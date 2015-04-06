Daily Trade Guard MT4 EA

UZFX Daily Trade Guard EA — это простой и мощный инструмент для управления счетом и рисками в MetaTrader 4 (MT4), предназначенный для защиты вашего торгового счета путем мониторинга ежедневных лимитов прибыли и убытков. Созданный (UZFX LABS), надежным экспертом в области форекс, этот советник (EA) не открывает сделок, а сосредоточен на обеспечении соблюдения ваших правил управления рисками, чтобы остановить торговлю при достижении лимитов. Он помогает трейдерам всех уровней профессионально управлять средствами, обеспечивая дисциплину и безопасность в торговле.

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Ключевые особенности

1. Контроль дневных лимитов прибыли и убытков

Установите индивидуальные дневные лимиты прибыли (по умолчанию: 200 долларов) и убытков (по умолчанию: -150 долларов). EA активно отслеживает результаты вашего счета и останавливает торговлю при достижении лимита, закрывая все открытые позиции и отменяя отложенные ордера, чтобы защитить ваш капитал.

2. Контроль времени торговли

Определите, когда начинается торговля каждый день (по умолчанию: 00:00). Это согласует советник с вашими предпочтительными часами работы рынка, гарантируя, что торговля происходит только во время оптимальных сессий, таких как Лондон или Нью-Йорк.

3. Профессиональное управление фондами

Советник не размещает сделки, а отслеживает ваш счет, чтобы обеспечить соблюдение лимитов по всем символам. Он предотвращает новые сделки, обеспечивая профессиональное управление вашими средствами, останавливая чрезмерную торговлю или рискованные действия.

4. Оповещения и отображение в реальном времени

Просматривайте статистику счета в реальном времени на своем графике с настраиваемым размером текста, цветами и положением (например, в левом верхнем или правом нижнем углу). EA отображает:

Ежедневную прибыль/убыток

Оставшиеся лимиты прибыли/убытка

Открытые позиции и отложенные ордера

Время начала следующей торговли

Статус торговли (разрешено/не разрешено) Четкие визуальные и звуковые оповещения предупреждают вас о достижении лимитов, держа вас в курсе событий.

5. Гибкость ручной торговли

Включите функцию «Разрешить ручную торговлю», чтобы продолжить ручную торговлю после достижения лимитов, в то время как EA блокирует автоматические сделки. Это дает опытным трейдерам контроль при сохранении строгого управления рисками.

6. Надежность и устойчивость

Благодаря усовершенствованной обработке ошибок EA повторяет попытки закрытия сделок или отмены ордеров до 10 раз. Подробные журналы в терминале MT4 упрощают устранение неполадок, обеспечивая бесперебойную работу даже на волатильных рынках.

Преимущества

Защищает ваш капитал: останавливает торговлю при достижении дневных лимитов, защищая ваши средства.

Способствует дисциплине: устраняет эмоциональную торговлю, обеспечивая соблюдение ваших правил риска.

Профессиональное управление: отслеживает сделки, не открывая их, помогая вам управлять средствами как профессионал.

Экономит время: автоматизирует соблюдение лимитов, позволяя вам сосредоточиться на стратегии.

Универсальная совместимость: работает с форексом, сырьевыми товарами, индексами и другими инструментами на MT4.

Удобство в использовании: простая настройка и понятный интерфейс для всех трейдеров.

Почему стоит выбрать UZFX Daily Trade Guard EA?

UZFX Daily Trade Guard EA — ваш надежный партнер в профессиональном управлении капиталом, который обеспечит дисциплину и безопасность вашей торговли без открытия сделок. Защитите свой счет и торгуйте умнее уже сегодня!

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Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
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Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
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SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4.33 (3)
Библиотеки
Скрипт UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly для MetaTrader 5 (MT5) - это мощный инструмент, который позволяет трейдерам быстро перемещать стоп-лосс всех открытых позиций к их цене входа, обеспечивая безрисковые сделки. Этот скрипт особенно полезен для эффективного управления активными сделками, гарантируя, что при благоприятном движении позиции трейдер будет защищен от возможных потерь. (Посетите профиль и проверьте все другие продукты MT4/MT5) (Пожалуйста, не забудьте оставить отзыв)
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Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
Скрипт UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly для MetaTrader 5 (MT5) - это мощный инструмент, позволяющий трейдерам немедленно закрыть все активные рыночные позиции одним исполнением. Этот скрипт идеально подходит для экстренного управления торговлей, помогая трейдерам быстро выйти из рынка во время высокой волатильности, новостных событий или корректировки стратегии. Функции: Закрывает все открытые позиции на покупку и продажу по всем символам. Использует последнюю цену Bid/Ask дл
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Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Индикаторы
UzFx Total TP/SL & Timer v3.0 — комплексный индикатор управления сделками, отображающий: Общий тейк-профит — совокупное значение тейк-профита всех открытых позиций (в долларах, пунктах или пипсах) Общий стоп-лосс — совокупное значение стоп-лосса всех открытых позиций (в долларах, пунктах или пипсах) Плавающий P&L — прибыль/убыток в реальном времени, включая свопы (цветовая кодировка: зеленый — прибыль, красный — убыток) Таймер свечи — обратный отсчет до закрытия следующей свечи Получите пан
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Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
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UZFX-Alpha Strike Signals v2.0 — это профессиональный инструмент для анализа рынка, разработанный для точного и четкого определения высоковероятных торговых возможностей. Этот усовершенствованный индикатор сочетает в себе сложную систему распознавания ценовых действий с динамической визуализацией управления рисками, предоставляя четкие сигналы на покупку и продажу прямо на вашем графике. Примечание: используйте в сочетании с индикатором { LTL 164343 }, чтобы повысить долю выигрышных сигналов. Ис
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Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Индикаторы
UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 — это мощный индикатор без перерисовки, разработанный Усманом Забиром (UZFX LABS) специально для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которые ищут точные сигналы входа на быстро меняющихся рынках. Идеально подходит для трейдеров, которым нужны надежные сигналы в реальном времени без задержек и ложных перерисовок. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ* ЛУЧШИЕ ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ: 30 МИНУТ И БОЛЕЕ. {1 ЧАС} — МОЙ ЛЮБИМЫЙ. И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСТО ПОРАЖАЮТ...! Примечание: Использ
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Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
LTL Long Trend Locator v2.0 — профессиональный индикатор для торговли по тренду LTL Long Trend Locator помогает трейдерам находить лучшие моменты для входа и выхода из рынка, определяя сильные и устойчивые тренды. Он дает четкие сигналы о начале и конце трендов, помогая вам торговать в правильном направлении в нужное время. Он помогает трейдерам находить сильные рыночные тренды и показывает, где именно размещать сделки, с четкими уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита. Основные функции: Ч
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
2 (2)
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Скрипт UZFX - Margin Required and Max Lot Size для MetaTrader 5 (MT5) разработан, чтобы помочь трейдерам быстро определить маржу, необходимую для открытия позиции в 1 лот, и рассчитать максимальный размер лота, которым они могут торговать, исходя из текущего капитала счета. Этот инструмент необходим для управления рисками и определения размера позиции, позволяя трейдерам эффективно планировать свои сделки. Функции: Рассчитывает маржу, необходимую для открытия сделки на 1 лот по выбранному си
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Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
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Скрипт UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly для MetaTrader 4 (MT4) - это мощный инструмент, который позволяет трейдерам быстро перемещать стоп-лосс всех открытых позиций к их цене входа, обеспечивая безрисковые сделки. Этот скрипт особенно полезен для эффективного управления активными сделками, гарантируя, что при благоприятном движении позиции трейдер будет защищен от возможных потерь. (Посетите профиль и проверьте все другие продукты MT4/MT5) (Пожалуйста, не забудьте оставить отзыв)
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly - это простой, но мощный скрипт для MetaTrader 5 (MT5), предназначенный для мгновенного удаления всех объектов рисования с активного графика. Этот скрипт будет полезен трейдерам, которым необходимо быстро очистить график от рисунков технического анализа, линий тренда, инструментов Фибоначчи, текстовых меток и других объектов, не удаляя их вручную по одному. Функции: Удаляет все объекты и рисунки на активном графике. Работает мгновенно
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Modern Candle Timer Digital Clock UZFX MT5
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX Modern Candle Timer Digital Clock v1.0 Профессиональный таймер обратного отсчета с современным цифровым интерфейсом для MetaTrader 5 Повысьте эффективность своей торговли с помощью UZFX Modern Candle Timer Digital Clock — лаконичного, точного и высокофункционального индикатора, разработанного для серьезных трейдеров, которые ценят ясность и профессионализм на своих графиках. Ключевые особенности: Точный обратный отсчет по свечам: отображение в реальном времени оставшегося времени до закр
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Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pr
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Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
Индикатор UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4 предназначен для отслеживания в режиме реального времени общих значений Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по всем открытым и отложенным сделкам. Кроме того, он включает в себя таймер обратного отсчета свечи, который показывает время, оставшееся до закрытия текущей свечи. Ключевые особенности: Автоматически рассчитывает общую ожидаемую прибыль и убыток по всем активным сделкам и отложенным ордерам. Отображает время, оставшееся до закрытия текущей свечи, п
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Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
Скрипт UZFX - Delete Only Pending Orders для MetaTrader 5 (MT5) - это простой, но эффективный инструмент, который автоматически удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) с торгового счета. Этот скрипт идеально подходит для трейдеров, которые хотят мгновенно удалить свои отложенные ордера, не затрагивая активные позиции на рынке. Смотрите все мои другие индикаторы и советники для MT4/MT5 >> ЗДЕСЬ Особенности: Удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit
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Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
Live Trades and History Visualizer — это мощный индикатор MetaTrader 5, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам отслеживать свои открытые и закрытые позиции с помощью четких визуальных подсказок. Независимо от того, отслеживаете ли вы текущие сделки или анализируете прошлые результаты, этот инструмент обеспечивает интуитивно понятное и настраиваемое отображение точек входа/выхода, прибыли/убытка и статистики торговли — прямо на вашем графике. Ключевые особенности: Визуализация активных
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Check Your EA Performance PRO indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Индикаторы
Check Your EA Performance v1.0 — премиум-панель аналитики для MT5 институционального уровня > > > > > УЗНАЙТЕ ПРАВДУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВАШЕГО СОВЕТА < < < < < Превратите необработанную историю торговли в понятный отчет о результатах, готовый к принятию решений. Check Your EA Performance v1.0 — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым важны точность, ясность и аналитика, на основе которой можно принимать решения. Вместо того чтобы гадать, является ли советник
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Professional Trader Panel PTP Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX Professional Trader Panel v1.0 – Your Complete Trade Monitoring Solution Stop juggling between multiple charts and terminal tabs. Get a complete bird's-eye view of your entire trading portfolio in one elegant, real-time dashboard.  Transform your chart into a professional trading command center. Monitor all open positions, account health, and floating P&L at a single glance. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalpi
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5
FREE
UZFX All Trades and Pending Orders Monitor
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor v1.0 Transform your MetaTrader 5 trading experience with a modern, ultra-fast, and fully customizable professional dashboard designed for serious traders. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pro SWS LTL Long Trend Locator The UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor gives you a complete real-time overview of all active trades and pending
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CCCC Capital Control Command Center Panel UZFX
Muhammad Usman Siddique
Утилиты
Панель UZFX Capital Control Command Center v1.1 — это комплексная панель управления торговлей и рисками, разработанная для серьезных трейдеров на рынке Форекс, которым необходим полный контроль над своими торговыми операциями. Это универсальное решение превращает вашу платформу MetaTrader 5 в профессиональный командный центр с мониторингом в режиме реального времени, расширенным управлением позициями и автоматической защитой от просадки. На самом деле эта панель более полезна, чем многие инстру
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Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UzFx-Local Currency Converter-MT5 — это мощный и простой в использовании индикатор, разработанный для трейдеров, которые хотят отслеживать свои плавающие и ежедневные прибыли и убытки (P&L) как в долларах США, так и в своей местной валюте. Этот инструмент обеспечивает конвертацию в режиме реального времени с использованием заданного пользователем обменного курса, помогая трейдерам более эффективно визуализировать свои торговые результаты. Ключевые особенности Отображает текущую прибыль и убыт
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UzFx-Local Currency Converter-MT4 — это мощный и простой в использовании индикатор, разработанный для трейдеров, которые хотят отслеживать свои плавающие и ежедневные прибыли и убытки (P&L) как в долларах США, так и в своей местной валюте. Этот инструмент обеспечивает конвертацию в режиме реального времени с использованием заданного пользователем обменного курса, помогая трейдерам более эффективно визуализировать свои торговые результаты. Ключевые особенности Отображает текущую прибыль и убыт
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Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Библиотеки
Скрипт UZFX - Delete Only Pending Orders для MetaTrader 4 (MT4) - это простой, но эффективный инструмент, который автоматически удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) с торгового счета. Этот скрипт идеально подходит для трейдеров, которые хотят мгновенно удалить свои отложенные ордера, не затрагивая активные позиции на рынке. Ознакомьтесь с другими моими индикаторами и советниками для MT4/MT5 >> ЗДЕСЬ Особенности: Удаляет все отложенные ордера (Buy Limit, S
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Funded Next Account Saver
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
Never Lose Your FundedNext Challenge Again UZFX FundedNext Guardian PRO is an advanced MT5 account monitoring indicator built exclusively for FundedNext traders . It is a professional account monitoring and risk management dashboard specifically designed for FundedNext traders. This powerful dashboard continuously monitors your trading account in real time and calculates every important FundedNext challenge rule, helping you avoid accidental rule violations. Whether you're trading a Stellar 1-St
Funding Pips Account Saver
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
The Ultimate Rule Protection Dashboard for FundingPips Traders Never Fail Another FundingPips Challenge Because of Rule Violations Most traders don't lose FundingPips challenges because they can't trade. They fail because they accidentally violate one of the firm's rules. A single mistake... One oversized loss... One overlooked drawdown... ...and weeks of hard work can disappear instantly. UZFX FundingPips Guardian PRO was created to solve exactly that problem. This intelligent MT5 dashboard con
The5ers Account Saver
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX The5ers Guardian PRO – The Ultimate Challenge Protection Dashboard for MT5 Pass your The5ers Challenge with confidence using the most advanced account monitoring dashboard designed specifically for The5ers traders . UZFX The5ers Guardian PRO is a professional MT5 indicator that continuously monitors your trading account, calculates every important The5ers challenge rule in real time, and alerts you before you accidentally violate drawdown limits or challenge requirements. Unlike Expert Advi
Goat Funded Trader GFT Pro
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
The Ultimate Challenge Protection Dashboard for Goat Funded Trader (MT5) Pass your Goat Funded Trader (GFT) challenge with confidence using a professional MT5 dashboard designed specifically to help traders stay within the firm's trading rules. UZFX Goat Funded Trader Guardian PRO is an advanced account monitoring indicator that continuously tracks your account statistics, calculates challenge rules in real time, and warns you before you violate important risk limits. It is designed exclusively
Fxify Funded Account Protector
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
The Ultimate FXIFY Challenge Protection Dashboard for MetaTrader 5 Trade with Confidence. Stay Within the Rules. Pass Your FXIFY Challenge. Passing an FXIFY challenge requires more than profitable trading—it requires strict compliance with the firm's risk management rules. Many traders lose their funded opportunity not because of poor market analysis, but because they accidentally violate daily drawdown, maximum drawdown, or other account restrictions. UZFX FXIFY Guardian PRO is a professional M
F T M O Funded Account Saver
Muhammad Usman Siddique
Индикаторы
UZFX FTMO Guardian PRO — это профессиональный индикатор для мониторинга счетов в MetaTrader 5, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам безопасно проходить FTMO-челленджи и уверенно управлять финансируемыми счетами. В отличие от советников, этот инструмент не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он работает как торговый помощник в режиме реального времени, который постоянно отслеживает ваш счет и рассчитывает все важные показатели FTMO, пока вы торгуете вручную. На панели инстру
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