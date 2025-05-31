Daily Trade Guard MT4 EA

UZFX Daily Trade Guard EA è uno strumento semplice e potente per la gestione del conto e del rischio su MetaTrader 4 (MT4), progettato per proteggere il tuo conto di trading monitorando i limiti giornalieri di profitto e perdita. Creato da (UZFX LABS), un esperto di forex di fiducia, questo Expert Advisor (EA) non apre operazioni, ma si concentra sull'applicazione delle tue regole di gestione del rischio per interrompere il trading quando vengono raggiunti i limiti. Aiuta i trader di tutti i livelli a gestire i fondi in modo professionale, garantendo disciplina e sicurezza nel trading.

Dai un'occhiata a tutti gli altri miei indicatori MT4/MT5 ed EA >> QUI

Caratteristiche principali

1. Monitora i limiti giornalieri di profitto e perdita

Imposta limiti giornalieri personalizzati di profitto (impostazione predefinita: 200 $) e perdita (impostazione predefinita: -150 $). L'EA monitora attivamente le prestazioni del tuo conto e interrompe il trading quando viene raggiunto un limite, chiudendo tutte le posizioni aperte e annullando gli ordini in sospeso per proteggere il tuo capitale.





2. Controllo dell'orario di trading

Definisci quando inizia il trading ogni giorno (impostazione predefinita: 00:00). In questo modo l'EA si allinea alle tue ore di mercato preferite, garantendo che il trading avvenga solo durante le sessioni ottimali, come Londra o New York.





3. Gestione professionale dei fondi

L'EA non effettua operazioni, ma monitora il tuo conto per applicare i limiti su tutti i simboli. Impedisce nuove operazioni, garantendo una gestione professionale dei tuoi fondi e bloccando il trading eccessivo o le mosse rischiose.





4. Avvisi e visualizzazione in tempo reale

Visualizza le statistiche del conto in tempo reale sul tuo grafico con dimensioni del testo, colori e posizione personalizzabili (ad esempio, in alto a sinistra o in basso a destra). L'EA visualizza:





Profitti/perdite giornalieri





Limiti di profitti/perdite rimanenti





Posizioni aperte e ordini in sospeso





Ora di inizio del trading successivo





Stato del trading (consentito/non consentito) Chiari avvisi visivi e acustici ti avvisano quando vengono raggiunti i limiti, tenendoti informato.





5. Flessibilità di trading manuale

Abilita Consenti trading manuale per continuare il trading manuale dopo il raggiungimento dei limiti, mentre l'EA blocca le operazioni automatizzate. Ciò offre ai trader esperti il controllo mantenendo una rigorosa gestione del rischio.





6. Affidabile e robusto

Con una gestione avanzata degli errori, l'EA riprova fino a 10 volte per chiudere le operazioni o annullare gli ordini. I registri dettagliati nel terminale MT4 facilitano la risoluzione dei problemi, garantendo un funzionamento regolare anche in mercati volatili.





Vantaggi

Protegge il tuo capitale: interrompe il trading quando vengono raggiunti i limiti giornalieri, salvaguardando i tuoi fondi.





Promuove la disciplina: elimina il trading emotivo applicando le tue regole di rischio.





Gestione professionale: monitora le operazioni senza aprirle, aiutandoti a gestire i fondi come un professionista.





Risparmio di tempo: automatizza l'applicazione dei limiti, liberandoti per concentrarti sulla strategia.





Compatibilità universale: funziona con forex, materie prime, indici e altro su MT4.





Facile da usare: configurazione semplice e display chiaro per tutti i trader.





Perché scegliere UZFX Daily Trade Guard EA?

UZFX Daily Trade Guard EA è il tuo partner di fiducia per la gestione professionale dei fondi, garantendo che il tuo trading rimanga disciplinato e sicuro senza aprire operazioni. Proteggi il tuo conto e fai trading in modo più intelligente oggi stesso!



