Daily Trade Guard MT4 EA

UZFX 日常交易守护专家顾问（EA）是一款简单直观且功能强大的 MetaTrader 4（MT4）账户与风险管理工具，旨在通过监控每日盈亏限额来保护您的交易账户。由（UZFX LABS）——一位值得信赖的外汇专家——创建，该专家顾问（EA）不会开仓交易，而是专注于执行您的风险管理规则，在达到限额时停止交易。它帮助所有级别的交易者专业管理资金，确保交易中的纪律性和安全性。

查看我所有的其他 MT4/MT5 指标和 EA >> 这里


关键功能

1. 监控每日盈亏限额

设置自定义每日盈利（默认：$200）和亏损（默认：-$150）限额。EA会主动跟踪账户表现，当达到限额时停止交易，关闭所有持仓并取消待处理订单以保护资金。

2. 交易时间控制

定义每日交易开始时间（默认:00:00）。这使EA与您的首选市场时段同步，确保交易仅在最佳时段（如伦敦或纽约时段）进行。

3. 专业资金管理

EA不执行交易，但监控账户以执行所有符号的限额。它阻止新交易，通过防止过度交易或冒险操作，确保资金的专业管理。

4. 实时警报与显示

在图表上查看实时账户统计数据，支持自定义文字大小、颜色及位置（例如左上角或右下角）。EA显示：

每日盈亏

剩余盈亏限制

持仓头寸及待处理订单

下次交易开始时间

交易状态（允许/不允许）清晰的视觉及声音警报在达到限制时提醒您，确保您随时掌握情况。

5. 手动交易灵活性

启用“允许手动交易”功能，可在达到限额后继续进行手动交易，同时EA阻止自动交易。这使经验丰富的交易者在保持严格风险管理的同时，仍能掌控交易。

6. 可靠且稳健

通过高级错误处理，EA可尝试最多10次来平仓或取消订单。MT4终端中的详细日志使故障排除变得轻松，确保即使在波动市场中也能顺畅运行。

优势

保护您的资金：当每日限额达到时停止交易，保障您的资金安全。

促进纪律：通过强制执行您的风险规则消除情绪化交易。

专业管理：监控交易而不打开它们，帮助您像专业人士一样管理资金。

节省时间：自动化限额执行，让您专注于策略。

通用兼容性：支持MT4上的外汇、商品、指数等。

用户友好：简单设置和清晰显示，适合所有交易者。

为什么选择UZFX每日交易守护者EA？

UZFX每日交易守护者EA是您专业资金管理的可靠伙伴，确保您的交易保持纪律性和安全性，无需开仓。保护您的账户，今天就更聪明地交易吧！

推荐产品
Ichimoku Shogun Breakout
Samart Putta
5 (1)
专家
Introduction This Expert Advisor is designed for automated trading on the BTCUSD symbol using the M15 timeframe. It utilizes the Ichimoku Kinko Hyo indicator framework combined with a multi-timeframe synchronization logic. Strategy and Features The core logic involves a trend filtering system that analyzes H1 and H4 price structures to ensure alignment with the M15 entries. The EA identifies breakouts using a 6-bar lookback period to minimize market noise. Additionally, it incorporates the Aver
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
专家
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
专家
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Vizzion
Joel Protusada
专家
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on   M5   timeframe Uses   H1 timeframe   to analyze global market context Analyzes   2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on   trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol:   EURUSD Timeframe:   M5 Trading
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
专家
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
DAX H1 3stars
Marek Kupka
专家
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS. Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been back
DAX M30 3Eas
Marek Kupka
专家
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Ultra KZM MT4
Nattapat Jiaranaikarn
专家
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382  Note that You cannot backtest this EA in MT4 because MT4 cannot backtest in
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
专家
Bar Boss   Expert   Advisor 使用 FletBoxPush 指标来分析市场并确定交易信号。该指标内置于“EA 交易”中，不需要在图表上额外安装。交易发生在定义为平台边界的水平上。使用损失限制。 顾问设置说明 TimeFrames - 图表周期，指标设置 颜色 - 定义为平面的价格区域的颜色，为指标设置 矩形 - 显示定义为平坦的价格区域，为指标设置 手数 - 起始交易量 MagicNumber - 订单的幻数 Count_LOSS - 连续亏损交易的数量，之后将设置为零利润（退出为零） FlatPips - 以点为单位确定平台，设置指标 FlatBars - 用于确定平面的柱数限制，为指标设置 MinBarsClosedOutside - 收盘价固定在特定平面水平之上/之下的柱数 CoefficientLot - 亏损后后续交易手数的乘数 CoefficientTakeProfit - 根据确定的平台的通道宽度计算的利润乘数 PercentLoss - 损失百分比，如果顾问带来的总损失低于此值，交易停止，该值必须设置为负数，例如：-33.3 顾问如何工作
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
专家
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
专家
VR Black Box 是一款由经验丰富的交易程序员开发的现代自动交易专家顾问。强大的交易工具，建立在经过验证的跟随市场趋势运动策略之上。该机器人经历了漫长的开发和完善历程，定期更新并适应不断变化的市场条件。在真实交易账户上的多年运行中，它已成为初学者和经验丰富的交易者的可靠助手。 提供设置文件、产品演示版本、说明和奖金 [博客] 版本为 [MetaTrader 5] 主要策略 机器人实现了多种交易模式： 交替开买单和卖单（Buy and Sell alternately）。 同时买卖交易（Buy and Sell at the same time）。 随机选择方向（Randomly Buy or Sell，如“鹰或尾”）。 仅买单（Buy only）或仅卖单（Sell only）。 手动模式，用于将交易者的亏损交易转为盈利（Magic Number = -1）。 风险和手数管理 支持马丁格尔（亏损后增加手数）或反马丁格尔（盈利后），固定/百分比/余额手数计算，带有乘数和最大值。止损水平为真实（Real）或虚拟（Virtual）以隐藏经纪商，带有追踪止损、亏损后时间/距离延迟以及余
Expert Grid rsi Pro
Mykhailo Zakervashevych
专家
General Description Grid RSI Pro v3.1 is an advanced trading Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses a grid strategy with RSI indicator filtering. The EA automatically opens orders at specified levels, creating a grid of orders to capture market fluctuations. Version 3.1 includes enhanced risk management features and improved signal filtering systems. Key Features 1. Trading Strategies RSI Strategy : Position opening when RSI reaches overbought (80) or oversold (20) levels Fixed Points : Posit
Gold Coin M5
Andrey Kozak
2.33 (9)
专家
金币M5是一款自动交易机器人，旨在使用M5周期交易黄金市场（XAUUSD）。 该机器人专为想要在短期时间间隔（倒卖）自动交易的交易者而设计。 特点： 剥头皮策略：机器人使用基于短期价格变动即时进场和离场的剥头皮策略。 针对 M5 上的 XAUUSD 进行了优化：XAUUSD 剥头皮交易专门针对在 M5 时间范围内交易 XAUUSD 货币对进行了调整，使其能够最大限度地提高黄金市场的机会。 最低余额：建议使用机器人进行交易的最低余额为 1000 美元。 这种水平的平衡提供了足够的余量来管理风险，并使机器人能够在短期内有效运行。 易于使用：XAUUSD Scalper 易于在交易账户上安装和配置，适合广大交易者（包括初学者和经验丰富的专业人士）使用。 交易建议： 在 XAUUSD 上交易 M5 时间表 最低初始余额 1000 美元起 在 XAUUSD 报价中，点后有 2 位数字。 ECN 账户类型。 您可以在PC和VPS上进行交易 该机器人在 FXopen 经纪商账户上进行了测试。 机器人设置： Search_trend_bar - 在此参数中，我们指示我们确定价格变动趋势的柱数。
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
专家
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
High Freq Grid Scalper
Letsekang Bruno Sekhosana
专家
This E.A is designed to wait for the perfect opportunity to get in the market, take a few trades (low risk) and get out. There is an option to Cut Loss at specific percentage of balance, this should be set to a max of 1% since we scalping. Very cautious EA, can go up to a few days without taking a trade. This should not alarm you, it simply means there currently is no opportunity available. Mainly designed for low spread brokers. Tested Pairs and their settings: EURUSD M1 : Jan 2022 - Dec 2022
GOLD Extreme Hunter PRO
Encho Enev
专家
EA is based on monitoring the current change of the price, as well as the sharp increase of the Moment and in the presence of a non-specific deviation from the normal in a given direction, EA places the respective orders. EA is designed so that with a spread greater than the set maximum - does not place orders to buy or sell. In real trading, you will be able to apply the optimal value for Slippage so that you get the most favorable result. All results are only from TESTER. Recommended: leverage
Calm Sleep
Andor Sandor
3 (2)
专家
I thought I would make the product free! It already generates enough income for me, so there is no point in asking for money for it. This EA identifies signs of trend strength and looks for corrections as a result of them. Only one trade per time.  Each trade includes take profit and stop loss. The Ea does not use averaging, martingale, grid or other high-risk methods. CALM SLEEP - You can rest easy, this EA won't wipe out your deposit. Balance protection: “Calm Sleep” mode, auto lot (margin c
FREE
EA Bollinger Bands
Zafar Iqbal Sheraslam
专家
The EA (Expert Advisor) Distance of Bollinger Bands is a trading strategy or algorithm used in financial markets, particularly in Forex trading. Bollinger Bands are a technical analysis tool that consists of a middle band (usually a simple moving average) and two outer bands (standard deviations of the middle band). The EA Distance of Bollinger Bands strategy focuses on measuring the distance between the price and the Bollinger Bands to make trading decisions. Here's how the EA Distance of Bolli
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
专家
Matrix Arrow EA MT4 是一款独特的智能交易系统，可以通过图表上的交易面板手动或 100% 自动交易 Matrix Arrow Indicator 的 MT4 信号。 Matrix Arrow Indicator MT4 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是：平均定向运动指数 (ADX) ， 商品渠道指数 (CCI) ， 经典 Heiken Ashi 蜡烛 ， 移动平均线 ， 移动平均收敛散度 (MACD) ， 相对活力指数 (RVI) ， 相对强弱指数 (RSI) ， 抛物线SAR ， 随机振荡器 ， 威廉姆斯的百分比范围 。 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一个蜡烛/柱线的开盘时表示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。使用 Matrix Arrow EA MT4 ，您可以直接从图表上的交易面板手动交易 Matrix Arrow Indicator MT4 信号，或使用 100% 算法交易选项 100% 自动交易！ 注意力:   如果您想用您的
DAX H1 5stars
Marek Kupka
专家
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 5Eas
Marek Kupka
专家
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 5 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
专家
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落 . 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ...............................................
PipFinite EA Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.43 (28)
专家
The Official Automated Version of the Powerful Indicator PipFinite Trend PRO EA Trend PRO trades the signal of PipFinite Trend PRO and manages the trade depending on the user's preference. The EA includes many customizable features that can further enhance the Trend PRO trading strategy. Features like Entry and Exit Filters, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter and MORE! The Innovative Solution EA Trend PRO was created to make your trading more
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
专家
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
该产品的买家也购买
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
专家
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
专家
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Ful
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
专家
XGen Scalper MT4 - 专业自动交易系统 XGen Scalper 是一款尖端专家顾问，通过将先进算法结构与成熟技术分析相结合，在所有市场中提供稳定可靠的交易结果。该强大交易系统可无缝运行于外汇货币对、黄金白银等贵金属、加密货币及大宗商品指数等多种市场。 先进算法技术 其专利波浪扫描算法通过实时处理市场数据，识别手动交易者可能忽略的高概率交易机会。该系统能持续适应变化的市场环境，在趋势、区间及波动市场中均能高效运作。 全局兼容性 不同于针对特定货币对设计的传统EA，XGen在所有交易品种中均表现卓越。 专业控制面板 通过精美的界面实时监控账户指标、详细交易统计数据及系统状态。集成波浪可视化功能清晰展示系统对市场状况的解读。 企业级风险管理 基于账户余额和风险承受能力的自适应仓位规模 根据市场波动动态调整的跟踪止损 点差过滤机制避免不利交易条件 多时间周期确认实现更高精度交易 精准交易 闪电般快速的订单处理，以最小滑点实现最优价格。兼容所有MT5经纪商和交易类型。智能订单管理自动处理从入场到离场的全流程。 完全可定制 根据您的策略调整头寸规
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
专家
Mirror EA 是一款基于 SmaSRS196 指标的自动交易系统。该指标结合了简单移动平均线 (SMA) 和相对强弱指数 (RSI)，并采用 96 周期优化框架。该 EA 持续分析市场状况，通过 SMA 确认趋势方向，同时利用 RSI 检测动能强度和潜在的超买/超卖情况，从而识别高概率交易机会。当指标变为红色时，EA 会在移动平均线下方卖出；当指标变为绿色时，EA 会在移动平均线上方买入。 该策略旨在通过要求趋势和动能一致才能建仓，从而减少虚假信号。其可配置参数允许针对不同的金融工具和时间框架进行优化，同时保持执行的一致性。该 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势工具上表现尤为出色。这是一款马丁格尔/网格策略 EA。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
专家
EA Black Dragon 适用于 Black Dragon 指标。智能交易系统根据指标的颜色打开交易，然后可以建立订单网络或使用止损。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 您可以在这里找到所有设置！建议 货币对 EURUSD GBPUSD  时间范围 M15  建议存款 1000 美元或美分  推荐设置 默认设置 输入参数  初始手数 - 初始手数； 手数乘数 - 后续订单的手数乘数； Autolot - 启用/禁用自动手数计算； Autolot size - 启用自动手数时顾问将使用手数的存款金额； 距离 - 订单之间的距离； 最大限度。 Lot - 顾问可以打开的最大手数； 止盈 - 止盈； 止损 - 止损点数； Trail Start - 激活追踪止损点的利润； Trail Distance - 追踪止损将出现在价格的多少距离处； 最大点差 - 开仓和平仓的最大点差； Star Hour - 顾问的开始时间； End Hour - 顾问的结束时间； End T
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
专家
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
专家
Trend Catcher EA 使用作者自主研发的自适应趋势分析指标来分析市场价格走势。它通过过滤掉短期噪音，专注于潜在的动能强度、波动性扩张和价格结构行为，从而识别真实的市场方向。该 EA 结合了移动平均线、RSI 和波动率过滤器等特殊定制指标的平滑和趋势过滤功能，可以根据预设的交易条件自动执行交易。 该系统会等待趋势确认，而不是对每一次价格波动都做出反应，然后在进入动态均衡区域之前寻找可控的回调机会，并顺势而为。这是一款马丁格尔/网格交易 EA。 货币对和时间框架： 该 EA 在 15 分钟或更高时间框架（例如 H1）下运行良好，适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd 等，以获得更高的准确性。 设置： 开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列 买入交易 – 真/假 – 允许买入 卖出交易 – 真/假 – 允许卖出 管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行 使用对冲 – 真/假 – 允许对冲 订单备注 – EA 趋势 AI 最
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
专家
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
专家
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
作者的更多信息
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4.33 (3)
程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly 脚本是一款功能强大的工具，允许交易者将所有未结头寸的止损点快速移动至其入场价格，确保无风险交易。该脚本尤其适用于有效管理活跃交易，确保一旦头寸出现有利变动，交易者就能免受潜在损失。 (访问简介并查看所有其他 MT4/MT5 产品） （请不要忘记给予评论） 功能： 自动将所有未结头寸的止损设置为盈亏平衡（入市价格）。 通过确保利润和尽量减少潜在损失来加强风险管理。 使用方法 将脚本附加到图表上；它将自动调整所有未结头寸。 如果某个仓位的止损已达到盈亏平衡点，则将跳过该仓位。 注意： 该脚本仅修改现有交易，不会下新订单。 它适用于所有未结头寸，与符号无关。 确保经纪商允许以准确的入市价格修改止损。
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - 即时关闭所有未结买单和卖单脚本是一款功能强大的工具，交易者只需执行一次操作，即可立即关闭所有活跃的市场头寸。该脚本是紧急交易管理的理想工具，可帮助交易者在剧烈波动、新闻事件或策略调整期间快速退出市场。 功能 关闭所有符号的所有未结买入和卖出头寸。 使用最新的买入价/卖出价，执行准确。 帮助交易者即时退出市场，只需极少的手动操作。 使用方法 将脚本附加到 MT5 图表。 脚本将扫描并关闭所有未平仓的买入和卖出头寸。 专家选项卡中将显示每个平仓订单的确认信息。 注意 该脚本不会删除挂单，只会关闭活跃的市场头寸。 它适用于所有交易符号，而不仅仅是所附图表。 运行脚本前，请确保您要关闭所有仓位，因为脚本会立即执行。 开发者：Usman Zabir - UZ 乌斯曼-扎比尔 - UZFX 版本: 1.00 年份: 2025 网站: https://www.mql5.com/en/users/forextycoons
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
指标
UzFx 总止盈/止损与计时器 v3.0——一款功能全面的交易管理指标，显示以下内容： 总止盈——所有持仓的止盈值总和（以美元、点数或点为单位） 总止损——所有持仓的止损值总和（以美元、点数或点为单位） 浮动盈亏 - 包含掉期费用的实时盈亏（颜色标示：绿色表示盈利，红色表示亏损） K线计时器 - 倒计时至下一根K线收盘 获取专业交易员面板 [ 点击此处 ] 您的完整交易监控解决方案 主要功能： 止盈和止损可分别选择单位（点差或点数） 支持以货币（$）或点差/点数显示数值 仅计算已开仓交易（忽略挂单） 颜色、字体大小及图表位置均可完全自定义 布局简洁、间距合理，带有专业品牌标识 特别适合： 跨多头寸风险管理 快速掌握总风险敞口 利用K线计时器把握进出场时机 监控实时浮动盈亏 设置后无需操心——同时适用于所有交易品种！ “一目了然，掌握总风险与收益”
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (2)
指标
UZFX-Alpha Strike Signals v2.0是一款专业级市场分析工具，旨在精准清晰地识别高概率交易机会。该先进指标融合了精密的价格行为识别与动态风险管理可视化功能，直接在图表上呈现清晰的买入与卖出信号。 注意：结合使用 { LTL 164343 } 指标，可提高获胜信号的准确率。 利用 LTL 信号判断趋势，并以 Alpha 信号作为入场信号。 这种方法将最大限度地提高您的胜率，并有助于避免误判信号。 工作原理 该指标通过识别特定K线形态来分析市场结构，这些形态预示着潜在趋势反转或延续。当这些形态符合专有算法条件时，指标将生成清晰视觉信号： • 买入信号（蓝色箭头）出现在市场底部，表明看涨动能显现 • 卖出信号（红色箭头）出现在市场顶部，确认看跌压力形成 交易者核心优势 1. 清晰可执行的信号 无需解读猜测——信号位置直接在图表上显示箭头 色彩编码信号（买入蓝标/卖出红标）实现即时识别 可配置信号灵敏度以匹配您的交易风格 2. 完整交易管理可视化 信号出现时，指标自动绘制： 入场点位——最佳建仓价格 止损位——基于近期价格走势的保护性位 多级止盈位（1
FREE
Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
指标
UZFX SWS {剥头皮盈利信号} Pro v1.0是由Usman Zabir（UZFX实验室）专为剥头皮交易者、日内交易者及波段交易者开发的强力无重绘指标，旨在快速波动市场中提供精准入场信号。特别适合追求可靠实时信号、拒绝延迟或虚假重绘的交易者。 我推荐*的最佳时间周期：30分钟及以上。 {1小时}是我的首选，其效果令人惊叹...！ 注意：与{ LTL 164343 }指标结合使用，可提高获胜信号率。 使用 LTL 信号判断趋势，利用 SWS 信号确定入场时机。 这种方法将最大化您的胜率，并有效规避虚假信号。 核心功能包括： 清晰的视觉箭头标示近期及历史信号（可选点状显示过往信号）。 自动计算并绘制交易线：入场点、止损位（基于近期震荡高低点）及多档止盈位（风险回报比1:1、2:1、3.5:1——完全可自定义）。 图表信息面板实时显示最新信号详情、入场价、止损位及止盈位。 全面警报系统：弹窗提示、声音提醒、推送通知及邮件提醒。 图表自定义选项（颜色、背景、K线样式）。 内置许可证过期系统保障安全分发（可通过更新日期续期）。 适用于所有货币对、大宗商品及时间周期，UZFX SWS
LTL Long Trend Locator
Muhammad Usman Siddique
指标
LTL长趋势定位器v2.0 - 专业趋势交易指标 LTL长趋势定位器通过识别强劲持久的趋势，帮助交易者把握最佳进场与离场时机。当趋势启动或终结时，它会发出清晰信号，助您在正确时机顺势而为。该工具不仅能发现强劲市场趋势，更精准标注交易位置，明确显示入场点、止损位及止盈位。 核心功能： 清晰买卖信号：市场即将上涨或下跌时显示箭头提示 交易线标注：在图表绘制完整交易布局，所有关键位清晰标注 趋势区域：通过图表配色区分看涨（绿色）与看跌（粉色）周期 统计显示：呈现每段趋势持续的K线数量与点数 信息面板：实时更新趋势状态与最新信号时间 警报系统： 新信号出现时触发弹窗/邮件/声音提醒 单一信号仅触发一次警报（杜绝重复骚扰） 操作便捷： 信号以彩色箭头呈现（蓝箭买入/红箭卖出） 背景色标识活跃趋势区域 垂直线标记精确信号点 所有设置均可适配您的交易风格 适用人群： 新手交易者：简洁视觉信号助决策更轻松 资深交易者：高级过滤机制减少虚假信号 全周期适用：1分钟至月线图均可运行 全市场覆盖：适用于外汇、股票、指数、加密货币及大宗商品 核心优势： 节省时间：快速识别趋势行情 减少
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
2 (2)
程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - 所需保证金和最大手数脚本旨在帮助交易者快速确定开立 1 手头寸所需的保证金，并根据其当前账户净值计算可交易的最大手数。该工具对于风险管理和头寸大小至关重要，可帮助交易者有效规划交易。 功能 计算对所选符号开仓 1 手交易所需的保证金。 根据可用资金确定交易者可以开仓的最大手数。 使用当前卖出价精确计算保证金。 使用评论功能直接在图表上显示结果。 帮助交易者在管理杠杆和风险的同时优化仓位大小。 使用方法： 将脚本附加到所需交易符号的图表上。 脚本将计算并显示结果： 1 手所需保证金 基于可用资金的最大可交易手数 结果将显示在图表的左上角。 注意 脚本使用买入订单类型计算保证金。 最大手数是根据净值计算的，而不是自由保证金。 本脚本不进行交易；纯粹用于提供信息。 开发者：Usman Zabir - UZ 乌斯曼-扎比尔 - UZFX 版本: 1.00 年份: 2025 网站: https://www.mql5.com/en/users/forextycoons
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
程序库
适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的 UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly 脚本是一款功能强大的工具，允许交易者将所有未结头寸的止损点快速移动至其入场价格，确保无风险交易。该脚本尤其适用于有效管理活跃交易，确保一旦头寸出现有利变动，交易者就能免受潜在损失。 (访问简介并查看所有其他 MT4/MT5 产品） （请不要忘记给予评论） 功能： 自动将所有未结头寸的止损设置为盈亏平衡（入市价格）。 通过确保利润和尽量减少潜在损失来加强风险管理。 使用方法 将脚本附加到图表上；它将自动调整所有未结头寸。 如果某个仓位的止损已达到盈亏平衡点，则将跳过该仓位。 注意： 该脚本仅修改现有交易，不会下新订单。 它适用于所有未结头寸，与符号无关。 确保经纪商允许以准确的入市价格修改止损。
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
程序库
UZFX - 删除图表上的所有图形和对象是一个简单而功能强大的Metatrader 5（MT5）脚本，旨在立即从活动图表中删除所有绘图对象。该脚本对于需要从技术分析图，趋势线，斐波那契工具，文本标签和其他对象中快速清除图表的交易者很有用，而无需手动删除它们。 特征： 在活动图表上删除所有对象和图纸。 立即使用单个执行。 显示成功和失败删除的确认消息。 帮助交易者保持清洁无杂乱的图表以进行更好的分析。 用法： 将脚本连接到要删除所有对象的图表上。 脚本将自动循环遍历所有对象并删除它们。 专家选项卡中的一条消息将确认成功删除对象。 注意：此脚本不会影响图表上运行的开放订单，指标或专家顾问，而仅删除仅图形对象。 开发人员：Usman Zabir -UZFX 版本：1.00 年：2025年 网站：https：// www.mql5.com/en/users/forextycoons
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
指标
实时交易与历史可视化工具是一款强大的MetaTrader 5指标，旨在通过清晰直观的视觉提示帮助交易者追踪持仓与平仓记录。无论您正在监控实时交易还是分析历史表现，该工具都能在图表上直接呈现直观可定制的入场/离场点位、盈亏状况及交易统计数据。 核心功能： 动态连线直观呈现活跃交易：连接入场点与当前价格 实时更新盈亏数据 历史交易可视化：带入场/出场标记及趋势线 一键查看交易详情（盈亏、盈亏点数、仓位规模） 按交易类型（买/卖）筛选并限定历史数据展示 可选摘要表：展示近期交易盈亏概览 简洁有序的布局，快速评估交易表现 智能刷新率控制，低CPU占用率 适用人群： 日内交易者与短线交易者——快速评估持仓与近期交易 波段交易者——回顾历史交易进行形态分析 所有策略类型——兼容任何交易风格 立即获取实时交易与历史可视化工具，让您的交易清晰明了！
FREE
Modern Candle Timer Digital Clock UZFX MT5
Muhammad Usman Siddique
指标
UZFX 现代K线计时器数字时钟 v1.0 专为MetaTrader 5设计的、具备现代数字界面的专业倒计时器 UZFX现代K线计时器数字时钟将提升您的交易体验。这款简洁、精准且功能强大的指标专为重视图表清晰度与专业性的严肃交易者设计。 主要功能： 精准K线倒计时：实时显示当前K线收盘前的剩余时间，采用大号易读的数字格式（时:分）。 动态进度条：通过色彩编码的警报直观展示K线进展，随着K线接近结束，颜色将从绿色变为橙色，最终变为红色。 全面的市场信息：一目了然地显示当前交易品种、时间周期和实时点差。 浮动盈亏面板：监控并显示持仓的总浮动盈亏，采用清晰的正负色标区分。 专业日期显示：完整的工作日和日期信息，提升图表可读性。 现代且可自定义的用户界面：七种优雅主题，包括 UZFX 标志、青柠、水蓝、金、棕、灰和石板灰。 灵活定位：支持将时钟放置于左上、顶部中央、右上、左下或右下位置，并可调节 X 和 Y 偏移量。 性能优化：轻量级代码确保运行流畅，专业排版呈现高端视觉效果。 该指标非常适合短线交易者、日内交易者以及任何需要精准时间点来执行基于K线策略的交易者。简洁现代的设计确保其能完
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
指标
UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4指标旨在实时追踪所有已开仓及挂单交易的总止盈(TP)与止损(SL)值。此外，它还包含一个K线倒计时器，用于显示当前K线收盘的剩余时间。 核心功能： 自动计算所有活跃交易与挂单的预期盈亏总额。 显示当前K线收盘剩余时间，助力交易者高效管理进出场时机。 支持自定义文本颜色、字号及位置以提升可视性。 简约轻量化设计，不干扰图表布局。 用户设置： 可选择止盈/止损显示颜色。 自定义K线计时器文字颜色。 调整字体大小及图表位置。 应用场景： 适用于希望快速掌握风险回报水平而无需手动核查每笔订单的交易者。 适合依赖K线收盘时间精准执行交易的短线交易者和日内交易者。 通过直观监控潜在盈亏水平，强化风险管理能力。
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
程序库
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pr
FREE
Check Your EA Performance PRO indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
指标
Check Your EA Performance v1.0 - 专业级机构级 MT5 分析仪表盘 > > > > > 揭开您的 EA 表现背后的真相 < < < < < 将原始交易记录转化为清晰、可直接用于决策的绩效报告。 Check Your EA Performance v1.0 是一款专业的 MetaTrader 5 指标，专为追求精准、清晰且具有实际操作价值的分析的交易者打造。无需再猜测自动交易系统是盈利还是风险过高，该工具直接在您的图表上提供完整的机构级分析。 它专为策略开发者、受资交易者以及严肃的系统用户设计，这些人需要的不仅仅是基本的盈利数字——他们需要的是绩效洞察。 为何需要此指标 大多数交易者仅依赖盈利等不完整的指标。这种方法掩盖了真实情况： 该策略是稳定还是过度拟合？ 风险是否随时间增加？ 亏损是否得到控制，还是在扩大？ 业绩在不同时间段内是否保持一致？ 本工具通过将交易历史转化为结构化的业绩智能，可即时解答所有这些问题。 您将获得 完整的EA业绩分解 每笔交易均经过分析，并归类为具有实际意义的统计数据： 已平仓交易总数（按买入/卖出分类） 盈利与亏损
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
程序库
适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的 UZFX - 仅删除挂单脚本是一款简单而有效的工具，可自动删除交易账户中的所有挂单（限价买入、限价卖出、止损买入、止损卖出）。该脚本非常适合希望在不影响活跃市场头寸的情况下即时清除挂单的交易者。 查看我的所有其他 MT4/MT5 指标和 EA >> 这里 功能： 删除所有挂单（买入限价单、卖出限价单、买入止损单、卖出止损单）。 不影响未结市场头寸。 通过专家选项卡提供实时执行反馈。 帮助交易者快速重置挂单策略，无需手动干预。 使用方法： 将脚本附加到 MT5 图表。 脚本将自动扫描并删除所有挂单。 注意： 该脚本不会关闭有效交易，只会删除挂单。 运行脚本前，请确保您要删除所有挂单。 它适用于账户中的所有交易符号，而不仅仅是所附图表。 开发者： UZFX-LABS Version: 1.00 Year: 2025 下载 mt4 脚本 : 133840
FREE
Professional Trader Panel PTP Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
指标
UZFX Professional Trader Panel v1.0 – Your Complete Trade Monitoring Solution Stop juggling between multiple charts and terminal tabs. Get a complete bird's-eye view of your entire trading portfolio in one elegant, real-time dashboard.  Transform your chart into a professional trading command center. Monitor all open positions, account health, and floating P&L at a single glance. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalpi
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
程序库
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
指标
UzFx-本地货币转换器-MT5是一款功能强大且易于使用的指标，专为希望同时追踪美元和本地货币浮动及每日盈亏（P&L）的交易者设计。该工具通过用户自定义汇率提供实时转换功能，帮助交易者更有效地可视化交易表现。 核心功能 • 实时显示美元与本地货币的盈亏数据 每日盈亏计算——追踪当日已平仓交易的盈亏数据 支持将盈亏转换为指定本地货币（如PKR、INR、AED等） 汇率自定义——手动设置汇率实现精准转换 每日亏损限额监控——触及日亏损限额时自动预警 午夜自动重置——每个交易日自动清零当日盈亏数据。 可调整界面布局——修改图表上的字体大小、颜色及位置。 为何使用此指标？ 避免不必要的手动换算与计算错误。 清晰呈现未平仓及已平仓交易的盈利状况。 通过追踪每日止损限额实现更优风险管理。 注：本指标不执行交易操作，仅用于盈亏监控与货币转换。
FREE
UZFX All Trades and Pending Orders Monitor
Muhammad Usman Siddique
指标
UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor v1.0 Transform your MetaTrader 5 trading experience with a modern, ultra-fast, and fully customizable professional dashboard designed for serious traders. If you are Looking Best indicators in Mql5 Market. Check these out! SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator Scalping Winning Signals Pro SWS LTL Long Trend Locator The UZFX All Running Trades & Pending Orders Monitor gives you a complete real-time overview of all active trades and pending
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
指标
UzFx-本地货币转换器-MT4是一款功能强大且易于使用的指标，专为希望同时追踪美元和本地货币浮动及每日盈亏（P&L）的交易者设计。该工具通过用户自定义汇率提供实时转换，帮助交易者更有效地可视化交易表现。 核心功能 • 实时显示美元与本地货币的盈亏数据 每日盈亏计算——追踪当日已平仓交易的盈亏数据 支持将盈亏转换为指定本地货币（如PKR、INR、AED等） 汇率自定义——手动设置汇率实现精准转换 每日止损监控——触及日止损限额时自动预警 午夜自动重置——每个交易日自动清零当日盈亏数据。 可调整界面布局——修改图表上的字体大小、颜色及位置。 为何使用此指标？ 避免不必要的手动换算与计算错误。 清晰呈现未平仓及已平仓交易的盈利状况。 通过追踪每日止损限额实现更优风险管理。 注：本指标不执行交易操作，仅用于盈亏监控与货币转换。
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
程序库
适用于 MetaTrader 4 (MT4) 的 UZFX - 仅删除挂单脚本是一款简单而有效的工具，可自动删除交易账户中的所有挂单（限价买入、限价卖出、止损买入、止损卖出）。该脚本非常适合希望在不影响活跃市场头寸的情况下即时清除挂单的交易者。 查看我的所有其他 MT4/MT5 指标和 EA >> 这里 功能： 删除所有挂单（买入限价单、卖出限价单、买入止损单、卖出止损单）。 不影响未结市场头寸。 通过专家选项卡提供实时执行反馈。 帮助交易者快速重置挂单策略，无需手动干预。 使用方法： 将脚本附加到 MT5 图表。 脚本将自动扫描并删除所有挂单。 专家选项卡中将显示每个已删除订单的确认信息。 注意： 该脚本不会关闭有效交易，只会删除挂单。 运行脚本前，请确保您要删除所有挂单。 该脚本适用于账户中的所有交易符号，而不仅仅是所附图表。
FREE
CCCC Capital Control Command Center Panel UZFX
Muhammad Usman Siddique
实用工具
UZFX 资本控制指挥中心面板 v1.1 是一款全面的交易管理与风险控制面板，专为要求对交易操作进行全面监督的严肃外汇交易者设计。这一一体化解决方案将您的 MetaTrader 5 平台转变为一个具备实时监控、高级仓位管理和自动回撤保护功能的专业指挥中心。 实际上，该面板比许多自动化交易工具更为实用，因为手动交易者恰恰需要这种控制能力。 完整的交易仪表盘 通过单一且条理清晰的界面，即时掌握交易账户的各个方面。该面板显示任意数量交易品种的所有持仓，包括仓位类型、手数、浮动盈亏、未平仓止盈值和未平仓止损值。交易者无需在图表间切换或手动计算风险敞口，即可监控整个投资组合。 高级持仓管理 通过单个交易品种的专属控制功能，精准掌控您的交易。每行交易品种均设有专用按钮，可仅平仓亏损头寸、仅平仓盈利头寸、执行50%部分平仓，或对该品种的所有持仓进行完全平仓。这种精细化控制让您无需手动下单即可实施复杂的离场策略。 一键式投资组合控制 通过全局控制按钮同时影响所有持仓，全面掌控您的交易操作。只需单击一下，即可平仓所有盈利交易、平仓所有亏损交易、将所有持仓设为盈亏平衡，或删除所有挂单。在市场剧烈波动
FREE
Funded Next Account Saver
Muhammad Usman Siddique
指标
Never Lose Your FundedNext Challenge Again UZFX FundedNext Guardian PRO is an advanced MT5 account monitoring indicator built exclusively for FundedNext traders . It is a professional account monitoring and risk management dashboard specifically designed for FundedNext traders. This powerful dashboard continuously monitors your trading account in real time and calculates every important FundedNext challenge rule, helping you avoid accidental rule violations. Whether you're trading a Stellar 1-St
Funding Pips Account Saver
Muhammad Usman Siddique
指标
The Ultimate Rule Protection Dashboard for FundingPips Traders Never Fail Another FundingPips Challenge Because of Rule Violations Most traders don't lose FundingPips challenges because they can't trade. They fail because they accidentally violate one of the firm's rules. A single mistake... One oversized loss... One overlooked drawdown... ...and weeks of hard work can disappear instantly. UZFX FundingPips Guardian PRO was created to solve exactly that problem. This intelligent MT5 dashboard con
The5ers Account Saver
Muhammad Usman Siddique
指标
UZFX The5ers Guardian PRO – The Ultimate Challenge Protection Dashboard for MT5 Pass your The5ers Challenge with confidence using the most advanced account monitoring dashboard designed specifically for The5ers traders . UZFX The5ers Guardian PRO is a professional MT5 indicator that continuously monitors your trading account, calculates every important The5ers challenge rule in real time, and alerts you before you accidentally violate drawdown limits or challenge requirements. Unlike Expert Advi
Goat Funded Trader GFT Pro
Muhammad Usman Siddique
指标
The Ultimate Challenge Protection Dashboard for Goat Funded Trader (MT5) Pass your Goat Funded Trader (GFT) challenge with confidence using a professional MT5 dashboard designed specifically to help traders stay within the firm's trading rules. UZFX Goat Funded Trader Guardian PRO is an advanced account monitoring indicator that continuously tracks your account statistics, calculates challenge rules in real time, and warns you before you violate important risk limits. It is designed exclusively
Fxify Funded Account Protector
Muhammad Usman Siddique
指标
The Ultimate FXIFY Challenge Protection Dashboard for MetaTrader 5 Trade with Confidence. Stay Within the Rules. Pass Your FXIFY Challenge. Passing an FXIFY challenge requires more than profitable trading—it requires strict compliance with the firm's risk management rules. Many traders lose their funded opportunity not because of poor market analysis, but because they accidentally violate daily drawdown, maximum drawdown, or other account restrictions. UZFX FXIFY Guardian PRO is a professional M
F T M O Funded Account Saver
Muhammad Usman Siddique
指标
UZFX FTMO Guardian PRO 是一款专业的 MetaTrader 5 账户监控指标，旨在帮助交易者安全地完成 FTMO 挑战，并自信地管理受托账户。 与专家顾问不同，该工具不会执行、修改或平仓交易。它作为实时交易助手，在您进行手动交易时持续监控您的账户，并计算每一项重要的 FTMO 规则。 仪表盘将所有关键账户统计数据集中展示，包括余额、净值、浮动盈亏、已平仓盈利、日盈利、总盈利、当前回撤、剩余回撤、盈利目标进度、交易天数以及整体挑战健康状况。 该指标自动支持： FTMO 两步标准模式 FTMO 两步波动模式 FTMO 一步挑战模式 它持续计算： 日回撤 最大回撤 静态回撤 追踪回撤（1步挑战） 盈利目标进度 剩余所需盈利 剩余每日亏损容许值 剩余最大回撤 已完成交易日 当前挑战状态 智能预警系统会在违规发生前提供实时通知。当交易者接近每日回撤限额、最大回撤限额、盈利目标或出现危险的浮亏时，系统会发出警报，使其能在违反挑战规则前采取行动。 仪表盘还提供了重要 FTMO 交易条件的快速参考，包括： 新闻交易规则 周末持仓规则 隔夜持仓规则 一致性要求 当前挑
筛选:
无评论
回复评论