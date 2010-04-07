Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
- Göstergeler
- Muhammad Usman Siddique
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
Canlı İşlemler ve Geçmiş Görselleştirici, yatırımcıların açık ve kapalı pozisyonlarını kristal netliğinde görsel ipuçlarıyla izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir MetaTrader 5 göstergesidir. İster canlı işlemleri izleyin ister geçmiş performansı analiz edin, bu araç doğrudan grafiğinizde giriş / çıkış noktaları, kar / zarar ve ticaret istatistiklerinin sezgisel, özelleştirilebilir görüntülerini sağlar.
Temel Özellikler:
Girişi mevcut fiyata bağlayan dinamik çizgilerle aktif işlemleri görselleştirin
Gerçek zamanlı olarak anında kar/zarar güncellemeleri
Giriş/çıkış işaretleri ve trend çizgileriyle geçmiş işlemleri görüntüleyin
İşlem ayrıntılarını (kar, kazanılan/kaybedilen puanlar, pozisyon boyutu) bir bakışta görüntüleyin
İşlem türüne (AL/SAT) göre filtreleyin ve görüntülenen geçmişi sınırlayın
Kar/zarar ile son işlemleri gösteren isteğe bağlı özet tablo
Hızlı performans incelemesi için temiz, düzenli düzen
Akıllı yenileme hızı kontrolü ile düşük CPU kullanımı
Bu Kimin İçin?
Day Traders & Scalpers - Açık pozisyonları ve son işlemleri hızlıca değerlendirin
Swing Traders Formasyon analizi için geçmiş işlemleri gözden geçirin
Tüm Strateji Türleri - Her ticaret tarzıyla uyumlu
