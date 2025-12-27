Auto Optimized RSI MT5

Auto Optimized RSI, doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler.

Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır.

Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine, Auto Optimized RSI gerçek fiyat hareketleri ve geçmiş test sonuçlarına göre seviyelerini dinamik olarak ayarlar. Başarı oranı, maksimum zarar (drawdown) ve ortalama kar/zarar gibi önemli istatistikleri takip ederek güncel piyasa koşullarına uyum sağlar ve gerçekten işe yarayan sinyaller verir.

RSI, optimize edilmiş seviyeleri geçtiğinde gösterge grafik üzerinde alım ve satım okları gösterir, böylece yüksek başarı olasılığı olan giriş noktalarını bulmanıza yardımcı olur.

Satın aldıktan sonra benimle iletişime geçerseniz, ücretsiz ek araçlar ve özel işlem tavsiyeleri alabilirsiniz!

Başarılı işlemler dilerim!


Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Uzman Danışmanlar
2024 yılından itibaren Gold (Altın M15) testi için varsayılan ayarlar Kaufman Smart Regime EA: Adaptif Piyasa Zekası ÖZEL TANITIM TEKLİFİ: Smart Regime EA'nın gücü, gerçek değerinin çok altında bir fiyata piyasaya sürülüyor. Fiyat, kademeli ve aşamalı artışla nihai değer olan $500 'a ulaşmaya başlamadan önce, lisansınızı şimdi $50 karşılığında güvenceye alın. Bu, eşi benzeri olmayan bir piyasa mantığına yapılan yatırımdır. Adaptif algoritmik ticaretin gücünü açığa çıkarın. Kaufman Smart Regime
Speed Trend Matrix Indicator
Davit Beridze
Göstergeler
Speed Trend Matrix Ultimate (Sürüm 5.10) Speed Trend Matrix (STM) , tek bir gösterge içinde kapsüllenmiş kapsamlı bir ticaret sistemidir. Yalnızca aşırı alım veya aşırı satım koşullarını gösteren standart osilatörlerin aksine, STM piyasa volatilitesine (ATR) göre fiyat hareketinin "hızını" analiz eder. Yalnızca trend yönünü değil, aynı zamanda hareketin arkasındaki gücü de belirler ve trader'ların sıklıkla yanlış sinyallere yakalandığı düşük momentumlu "Düz (Flat)" dönemleri filtreler. Bu araç,
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Göstergeler
Auto Optimized MFI , geçmiş veriler üzerinde gerçek ticaret simülasyonları yürüterek, işlem yaptığınız piyasa ve zaman dilimine en uygun MFI alım/satım seviyelerini otomatik olarak belirleyen, kendini ayarlayan bir göstergedir. Geleneksel sabit 80/20 eşiklerine dayanan göstergelerin aksine, bu araç gerçek fiyat ve hacim davranışına göre uyum sağlar. Nasıl Çalışır Belirlediğiniz geçmiş mum aralığını tarar ve MFI sinyallerine dayalı giriş/çıkış işlemlerini simüle eder. Kazanma oranı, maksimum düşü
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Auto Optimized RSI: Profesyonel Piyasa Adaptasyonu Çoğu trader başarısız olur çünkü dinamik bir piyasada statik araçlar kullanırlar. Her grafikte 70/30 gibi sabit RSI seviyelerini kullanmak matematiksel bir hatadır. Mantıksal bir temeli olmayan "sihirli bir ok" arıyorsanız, bu gösterge size göre değildir. Bu araç, trading'de hayatta kalmanın tek anahtarının "Optimizasyon" olduğunu anlayan profesyoneller için tasarlanmıştır. Standart göstergeler işlem yaptığınız sembolü veya zaman dilimini dikkat
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
Göstergeler
Dashboard for Ma Speedometer:  https://www.mql5.com/en/market/product/116784 Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. a
PRO Trend Divergence
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Bu gösterge, test cihazı için değil, canlı grafikler için tasarlanmıştır. PRO Trend Divergence göstergesi, trend devamlılığı sapmalarını tespit etmek için geliştirilmiş ileri düzey bir teknik analiz aracıdır. Bu sapmalar, mevcut trendin devam edeceğine işaret eder. Geleneksel göstergeler genellikle trend dönüşlerine odaklanırken, bu araç küçük geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında bile trendin güçlü kalmaya devam ettiği durumları belirlemenize yardımcı olur. Trend devamlılığı sapmaları , fi
MTF Chart PRO
Davit Beridze
Göstergeler
MTF Chart PRO: Desen, Destek/Direnç ve Uyarılarla Çoklu Zaman Dilimi Analizi Genel Bakış MTF Chart PRO, mevcut grafik üzerine birden fazla zaman diliminden özelleştirilebilir mumları bindiren gelişmiş bir MetaTrader 4 göstergesidir. Pencereler arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan kesintisiz çoklu zaman dilimi (MTF) analizi sağlar. Forex, hisse senedi ve kripto para yatırımcıları için idealdir. Görsel mum ekranını, dahili destek/direnç (S/R) çizgileri, otomatik SL/TP (Stop Loss/Take Profit) sev
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.47 (19)
Göstergeler
"Chart Patterns All in One" ürününü demo modunda deneyin ve bonus kazanın. Demo modunda denedikten sonra bana mesaj göndererek bonusunuzu alın. Satın aldıktan sonra yorum bırakın, bonus olarak 8 yüksek kaliteli gösterge alın. Chart Patterns All-in-One göstergesi, traderların teknik analizde yaygın olarak kullanılan çeşitli grafik desenlerini görselleştirmelerine yardımcı olur. Bu gösterge, potansiyel piyasa hareketlerini belirlemeye yardımcı olur ancak kârlılığı garanti etmez. Satın almadan önc
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
Göstergeler
Check my p a id tools they   work  perfect! "Period Cross RSI" Is a New indicator idea that shows crosses of two RSI lines with different periods which creates ascending and descending zones for confirmation of long and short trading. This indicator is brend new and will be upgraded further, for now I recommend to use it as a confirmation, filter indicator for determination of long/short trading zones, not as a signaler indicator for now. Further upgrades can make it as a signaler indicator as w
FREE
Candle Based 123 Pattern
Davit Beridze
Göstergeler
Mum Çubuklarına Dayalı 1 2 3 Formasyonu Mum Çubuklarına Dayalı 1 2 3 Formasyonu göstergesi, klasik 1-2-3 fiyat yapısına dayalı yüksek olasılıklı dönüş formasyonlarını tespit eder. Mum yapısı ve swing noktalarını kullanarak, sadece onaylanmış kırılma sonrası sinyal verir; böylece yanlış sinyaller ve erken girişler azaltılır. Temel Özellikler: Onaylanmış yükseliş ve düşüş 1-2-3 formasyonlarının mum bazlı tespiti Formasyon noktaları arasında trend çizgileri çizer ve onay anında ok işaretleri göster
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
Göstergeler
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Adjustable PIN BAR indicator is usefull tool alowing to search for pin bars you wish to find on the price chart, it has 2 parameters to filter out what type of pin bars you wish to search for: 1) MinTailProc 75% (default) which means to show pin bars that has minimum size of the Nose (Tail) as 75% of full candle size. If Upper Nose (Tail) size of the candle is minimum 75% of the candle size fully than candle is painted in RED. If Lower Nose
FREE
MA Speedometer MT5
Davit Beridze
5 (3)
Göstergeler
Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. above 30 degrees is the buying area, below -30 degrees is the selling area. abo
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
Göstergeler
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Here is an Upgraded version with Bonus Ea in case of purchase it costs 30$ only and you get Ea as Bonus:  https://www.mql5.com/en/market/product/96835 This indicator is experimetal, it shows TMA channel arrows with Volatility filter built in to avoid lagging. Try to experiment with it, search for better conditions of use. It is possible to adjust different timeframes for TMA and for Volatility filter Same time on the current chart, so it ma
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Göstergeler
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
Volatility Arrows
Davit Beridze
Göstergeler
Indicator shows buy/sell arrows depending on volatility factor. Indicator does not repaint! It works on any pair and any timeframe. It is well tested through strategy builders and shows quite interesting results as a good filter indicator and as independent signaler as well (check the screenshots). It is possible to search for a lot of interesting parameters for profitable trading, some of which are shown on the screenshots. There are next inputs in indicator settings: N-volatility period; Level
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Steady Ranger EA – Akıllı ve Güvenli Kanal Ticareti Backtest: Sağlanan set dosyalarını (Yorumlar bölümünde) "Sadece Açılış Fiyatları" modunda test edin. Video: Tam anlamak için altyazılı videoyu izleyin. Neden Steady Ranger EA? Gerçekçi olmayan kazanç vaat eden sistemlerin aksine, uzun vadeli istikrar ve risk yönetimine odaklanan bir ticaret sistemidir. Çok Katmanlı Stop Koruması: Her işlem için stop loss ve toplam zarar sınırını birleştirerek riskleri yönetir. Kanal Tabanlı Ticaret Stratejisi:
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
Göstergeler
RSI Entry Points is the upgrade of the standard RSI indicator to avoid lagging. Indicator draws the clouds and the arrows to have clear picture where price is and what to wait for. Why standard RSI is lagging? because mostly we do not use it correctly and it is with very weak visual flexibility, less informative. With my current upgrade I tried to Fix both problems same time and I got much better results and more exact entries than standard RSI has. I Made RSI line Dynamic, it gets more flexible
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Uzman Danışmanlar
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
Göstergeler
Def ault settings   are just for visu alis ation, it c an not be profit able with it.  Get a Free EA as a Bonus when you Purchase the Indicator! Plus, Receive 4 Interesting Additional Indicators. Recommended set files for backtesting the indicator on recommended pairs are available in the comments section (last page). Please note that this product is exclusively sold on the MQL5 market. Any other sources offering it are scams, and the author bears no responsibility. To receive the bonus gifts,
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
Uzman Danışmanlar
Re ad First Before Testing. This Ea goes as a Bonus to  MFI Modern PRO indicator users only. Set files generated  after upgrade you can check in comments section. This Expert advisor is based on MFI Modern PRO indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/80765 just to  give possibility to indicator users for fastly test the indicator Before buying. In comments section recommended set files are uploaded by which you can prove yourself that backtest data from indicator overview are real. Thi
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
Göstergeler
MA Revolution is upgraded version of standard Moving   A verage. With the current upgrade moving average line got more sensitive with different market conditions. It gets more flexible by decreasing default period step by step while market is sharp and incrasing period back to default period step by step while market is normal again. testing of the ide a shows th at this upgr aded version gives much more acur acy for detecting m arket direction, ch anges in direction are shown much e arly th an
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
Göstergeler
In case you get Laguerre S crat indicator, you will get Laguerre Scrat Ea as a Gift. To get Ea  and det a iled m anu al PDF contact me PM. Default settings are for usd/cad H4 For St able Long term Profits Laguerre Scrat is a trading system based on 4 indicator combinations in the shape of one indicator. Laguerre indicator (upgraded), CCI, Bollinger bands and market volatility factor. It generates arrows in the indicator window and nuts on the price chart, doubling arrows for a better view where
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
İndikatörün alıcıları, Fiter indikatörüne dayalı bir EA'yı bonus olarak ücretsiz alacaklar. (EA'nın nasıl çalıştığını görmek için videoyu izleyin.) EA'yı almak için yorum yapın. Fiter , ATR ile modüle edilmiş bir RSI çizgisini (sarı) içeren bir Üssel Hareketli Ortalama (EMA) ile geleneksel bir Hareketli Ortalama (kırmızı) kombinasyonunu içeren hibrit bir indikatördür. Bu iki çizginin kesişimi, iki basit hareketli ortalamayı kullanmanın klasik yaklaşımına kıyasla çok daha pürüzsüz ve güvenilir
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
Göstergeler
after getting indic ator cont act me for Bonus E a. Non Repaint TMA channel with special conditioned arrows on price cross of channel lines plus market Volatility factor, which makes product much more accurate than any usual tma channel indicators.  It is proven to be profitable with Ea built based on it which you will get as a BONUS in case of indicator purchase. Good luck.
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
Göstergeler
MRA Index Göstergesi Genel Bakış Bonus Teklifi: İndikatörü satın aldığınızda "MRA Index EA"yi ücretsiz olarak alırsınız. Optimizasyon Stratejisi: Scalping için, son 12 aylık veriye dayalı optimizasyon yaparak, bunu sonraki 1 ay boyunca kullanıyorum. Bu yöntem oldukça etkili olduğunu kanıtlamıştır. Önemli Not: Varsayılan ayarlar yalnızca görselleştirme içindir ve kârlılık için optimize edilmemiştir. Doğru optimizasyon süreciyle ilgili yönergeler yalnızca alıcılara sağlanmaktadır. "MRA Index" Göst
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
Göstergeler
Demo sürümün hiçbir faydası yoktur. Yanıp sönen sayılara bakarak hiçbir şey anlayamazsınız. Bu bir kontrol panelidir. Kavramı anlamaya çalışın, geri kalan her konuda size yardımcı olacağım. Semboller virgüller (,) ile ayrılmalı ve parametrelere tam olarak brokerınızın gösterdiği şekilde girilmelidir, böylece panelde tanınabilirler. Bu semboller gösterge tarafından analiz için kullanılacaktır. Tek tıklamayla herhangi bir çifti ve herhangi bir zaman dilimini doğrudan panelden açabilirsiniz. MA
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
MetaTrader 4 (MT4) için Mum Çubuğu Formasyonları Göstergesi Bu özelleştirilebilir gösterge, ana yükseliş ve düşüş mum çubuğu formasyonlarını tespit ederek, yatırımcılara teknik analiz ve karar alma süreçlerinde yardımcı olur. Ana Özellikler: Formasyon Tespiti : Yükseliş : Çekiç, Yutan Boğa, Sabah Yıldızı, Üç Beyaz Asker, Boğa Harami, Ters Çekiç. Düşüş : Yıldız Kayması, Yutan Ayı, Akşam Yıldızı, Üç Siyah Karga, Ayı Harami, Asılı Adam. Özelleştirme : Stratejiye göre belirli formasyonları etkinleşt
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
Göstergeler
"Candle Info" göstergesi, MetaTrader 4 (MT4) platformunda işlem yapan yatırımcılara, grafikteki önemli mum formasyonlarını analiz etme ve görselleştirme imkânı sunar. Yüksek Tepeler (HH), Düşük Dipler (LL), Yüksek Dipler (HL) ve Düşük Tepeler (LH) gibi formasyonları tespit ederek piyasa trendleri ve potansiyel fiyat hareketleri hakkında bilgi verir.    Ana Özellikler: - Mum Formasyonları: HH, LL, HL, LH formasyonlarını tespit eder ve işaretler. Ayrıca HH & HL (yükseliş trendi) ve LL & LH (düş
SpeedAngle
Davit Beridze
Göstergeler
SpeedAngle Göstergesi , MetaTrader 4 (MT4) için geliştirilmiş bir araçtır. Fiyat hareketlerinin açılarını hesaplar, dinamik görsel sinyaller ve özelleştirilebilir uyarılar sunarak, trend dönüşlerini ve momentum değişimlerini hızlı bir şekilde tespit etmenize yardımcı olur. Ana Özellikler Açı Temelli Trend Analizi: Kullanıcı tarafından belirlenen bir süre boyunca açıları hesaplar ve fiyat hareketinin yönünü ve hızını gösterir. Dinamik Görselleştirme: Hesaplanan açılara göre renk değiştiren bir da
