Naturu
- Индикаторы
- Ivan Stefanov
- Версия: 2.15
- Обновлено: 25 декабря 2025
- Активации: 20
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма.
Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости!
При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom).
Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить.
Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает:
-
магентовую зону, показывающую, где интересы быков и медведей наиболее близки, то есть область с наибольшим потенциалом выступить в роли поддержки или сопротивления;
-
серую зону, обозначающую следующий уровень интереса;
-
линии цвета аква, указывающие ценовые цели быков;
-
линии золотого цвета, указывающие ценовые цели медведей.
Ручные индикаторы дают полный контроль и гибкость, позволяя настраивать уровни с учётом текущей рыночной ситуации и личной интуиции. Они заставляют более глубоко и вручную анализировать движение цены, помогая понять, как на самом деле формируются поддержка, сопротивление и паттерны. Опираясь на человеческое суждение, они отфильтровывают большую часть «шума», который автоматические системы часто неправильно интерпретируют, снижая количество ложных сигналов. А так как вы устанавливаете каждый уровень самостоятельно, можно мгновенно реагировать на срочные новости или экстремальные движения, не дожидаясь обновления кода.
Божественная сила, скрытая за простой игрой!
