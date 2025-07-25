Black Swan Breakout MT4

Black Swan Breakout EA – entrées précises après des périodes de faible volatilité

Le Black Swan Breakout EA est un système de trading pour MetaTrader 4/5 conçu pour repérer les cassures de prix après des phases calmes du marché. Il utilise les bandes de Bollinger pour détecter l’expansion des prix et inclut des filtres optionnels pour confirmer la force et la qualité du signal.

Quelques nouvelles fonctionnalités et indicateurs ont été ajoutés, comme DeMarker, Fractals, CCI, ainsi que les jours de la semaine pour trader et un filtre horaire. Il est désormais possible d'utiliser l'effet de levier comme un nombre extrait du compte. Obtenez-le maintenant au prix le plus bas possible et vous bénéficierez des futures mises à jour et du support. Merci de soutenir l'évolution de cet EA pour de meilleurs résultats.

Fonctionnement de la stratégie :

L’EA surveille l’action du prix par rapport aux bandes de Bollinger. Lorsque le prix casse au-dessus de la bande supérieure, une position d’achat est ouverte. S’il casse en dessous de la bande inférieure, une vente est déclenchée.

Chaque signal peut être confirmé avec des filtres optionnels. Il y a un filtre de volume qui compare le volume actuel avec la moyenne des 20 dernières bougies, un filtre ADX pour éviter les marchés sans tendance, et un filtre RSI pour détecter les situations de surachat ou de survente. Tous ces filtres peuvent être activés ou désactivés dans les paramètres.

Paramètres de configuration :

Vous pouvez ajuster la période et l’unité de temps des bandes de Bollinger, la période et les seuils du RSI, la période et le seuil de l’ADX, ainsi que le pourcentage de déclenchement du filtre de volume. Il est possible de définir des logiques différentes pour les positions acheteuses et vendeuses. Les stops (SL/TP) peuvent être fixés en pips, et vous pouvez activer un trailing stop, définir les jours et heures de trading, et utiliser un magic number pour identifier les positions.

Remarques d’utilisation :

Cet EA peut être utilisé sur n’importe quel actif : forex, métaux, indices ou cryptomonnaies. La logique de cassure repose sur des comportements de prix universels. Les résultats dépendent des conditions de marché et des paramètres choisis. Il est fortement recommandé de faire des backtests et des optimisations avant toute utilisation en réel.

Remarque : cette version ne gère qu’une seule position ouverte à la fois. Elle est fournie gratuitement.

Version personnalisée disponible :

Si vous avez besoin d’une optimisation pour un actif ou une stratégie spécifique,
de modifications sur les filtres,
d’une intégration avec vos propres indicateurs,
ou d’une logique de trading personnalisée,
n’hésitez pas à me contacter. Je peux créer une version sur mesure adaptée à vos besoins.


