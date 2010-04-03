Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5

"Bu Gizli Ticaret Aracı Prop Firmaları Tarafından Yasaklandı (Bilmenizi İstemiyorlar!)"

🎯 Nihai Ticaret Avantajını Keşfedin - EA'lar Olmadan! (Bir tüccar tarafından tüccarlar için yapılmıştır. Bir Robot değil - sadece saf Ticaret Gücü!)

Sahte kırılmalar, ani geri dönüşler veya piyasa manipülasyonu ile mi mücadele ediyorsunuz? Bu güçlü alım satım aracı, piyasalar hızlı hareket ettiğinde bile size lazerle doğru sinyaller verir - bir profesyonel gibi yüksek olasılıklı girişleri tespit etmenize yardımcı olur!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Benim Önerim:- En İyi Sinyal Gücü Ayarı
Her Türlü (FX Çiftleri / Altın / Endeksler / Kripto) vb. için ...
İstediğiniz TF'yi Seçin ve Geri Testten Önce Giriş Sekmesinden Sinyal Değerini Değiştirin
>> (4 veya 5 >> 1m / 5m / 15m / 30m / 1H / 4H için
>> (2 veya 3) >> Günlük / Haftalık / Aylık için
---------------------------------------------------------------------------------------------------

UZFX-Alpha Strike Signals-MT5 göstergesi, prop firması kısıtlamaları nedeniyle EA'ları kullanamayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü, çok işlevli bir ticaret aracıdır.

Gösterge, esnek risk-ödül oranlarına dayalı olarak ticaret seviyeleri (giriş, zararı durdurma ve çoklu kar alma) ile birlikte özelleştirilebilir mesafe, boyut ve renklere sahip alım / satım oklarını çizer.

Önemli bir özelliği çok yönlülüğüdür - tüm zaman dilimlerinde scalpers, günlük tüccarlar, swing tüccarları ve pozisyon tüccarları için çalışır. Gösterge, gerçek zamanlı puan hareketi izleme, fiyat eylemi görselleştirme ve ticaret ipuçları içeren bir sinyal durumu paneli içerir. Ayrıca uyarılar (açılır pencere, e-posta, mobil) ve daha iyi görünürlük için koyu / açık bir tema sunar.

Bu araç, yatırımcıların EA'lara güvenmeden yüksek olasılıklı işlemleri manuel olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olur, bu da onu prop firması zorlukları ve canlı hesaplar için ideal hale getirir.

İster hızlı scalps ister uzun vadeli dalgalanmalarla işlem yapın, Alpha Strike Signals risk yönetimini otomatik tutarken stratejinize uyum sağlar.


🔥 DESTEK FİRMALARI NEDEN BUNDAN NEFRET EDİYOR?

✅ EA Gerekmez - Otomatik ticareti engelleyen firmalar için mükemmel!
✅ Hızlı Hareketleri Yakalar - Pompalar ve dökümler hakkında doğru sinyaller alın.
✅ Piyasa Manipülasyonunu Durdurun - Sahte hareketleri filtreler.
✅ TÜM Tarzlar için Çalışır - Ayırma, Günlük Ticaret, Salıncak Ticareti!

💎 TEMEL ÖZELLIKLER:

✔ Akıllı Uyarılar - Hiçbir işlemi kaçırmayın (Popup, Mobil ve E-posta).
✔ Otomatik Risk Yönetimi - Zararı Durdur ve 5 Kar Al Seviyeleri.
✔ Canlı Puan Takibi - Kâr hareketini gerçek zamanlı olarak görün!
✔ Karanlık / Aydınlık Modu - Gece veya gündüz rahatça ticaret yapın.

📈 BU KİM İÇİN?

Prop Firm Challengers (EA kısıtlaması yok!)
✔ Haksız bir avantaj isteyen Manuel Yatırımcılar.
Sahte işlemlerden ve işlem kaybetmekten bıkmış yeni başlayanlar.
✔ Onay sinyalleri arayan uzmanlar.

⚠️ UYARI: Bunun ne kadar doğru olduğunu gördüğünüzde, onsuz nasıl işlem yaptığınızı merak edeceksiniz!

Not: - Hiçbir Gösterge %100 kazanma oranı garantisi sağlamaz. Ancak akıllıca oynarsanız, bu göstergeden en iyinin en iyisini elde edebilirsiniz.


Diğer MT4 / MT5 göstergelerini ve EA'ları Kontrol Etmek için Profil Sayfasını Ziyaret Edin
Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler!
