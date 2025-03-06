Margin Required and Max Lot Size Can Open

UZFX™ - MetaTrader 5 (MT5) için Marjin Gerekli ve Maksimum Lot Büyüklüğü komut dosyası, yatırımcıların 1 lotluk bir pozisyon açmak için gereken marjini hızlı bir şekilde belirlemelerine ve mevcut hesap özkaynaklarına göre işlem yapabilecekleri maksimum lot büyüklüğünü hesaplamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu araç, risk yönetimi ve pozisyon boyutlandırma için gereklidir ve yatırımcıların işlemlerini verimli bir şekilde planlamalarına olanak tanır.





Özellikler:





Seçilen sembol üzerinde 1 lotluk bir işlem açmak için gereken marjı hesaplar.

Bir yatırımcının mevcut özkaynağına göre açabileceği maksimum lot büyüklüğünü belirler.

Doğru marj hesaplaması için mevcut Satış fiyatını kullanır.

Yorum fonksiyonunu kullanarak sonuçları doğrudan grafik üzerinde görüntüler.

Yatırımcıların kaldıraç ve riski yönetirken pozisyon boyutlarını optimize etmelerine yardımcı olur.

Kullanım şekli:





Komut dosyasını istenen işlem sembolünün grafiğine ekleyin.

Komut dosyası hesaplayacak ve görüntüleyecektir:

1 lot için gerekli marj

Mevcut özsermayeye göre maksimum işlem yapılabilir lot büyüklüğü

Sonuçlar grafiğin sol üst köşesinde görünecektir.

Not:





Kod, marjin hesaplaması için bir AL emir türü kullanır.

Maksimum lot büyüklüğü, serbest teminata göre değil öz sermayeye göre hesaplanır.

Bu komut dosyası işlem yapmaz; tamamen bilgilendirme amaçlıdır.

Geliştirici: Usman Zabir - UZFX

Sürüm: 1.00

Yıl: 2025