Naturu

“Naturu” è un indicatore manuale che utilizza la simmetria della natura come algoritmo.
Conquista il mercato con una strategia semplice e saggezza nascosta!

Quando carichi l’indicatore, vedrai due linee: Top e Bottom.
Clicca una volta su una linea per attivarla. Per spostarla, basta cliccare sulla candela dove vuoi posizionarla.

Definisci un punto alto e un punto basso, e l’indicatore calcola automaticamente:

  • Una zona magenta che mostra dove gli interessi di tori e orsi sono più vicini, ossia l’area con maggior potenziale come supporto o resistenza.

  • Una zona grigia che segna il livello di interesse successivo.

  • Linee color acquamarina che indicano i target di prezzo dei tori.

  • Linee color oro che indicano i target di prezzo degli orsi.

Gli indicatori manuali ti offrono pieno controllo e flessibilità, permettendoti di regolare i livelli in base al contesto di mercato in tempo reale e alla tua intuizione personale. Ti obbligano a un’analisi pratica e approfondita dell’azione dei prezzi, aiutandoti a comprendere come si formano davvero supporti, resistenze e pattern. Affidandosi al giudizio umano, filtrano gran parte del “rumore” che i sistemi automatici spesso interpretano male, riducendo i falsi segnali. E poiché imposti tu ogni livello, puoi adattarti all’istante a notizie dirompenti o movimenti estremi senza aspettare un aggiornamento del codice.

Potere divino, nascosto dietro un gioco semplice!


Prodotti consigliati
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Indicatori
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilità
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.86 (29)
Indicatori
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicatori
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicatori
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicatori
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
Indicatori
Fractal 358 Plus is a predictive indicator that provides the clearest sight of price movements. Identifying graphic patterns such as Caixote (Crate), Pivot and Inside Candle , it shows entries and exits spots, as well as threats to your trades in the markets. It comes ready to use with B3 Mini Index (WIN$ series) and can be adjusted to use with any asset and timeframe. Fractal 358 unravels price movement Based on the Fibonacci sequence, Fractal 358 is a new and different way of reading and und
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Indicatori
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter th
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicatori
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indicatori
This indicator uses a mathematical calculation algorithm . This algorithm calculates the remainder between the updated model and the actual values and produces the possible progress of the graph on the graph. It is not a super prophet in trading, but it is very good for the trader when entering the market and to analyze it before entering. Applicable for all currencies. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicatori
Una delle sequenze numeriche è chiamata "Sequenza di incendi boschivi". È stata riconosciuta come una delle nuove sequenze più belle. La sua caratteristica principale è che questa sequenza evita andamenti lineari, anche quelli più brevi. È questa proprietà che ha costituito la base di questo indicatore. Quando si analizza una serie temporale finanziaria, questo indicatore cerca di rifiutare tutte le possibili opzioni di tendenza. E solo se fallisce, riconosce la presenza di una tendenza e dà il
Currencies Strength
Jinsong Zhang
Indicatori
This indicator is used to compare the relative strength of the trade on the chart against the other several selected symbols. By comparing the price movement of each traded variety based on the same base day, several trend lines of different directions can be seen, reflecting the strong and weak relationship between the several different traded varieties, so that we can have a clearer understanding of the market trend. For example, you can apply this indicator on a EurUSD chart and compare it w
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indicatori
Price reach indicator. It also serves as the perfect term for supports and resistance. I use it in two experts. The basic tool for professional trading. The indicator analyzes the last 500 bar and uses this to determine the levels ( but it doesn't predict the future ) . Personally, I use it on TF H1.  It is very simple. Four lines on chart and that's all. Only two input parameters.  Thousands of indicators. Why this? Is good ? No! Is very good. Please test the indicator prior to purchasing. You
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Indicatori
Promotion $66 lifetime for you. The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this ti
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicatori
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
SMC Drawing tool
Yue Li
Utilità
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
True Oversold Overbought MT5
Innovicient Limited
5 (1)
Indicatori
The True Oversold Overbought indicator provides you with ability to swiftly check whether the asset is oversold or overbought.  Other than complementing your trading with True Oversold Overbought, you can use the indicator as your only trading system. It works with all forex instruments and will save you the headache of estimating when the market is due for a reversal or retracement.  When the "Super Charge" feature is enabled, the areas where the price is in oversold/overbought status are ampli
Trade history
Andriy Konovalov
5 (2)
Indicatori
The indicator plots charts of profit taken at the Close of candles for closed (or partially closed) long and short positions individually. The indicator allows to filter deals by the current symbol, specified expert ID (magic number) and the presence (absence) of a substring in a deal comment, to set the start time and the periodicity of profit reset (daily, weekly or monthly) to calculate the profit chart. The indicator also displays the floating (not fixed) profit of the opened positions at th
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicatori
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicatori
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Eabotpro Auto Filter
Dany Abou Haidar
Indicatori
Eabotpro Auto Filter – Liquidity Zones + Trendlines + Fixed Fibonacci This advanced indicator is designed to simplify technical analysis in MetaTrader 5 by combining three powerful tools: Liquidity Zones: Accurately detects swing highs and lows. Draws rectangles and lines at strong liquidity areas. Supports wick detection and price labels directly on the chart. Dynamic Trendlines: Automatically builds support and resistance trendlines using short and long lookback periods. Optional breakout aler
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicatori
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Indicatori
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicatori
La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità di scalping? Manuale d'uso:  
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicatori
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicatori
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Currency Strength Meter Pro for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
5 (3)
Indicatori
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currency
Altri dall’autore
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (3)
Indicatori
L'indicatore misura lo squilibrio tra tori e orsi in un periodo scelto e mostra una linea retta tra i due punti. Se i tori hanno più volume degli orsi, la linea diventa verde.  Se gli orsi hanno più volume, la linea diventa rossa. La linea mostra anche la differenza percentuale di volume. L'indicatore mostra gli stessi dati in una finestra separata. È possibile vedere anche il volume diviso. L'indicatore ha due modalità. A tale scopo, in alto a sinistra è presente un pulsante che,  - se n
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicatori
Balance Levels è un indicatore di trading facile da usare che fornisce chiari segnali di acquisto e vendita insieme a livelli di prezzo dinamici, aiutando i trader a pianificare ingressi e uscite con maggiore sicurezza. Lo strumento è molto flessibile – può essere utilizzato come strategia autonoma oppure integrato in qualsiasi sistema di trading esistente. Funziona su tutti i timeframe e su tutti i mercati : Forex, Oro, Indici, Criptovalute o Azioni. Balance Levels si adatta a ogni stile di tra
Meravith
Ivan Stefanov
Indicatori
L'indicatore analizza il volume da ogni punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. È composto da tre linee: Linea di esaurimento del volume rialzista Linea di esaurimento del volume ribassista Una linea che indica la tendenza del mercato. Questa linea cambia colore per riflettere se il mercato è rialzista o ribassista. Puoi analizzare il mercato da qualsiasi punto di partenza tu scelga. Una volta che una linea di esaurimento del volume è raggiunta, identifica un nuovo
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
SENSE è un sistema automatizzato che combina metodi GANN selezionati con calcoli frattali. Il sistema ci dice dove aprire e chiudere le operazioni. Non è più necessario perdere tempo in calcoli complessi: SENSE fa tutto per voi. Basta installare l'indicatore. Principi di base: Il mercato è rialzista quando il prezzo è al di sopra delle linee bianche. Comprate sopra le linee bianche, fermatevi sotto Le linee verdi sono obiettivi al rialzo Il mercato è ribassista quando il prezzo è al di sott
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore LEVELSS mostra: - Zona rialzista e ribassista giornaliera. È visibile tutti i giorni dalle 00:00 alle 23:59.  - La zona rialzista e ribassista settimanale. È visibile da lunedì 0:00 a venerdì 23:59 ogni settimana. - Canale appositamente calcolato da un timeframe specifico che viene visualizzato su tutti gli altri timeframe. Per impostazione predefinita, si tratta del timeframe a 4 ore, che può essere modificato in qualsiasi altro timeframe si desideri operare. Viene calcolato senz
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
L’indicatore evidenzia le zone in cui viene dichiarato interesse sul mercato , per poi mostrare la zona di accumulo degli ordini . Funziona come un book degli ordini su larga scala . Questo è l’indicatore per i grandi capitali . Le sue prestazioni sono eccezionali. Qualsiasi interesse ci sia nel mercato, lo vedrai chiaramente . (Questa è una versione completamente riscritta e automatizzata – non è più necessaria un’analisi manuale.) La velocità di transazione è un indicatore concettualmente nuo
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande! Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore. Introduzione Questo indicatore e sistema di trading
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Introduzione Questo indicatore e sistema di trading rappresentano un approccio straordinario ai mercati finanziari. ENIGMERA utilizza cicli frattali per calcolare con precisione i livelli di supporto e resistenza. Mostra la fase autentica di accumulo e fornisce direzione e obiettivi: un sistema che funziona sia in trend sia in correzione. Come funziona Gran parte delle funzionalità dell’indicatore è controllata tramite pulsanti sul lato sinistro del grafico, perm
MACD divergency
Ivan Stefanov
Indicatori
Questo indicatore identifica con precisione le divergenze rialziste e ribassiste tra i movimenti di prezzo e l’istogramma MACD, utilizzando medie mobili esponenziali (EMA) con periodi di 5 (veloce) e 34 (lenta) e una linea di segnale con periodo 5. L’indicatore mette in evidenza i punti in cui il momentum si indebolisce, segnalando possibili inversioni di trend. Regole per la corretta identificazione delle divergenze La divergenza rialzista è valida quando il prezzo forma massimi crescenti e l’i
FREE
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Livelli leggendari di William Gann in un indicatore MT5 completamente automatizzato. GANN Master individua le zone chiave in cui il prezzo è più probabile che si inverta o continui il trend, basandosi sui dati Daily, Weekly e Monthly. Funzionalità principali Pulsanti a clic singolo per il periodo: clicca Daily, Weekly o Monthly per tracciare istantaneamente le zone relative al giorno, alla settimana o al mese correnti Modalità Automatica e Manuale • Automatica: GANN Master calcola tutti i livell
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
SPEKULATOR è un sistema di trading manuale e un indicatore che ti aiuta a identificare le zone di supporto chiave e la direzione del mercato. Padroneggia il mercato con una strategia semplice e una saggezza nascosta. Selezioni un qualsiasi TOP e BOTTOM nel grafico, e l'indicatore disegna: Una zona di supporto per il tuo trend. Per una tendenza rialzista, appare una zona verde; per una tendenza ribassista, una zona rossa. La sensibilità della zona di supporto può essere regolata nelle impostazion
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore FIFTY è ora disponibile in una versione automatizzata, eliminando la necessità di tracciare manualmente i livelli. Questa versione disegna automaticamente i livelli giornalieri, settimanali, mensili e annuali sul grafico, garantendo precisione e risparmiando tempo. Inoltre, sono presenti pulsanti per attivare o disattivare la visibilità di questi livelli, offrendo una personalizzazione completa. Per chi lo preferisce, la versione gratuita dell'indicatore rimane disponibile e complet
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Questo indicatore separa efficacemente il volume dei tick nel mercato forex in categorie rialziste e ribassiste. Inoltre, fornisce la funzionalità di calcolare e visualizzare la somma dei volumi dei tick rialzisti e ribassisti per qualsiasi periodo selezionato a scelta. È possibile regolare facilmente il periodo spostando le due linee blu sul grafico, consentendo un'analisi dei volumi personalizzabile e precisa, adatta alle proprie esigenze di trading. Se lo trovate utile, le vostre recensio
FREE
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Questo indicatore si basa sull'esperienza pratica.  Inserite la data/ora del vostro top/bottom. Calcola il livello più visitato dal top/bottom fino al momento attuale. Si aggiorna automaticamente a ogni nuova candela. È possibile utilizzare contemporaneamente più indicatori per diversi trend e timeframe. La lunghezza è sempre tracciata dall'inizio del periodo fino al presente. Utile strumento PRO.
FREE
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
2 SNAKES è un sistema di scalping di prima classe. Poiché gli inserimenti sono piuttosto precisi, è probabile che diventiate dipendenti da questo sistema molto rapidamente.  Avete 2 serpenti. Quando vedete una candela al di sopra o al di sotto di esse che non le tocca, questo è il vostro segnale di scalping. Se si utilizza un time frame più ampio, lo scalping può diventare trend following. Le serpentine sono calcolate con precisione in relazione allo stato attuale del mercato. NON SONO me
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Gli obiettivi precisi di GANN sono calcolati secondo i suoi metodi collaudati e presentati chiaramente davanti a te. Questo strumento è progettato per rendere il trading più fluido e intuitivo. Spostando la linea bianca verso l'alto o quella verde verso il basso, capirai subito perché le tecniche di GANN rimangono influenti nel mondo del trading. Le strategie di GANN si concentrano sulla previsione dei movimenti di mercato con grande precisione, e questo strumento porta quel potere a portata di
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicatori
“Naturu” è un indicatore manuale che utilizza la simmetria della natura come algoritmo. Conquista il mercato con una strategia semplice e saggezza nascosta! Quando carichi l’indicatore, vedrai due linee: Top e Bottom. Clicca una volta su una linea per attivarla. Per spostarla, basta cliccare sulla candela dove vuoi posizionarla. Definisci un punto alto e un punto basso, e l’indicatore calcola automaticamente: Una zona magenta che mostra dove gli interessi di tori e orsi sono più vicini, ossia l’
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Uno dei pochi indicatori che calcola i livelli esclusivamente in base al prezzo. L’indicatore non è influenzato dai timeframe, dai trend o dai cicli di mercato. Uno degli indicatori più logici mai creati. L’indicatore FIFTY è ora disponibile in una versione automatica, che elimina la necessità di tracciare manualmente i livelli. Questa versione disegna automaticamente sul grafico i livelli giornalieri, settimanali, mensili e annuali, garantendo precisione e risparmio di tempo. Inoltre, sono pres
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
L’indicatore analizza il volume da qualsiasi punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. Linee principali di Meravith: Linea di esaurimento del volume rialzista – funge da obiettivo. Linea di esaurimento del volume ribassista – funge da obiettivo. Linea di tendenza – indica la tendenza del mercato. Cambia colore a seconda che il mercato sia rialzista o ribassista e funge da supporto di tendenza. Come utilizzarlo: fai doppio clic sulla linea verticale viola e spostala ne
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicatori
Time Zones Fifty L’indicatore risolve un problema fondamentale: Come dobbiamo contare il tempo? Quali zone usare, come e perché? È basato interamente sulla logica. Applicazione delle zone temporali Per applicare le zone temporali serve un punto di partenza. Questo punto deve essere definito logicamente, non scelto a caso. Alcuni scelgono di iniziare da: il primo giorno dell’anno, il primo giorno del mese, l’inizio di un trimestre o di una settimana. Ma ciò presuppone che l’attività del mercato s
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione