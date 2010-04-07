Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5

Canlı İşlemler ve Geçmiş Görselleştirici, yatırımcıların açık ve kapalı pozisyonlarını kristal netliğinde görsel ipuçlarıyla izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir MetaTrader 5 göstergesidir. İster canlı işlemleri izleyin ister geçmiş performansı analiz edin, bu araç doğrudan grafiğinizde giriş / çıkış noktaları, kar / zarar ve ticaret istatistiklerinin sezgisel, özelleştirilebilir görüntülerini sağlar.





Temel Özellikler:









Girişi mevcut fiyata bağlayan dinamik çizgilerle aktif işlemleri görselleştirin





Gerçek zamanlı olarak anında kar/zarar güncellemeleri





Giriş/çıkış işaretleri ve trend çizgileriyle geçmiş işlemleri görüntüleyin





İşlem ayrıntılarını (kar, kazanılan/kaybedilen puanlar, pozisyon boyutu) bir bakışta görüntüleyin





İşlem türüne (AL/SAT) göre filtreleyin ve görüntülenen geçmişi sınırlayın





Kar/zarar ile son işlemleri gösteren isteğe bağlı özet tablo





Hızlı performans incelemesi için temiz, düzenli düzen





Akıllı yenileme hızı kontrolü ile düşük CPU kullanımı









Bu Kimin İçin?





Day Traders & Scalpers - Açık pozisyonları ve son işlemleri hızlıca değerlendirin





Swing Traders Formasyon analizi için geçmiş işlemleri gözden geçirin





Tüm Strateji Türleri - Her ticaret tarzıyla uyumlu









