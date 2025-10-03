Shock Pullback
- Göstergeler
- Suleiman Alhawamdah
- Sürüm: 3.3
- Güncellendi: 3 Ekim 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Shock Pullback Göstergesi - Piyasa Analizinde Gerçek Bir Çığır
Shock Pullback Göstergesi, geri çekilmeleri ve birikim bölgelerini tespit etmede gerçek bir yeniliktir. Tamamen yenilikçi bir algoritma üzerine kurulu olan bu araç, yatırımcıların işlem fırsatlarını belirlemesine, fiyat hareketlerini takip etmesine ve geri çekilmeleri, birikim bölgelerini, boşlukları ve kırılmaları kolaylıkla ve mutlak netlikle tespit etmesine olanak tanır.
Temel Özellikler:
-
Standart ve Kademeli Shock Pullback Çizgileri: Piyasa trendlerini, geri çekilme bölgelerini, birikim alanlarını, boşluk başlangıç ve bitişlerini ve kırılma fırsatlarını belirlemek için etkileşimli renklendirmeli (mavi, yeşil, kırmızı) iki dinamik çizgi (standart ve kademeli) sunar.
-
Dinamik Kademeli Bantlar: Piyasa oynaklığını izlemek ve kırılma noktalarını yüksek hassasiyetle belirlemek için özelleştirilebilir üst ve alt bantlar.
-
Geri Çekilme, Birikim ve Fiyat Boşluğu Tespiti: Renkli dikdörtgenlerle geri çekilmeleri ve fiyat boşluklarını gösterir, boşluk kapanışından sonra çizgilerin renklendirilmesi seçeneğiyle güçlü fiyat hareketlerini vurgular.
-
Pip Sayacı: Grafik üzerinde kar veya zararı piplerle görsel olarak takip etme imkanı sunar, karlar (açık yeşil) ve kayıplar (sarı) için özel renklerle.
-
İşlem Mantığı: Yeni bir mavi çizgi oluştuğunda ve yeni bir geri çekilme göründüğünde, beyaz pip sayacı - veya yeni bir renk - görünene kadar açık işlem kapatılır. Çizgilerin her durumda yeşil veya kırmızıya dönmeden mavi kalmasını sağlama seçeneği mevcuttur.
-
Esnek Özelleştirme: Ayarlanabilir parametreler arasında gösterge periyodu, bant çarpanı, çizgi kalınlığı ve kırılma onayı için mum sayısı bulunur.
-
Çoğu Piyasaya Uygun: Altın ve popüler endeks piyasaları - Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX ve diğerleri - ile EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY gibi döviz çiftleri ve diğer birçok güçlü çift için ideal bir araçtır.