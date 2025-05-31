Daily Trade Guard MT4 EA

UZFX Daily Trade Guard EA, günlük kar ve zarar limitlerini izleyerek ticaret hesabınızı korumak için tasarlanmış, basit ve güçlü bir MetaTrader 4 (MT4) Hesap ve Risk Yönetimi aracıdır. Güvenilir bir forex uzmanı olan (UZFX LABS) tarafından oluşturulan bu Uzman Danışman (EA), işlem açmaz, ancak limitlere ulaşıldığında ticareti durdurmak için risk yönetimi kurallarınızı uygulamaya odaklanır. Her seviyedeki yatırımcının fonlarını profesyonelce yönetmesine yardımcı olur ve ticarette disiplin ve güvenliği sağlar.

Temel Özellikler

1. Günlük Kar ve Zarar Limitlerini İzler

Özel günlük kar (varsayılan: 200 $) ve zarar (varsayılan: -150 $) limitleri belirleyin. EA, hesabınızın performansını aktif olarak izler ve limite ulaşıldığında ticareti durdurur, tüm açık pozisyonları kapatır ve bekleyen emirleri iptal ederek sermayenizi korur.





2. Ticaret Süresi Kontrolü

Her gün ticaretin ne zaman başlayacağını tanımlayın (varsayılan: 00:00). Bu, EA'yı tercih ettiğiniz piyasa saatlerine uyumlu hale getirir ve ticaretin yalnızca Londra veya New York gibi en uygun seanslarda gerçekleşmesini sağlar.





3. Profesyonel Fon Yönetimi

EA, işlem yapmaz, ancak hesabınızı izleyerek tüm sembollerde limitleri uygular. Yeni işlemleri engelleyerek, aşırı ticaret veya riskli hareketleri durdurarak fonlarınızın profesyonel yönetimini sağlar.





4. Gerçek Zamanlı Uyarılar ve Görüntüleme

Özelleştirilebilir metin boyutu, renkler ve konum (ör. sol üst veya sağ alt) ile grafiğinizde gerçek zamanlı hesap istatistiklerini görüntüleyin. EA şunları görüntüler:





Günlük kar/zarar





Kalan kar/zarar limitleri





Açık pozisyonlar ve bekleyen emirler





Bir sonraki işlem başlangıç saati





İşlem durumu (İzin Verilir/İzin Verilmez) Limitlere ulaşıldığında sizi bilgilendiren net görsel ve sesli uyarılar.





5. Manuel İşlem Esnekliği

Sınırlara ulaşıldıktan sonra manuel işlemlere devam etmek için Manuel İşlem İzin Ver seçeneğini etkinleştirin, EA ise otomatik işlemleri engeller. Bu, deneyimli yatırımcılara sıkı risk yönetimi uygularken kontrol sağlar.





6. Güvenilir ve Sağlam

Gelişmiş hata yönetimi ile EA, işlemleri kapatmak veya emirleri iptal etmek için 10 defaya kadar yeniden dener. MT4 terminalindeki ayrıntılı günlükler, sorun gidermeyi kolaylaştırır ve dalgalı piyasalarda bile sorunsuz çalışma sağlar.





Avantajlar

Sermayenizi Korur: Günlük limitlere ulaşıldığında ticareti durdurarak fonlarınızı korur.





Disiplini Teşvik Eder: Risk kurallarınızı uygulayarak duygusal ticareti ortadan kaldırır.





Profesyonel Yönetim: İşlemleri açmadan izler, fonlarınızı bir profesyonel gibi yönetmenize yardımcı olur.





Zaman Kazandırır: Limit uygulamasını otomatikleştirir, stratejinize odaklanmanızı sağlar.





Evrensel Uyumluluk: MT4'te forex, emtialar, endeksler ve daha fazlasıyla çalışır.





Kullanıcı Dostu: Tüm yatırımcılar için kolay kurulum ve net ekran.





Neden UZFX Daily Trade Guard EA'yı Seçmelisiniz?

UZFX Daily Trade Guard EA, profesyonel fon yönetimi için güvenilir ortağınızdır ve işlemleri açmadan ticaretinizin disiplinli ve güvenli kalmasını sağlar. Hesabınızı koruyun ve bugün daha akıllı ticaret yapın!



