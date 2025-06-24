Naturu

“Naturu”는 자연의 대칭성을 알고리즘으로 활용하는 수동 인디케이터입니다.
간단한 전략과 숨겨진 지혜로 시장을 제패하세요!

인디케이터를 로드하면 위(Top)와 아래(Bottom) 두 개의 라인이 표시됩니다.
라인을 한 번 클릭해 활성화한 후, 이동하고 싶은 캔들 위를 클릭하면 그 위치로 이동합니다.

사용자가 고점과 저점을 지정하면, 인디케이터가 자동으로 계산합니다:

  • 마젠타 색 영역: 상승(불) 세력과 하락(곰) 세력의 관심이 가장 가까워져서 지지/저항이 될 가능성이 큰 구간

  • 회색 영역: 다음 관심 구간

  • 아쿠아 색 실선: 상승 세력의 목표가

  • 골드 색 실선: 하락 세력의 목표가

수동 인디케이터는 실시간 시장 상황과 개인의 직관에 따라 레벨을 자유롭게 조정할 수 있는 완전한 제어력과 유연성을 제공합니다.
직접 가격 움직임을 분석함으로써 지지·저항과 패턴 형성을 본질적으로 이해할 수 있습니다.
인간의 판단을 통해 자동 시스템이 놓치거나 오해하기 쉬운 ‘노이즈’를 걸러내어 잘못된 신호를 줄여 줍니다.
또한, 모든 레벨을 사용자가 직접 설정하므로 긴급 뉴스나 극단적 변동에도 코드 업데이트 없이 즉각 대응할 수 있습니다.

단순한 게임 뒤에 숨겨진 신성한 힘!

리뷰 1
Mase
1729
Mase 2025.10.24 05:52 
 

complements my trading approach in a meaningful way, highly recommend it!

