Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4

MetaTrader 4 (MT4) için UZFX™ - Set Stop Loss to Breakeven Instantly komut dosyası, yatırımcıların tüm açık pozisyonların stop loss'unu hızlı bir şekilde giriş fiyatlarına taşımalarına ve risksiz işlemleri güvence altına almalarına olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için özellikle yararlıdır ve bir pozisyon olumlu yönde hareket ettiğinde, tüccarın potansiyel kayıplardan korunmasını sağlar.


Özellikler:

Tüm açık pozisyonların Zarar Durdurma'sını otomatik olarak başabaş noktasına (giriş fiyatı) ayarlar.

Kârları güvence altına alarak ve potansiyel kayıpları en aza indirerek risk yönetimini geliştirir.

Kullanım şekli:

Komut dosyasını grafiğe ekleyin; tüm açık pozisyonları otomatik olarak ayarlayacaktır.

Eğer bir pozisyonun Zarar Durdurma fiyatı zaten başabaş seviyesindeyse, bu pozisyon atlanacaktır.

Not:

Bu komut dosyası yalnızca mevcut işlemleri değiştirir; yeni emir vermez.

Sembolden bağımsız olarak tüm açık pozisyonlar için geçerlidir.

Aracı kurumun tam giriş fiyatında zararı durdur değişikliklerine izin verdiğinden emin olun.


MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT4
Vasiliy Sokolov
2 (1)
Kütüphaneler
MetaCOT 2 CFTC ToolBox is a special library that provides access to CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) reports straight from the MetaTrader terminal. The library includes all indicators that are based on these reports. With this library you do not need to purchase each MetaCOT indicator separately. Instead, you can obtain a single set of all 34 indicators including additional indicators that are not available as separate versions. The library supports all types of reports, and prov
Niguru Amazing Gold
Nino Guevara Ruwano
Kütüphaneler
"Niguru Amazing Gold" is an EA specifically for Gold. This EA works in single shot, and does not use martingale or grid. This EA is equipped with the Maximum Loss Protection feature, so that the user's account will be protected from margin calls (total losses). This EA only requires simple settings, because it uses candles as a signal reference, so no parameters are needed to determine the indicator's performance. Although equipped with input parameters for TP (take profit) and SL (stop loss),
Ota A2 MT4
Sander Maehle Andresen
Kütüphaneler
OTA A2 MT4 - Gelişmiş Terminal Optimizasyonu OTA A2, yoğun ticaret işlemleri sırasında MetaTrader performansını artırmak için tasarlanmış bir ticaret terminali optimizasyon aracıdır. Optimizatör, birden fazla strateji çalıştırılırken, kapsamlı geriye dönük testler yapılırken veya çok sayıda grafik aynı anda yönetilirken ortaya çıkan yaygın performans sorunlarını ele alır. Teknik Yaklaşım Optimizatör, doğrudan sistem entegrasyonu yoluyla gelişmiş bellek yönetimi tekniklerini kullanır. Terminal ve
WalkForwardOptimizer
Stanislav Korotky
5 (1)
Kütüphaneler
WalkForwardOptimizer library allows you to perform rolling and cluster walk-forward optimization of expert advisers (EA) in MetaTrader 4. To use the library include its header file WalkForwardOptimizer.mqh into your EA source code, add call provided functions as appropriate. Once the library is embedded into EA, you may start optimization according to the procedure described in the User guide . When it's finished, intermediate results are saved into a csv-file and some special global variables
Niguru Bollinger Pro for MT4
Nino Guevara Ruwano
1 (1)
Kütüphaneler
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
Account QuickReport 4
Andrej Nikitin
Kütüphaneler
A library for creating a brief trading report in a separate window. Three report generation modes are supported: For all trades. For trades of the current instrument. For trades on all instruments except the current one. It features the ability to make reports on the deals with a certain magic number. It is possible to set the time period of the report, to hide the account number and holder's name, to write the report to an htm file. The library is useful for fast assessment of the trading effec
Display Text Information On Your Chart
Nicolas Zoogones
Kütüphaneler
Display all text information you need on your live charts. First, import the library: #import "osd.ex4" void display( string osdText, ENUM_BASE_CORNER osdCorner, int osdFontSize, color osdFontColor, int osdAbs, int osdOrd); // function to display void undisplay( string osdText); // function to undisplay int splitText( string osdText, string &linesText[]); // function called from display() and undisplay() void delObsoleteLines( int nbLines); // function called from display string setLineName( int
Trades Manager
Omar Alkassar
Kütüphaneler
The library is dedicated to help manage your trades, calculate lot, trailing, partial close and other functions Orders CloseallSell CloseallBuy CloseallOpen DeletePending DeleteAll: Close All Market Orders and delete all pending orders. CheckOpenBuyOrders: return the count of buy orders. CheckOpenSellOrders: return the count of sell orders. CheckOpenOrders: return the count of market orders. ModifyOrder DeleteOrder CloseOrder OpenOrder Lot Calculation Mode 0: Fixed Lot. Mode 1: Martingale Lot
WalkForwardLight
Stanislav Korotky
5 (1)
Kütüphaneler
This is a simplified and effective version of the library for walk forward analysis of trading experts. It collects data about the expert's trade during the optimization process in the MetaTrader tester and stores them in intermediate files in the "tester/Files" directory. Then these files can be used by the special WalkForwardBuilder script to build a cluster walk forward report and rolling walk forward reports for refining it. The intermediate files should be manually placed to the "MQL4/Files
NewsFilterForEA
M YUSUF EFFENDY
Kütüphaneler
Library for an Expert Advisor. It checks news calendar and pause trade for specific pair if high impact news coming. News Filter for an Exert Advisor. Easily apply to your EA, just needs simple scripts to call it from your EA. Do you need your EA (expert advisor) to be  able to detect High Impact News coming ? Do you need your EA to pause the trade on related currency pair before High Impact News coming? This News Filter library is the solution for you. This library requires indicator  NewsCal-
Golden 30 minutes exclusive to EA
Fu Cun Dai
Kütüphaneler
实盘交易盈利，回测年化125%，回撤25%，交易量少，不是经常下单，挂起后要有耐心。没有多牛的技术，只是一套简单的交易策略，贵在长期坚持，长期执行。我们有时候就是把自己高复杂，想想我们交易的历程，你就会发现，小白好赚钱，当你懂得越多的时候也是亏损的开始，总是今天用这个技术，明天用那个指标，到头来发现，没有一个指标适合你。其实每个技术指标都是概率性的，没有100%的胜率。很多技术指标你要融合一套交易策略，资金仓位控制，止损止盈比例，一套策略下来下一步你做的就是执行力了，必须要坚决执行你的交易策略，如果不能坚持的话最终还是在亏损。说实话不是每个人都有好的心态和执行力，所以我们做出来这款ea自己来用，发现时间久了扭亏为盈了，那现在就拿出来给大家分享，让更多的人来达到自己的盈利目标。购买后留下邮箱或添加软件里的qq，我们会根据你的资金来调整软件参数。 经测试过的柱数 14794 用于复盘的即时价数量 51321985 复盘模型的质量 n/a 输入图表错误 213935 起始资金 10000.00 点差 当前 (54) 总净盈利 12583.42 总获利 37630.02 总亏损 -25046.
Trend broker killer
Mansour Rahkhofteh
Kütüphaneler
Available with multi time frame choice to see quickly the TREND! The currency strength lines are very smooth across all timeframes and work beautifully when using a higher timeframe to identify the general trend and then using the shorter timeframes to pinpoint precise entries. You can choose any time frame as you wish. Every time frame is optimized by its own. Built on new underlying algorithms it makes it even easier to identify and confirm potential trades. This is because it graphically show
CLicensePP
ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
Kütüphaneler
MT4 library destined to LICENSING Client accounts from your MQ4 file Valid for: 1.- License MT4 account number 2.- License BROKER 3.- License the EA VALIDITY DATE 4.- License TYPE of MT4 ACCOUNT (Real and / or Demo) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++
K Trade Lib Pro 4
Kaijun Wang
Kütüphaneler
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 4.ex4"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
MQL4 Expert and Script base code
Tat Dat Nguyen
Kütüphaneler
Thư viện này bao gồm: * Mã nguồn struct của 5 cấu trúc cơ bản của MQL4: + SYMBOL INFO + TICK INFO + ACCOUNT INFO * Các hàm cơ bản của một robot + OrderSend + OrderModify + OrderClose * String Error Runtime Return * Hàm kiểm tra bản quyền của robot, indicator, script * Hàm init dùng để khởi động một robot chuẩn * Hàm định dạng chart để không bị các lỗi nghẽn bộ nhớ của chart khi chạy trên VPS * Hàm ghi dữ liệu ra file CSV, TXT * Hỗ trợ (mã nguồn, *.mqh): dat.ngtat@gmail.com
Statistics Functions
Tat Dat Nguyen
Kütüphaneler
Thư viện các hàm thống kê dùng trong Backtest và phân tích dữ liệu * Hàm trung bình * Hàm độ lệch chuẩn * Hàm mật độ phân phối * Hàm mode * Hàm trung vị * 3 hàm đo độ tương quan - Tương quan Pearson - Tương quan thông thường - Tương quan tròn # các hàm này được đóng gói để hỗ trợ lập trình, thống kê là một phần quan trọng trong phân tích định lượng # các hàm này hỗ trợ trên MQL4 # File MQH liên hệ: dat.ngtat@gmail.com
Windows Shell32 library for MQL4
Tat Dat Nguyen
Kütüphaneler
MQL4 và MQL5 không hỗ trợ việc tương tác trực tiếp với các thư mục trong Windows Thông qua thư viện này ta có một phương pháp sử dụng MQL4 để tương tác với các file và thư mục trong hệ thống Windows. xem thêm tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=Dwia-qJAc4M&amp ; nhận file .mqh vui lòng email đến: dat.ngtat@gmail.com #property strict #import   "LShell32MQL.ex4" // MQL4\Library\LShell32.ex4 void Shell32_poweroff( int exitcode); void Shell32_copyfile( string src_file, string dst_file); void S
Richestcousin
Vicent Osman Kiboye
Kütüphaneler
INSTAGRAM Billionaire: @richestcousin PIONEER OF ZOOM BILLIONAIRES EA THE ONLY PROFITABLE TRADING ROBOT. To trade without withdrawals is Scamming. Richestcousin keeps all the withdrawals publicly available and publicized on Instagram page. The trades are fr His very own Robot software. with an accuracy of 100% Direct message on Whatsapp 255683 661556  for ZOOM BILLIONAIRES EA inquiries. ABOUT Richestcousin is a self made Acclaimed forex Billionaire with an unmatched abilities in discerni
RedeeCash 4XLOTS
Patrick Odonnell Ingle
Kütüphaneler
RedeeCash 4XLOTS kitaplığı, 4xlots.com WEB API algoritmasına dayalı yerelleştirilmiş bir risk yönetimi kitaplığıdır. Bu risk yönetimi algoritması, hızlı lot büyüklüğü denklemi olarak para birimine bağlı değildir,       lot = AccountEquity / 10000 her 100$'lık hesap öz sermayesi için 0,01 lot olacaktır. RedeeCash 4XLOTS kitaplığı, ilk olarak 2011'de manuel hesaplama olarak geliştirilen daha ayrıntılı ve gelişmiş bir algoritma kullanır. RedeeCash 4XLOTS, LotsOptimize adında tek bir fonksiyona
Python Proxy Live
Cheung Ka Ho
Kütüphaneler
[ Introduction ] . [ Installation ] Introduction This version can be used for live trading. If you want to try a free version for backtesting only, you can go to here . Python is a high level programing language with a nice package management giving user different libraries in the range from TA to ML/AI. Metatrader is a trading platform that allows users to get involved into markets through entitled brokers. Combining python with MT4 would give user an unprecedented convienance over the connect
AutoClose Expert
Josue Fernando Servellon Fuentes
Kütüphaneler
automatically closes orders from a preconfigured number of pips. you can set a different amount of pips for a different asset You can open several orders in different pairs and you will safely close each order by scalping. a friendly EA easy to use and very useful open orders and don't worry about closing the orders since this EA will close automatically close all trades profits
Close Orders By Equity Increasing
Ayman Magdy
Kütüphaneler
Expert Description: Equity Profits Overview: "Equity Profits" is an efficient and user-friendly Forex expert advisor designed to manage trades based on equity profits rather than balance. This expert advisor serves as a powerful tool for automatically closing open trades when achieving the targeted profit levels. Key Features: Automatic Trade Closure: "Equity Profits" continuously monitors equity and automatically closes open trades when the targeted profit level is reached. Customizable Profit
GetFFEvents MT4 I tester capability
Hans Alexander Nolawon Djurberg
5 (2)
Kütüphaneler
Want to get all events like Previous/Forecast/Actual values for each news to analyze/predict it? By this simple library you can do it easily,Just import/integrate the library into your system,then get all possible values for each news Even In Strategy Tester . Note: Please add the address " https://www.forexfactory.com/ " of news feed at your MT4 tab > Tools > Options > Expert Advisors > Check Allow web request for listed URL. Since the WebRequest() function can't be called from indicator based
TG Risk Service Manager MT4
Daciana Elena Chirica
Kütüphaneler
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader5 Version   | All Products | Contact Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size comp
TG Trade Service Manager MT4
Daciana Elena Chirica
Kütüphaneler
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader5 Version |  All Products  |  Contact Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   and   MQ
Niguru Automatic Batch Trailing Stop for MT4
Nino Guevara Ruwano
Kütüphaneler
This trailing stop application will helping trader to set the trailing stop value for many open positions, that apply a grid or martingale strategy as a solution. So if you apply a grid or martingale strategy (either using an EA or trading manually), and you don't have an application to set a trailing stop, then this application is the solution. For EAs with a single shot strategy, just use the FREE trailing stop application which I have also shared on this forum.
Binance EA Connection Library MT4
Rajesh Kumar Nait
Kütüphaneler
Bu kütüphane, herhangi bir EA'nızı kullanarak işlemleri yönetmenize olanak tanır ve açıklamada belirtilen komut dosyası koduyla ve ayrıca tüm süreci gösteren videodaki demo örnekleriyle kendi başınıza yapabileceğiniz herhangi bir EA'ya entegrasyonu çok kolaydır. Bu ürün, API aracılığıyla alım satım işlemlerine izin verir ve grafikler içermez. Kullanıcılar, Crypto grafikleri sağlayan ve Binance'e emir gönderen brokerlerin grafiklerini kullanabilir - Tek Yönlü ve Hedge Modunu destekler - Limit V
The Easiest License
Dario Pedruzzi
Kütüphaneler
Use a plain google sheet to license your product After years of developing trading software, I noticed the lack of a simple and cheap system to license the software to your customer.  Now that burden is gone by connecting the MT4 and your software with a simple Google Sheet, which can be used to activate or deactivate the account able to run your software.  With a minimum setup you'll be able to compile your software and distributing it without the fear of being spoiled by hackers or bad people
EA Assistant
Supol Polkun
Kütüphaneler
Advanced Trading Tools for Smarter Decision Making Our cutting-edge trading tools allow traders to seamlessly execute buy and sell orders, while providing robust planning capabilities to optimize their trading strategies. Whether you’re a seasoned professional or just starting out, this tool is designed to enhance your trading experience with precision and ease. Key Features: Real-time Buy and Sell Execution: Easily place orders instantly and take advantage of market opportunities without del
Ai Prediction MT4
Mochamad Alwy Fauzi
Kütüphaneler
A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
