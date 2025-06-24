Naturu

«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма.
Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости!

При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom).
Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить.

Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает:

  • магентовую зону, показывающую, где интересы быков и медведей наиболее близки, то есть область с наибольшим потенциалом выступить в роли поддержки или сопротивления;

  • серую зону, обозначающую следующий уровень интереса;

  • линии цвета аква, указывающие ценовые цели быков;

  • линии золотого цвета, указывающие ценовые цели медведей.

Ручные индикаторы дают полный контроль и гибкость, позволяя настраивать уровни с учётом текущей рыночной ситуации и личной интуиции. Они заставляют более глубоко и вручную анализировать движение цены, помогая понять, как на самом деле формируются поддержка, сопротивление и паттерны. Опираясь на человеческое суждение, они отфильтровывают большую часть «шума», который автоматические системы часто неправильно интерпретируют, снижая количество ложных сигналов. А так как вы устанавливаете каждый уровень самостоятельно, можно мгновенно реагировать на срочные новости или экстремальные движения, не дожидаясь обновления кода.

Божественная сила, скрытая за простой игрой!

Mase
1729
Mase 2025.10.24 05:52 
 

complements my trading approach in a meaningful way, highly recommend it!

