

Comentarios 1
Mase
1729
Mase 2025.10.24 05:52 
 

complements my trading approach in a meaningful way, highly recommend it!

Productos recomendados
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indicadores
Indicador de alcance del precio. También sirve como término perfecto para soportes y resistencias. Lo utilizo en dos expertos. La herramienta básica para el trading profesional. El indicador analiza las últimas 500 barras y las utiliza para determinar los niveles (pero no predice el futuro ) . Personalmente, lo utilizo en TF H1. Es muy simple. Cuatro líneas en el gráfico y eso es todo. Sólo dos parámetros de entrada. Miles de indicadores. ¿Por qué esto? ¿Es bueno? No. Es muy bueno. Por favor, pr
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Indicador Fibo Daily Channel Este indicador es una potente herramienta para los operadores, ya que proporciona niveles diarios precisos de soporte y resistencia basados en cálculos de extensión y retroceso de Fibonacci. Este indicador traza automáticamente puntos pivote clave (PP, R1, R2, S1, S2), así como niveles de extensión adicionales (R3, R4, S3, S4), lo que ayuda a los operadores a identificar posibles zonas de reversión y ruptura con facilidad. Incluye alertas personalizables y notificaci
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Indicadores
Fractal 358 Plus es un indicador predictivo que proporciona la visión más clara de los movimientos de los precios. Identificando patrones gráficos como Caixote (Crate), Pivot e Inside Candle , muestra puntos de entrada y salida, así como amenazas para sus operaciones en los mercados. Viene listo para usar con B3 Mini Index (serie WIN$) y se puede ajustar para utilizarlo con cualquier activo y marco temporal. El Fractal 358 desentraña el movimiento de los precios Basado en la secuencia de Fibon
Currencies Strength
Jinsong Zhang
Indicadores
Este indicador se utiliza para comparar la fuerza relativa de la operación en el gráfico frente a los otros varios símbolos seleccionados. Al comparar el movimiento del precio de cada variedad negociada en base al mismo día base, se pueden ver varias líneas de tendencia de diferentes direcciones, que reflejan la relación fuerte y débil entre las diversas variedades negociadas, de modo que podemos tener una comprensión más clara de la tendencia del mercado. Por ejemplo, puede aplicar este indica
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity es un indicador plano. Esta versión mejorada del indicador CalcFlat cuenta con tres líneas adicionales que aumentan significativamente su eficacia. A diferencia de su predecesor con dos niveles estáticos, Terra Infinity añade tres líneas dinámicas por encima del histograma principal, que se interpretan de la siguiente manera: línea de señal base, línea de señal mínima, línea de señal máxima. Estas líneas se forman utilizando el parámetro adicional Avg, que es el valor medio del
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. MercariaPattern1-2-3 sigue el movimiento de los precios, detecta estructuras 1-2-3 de tres tramos y destaca el momento en que el escenario se confirma mediante una ruptura de niveles clave. El indicador combina las oscilaciones locales en una figura compacta 0-1-2-3 , detecta estructuras de tres tramos 1-2-3
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicadores
El SuperTrend Advance Trading es un indicador técnico ampliamente utilizado basado en la Estrategia SuperTrend + Acción del Precio + EMA . Cómo funciona: - Se pueden generar Señales de Compra/Venta cuando la tendencia se invierte, se cumplen las condiciones de Acción del Precio, Línea de Tendencia y EMA. - Después de que aparezca la Señal , sea paciente y espere hasta que la vela se cierre, en ese momento coloque la orden lo antes posible. Puede tener tiempo para revisar su entrada, considere si
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Acerca del Indicador Este indicador se basa en simulaciones de Monte Carlo sobre los precios de cierre de un instrumento financiero. Por definición, Monte Carlo es una técnica estadística utilizada para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que implica números aleatorios basados en resultados observados previamente. ¿Cómo Funciona? Este indicador genera múltiples escenarios de precios para un valor, modelando cambios de precios aleatorios a lo largo del tiempo basados e
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicadores
¿Le gusta, como a mí, operar con la tendencia? Entonces este indicador le ayudará. Rainbow Trend es un indicador de tendencia, que utiliza varias Medias Móviles en el gráfico. Mide diferentes zonas de fuerza de tendencia para diferentes periodos: muy largo plazo, largo plazo, medio plazo, corto plazo y muy corto plazo. Cada zona tiene su color, y es posible tener alerta sonora cuando los precios salen de una zona y entran en otra. Su configuración es muy sencilla. Si encuentras algún bug o tiene
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indicadores
Este indicador utiliza un algoritmo de cálculo matemático . Este algoritmo calcula el resto entre el modelo actualizado y los valores reales y produce el posible progreso del gráfico en el gráfico. No es un super profeta en el comercio, pero es muy bueno para el comerciante al entrar en el mercado y para analizarlo antes de entrar. Aplicable para todas las monedas. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и реаль
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicadores
Indicador Engulfing with E MAs Libere el poder de la detección avanzada de patrones de velas con el indicador Engulfing with EMAs , una herramienta de vanguardia diseñada para MetaTrader 5. Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones engulfing con la fuerza del seguimiento de tendencias de las medias móviles exponenciales (EMA 21 y EMA 50). Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones envolventes con la fuerza de seguimiento de tendencias de
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT5   es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador   100% sin repintado   de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos:   divisas ,   materias primas ,   criptomonedas ,   índices ,   acciones .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de prod
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indicadores
El indicador KT Momentum Arrows se basa en una ruptura momentánea que se calcula mediante la desviación de las bandas y la volatilidad emergente en una dirección determinada. Se genera una señal de compra cuando el precio cierra por encima de la banda superior y una señal de venta cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior. Se utiliza un coeficiente de magnitud como parámetro de entrada, el cual afecta tanto la desviación de las bandas como la medición de la volatilidad. Este valor
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) - Está habilitado para 4 compras. ¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra (indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre Gann Oro EA MT5 Introducción Las teorías de W.D. Gann en el análisis té
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Otros productos de este autor
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador identifica con precisión las divergencias alcistas y bajistas entre los movimientos de los precios y el histograma MACD, utilizando períodos de medias móviles exponenciales (EMA) de 5 (rápida), 34 (lenta) y un período de línea de señal de 5. El indicador resalta los puntos donde el momentum se debilita, señalando posibles reversiones de tendencia. Reglas para la correcta identificación de divergencias: La divergencia alcista es válida cuando el precio forma mínimos más bajos y el
FREE
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador es una herramienta interactiva de etiquetado de Ondas de Elliott para MetaTrader 4 y 5. Permite al usuario colocar manualmente etiquetas de ondas directamente en el gráfico, seleccionando el tamaño de la etiqueta, el color y el tipo de onda (correcciones ABC, impulsos de cinco ondas o estructuras WXY) desde un menú en el gráfico. Con un solo clic en el gráfico, el indicador coloca de forma secuencial las etiquetas de ondas correspondientes en el precio y el tiempo elegidos, ayudan
FREE
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicadores
El indicador mide el desequilibrio entre alcistas y bajistas durante un periodo elegido y muestra una línea recta entre los dos puntos. Si los toros tienen más volumen que los osos, la línea se vuelve verde.  Si los osos tienen más volumen, se vuelve roja. La línea también muestra la diferencia porcentual de volumen. El indicador muestra los mismos datos en una ventana separada. También puede ver el volumen dividido. El indicador tiene dos modos. Para ello, hay un botón en la parte superio
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
2 SNAKES es un sistema de scalping de primera clase. Como las entradas son bastante precisas, es probable que se convierta en adicto a este sistema muy rápidamente.  Usted tiene 2 serpientes. Cuando usted ve una vela por encima o por debajo de ellos que no los toca - que es su señal de scalping. Si utiliza un marco de tiempo mayor, el scalping puede convertirse en seguimiento de tendencia. Las serpientes se calculan con precisión en relación con el estado actual del mercado. NO SON medias
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador es una herramienta interactiva de etiquetado de Ondas de Elliott para MetaTrader 4 y 5. Permite al usuario colocar manualmente etiquetas de ondas directamente en el gráfico, seleccionando el tamaño de la etiqueta, el color y el tipo de onda (correcciones ABC, impulsos de cinco ondas o estructuras WXY) desde un menú en el gráfico. Con un solo clic en el gráfico, el indicador coloca de forma secuencial las etiquetas de ondas correspondientes en el precio y el tiempo elegidos, ayudan
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cualquier punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Líneas principales de Meravith: Línea de agotamiento de volumen alcista – sirve como objetivo. Línea de agotamiento de volumen bajista – sirve como objetivo. Línea de tendencia – indica la tendencia del mercado. Cambia de color según si el mercado es alcista o bajista, y actúa como soporte de la tendencia. Cómo usarlo: haga doble clic en la línea vertical púrpura y muévala a l
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Legendarios niveles de William Gann en un indicador MT5 totalmente automatizado. GANN Master identifica las zonas clave donde el precio tiene más probabilidades de revertir o continuar su tendencia, basándose en datos diarios, semanales y mensuales. Características clave: Botones de un solo clic para periodos: pulsa Daily, Weekly o Monthly para trazar al instante las zonas correspondientes al día, la semana o el mes actuales Modos Automático y Manual • Automático: GANN Master calcula todos los
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
SENSE es un sistema automatizado que combina métodos GANN seleccionados con cálculos fractales. El sistema nos dice dónde abrir y cerrar operaciones. Ya no es necesario perder tiempo en cálculos complejos: SENSE lo hace todo por usted. Sólo tiene que instalar el indicador. Principios básicos: El mercado es alcista cuando el precio está por encima de las líneas blancas. Compre por encima de las líneas blancas, pare por debajo Las líneas verdes son objetivos alcistas El mercado es bajista cuan
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Este indicador separa eficazmente el volumen de ticks en el mercado de divisas en categorías alcistas y bajistas. Además, proporciona la funcionalidad de calcular y mostrar la suma de los volúmenes de ticks alcistas y bajistas para cualquier período seleccionado de su elección. Puede ajustar fácilmente el periodo moviendo las dos líneas azules del gráfico, lo que permite un análisis de volumen personalizable y preciso adaptado a sus necesidades de negociación. Si lo encuentra útil, ¡sus come
FREE
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels es un indicador de negociación fácil de usar que proporciona señales claras de compra y venta junto con niveles de precios dinámicos, ayudando a los operadores a planificar sus entradas y salidas con más confianza. La herramienta es muy flexible: puede utilizarse como estrategia independiente o integrarse en cualquier sistema de negociación existente. Funciona en todos los plazos y en todos los mercados: Forex, Oro, Índices, Cripto o Acciones. Balance Levels se adapta a todos los
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador se basa en la experiencia práctica.  Introduce la fecha/hora de tu top/bottom. Calcula el nivel más visitado desde el top/bottom hasta el momento actual. Se actualiza automáticamente con cada nueva vela. Puede utilizar simultáneamente varios indicadores para diferentes tendencias y plazos. La duración se traza siempre desde el inicio del periodo hasta el momento actual. Útil herramienta PRO.
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels es un indicador de trading fácil de usar que proporciona señales claras de compra y venta junto con niveles de precios dinámicos, ayudando a los traders a planificar sus entradas y salidas con mayor confianza. La herramienta es muy flexible: puede utilizarse como estrategia independiente o integrarse en cualquier sistema de trading existente. Funciona en todos los marcos temporales y en todos los mercados : Forex, Oro, Índices, Criptomonedas o Acciones. Balance Levels se adapta a
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicadores
ENIGMERA: El núcleo del mercado Importante: La demostración de MQL5.com se ejecuta en el Strategy Tester y puede no reflejar completamente la funcionalidad de Enigmera. Consulta la descripción, las capturas de pantalla y el video para más detalles. ¡No dudes en contactarme si tienes alguna pregunta! El código del indicador ha sido completamente reescrito. La versión 3.0 añade nuevas funcionalidades y elimina errores acumulados desde el inicio del indicador. Introducción Este indicador y sistem
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador LEVELSS muestra: - Zona diaria alcista y bajista. Es visible todos los días de 00:00 a 23:59.  - La zona semanal alcista y bajista. Es visible desde las 0:00 del lunes hasta las 23:59 del viernes de cada semana. - Canal especialmente calculado de un marco temporal específico que se muestra en todos los demás marcos temporales. Por defecto, se trata del marco temporal de 4 horas que puede cambiar a cualquier otro marco temporal en el que desee operar. Se calcula sin parar. En la p
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Los objetivos precisos de GANN se calculan según sus métodos probados a lo largo del tiempo y se presentan justo frente a ti. Esta herramienta está diseñada para hacer que el trading sea más sencillo e intuitivo. Al mover la línea blanca hacia arriba o la línea verde hacia abajo, verás de inmediato por qué las técnicas de GANN siguen siendo influyentes en el mundo del trading. Las estrategias de GANN se centran en predecir los movimientos del mercado con gran precisión, y esta herramienta pone
Stefanov
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador muestra zonas de soporte y resistencia definidas lógicamente utilizando el MACD. En el vídeo se explica todo el concepto y se muestran ejemplos concretos. El indicador funciona en cualquier instrumento y marco temporal. No se repinta. Después de colocarlo en el gráfico, por favor, pase por todos los marcos temporales secuencialmente, desde el mensual hasta el de 1 minuto, para que todas las líneas se carguen correctamente. Después de eso, puede empezar a utilizarlo. El concepto e
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador FIFTY ahora está disponible en una versión automatizada, eliminando la necesidad de dibujar los niveles manualmente. Esta versión traza automáticamente los niveles diarios, semanales, mensuales y anuales en el gráfico, garantizando precisión y ahorrando tiempo. Además, incluye botones para alternar la visibilidad de estos niveles, permitiendo una personalización total. Para quienes lo prefieran, la versión gratuita del indicador sigue estando disponible y completamente funcional, br
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo. ¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta! Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla. Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente: Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están
Horizont
Ivan Stefanov
Indicadores
Horizont es un sistema de trading que proporciona una configuración de operación completa: punto de entrada, objetivo 1, objetivo 2 y stop loss, todo calculado automáticamente. El sistema identifica automáticamente los máximos y mínimos del mercado y los conecta para definir la tendencia actual. Usted selecciona qué tendencia operar y Horizont genera los niveles correspondientes de entrada, objetivos y stop. El sistema incluye gestión automática del riesgo. Verifica el balance de su cuenta, cal
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicadores
ENIGMERA: El núcleo del mercado (Este es un indicador manual y contiene funciones que pueden no ser compatibles con el entorno actual de pruebas de MetaTrader) Introducción Este indicador y sistema de trading representan un enfoque único hacia los mercados financieros. ENIGMERA utiliza ciclos fractales para calcular con precisión los niveles de soporte y resistencia. Muestra la auténtica fase de acumulación y proporciona dirección y objetivos. Es un sistema que funciona tanto en tendencias como
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: El indicador resalta las zonas donde se declara interés en el mercado y luego muestra la zona de acumulación de órdenes . Funciona como un libro de órdenes a gran escala . Este es el indicador para el dinero más grande . Su rendimiento es excepcional. Cualquier interés que exista en el mercado, lo verás claramente . (Esta es una versión totalmente reescrita y automatizada: ya no se requiere análisis manual). La velocidad de transacción es un in
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Uno de los pocos indicadores que calcula niveles únicamente basándose en el precio. El indicador no se ve afectado por marcos de tiempo, tendencias ni ciclos del mercado. Uno de los indicadores más lógicos jamás creados. El indicador FIFTY ahora viene en una versión automatizada, eliminando la necesidad de dibujar niveles manualmente. Esta versión traza automáticamente los niveles diarios, semanales, mensuales y anuales en el gráfico, asegurando precisión y ahorrando tiempo. Además, se incluyen
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
SPEKULATOR es un sistema de trading manual y un indicador que te ayuda a identificar zonas clave de soporte y la dirección del mercado. Domina el mercado con una estrategia simple y sabiduría oculta. Tú eliges cualquier punto alto (TOP) y bajo (BOTTOM) en el gráfico, y el indicador dibuja: Una zona de soporte para tu tendencia. Para una tendencia alcista, aparece una zona verde; para una tendencia bajista, una roja. La sensibilidad de la zona de soporte se puede ajustar en la configuración del i
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicadores
Time Zones Fifty El indicador resuelve un problema fundamental: Cómo debemos contar el tiempo, qué zonas usar, cómo y por qué. Está basado completamente en la lógica. Aplicación de las zonas de tiempo Para aplicar las zonas de tiempo necesitamos un momento inicial. Este punto de partida debe estar definido lógicamente, no elegido al azar. Algunos eligen comenzar desde: el primer día del año, el primer día del mes, el inicio de un trimestre o una semana. Pero esto supone que la actividad del merc
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicadores
El indicador Volume Equilibrium muestra los niveles donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Puede calcular estos niveles para cada día, semana, mes y año. Cuando el precio está por encima de la línea, significa que el volumen está del lado de los compradores y el mercado es alcista. Cuando el precio está por debajo de la línea, significa que el volumen está del lado de los vendedores y el mercado es bajista. El indicador utiliza el algoritmo del indicador “Meravith” para calcular l
Filtro:
Mase
1729
Mase 2025.10.24 05:52 
 

complements my trading approach in a meaningful way, highly recommend it!

Respuesta al comentario