Close All Open Buy and Sell Orders Instantly

UZFX™ - MetaTrader 5 (MT5) için Tüm Açık Alış ve Satış Emirlerini Anında Kapat komut dosyası, yatırımcıların tüm aktif piyasa pozisyonlarını tek bir işlemle hemen kapatmalarını sağlayan güçlü bir araçtır. Bu komut dosyası, acil ticaret yönetimi için idealdir ve yatırımcıların yüksek volatilite, haber olayları veya strateji ayarlamaları sırasında piyasadan hızla çıkmalarına yardımcı olur.





Özellikler

Tüm sembollerdeki tüm açık Alış ve Satış pozisyonlarını kapatır.

Doğru uygulama için en son Alış/Alış fiyatını kullanır.

Yatırımcıların minimum manuel çaba ile piyasadan anında çıkmalarına yardımcı olur.

Kullanım şekli:

Komut dosyasını MT5 grafiğine ekleyin.

Komut dosyası tüm açık Alış ve Satış pozisyonlarını tarayacak ve kapatacaktır.

Kapatılan her emir için Uzmanlar sekmesinde bir onay mesajı görüntülenecektir.

Not:

Bu komut dosyası bekleyen emirleri silmez; yalnızca aktif piyasa pozisyonlarını kapatır.

Yalnızca ekli grafikte değil, tüm ticari sembollerde çalışır.

Komut dosyasını çalıştırmadan önce tüm pozisyonları kapatmak istediğinizden emin olun, çünkü komut dosyası anında yürütülür.

Geliştirici: Usman Zabir - UZFX

Sürüm: 1.00

Yıl: 2025



