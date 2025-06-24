Naturu
- Indicatori
- Ivan Stefanov
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 4 luglio 2025
- Attivazioni: 20
“Naturu” è un indicatore manuale che utilizza la simmetria della natura come algoritmo.
Conquista il mercato con una strategia semplice e saggezza nascosta!
Quando carichi l’indicatore, vedrai due linee: Top e Bottom.
Clicca una volta su una linea per attivarla. Per spostarla, basta cliccare sulla candela dove vuoi posizionarla.
Definisci un punto alto e un punto basso, e l’indicatore calcola automaticamente:
-
Una zona magenta che mostra dove gli interessi di tori e orsi sono più vicini, ossia l’area con maggior potenziale come supporto o resistenza.
-
Una zona grigia che segna il livello di interesse successivo.
-
Linee color acquamarina che indicano i target di prezzo dei tori.
-
Linee color oro che indicano i target di prezzo degli orsi.
Gli indicatori manuali ti offrono pieno controllo e flessibilità, permettendoti di regolare i livelli in base al contesto di mercato in tempo reale e alla tua intuizione personale. Ti obbligano a un’analisi pratica e approfondita dell’azione dei prezzi, aiutandoti a comprendere come si formano davvero supporti, resistenze e pattern. Affidandosi al giudizio umano, filtrano gran parte del “rumore” che i sistemi automatici spesso interpretano male, riducendo i falsi segnali. E poiché imposti tu ogni livello, puoi adattarti all’istante a notizie dirompenti o movimenti estremi senza aspettare un aggiornamento del codice.
Potere divino, nascosto dietro un gioco semplice!