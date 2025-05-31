Daily Trade Guard MT4 EA

L'EA UZFX Daily Trade Guard est un outil simple et puissant de gestion de compte et de gestion des risques pour MetaTrader 4 (MT4), conçu pour protéger votre compte de trading en surveillant les limites quotidiennes de profits et de pertes. Créé par (UZFX LABS), un expert forex de confiance, cet Expert Advisor (EA) n'ouvre pas de transactions, mais se concentre sur l'application de vos règles de gestion des risques afin d'arrêter le trading lorsque les limites sont atteintes. Il aide les traders de tous niveaux à gérer leurs fonds de manière professionnelle, en garantissant discipline et sécurité dans le trading.

Caractéristiques principales

1. Surveillance des limites quotidiennes de profits et de pertes

Définissez des limites quotidiennes personnalisées de profits (par défaut : 200 $) et de pertes (par défaut : -150 $). L'EA suit activement les performances de votre compte et interrompt le trading lorsqu'une limite est atteinte, clôturant toutes les positions ouvertes et annulant les ordres en attente afin de protéger votre capital.





2. Contrôle du temps de trading

Définissez l'heure à laquelle le trading commence chaque jour (par défaut : 00h00). Cela permet d'aligner l'EA sur vos heures de marché préférées, garantissant que le trading n'a lieu que pendant les sessions optimales, comme Londres ou New York.





3. Gestion professionnelle des fonds

L'EA ne place pas de transactions, mais surveille votre compte afin d'appliquer des limites à tous les symboles. Il empêche les nouvelles transactions, garantissant une gestion professionnelle de vos fonds en mettant fin au sur-trading ou aux mouvements risqués.





4. Alertes et affichage en temps réel

Consultez les statistiques de votre compte en temps réel sur votre graphique avec une taille de texte, des couleurs et une position personnalisables (par exemple, en haut à gauche ou en bas à droite). L'EA affiche :





Les profits/pertes quotidiens





Les limites de profits/pertes restantes





Les positions ouvertes et les ordres en attente





L'heure de début du prochain trading





Le statut du trading (autorisé/non autorisé) Des alertes visuelles et sonores claires vous avertissent lorsque les limites sont atteintes, vous tenant ainsi informé.





5. Flexibilité du trading manuel

Activez l'option « Autoriser le trading manuel » pour continuer à trader manuellement une fois les limites atteintes, tandis que l'EA bloque les transactions automatisées. Cela permet aux traders expérimentés de garder le contrôle tout en maintenant une gestion stricte des risques.





6. Fiable et robuste

Grâce à une gestion avancée des erreurs, l'EA effectue jusqu'à 10 tentatives pour clôturer des transactions ou annuler des ordres. Les journaux détaillés du terminal MT4 facilitent le dépannage, garantissant un fonctionnement fluide même sur des marchés volatils.





Avantages

Protège votre capital : arrête le trading lorsque les limites quotidiennes sont atteintes, protégeant ainsi vos fonds.





Favorise la discipline : élimine le trading émotionnel en appliquant vos règles de risque.





Gestion professionnelle : surveille les transactions sans les ouvrir, vous aidant à gérer vos fonds comme un pro.





Gain de temps : automatise l'application des limites, vous libérant ainsi pour vous concentrer sur votre stratégie.





Compatibilité universelle : fonctionne avec le forex, les matières premières, les indices et plus encore sur MT4.





Convivial : configuration facile et affichage clair pour tous les traders.





Pourquoi choisir UZFX Daily Trade Guard EA ?

UZFX Daily Trade Guard EA est votre partenaire de confiance pour la gestion professionnelle de vos fonds, garantissant que vos transactions restent disciplinées et sécurisées sans ouvrir de transactions. Protégez votre compte et négociez plus intelligemment dès aujourd'hui !



