Naturu
- 指标
- Ivan Stefanov
- 版本: 2.15
- 更新: 25 十二月 2025
- 激活: 20
“Naturu” 是一个使用大自然对称性作为算法的手动指标。
用简单策略和隐藏智慧，掌控市场！
加载指标后，您会看到两条线——上线（Top）和下线（Bottom）。
单击一次即可激活某条线。要移动，只需点击您想放置该线的那根K线。
您设定一个高点和一个低点，指标会自动计算：
-
洋红色区域，显示多空双方兴趣最接近之处，也就是最有可能成为支撑/阻力的区域。
-
灰色区域，标示下一层次的关注区。
-
青绿色线条，表示多方的目标价位。
-
金色线条，表示空方的目标价位。
手动指标赋予您完全的控制和灵活性，让您根据实时市场环境和个人直觉调整级别。它们迫使您更深入地亲自分析价格走势，帮助您真正理解支撑、阻力和形态是如何形成的。依靠人工判断，可以过滤掉自动系统常常误判的大量“噪音”，减少错误信号。而且，因您亲自设定每个级别，可在突发新闻或极端行情时立即调整，无需等候代码更新。
隐藏于简单游戏背后的神圣力量！
