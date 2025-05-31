Daily Trade Guard MT4 EA

L'EA UZFX Daily Trade Guard est un outil simple et puissant de gestion de compte et de gestion des risques pour MetaTrader 4 (MT4), conçu pour protéger votre compte de trading en surveillant les limites quotidiennes de profits et de pertes. Créé par (UZFX LABS), un expert forex de confiance, cet Expert Advisor (EA) n'ouvre pas de transactions, mais se concentre sur l'application de vos règles de gestion des risques afin d'arrêter le trading lorsque les limites sont atteintes. Il aide les traders de tous niveaux à gérer leurs fonds de manière professionnelle, en garantissant discipline et sécurité dans le trading.

Découvrez tous mes autres indicateurs et EA MT4/MT5 >> ICI

Caractéristiques principales

1. Surveillance des limites quotidiennes de profits et de pertes

Définissez des limites quotidiennes personnalisées de profits (par défaut : 200 $) et de pertes (par défaut : -150 $). L'EA suit activement les performances de votre compte et interrompt le trading lorsqu'une limite est atteinte, clôturant toutes les positions ouvertes et annulant les ordres en attente afin de protéger votre capital.


2. Contrôle du temps de trading

Définissez l'heure à laquelle le trading commence chaque jour (par défaut : 00h00). Cela permet d'aligner l'EA sur vos heures de marché préférées, garantissant que le trading n'a lieu que pendant les sessions optimales, comme Londres ou New York.


3. Gestion professionnelle des fonds

L'EA ne place pas de transactions, mais surveille votre compte afin d'appliquer des limites à tous les symboles. Il empêche les nouvelles transactions, garantissant une gestion professionnelle de vos fonds en mettant fin au sur-trading ou aux mouvements risqués.


4. Alertes et affichage en temps réel

Consultez les statistiques de votre compte en temps réel sur votre graphique avec une taille de texte, des couleurs et une position personnalisables (par exemple, en haut à gauche ou en bas à droite). L'EA affiche :


Les profits/pertes quotidiens


Les limites de profits/pertes restantes


Les positions ouvertes et les ordres en attente


L'heure de début du prochain trading


Le statut du trading (autorisé/non autorisé) Des alertes visuelles et sonores claires vous avertissent lorsque les limites sont atteintes, vous tenant ainsi informé.


5. Flexibilité du trading manuel

Activez l'option « Autoriser le trading manuel » pour continuer à trader manuellement une fois les limites atteintes, tandis que l'EA bloque les transactions automatisées. Cela permet aux traders expérimentés de garder le contrôle tout en maintenant une gestion stricte des risques.


6. Fiable et robuste

Grâce à une gestion avancée des erreurs, l'EA effectue jusqu'à 10 tentatives pour clôturer des transactions ou annuler des ordres. Les journaux détaillés du terminal MT4 facilitent le dépannage, garantissant un fonctionnement fluide même sur des marchés volatils.


Avantages

Protège votre capital : arrête le trading lorsque les limites quotidiennes sont atteintes, protégeant ainsi vos fonds.


Favorise la discipline : élimine le trading émotionnel en appliquant vos règles de risque.


Gestion professionnelle : surveille les transactions sans les ouvrir, vous aidant à gérer vos fonds comme un pro.


Gain de temps : automatise l'application des limites, vous libérant ainsi pour vous concentrer sur votre stratégie.


Compatibilité universelle : fonctionne avec le forex, les matières premières, les indices et plus encore sur MT4.


Convivial : configuration facile et affichage clair pour tous les traders.


Pourquoi choisir UZFX Daily Trade Guard EA ?

UZFX Daily Trade Guard EA est votre partenaire de confiance pour la gestion professionnelle de vos fonds, garantissant que vos transactions restent disciplinées et sécurisées sans ouvrir de transactions. Protégez votre compte et négociez plus intelligemment dès aujourd'hui !


Produits recommandés
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
DAX H1 3stars
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
Experts
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382  Note that You cannot backtest this EA in MT4 because MT4 cannot backtest in
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Granite Anvil NQ MT4
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders wh
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Experts
How it works? This EA trades with Fast MA and  Slow MA  crossovers. Moving Average will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a Buy position if the  Slow MA  crosses below  Fast MA. Opens a Sell position if the  Slow MA  crosses above  Fast MA. Trend Following Opens a Buy position if the  Slow MA  is below  Fast
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experts
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
Experts
This E.A is designed to wait for the perfect opportunity to get in the market, take a few trades (low risk) and get out. There is an option to Cut Loss at specific percentage of balance, this should be set to a max of 1% since we scalping. Very cautious EA, can go up to a few days without taking a trade. This should not alarm you, it simply means there currently is no opportunity available. Mainly designed for low spread brokers. Tested Pairs and their settings: EURUSD M1 : Jan 2022 - Dec 2022
GOLD Extreme Hunter PRO
Encho Enev
Experts
EA is based on monitoring the current change of the price, as well as the sharp increase of the Moment and in the presence of a non-specific deviation from the normal in a given direction, EA places the respective orders. EA is designed so that with a spread greater than the set maximum - does not place orders to buy or sell. In real trading, you will be able to apply the optimal value for Slippage so that you get the most favorable result. All results are only from TESTER. Recommended: leverage
EA Bollinger Bands
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The EA (Expert Advisor) Distance of Bollinger Bands is a trading strategy or algorithm used in financial markets, particularly in Forex trading. Bollinger Bands are a technical analysis tool that consists of a middle band (usually a simple moving average) and two outer bands (standard deviations of the middle band). The EA Distance of Bollinger Bands strategy focuses on measuring the distance between the price and the Bollinger Bands to make trading decisions. Here's how the EA Distance of Bolli
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT4 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement. Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken As
DAX H1 5stars
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 5Eas
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
PipFinite EA Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.56 (27)
Experts
The Official Automated Version of the Powerful Indicator PipFinite Trend PRO EA Trend PRO trades the signal of PipFinite Trend PRO and manages the trade depending on the user's preference. The EA includes many customizable features that can further enhance the Trend PRO trading strategy. Features like Entry and Exit Filters, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter and MORE! The Innovative Solution EA Trend PRO was created to make your trading more
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
FTMO passing EA High risk MT4
Shokhboz Mamarasulov
Experts
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled by the low price – GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAU/USD) . I have used the most proven trading principle since the m
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
Experts
The “ SG Opposit Grid ” EA works with Virtual TakeProfit(or real) - at the trader's choice. The EA looks for signals to enter the market along the trend on D1 and H1 . If the signals coincide, the EA on the working period ( М1 - М30 depends on the trader's choice) looks for a confirming pattern and opens a position in the direction of the trend. If, after opening a position, the price moves in a profitable direction, the position is closed upon reaching the virtual TProfit with a profit. If the
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.91 (22)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1057)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (61)
Experts
1 copy left for $225 Next price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (34)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading a
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Cherma Mt4
Hicham Chergui
3.15 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Experts
EA Gold Blitz   – Une solution de trading de l'or sûre et efficace Promotion de lancement Il ne reste que 1 copies au prix actuel !  Prochain prix : 699.99 $  Prix final : 1999.99 $  Version MT5 Bonjour ! Je suis EA Gold Blitz   , le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading de l'or durable et efficace pour les
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (1)
Experts
BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de pr
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (8)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Plus de l'auteur
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
L'indicateur UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 est un indicateur de trading haute performance non repeint, conçu pour les scalpers, les day traders et les swing traders qui ont besoin de signaux précis et en temps réel sur des marchés en constante évolution. Développé par Usman Zabir (UZFX-LABS), cet indicateur combine l'analyse de l'action des prix, la confirmation des tendances et un filtrage intelligent pour générer des signaux d'achat et de vente à forte probabilité sur toutes les paire
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly pour MetaTrader 5 (MT5) est un outil puissant qui permet aux traders de fermer immédiatement toutes les positions actives sur le marché avec une seule exécution. Ce script est idéal pour la gestion des transactions d'urgence, aidant les traders à sortir rapidement du marché en cas de forte volatilité, d'événements d'actualité ou d'ajustements de stratégie. Caractéristiques : Clôture toutes les positions ouvertes d'achat et de vente s
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Bibliothèque
Le script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly pour MetaTrader 5 (MT5) est un outil puissant qui permet aux traders de déplacer rapidement le stop loss de toutes les positions ouvertes vers leur prix d'entrée, sécurisant ainsi les trades sans risque. Ce script est particulièrement utile pour gérer efficacement les transactions actives, en s'assurant qu'une fois qu'une position évolue favorablement, le trader est protégé contre les pertes potentielles. (Visitez le profil et consultez to
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Bibliothèque
Le script UZFX - Margin Required and Max Lot Size pour MetaTrader 5 (MT5) est conçu pour aider les traders à déterminer rapidement la marge requise pour ouvrir une position à 1 lot et à calculer la taille de lot maximale qu'ils peuvent négocier en fonction de l'équité actuelle de leur compte. Cet outil est essentiel pour la gestion des risques et le dimensionnement des positions, permettant aux traders de planifier efficacement leurs transactions. Caractéristiques : Calcule la marge requise
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT5 est conçu pour fournir un suivi en temps réel des valeurs totales de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) pour toutes les transactions ouvertes et en attente. En outre, il comprend un compte à rebours de bougie pour indiquer le temps restant avant la fermeture de la bougie en cours. (Visitez le profil et consultez tous les autres produits MT4/MT5) (N'oubliez pas de donner votre avis) Caractéristiques principales : Calcule automatiquement le profi
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly pour MetaTrader 4 (MT4) est un outil puissant qui permet aux traders de déplacer rapidement le stop loss de toutes les positions ouvertes vers leur prix d'entrée, sécurisant ainsi les trades sans risque. Ce script est particulièrement utile pour gérer efficacement les transactions actives, en s'assurant qu'une fois qu'une position évolue favorablement, le trader est protégé contre les pertes potentielles. (Visitez le profil et consultez tou
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly est un script MetaTrader 5 (MT5) simple mais puissant conçu pour supprimer instantanément tous les objets de dessin du graphique actif. Ce script est utile pour les traders qui ont besoin de nettoyer rapidement leurs graphiques des dessins d'analyse technique, des lignes de tendance, des outils de Fibonacci, des étiquettes de texte et d'autres objets sans les supprimer manuellement un par un. Caractéristiques : Supprime tous
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
Live Trades and History Visualizer est un puissant indicateur MetaTrader 5 conçu pour aider les traders à suivre leurs positions ouvertes et fermées à l'aide de repères visuels clairs comme de l'eau de roche. Que vous surveilliez des transactions en direct ou que vous analysiez des performances passées, cet outil fournit des affichages intuitifs et personnalisables des points d'entrée/de sortie, des profits/pertes et des statistiques de transaction, directement sur votre graphique. Visitez le
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. Features: Closes   all open Buy and Sell positions   across all symbols. Uses the latest   Bid/Ask price   for accurate execution. Helps t
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Delete Only Pending Orders pour MetaTrader 5 (MT5) est un outil simple mais efficace qui supprime automatiquement tous les ordres en attente (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) du compte de trading. Ce script est idéal pour les traders qui veulent effacer leurs ordres en attente instantanément sans affecter les positions actives sur le marché. Consultez mes autres indicateurs et EAs MT4/MT5 >> ICI Caractéristiques : Supprime tous les ordres en attente (Buy Limit, Sel
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
L'indicateur UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT4 est conçu pour fournir un suivi en temps réel des valeurs totales de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) pour toutes les transactions ouvertes et en attente. En outre, il comprend un compte à rebours de bougie pour indiquer le temps restant avant la fermeture de la bougie en cours. (Visitez le profil et consultez tous les autres produits MT4/MT5) (N'oubliez pas de donner votre avis) Caractéristiques principales : Calcule automatiquement le profi
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. Features: Deletes all objects and drawings on the active chart. Works instantly with a single execut
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
UzFx-Local Currency Converter-MT5 est un indicateur puissant et facile à utiliser conçu pour les traders qui souhaitent suivre leurs profits et pertes flottants et quotidiens (P&amp;L) en USD et dans leur monnaie locale. Cet outil fournit une conversion en temps réel en utilisant un taux de change défini par l'utilisateur, aidant ainsi les traders à visualiser leurs performances de manière plus efficace. (Visitez le profil et consultez tous les autres produits MT4/MT5) (N'oubliez pas de donner
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliothèque
Le script UZFX - Delete Only Pending Orders pour MetaTrader 4 (MT4) est un outil simple mais efficace qui supprime automatiquement tous les ordres en attente (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) du compte de trading. Ce script est idéal pour les traders qui veulent effacer leurs ordres en attente instantanément sans affecter les positions actives sur le marché. Découvrez mes autres indicateurs et EAs MT4/MT5 >> ICI Caractéristiques : Supprime tous les ordres en attente (Buy Limit, Sel
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
UzFx-Local Currency Converter-MT4 est un indicateur puissant et facile à utiliser conçu pour les traders qui souhaitent suivre leurs profits et pertes flottants et quotidiens (P&amp;L) en USD et dans leur monnaie locale. Cet outil fournit une conversion en temps réel en utilisant un taux de change défini par l'utilisateur, aidant ainsi les traders à visualiser leurs performances de manière plus efficace. (Visitez le profil et consultez tous les autres produits MT4/MT5) (N'oubliez pas de donner
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
Indicateurs
« Cet outil de trading secret est banni par les sociétés de courtage (elles ne veulent pas que vous le sachiez !). Découvrez l'avantage ultime du trading - sans EAs ! (Fait pour les traders, par un trader. Pas un robot - juste de la pure puissance de trading !) Vous avez du mal avec les fausses cassures, les renversements soudains ou les manipulations de marché ? Ce puissant outil de trading vous donne des signaux précis comme un laser, même lorsque les marchés bougent rapidement - vous ai
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis