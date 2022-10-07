Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4

MetaTrader 4 (MT4) için UZFX™ - Set Stop Loss to Breakeven Instantly komut dosyası, yatırımcıların tüm açık pozisyonların stop loss'unu hızlı bir şekilde giriş fiyatlarına taşımalarına ve risksiz işlemleri güvence altına almalarına olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için özellikle yararlıdır ve bir pozisyon olumlu yönde hareket ettiğinde, tüccarın potansiyel kayıplardan korunmasını sağlar.





(Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın)

(Lütfen İnceleme Yapmayı Unutmayın)





Özellikler:

Tüm açık pozisyonların Zarar Durdurma'sını otomatik olarak başabaş noktasına (giriş fiyatı) ayarlar.

Kârları güvence altına alarak ve potansiyel kayıpları en aza indirerek risk yönetimini geliştirir.

Kullanım şekli:

Komut dosyasını grafiğe ekleyin; tüm açık pozisyonları otomatik olarak ayarlayacaktır.

Eğer bir pozisyonun Zarar Durdurma fiyatı zaten başabaş seviyesindeyse, bu pozisyon atlanacaktır.

Not:

Bu komut dosyası yalnızca mevcut işlemleri değiştirir; yeni emir vermez.

Sembolden bağımsız olarak tüm açık pozisyonlar için geçerlidir.

Aracı kurumun tam giriş fiyatında zararı durdur değişikliklerine izin verdiğinden emin olun.



