Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5

Canlı İşlemler ve Geçmiş Görselleştirici, yatırımcıların açık ve kapalı pozisyonlarını kristal netliğinde görsel ipuçlarıyla izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir MetaTrader 5 göstergesidir. İster canlı işlemleri izleyin ister geçmiş performansı analiz edin, bu araç doğrudan grafiğinizde giriş / çıkış noktaları, kar / zarar ve ticaret istatistiklerinin sezgisel, özelleştirilebilir görüntülerini sağlar.


Temel Özellikler:



Girişi mevcut fiyata bağlayan dinamik çizgilerle aktif işlemleri görselleştirin


Gerçek zamanlı olarak anında kar/zarar güncellemeleri


Giriş/çıkış işaretleri ve trend çizgileriyle geçmiş işlemleri görüntüleyin


İşlem ayrıntılarını (kar, kazanılan/kaybedilen puanlar, pozisyon boyutu) bir bakışta görüntüleyin


İşlem türüne (AL/SAT) göre filtreleyin ve görüntülenen geçmişi sınırlayın


Kar/zarar ile son işlemleri gösteren isteğe bağlı özet tablo


Hızlı performans incelemesi için temiz, düzenli düzen


Akıllı yenileme hızı kontrolü ile düşük CPU kullanımı



Bu Kimin İçin?


Day Traders & Scalpers - Açık pozisyonları ve son işlemleri hızlıca değerlendirin


Swing Traders Formasyon analizi için geçmiş işlemleri gözden geçirin


Tüm Strateji Türleri - Her ticaret tarzıyla uyumlu



Canlı Ticaret ve Geçmiş Görselleştiriciyi Bugün Alın ve Ticaretinize Netlik Kazandırın!

