Daily Trade Guard MT4 EA

UZFX Daily Trade Guard EA — это простой и мощный инструмент для управления счетом и рисками в MetaTrader 4 (MT4), предназначенный для защиты вашего торгового счета путем мониторинга ежедневных лимитов прибыли и убытков. Созданный (UZFX LABS), надежным экспертом в области форекс, этот советник (EA) не открывает сделок, а сосредоточен на обеспечении соблюдения ваших правил управления рисками, чтобы остановить торговлю при достижении лимитов. Он помогает трейдерам всех уровней профессионально управлять средствами, обеспечивая дисциплину и безопасность в торговле.

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Ключевые особенности

1. Контроль дневных лимитов прибыли и убытков

Установите индивидуальные дневные лимиты прибыли (по умолчанию: 200 долларов) и убытков (по умолчанию: -150 долларов). EA активно отслеживает результаты вашего счета и останавливает торговлю при достижении лимита, закрывая все открытые позиции и отменяя отложенные ордера, чтобы защитить ваш капитал.

2. Контроль времени торговли

Определите, когда начинается торговля каждый день (по умолчанию: 00:00). Это согласует советник с вашими предпочтительными часами работы рынка, гарантируя, что торговля происходит только во время оптимальных сессий, таких как Лондон или Нью-Йорк.

3. Профессиональное управление фондами

Советник не размещает сделки, а отслеживает ваш счет, чтобы обеспечить соблюдение лимитов по всем символам. Он предотвращает новые сделки, обеспечивая профессиональное управление вашими средствами, останавливая чрезмерную торговлю или рискованные действия.

4. Оповещения и отображение в реальном времени

Просматривайте статистику счета в реальном времени на своем графике с настраиваемым размером текста, цветами и положением (например, в левом верхнем или правом нижнем углу). EA отображает:

Ежедневную прибыль/убыток

Оставшиеся лимиты прибыли/убытка

Открытые позиции и отложенные ордера

Время начала следующей торговли

Статус торговли (разрешено/не разрешено) Четкие визуальные и звуковые оповещения предупреждают вас о достижении лимитов, держа вас в курсе событий.

5. Гибкость ручной торговли

Включите функцию «Разрешить ручную торговлю», чтобы продолжить ручную торговлю после достижения лимитов, в то время как EA блокирует автоматические сделки. Это дает опытным трейдерам контроль при сохранении строгого управления рисками.

6. Надежность и устойчивость

Благодаря усовершенствованной обработке ошибок EA повторяет попытки закрытия сделок или отмены ордеров до 10 раз. Подробные журналы в терминале MT4 упрощают устранение неполадок, обеспечивая бесперебойную работу даже на волатильных рынках.

Преимущества

Защищает ваш капитал: останавливает торговлю при достижении дневных лимитов, защищая ваши средства.

Способствует дисциплине: устраняет эмоциональную торговлю, обеспечивая соблюдение ваших правил риска.

Профессиональное управление: отслеживает сделки, не открывая их, помогая вам управлять средствами как профессионал.

Экономит время: автоматизирует соблюдение лимитов, позволяя вам сосредоточиться на стратегии.

Универсальная совместимость: работает с форексом, сырьевыми товарами, индексами и другими инструментами на MT4.

Удобство в использовании: простая настройка и понятный интерфейс для всех трейдеров.

Почему стоит выбрать UZFX Daily Trade Guard EA?

UZFX Daily Trade Guard EA — ваш надежный партнер в профессиональном управлении капиталом, который обеспечит дисциплину и безопасность вашей торговли без открытия сделок. Защитите свой счет и торгуйте умнее уже сегодня!