Daily Trade Guard MT4 EA

UZFX 日常交易守护专家顾问（EA）是一款简单直观且功能强大的 MetaTrader 4（MT4）账户与风险管理工具，旨在通过监控每日盈亏限额来保护您的交易账户。由（UZFX LABS）——一位值得信赖的外汇专家——创建，该专家顾问（EA）不会开仓交易，而是专注于执行您的风险管理规则，在达到限额时停止交易。它帮助所有级别的交易者专业管理资金，确保交易中的纪律性和安全性。

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关键功能

1. 监控每日盈亏限额

设置自定义每日盈利（默认：$200）和亏损（默认：-$150）限额。EA会主动跟踪账户表现，当达到限额时停止交易，关闭所有持仓并取消待处理订单以保护资金。

2. 交易时间控制

定义每日交易开始时间（默认:00:00）。这使EA与您的首选市场时段同步，确保交易仅在最佳时段（如伦敦或纽约时段）进行。

3. 专业资金管理

EA不执行交易，但监控账户以执行所有符号的限额。它阻止新交易，通过防止过度交易或冒险操作，确保资金的专业管理。

4. 实时警报与显示

在图表上查看实时账户统计数据，支持自定义文字大小、颜色及位置（例如左上角或右下角）。EA显示：

每日盈亏

剩余盈亏限制

持仓头寸及待处理订单

下次交易开始时间

交易状态（允许/不允许）清晰的视觉及声音警报在达到限制时提醒您，确保您随时掌握情况。

5. 手动交易灵活性

启用“允许手动交易”功能，可在达到限额后继续进行手动交易，同时EA阻止自动交易。这使经验丰富的交易者在保持严格风险管理的同时，仍能掌控交易。

6. 可靠且稳健

通过高级错误处理，EA可尝试最多10次来平仓或取消订单。MT4终端中的详细日志使故障排除变得轻松，确保即使在波动市场中也能顺畅运行。

优势

保护您的资金：当每日限额达到时停止交易，保障您的资金安全。

促进纪律：通过强制执行您的风险规则消除情绪化交易。

专业管理：监控交易而不打开它们，帮助您像专业人士一样管理资金。

节省时间：自动化限额执行，让您专注于策略。

通用兼容性：支持MT4上的外汇、商品、指数等。

用户友好：简单设置和清晰显示，适合所有交易者。

为什么选择UZFX每日交易守护者EA？

UZFX每日交易守护者EA是您专业资金管理的可靠伙伴，确保您的交易保持纪律性和安全性，无需开仓。保护您的账户，今天就更聪明地交易吧！