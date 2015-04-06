Daily Trade Guard MT4 EA
- Эксперты
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Muhammad Usman Siddique. ⭐⭐⭐⭐⭐ .
Forex Gold Indices (Trader & Trainer 10+ Years Experience)
Chart Analyst // Forex Top Course Selling at Udemy
{Professional EAs, Indicators and Script Developer}
. ⭐⭐⭐⭐⭐ .
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- Версия: 1.0
UZFX Daily Trade Guard EA — это простой и мощный инструмент для управления счетом и рисками в MetaTrader 4 (MT4), предназначенный для защиты вашего торгового счета путем мониторинга ежедневных лимитов прибыли и убытков. Созданный (UZFX LABS), надежным экспертом в области форекс, этот советник (EA) не открывает сделок, а сосредоточен на обеспечении соблюдения ваших правил управления рисками, чтобы остановить торговлю при достижении лимитов. Он помогает трейдерам всех уровней профессионально управлять средствами, обеспечивая дисциплину и безопасность в торговле.
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Ключевые особенности
1. Контроль дневных лимитов прибыли и убытков
Установите индивидуальные дневные лимиты прибыли (по умолчанию: 200 долларов) и убытков (по умолчанию: -150 долларов). EA активно отслеживает результаты вашего счета и останавливает торговлю при достижении лимита, закрывая все открытые позиции и отменяя отложенные ордера, чтобы защитить ваш капитал.
2. Контроль времени торговли
Определите, когда начинается торговля каждый день (по умолчанию: 00:00). Это согласует советник с вашими предпочтительными часами работы рынка, гарантируя, что торговля происходит только во время оптимальных сессий, таких как Лондон или Нью-Йорк.
3. Профессиональное управление фондами
Советник не размещает сделки, а отслеживает ваш счет, чтобы обеспечить соблюдение лимитов по всем символам. Он предотвращает новые сделки, обеспечивая профессиональное управление вашими средствами, останавливая чрезмерную торговлю или рискованные действия.
4. Оповещения и отображение в реальном времени
Просматривайте статистику счета в реальном времени на своем графике с настраиваемым размером текста, цветами и положением (например, в левом верхнем или правом нижнем углу). EA отображает:
Ежедневную прибыль/убыток
Оставшиеся лимиты прибыли/убытка
Открытые позиции и отложенные ордера
Время начала следующей торговли
Статус торговли (разрешено/не разрешено) Четкие визуальные и звуковые оповещения предупреждают вас о достижении лимитов, держа вас в курсе событий.
5. Гибкость ручной торговли
Включите функцию «Разрешить ручную торговлю», чтобы продолжить ручную торговлю после достижения лимитов, в то время как EA блокирует автоматические сделки. Это дает опытным трейдерам контроль при сохранении строгого управления рисками.
6. Надежность и устойчивость
Благодаря усовершенствованной обработке ошибок EA повторяет попытки закрытия сделок или отмены ордеров до 10 раз. Подробные журналы в терминале MT4 упрощают устранение неполадок, обеспечивая бесперебойную работу даже на волатильных рынках.
Преимущества
Защищает ваш капитал: останавливает торговлю при достижении дневных лимитов, защищая ваши средства.
Способствует дисциплине: устраняет эмоциональную торговлю, обеспечивая соблюдение ваших правил риска.
Профессиональное управление: отслеживает сделки, не открывая их, помогая вам управлять средствами как профессионал.
Экономит время: автоматизирует соблюдение лимитов, позволяя вам сосредоточиться на стратегии.
Универсальная совместимость: работает с форексом, сырьевыми товарами, индексами и другими инструментами на MT4.
Удобство в использовании: простая настройка и понятный интерфейс для всех трейдеров.
Почему стоит выбрать UZFX Daily Trade Guard EA?
UZFX Daily Trade Guard EA — ваш надежный партнер в профессиональном управлении капиталом, который обеспечит дисциплину и безопасность вашей торговли без открытия сделок. Защитите свой счет и торгуйте умнее уже сегодня!