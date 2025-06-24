Naturu

“Naturu” é um indicador manual que usa a simetria da natureza como seu algoritmo.
Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta!

Ao carregar o indicador, você verá duas linhas: Superior (Top) e Inferior (Bottom).
Clique uma vez em uma linha para ativá-la. Para movê-la, basta clicar na vela onde deseja posicioná-la.

Você define um ponto alto e um ponto baixo, e o indicador calcula automaticamente:

  • Uma zona magenta que mostra onde os interesses de touros e ursos estão mais próximos, ou seja, a área com maior potencial para atuar como suporte ou resistência.

  • Uma zona cinza que marca o próximo nível de interesse.

  • Linhas em tom aqua que indicam as metas de preço dos touros.

  • Linhas em tom dourado que indicam as metas de preço dos ursos.

Indicadores manuais dão controle total e flexibilidade, permitindo ajustar os níveis com base no contexto de mercado em tempo real e na sua intuição pessoal. Eles obrigam a uma análise prática e profunda da ação do preço, ajudando a entender como suportes, resistências e padrões realmente se formam. Ao confiar no julgamento humano, filtram grande parte do “ruído” que sistemas automáticos frequentemente interpretam mal, reduzindo sinais falsos. E, como você define cada nível, consegue se adaptar instantaneamente a notícias de última hora ou movimentos extremos sem esperar por uma atualização de código.

Poder divino, oculto por trás de um jogo simples!

Mase
1729
Mase 2025.10.24 05:52 
 

complements my trading approach in a meaningful way, highly recommend it!

