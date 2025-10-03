Shock Pullback

Shock Pullback Göstergesi - Piyasa Analizinde Gerçek Bir Çığır

Shock Pullback Göstergesi, geri çekilmeleri ve birikim bölgelerini tespit etmede gerçek bir yeniliktir. Tamamen yenilikçi bir algoritma üzerine kurulu olan bu araç, yatırımcıların işlem fırsatlarını belirlemesine, fiyat hareketlerini takip etmesine ve geri çekilmeleri, birikim bölgelerini, boşlukları ve kırılmaları kolaylıkla ve mutlak netlikle tespit etmesine olanak tanır.

Temel Özellikler:

  • Standart ve Kademeli Shock Pullback Çizgileri: Piyasa trendlerini, geri çekilme bölgelerini, birikim alanlarını, boşluk başlangıç ve bitişlerini ve kırılma fırsatlarını belirlemek için etkileşimli renklendirmeli (mavi, yeşil, kırmızı) iki dinamik çizgi (standart ve kademeli) sunar.

  • Dinamik Kademeli Bantlar: Piyasa oynaklığını izlemek ve kırılma noktalarını yüksek hassasiyetle belirlemek için özelleştirilebilir üst ve alt bantlar.

  • Geri Çekilme, Birikim ve Fiyat Boşluğu Tespiti: Renkli dikdörtgenlerle geri çekilmeleri ve fiyat boşluklarını gösterir, boşluk kapanışından sonra çizgilerin renklendirilmesi seçeneğiyle güçlü fiyat hareketlerini vurgular.

  • Pip Sayacı: Grafik üzerinde kar veya zararı piplerle görsel olarak takip etme imkanı sunar, karlar (açık yeşil) ve kayıplar (sarı) için özel renklerle.

  • İşlem Mantığı: Yeni bir mavi çizgi oluştuğunda ve yeni bir geri çekilme göründüğünde, beyaz pip sayacı - veya yeni bir renk - görünene kadar açık işlem kapatılır. Çizgilerin her durumda yeşil veya kırmızıya dönmeden mavi kalmasını sağlama seçeneği mevcuttur.

  • Esnek Özelleştirme: Ayarlanabilir parametreler arasında gösterge periyodu, bant çarpanı, çizgi kalınlığı ve kırılma onayı için mum sayısı bulunur.

  • Çoğu Piyasaya Uygun: Altın ve popüler endeks piyasaları - Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX ve diğerleri - ile EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY gibi döviz çiftleri ve diğer birçok güçlü çift için ideal bir araçtır.


Önerilen ürünler
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Göstergeler
MT4 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator , Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren Fibonacci seviyeleri gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın aldıktan
Marubozu Pro MT5
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
Commercial Description – Marubozu Pro (MT5) Description Marubozu Pro is a professional indicator for MetaTrader 5 that automatically detects Marubozu candles (bullish and bearish) directly on your chart. It helps traders identify strong market momentum where buyers or sellers take full control, by displaying clear visual arrows for buy and sell signals. This tool is designed to be simple, effective, and fast , perfect for manual trading or as a filter in automated strategies. Key Features
Nova AC Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova AC Trader is a modern automation of the Accelerator Oscillator (AC) — a Bill Williams momentum tool designed to detect shifts in market acceleration before trends fully form. This EA transforms the indicator’s early-warning nature into a structured trading system that reacts only when momentum changes are clear and consistent. Instead of waiting for the trend to be obvious, Nova AC Trader identifies when market acceleration starts to turn — offering opportunities at the earliest stage of mo
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Göstergeler
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Göstergeler
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (1)
Göstergeler
Cumulative Delta Volume (CDV) Swing Level - Absorption & Exhaustion Detector Full Documentation: [Download PDF]( https: //drive.google.com/file/d/1jrLaC_drgino8fOXZ37qTHl6KGUValEk/view ) Professional CDV Analysis for Market Reversals This indicator identifies CDV absorption and exhaustion patterns to detect precise market turning points. It analyzes cumulative delta volume flow to reveal when smart money accumulates (absorption) or distributes (exhaustion) before major price reversals. Core
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Göstergeler
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Göstergeler
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Göstergeler
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Inguz
Maxim Kuznetsov
Göstergeler
Ing (inguz,ingwar) - the 23rd rune of the elder Futhark ᛝ, Unicode+16DD. Add some runic magic to your trading strategies. The correct marking of the daily chart will indicate to you the successful moments for counter-trend trading. Simple to use, has high efficiency in volatile areas. Be careful in lateral movements. Signals ᛝ are generated when the main lines of construction intersect. Red arrow down - recommended sales Blue up arrow - recommended purchases rare purple arrows indicate exce
ATR Line
Evgeny Levchenko
Göstergeler
The indicator - "ATR Line" determines the current trend and gives signals to buy (green arrow to the top) or sell (red arrow to the bottom). The indicator calculation is based on the deviation of the average price of the instrument from its average true range - ATR. The moving average of prices is used to reduce "market noise". If the main line of the indicator - "ATR Line" is lower the instrument price chart, then the market is in a "bullish" trend. If the main line of the indicator is higher t
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Göstergeler
MetaTrader 5 için geliştirilen Weis Wave Scouter ile gelişmiş hacim analizinin gücünü keşfedin! Bu devrim niteliğindeki gösterge, Wyckoff yönteminin ve Hacim Yayılımı Analizinin (VSA) kanıtlanmış ilkelerini birleştiriyor. Operasyonlarında doğruluk ve derinlik arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır ve kümülatif hacim dalgası analizi yoluyla piyasanın taktiksel bir okumasını sunar. Weis Wave Scouter, Classic, NightVision ve OceanBreeze gibi özelleştirilebilir renk temaları ile renkli histogramlar
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Göstergeler
Trend and Signals MT5  indicator scans  30 trading Instruments (Forex, Metals and Indices).     It uses special algorithm on the  current market   based on   Pure Price Action   and display the overall trend and signal on the dashboard. When signals are produced the indicator sends alert and notification. Strategy for Signals This indicator uses the daily timeframe to determine the direction of the trend. The hourly timeframe is used to identify possible entries. Main trend and is determined by
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Göstergeler
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Göstergeler
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Göstergeler
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Göstergeler
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Göstergeler
Introduction Excessive Momentum Indicator is the momentum indicator to measure the excessive momentum directly from raw price series. Hence, this is an extended price action and pattern trading. Excessive Momentum Indicator was originally developed by Young Ho Seo. This indicator demonstrates the concept of Equilibrium Fractal Wave and Practical Application at the same time. Excessive Momentum detects the market anomaly. Excessive momentum will give us a lot of clue about potential reversal and
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Göstergeler
ATREND: Nasıl Çalışır ve Nasıl Kullanılır ### Nasıl Çalışır "**ATREND**" göstergesi, MT5 platformu için tasarlanmış olup, traderlara sağlam alım ve satım sinyalleri sağlamak amacıyla teknik analiz metodolojilerinin bir kombinasyonunu kullanır. Bu gösterge, öncelikle volatilite ölçümü için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanır ve potansiyel piyasa hareketlerini belirlemek için trend tespit algoritmalarıyla birleştirir. Satın aldıktan sonra bir mesaj bırakın ve özel bir bonus hediyesi kazanın. ##
FDP Strong Point new
Yauheni Dashevich
Göstergeler
This indicator shows a candle combination based on dodge, dodge and pin bar. The logic of the pattern is to stand on the side of strength, after uncertainty. The indicator is universal and is useful for trading binary options, forex, ETFs, cryptocurrency, stocks. The indicator supports timeframes from M5 to MN, including non-standard TF presented in MT5. (М5,М6,М10,M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN). The ability to enable and disable TF is implemented. Sound alerts and
Terra Infinity
Ivan Simonika
Göstergeler
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
MW Pattern Pro MT5
Noiros Tech
Göstergeler
M & W Pattern Pro is an advanced scanner for M and W patters , it uses extra filters to ensure scanned patterns are profitable. The indicator can be used with all symbols and time frames. The indicator is a non repaint indicator with accurate statistics calculations. To use , simply scan the most profitable pair using the statistics dashboard accuracy , then enter trades on signal arrow and exit at the TP and SL levels. STATISTICS : Accuracy 1 : This is the percentage of the times price hits TP
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Göstergeler
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
AW Prime Oscillator MT5
AW Trading Software Limited
Göstergeler
İki osilatörün birleşimi. Birincisi giriş noktalarını, ikincisi ise mevcut trendi gösterir. Gösterge, osilatör sinyallerini iki modda oklarla görüntüleyebilir; tüm hızlı osilatör sinyalleri veya yalnızca mevcut trend yönündeki sinyaller. Çok zaman dilimli bir panele ve üç tür sinyal bildirimine sahiptir. Faydalar: Günlük ve scalping ticaretine uygundur Trend filtreleme Basit ve hassas kurulum Çoklu zaman dilimi paneli Bir danışmana entegrasyona uygundur. Herhangi bir sembol ve herhangi bir zaman
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (66)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (16)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Breakout PRO       yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna da
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Göstergeler
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Göstergeler
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Trend Pro Catcher
Saqib Ayub
Göstergeler
TrendCatcher Indicator - Features and Usage Guide =============================================== Overview -------- TrendCatcher is a MetaTrader 5 (MT5) custom indicator designed for identifying trend changes using Exponential Moving Average (EMA) crossovers with optional Average Directional Index (ADX) filtering. It provides visual signals, alerts, and dynamic trend zones for better trading decisions. Key Features ------------ 1. EMA Crossover Signals    - Fast EMA (default: 20-period) and Sl
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
Professional CDV with Aggressive Score
TitanScalper
Göstergeler
Overview The Professional CDV with Aggressive Score is a comprehensive volume analysis tool that combines visual Cumulative Delta Volume (CDV) representation with an advanced aggressive scoring system. Built using proven Professional Orderflow Platform methodology, this indicator provides traders with deep insights into market microstructure and volume dynamics. Key Features Professional Orderflow CDV Implementation Authentic Professional Orderflow Platform delta multiplier calculation methodolo
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Göstergeler
MetaForecast, fiyat verilerindeki harmonileri kullanarak herhangi bir piyasanın geleceğini tahmin eder ve görselleştirir. Piyasa her zaman tahmin edilemezken, fiyatlarda bir desen varsa, MetaForecast geleceği mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin edebilir. Benzer ürünlere göre, MetaForecast piyasa eğilimlerini analiz ederek daha kesin sonuçlar üretebilir. Giriş Parametreleri Past size (Geçmiş boyut) MetaForecast'ın gelecekteki tahminler oluşturmak için kullandığı çubuk sayısını belirtir. Mo
Meta Cipher A
SILICON HALLWAY PTY LTD
5 (1)
Göstergeler
Meta Cipher A: Precision Overlay Suite for Price Action Meta Cipher A brings the popular Market Cipher A concept to MetaTrader 5 as a precision overlay indicator. Engineered to display preemptive signals directly on your price chart, it combines an 8 EMA ribbon, WaveTrend analysis, and eight distinct signal types to help you spot entries, exits, and high risk environments before they fully develop. While Meta Cipher A stands strong on its own, it is designed to pair naturally with Meta Ciphe
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Göstergeler
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Yazarın diğer ürünleri
Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (8)
Göstergeler
Lütfen olumlu bir yorum bırakın. Önemli Not: Ekran görüntülerinde gösterilen resim, benim göstergelerim olan Suleiman Levels göstergesi ve RSI Trend V göstergesine aittir ve elbette bağlı olan "Time Candle" da dahildir. Bu "Time Candle", ileri düzey analiz ve özel seviyeler için kapsamlı bir gösterge olan Suleiman Levels'in orijinal bir parçasıdır. Beğenirseniz "RSI Trend V" göstergesini deneyin: https://www.mql5.com/en/market/product/132080 ve beğenirseniz "Suleiman Levels" göstergesini deneyi
FREE
Volume Liquidity Hunter Scalping
Suleiman Alhawamdah
Göstergeler
Volume & Liquidity Hunter – Scalping , birden fazla zaman diliminde gerçek zamanlı olarak hacim artışlarını ve likidite alanlarını izlemek amacıyla tasarlanmış profesyonel bir scalping göstergesidir. Bu gösterge, "akıllı para (smart money)" kavramlarını gerçek piyasa koşulları ile birleştirerek, hassas scalping işlemleri için ideal bir araç haline getirir. Tersine dönüşlerde, kırılmalarda ya da adil değer açıklıklarında (FVG) işlem yapmanızda fark etmez – bu gösterge, gerçek satın alma ve satış
Suleiman Levels
Suleiman Alhawamdah
5 (3)
Göstergeler
لا: لا: تم   ضبط الشاشة على الصورة، بالإضافة إلى 2 من مؤشرات "مستويات سليمان" و"RSI Trend V" المتغيرة. سليمان مستويات Göstergesi ، ممتاز، لديه خبرة مهنية في التحليل. لقد قمت بكتابة 9,800 كتابًا ، وقم بتحليل الرسومات الجرافيكية الخاصة بها في زماننا هذا من خلال الحصول على نتائج صافية. لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر.   سليمان ليفلز إن غوتشلو أوزيليكليري: Sarı Kutular (Finansal Akış Tespiti)   - Sarı Kutular için Not: "Göstergenin tamamen yenilikçi ve özel bir özelliği - Sıfırdan keşfedildi" : Belirl
Data Historical Suleiman
Suleiman Alhawamdah
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ: BU UZMAN YALNIZCA VERİ İNDİRME İÇİNDİR VE HERHANGİ BİR İŞLEM GERÇEKLEŞTİRMEZ Uzman Danışmanın İşlevi: Geçmiş verileri doğru, hatasız ve hızlı bir şekilde indirmek. Gereklilik: Bazen, çizimler, grafikler, çizgiler ve oklar içeren belirli göstergelerin grafiğe yerleştirildiğinde veya zaman dilimleri arasında geçiş yapıldığında garip davrandığını fark ederiz. Çizimler ve çizgiler ana ekranda doğal olmayan bir şekilde hareket edebilir. Bu sorun, bazı göstergelerin ihtiyaç duyabileceği gerekl
FREE
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Göstergeler
Hoş Geldin Fiyatı: 35 $ Baş ve Omuz Deseni , hem yükseliş hem de düşüş Baş ve Omuz formasyonlarını içeren güvenilir desen tanıma arayan traderlar için idealdir. Entegre Fibonacci seviyeleri, boyun çizgisi kırılım tespiti ve erken tahmin teknikleriyle donatılmıştır. Grafik yapılarını ve trend dönüşlerini belirlemede teknik analize ve hassasiyete önem verenler için güçlü bir MT5 aracıdır. Çift Tespit Yöntemi Yöntem 1 - Klasik Desen Tespiti Tanımlanmış yapısal kurallar kullanarak standart Baş ve O
RSI Trend V1
Suleiman Alhawamdah
Göstergeler
Önemli Not: Ekran görüntülerinde gösterilen "Bazı görseller" benim indikatörlerim olan Suleiman Levels Indicator ve RSI Trend V Indicator 'dan alınmıştır. RSI Trend V Indicator trend belirleme amacıyla tasarlanmış olup, Fibonacci ile entegre edilerek hedef bölgeleri ve potansiyel geri dönüş noktalarını belirler. Bu, genel trend yönünü belirlemede son derece güçlü, katı ve kullanışlı bir indikatördür. Potansiyel fiyat hareketi geri dönüş bölgelerinde görünen yükseliş ve düşüş okları içerir. Anca
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt