Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly

UZFX™ - Grafikteki Tüm Çizim ve Nesneleri Anında Sil, tüm çizim nesnelerini aktif grafikten anında kaldırmak için tasarlanmış basit ama güçlü bir MetaTrader 5 (MT5) komut dosyasıdır. Bu komut dosyası, grafiklerini teknik analiz çizimlerinden, trend çizgilerinden, Fibonacci araçlarından, metin etiketlerinden ve diğer nesnelerden tek tek manuel olarak silmeden hızlı bir şekilde temizlemesi gereken tüccarlar için kullanışlıdır.





Özellikler:





Aktif grafikteki tüm nesneleri ve çizimleri siler.

Tek bir yürütme ile anında çalışır.

Başarılı ve başarısız silme işlemleri için onay mesajları görüntüler.

Yatırımcıların daha iyi analiz için temiz ve dağınık olmayan bir grafik tutmalarına yardımcı olur.

Kullanım şekli:





Komut dosyasını tüm nesneleri kaldırmak istediğiniz grafiğe ekleyin.

Komut dosyası otomatik olarak tüm nesneler arasında döngü oluşturacak ve onları silecektir.

Uzmanlar sekmesindeki bir mesaj, nesnelerin başarıyla kaldırıldığını onaylayacaktır.

Not: Bu komut dosyası grafik üzerinde çalışan açık emirleri, göstergeleri veya uzman danışmanları etkilemez; yalnızca grafik nesneleri kaldırılır.





Geliştirici: Usman Zabir - UZFX

Sürüm: 1.00

Yıl: 2025