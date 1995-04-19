Local Currency Converter Indicator MT4

UzFx-Local Currency Converter-MT4, değişken ve günlük kar ve zararlarını (P&amp;L) hem USD hem de yerel para birimi cinsinden takip etmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmış güçlü ve kullanımı kolay bir göstergedir. Bu araç, kullanıcı tanımlı bir döviz kuru kullanarak gerçek zamanlı dönüşüm sağlar ve yatırımcıların ticaret performanslarını daha etkili bir şekilde görselleştirmelerine yardımcı olur.


(Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın)

(Lütfen İnceleme Yapmayı Unutmayın)


Temel Özellikler


✅ Çalışan kar ve zararı USD ve yerel para biriminizde görüntüler.

✅ Günlük Kar ve Zarar Hesaplaması - Kapalı işlemlerin mevcut gün için K&amp;Z'sini izler.

✅ K&Z'yi istediğiniz yerel para birimine dönüştürün (örneğin, PKR, INR, AED, vb.)

✅ Döviz Kuru Özelleştirme - Doğru dönüşüm için döviz kurunu manuel olarak ayarlayın.

✅ Günlük Kayıp Limiti İzleme - Günlük kayıp limitine ulaşıldığında sizi uyarır.

✅ Gece Yarısı Otomatik Sıfırlama - Günlük P&amp;L her işlem gününde otomatik olarak sıfırlanır.

✅ Ayarlanabilir Kullanıcı Arayüzü Yerleşimi - Grafikteki yazı tipi boyutunu, rengini ve konumunu değiştirin.


Neden Bu Göstergeyi Kullanmalısınız?


🔹 Gereksiz manuel dönüşümleri ve hesaplama hatalarını önler.

🔹 Çalışan ve kapalı ticaret karlarının net ve yapılandırılmış bir görünümünü sağlar.

🔹 Günlük zarar limitlerini takip ederek daha iyi risk yönetimi sağlar.


📌 Not: Gösterge işlem gerçekleştirmez; yalnızca P&amp;L izleme ve para birimi dönüştürme içindir.


Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Göstergeler
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Göstergeler
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Trend Rising SDEA MT4
Wan Mohd Safwan Bin Wan Daud
Göstergeler
Trend Rising, özel bir MT4 (Metatrader 4) göstergesidir, birden fazla zaman dilimine dayalı Bill William Göstergelerini kullanarak trendi ve momentum modelini analiz eden TF M30 ve altı ölçeklendirme için en iyi şekilde kullanın. Sonuç olarak, çoğu döviz çiftinde işe yarayan trendin başlangıcını ve sonunu tanımlar. Trend Yükselen göstergesi, Hızlandırıcı Osilatörü ve Müthiş Göstergeye dayalı olarak geliştirilmiştir. Ana Özellikler  Trendin başlangıcını ve bitişini renkli ekran olarak belirle
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Göstergeler
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4 The Judas Indicator with Confirmation is specifically designed to detect deceptive price movements on the chart. This tool helps traders recognize the true market trend by filtering out fake breakouts, reducing the risk of falling for false signals. By confirming the primary trend within a 1-minute timeframe , it minimizes the chances of traders making incorrect decisions. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Judas Sw
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Göstergeler
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Göstergeler
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Göstergeler
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
Sideway Trend Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 4 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Insta
FREE
Forex X Code Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Forex X Code Indicator for MT4 The Forex X Code Indicator for MT4 is a specialized tool integrated into the MetaTrader 4 platform, tailored for identifying market trends and signaling potential trade opportunities in the Forex environment. Utilizing price behavior patterns, it monitors directional movement and highlights optimal zones for entering or exiting trades. Graphically, this indicator appears as color-coded bars—blue signifying bullish momentum and red representing bearish pressure. «In
FREE
Mirror chart
Salavat Yulamanov
4.5 (2)
Göstergeler
Gösterge, görüntülenen bilgileri basitleştirmek için tasarlanmış iki farklı çifti tek bir grafikte görüntüler.  Terminalde bulunan hemen hemen tüm araçlarla (yalnızca döviz çiftleri değil, aynı zamanda metaller ve ham maddeler de) çalışabilme kapasitesine sahiptir. Herhangi bir döviz çifti için görsel korelasyon yöntemi     kullanma özelliği  Alt Sembol. Döviz çifti ekranda renkli mumlarla görüntülenir. Bu aynı ilişkili çifttir.  Yansıtma. Yardımcı para birimi. Gösterge iki tür korelasyonu yan
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Silver Bullet MT4
Saksham Solanki
5 (2)
Göstergeler
Contact me for any queries or custom orders, if you want to use this in an EA. Key Features: Pattern Recognition : Identifies Fair Value Gaps (FVGs) Spots Break of Structure (BOS) points Detects Change of Character (CHoCH) patterns Versatile Application : Optimized for candlestick charts Compatible with any chart type and financial instrument Real-Time and Historical Analysis : Works seamlessly with both real-time and historical data Allows for backtesting strategies and live market analysis Vi
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Göstergeler
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
LordAutoFibonnaci
Igor Pereira Calil
5 (2)
Göstergeler
Lord Auto Fibonnaci is a free indicator for Meta Trader, in order to show the most famous chart in the financial market known as "Fibonnaci". As we can see in the images below, the fibonnaci table will automatically analyze the graph for you, with trend factors through percentage, almost infallible use, you can always work when the percentage is low or high, start shopping and sales on time, great for analyzing entries! In the images below we can see an example in gold in H4, where we are at
FREE
EZ Binary AUCA Pair
Tuan Anh Dao
Göstergeler
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: London and New York section Currency pairs: AUD/CAD Working time frame: M1 Expiration time: 1 minute The indicator also shows good results when using the martingale strategy - "Ma
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
SuperTrend Plus Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
SuperTrend Plus Indicator for MetaTrader 4 The SuperTrend Plus Indicator for MetaTrader 4 is a trend-following technical tool that merges adaptive support and resistance levels with volatility filtering to highlight potential buy and sell zones. It reacts instantly to price shifts without lag, continuously aligning with market direction as trends evolve. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  SuperTrend Plus Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Be
FREE
Ava Ffx Signal
Nirundorn Promphao
Göstergeler
The principle of this indicator is very simple: detecting the candlestick pattern in H1 timeframe, then monitoring the return point of graph by using the pullback of High-Low of H1 Candlestick and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on XAUUSD, timeframe H1: the indicator will detect the reversal, pullback, price action on this timeframe (for exam
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Göstergeler
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Adaptive Heiken Ashi Candle Indicator
Daniel Matos De Paula
Göstergeler
MT4 için Uyarlanabilir Heiken Ashi Mum Göstergesi MT4 için Uyarlanabilir Heiken Ashi Mum Göstergesi, işlem deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış çok yönlü ve görsel olarak çekici bir teknik analiz aracıdır. Bu gösterge, fiyat verilerini yumuşatarak piyasa trendlerini daha iyi belirleyen, gürültüyü azaltan ve daha net işlem sinyalleri sağlayan Heiken Ashi mumlarının prensiplerini uygular. Bu göstergenin uyarlanabilir yapısı, piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağladığı ve çeşitli işlem s
FREE
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Göstergeler
Features: 1- Get OB/OS Levels from Golden MA Levels 2- Wait for Buy/Sell Start Level Cross 3- Optional: Should price cross Mid Level in earlier bars 4- Optional: Crossing bar High/Medium Volume 5- Optional: MA Stacked to check up/down trend for current TF 6- Optional: NRTR higher timeframes aligned Check Detailed blog post explained: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Levels with Buffers available here: Golden MA Levels Indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/119515 Note: Arr
FREE
Cross MA Optimiser
Ka Ka Ho
3 (2)
Göstergeler
Cross MA Optimiser – Fine-Tune Your Moving Average Strategies in MT4! In the fast-moving world of trading, moving average crossovers are a proven method for identifying trends and trade entry points. However, using the wrong settings can lead to missed opportunities and inefficient strategies. Cross MA Optimiser takes the guesswork out of moving average optimization by automating and fine-tuning your crossover parameters for maximum trading accuracy. Whether you trade with Simple Moving Aver
FREE
Anti Bat Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Anti Bat Harmonic Pattern Indicator MT4 The Anti Bat Harmonic Pattern Indicator automatically identifies and draws patterns using price structure analysis algorithms combined with Fibonacci ratios. This harmonic pattern is essentially the inverse of the traditional Bat pattern. While the Bat pattern is designed to pinpoint a strong reversal zone after a significant retracement, the Anti Bat pattern represents a shallower correction, with price reversals occurring at different Fibonacci ratios co
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (70)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Göstergeler
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Judas Swing ICT Forex with Confirmation MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Judas Swing ICT Forex With Confirmation Indicator MT4 The Judas Swing ICT Forex with Confirmation Indicator is designed based on the ICT trading approach, leveraging market structure and liquidity analysis within the one-minute chart. This tool assists traders in recognizing key liquidity zones and significant trend reversals. This MetaTrader 4 indicator highlights areas where liquidity builds up and potential false breakouts, commonly referred to as Judas Swings . These zones are distinctly mar
FREE
TPO Trading Analyzer Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
TPO Trading Analyzer Indicator MetaTrader 4 The TPO Trading Analyzer Indicator evaluates market activity using Time Price Opportunity (TPO) analysis. This tool functions as a market profile, highlighting price zones with the highest trading concentration and revealing hidden support and resistance areas. It uses color-coded histograms to represent volume, with the intensity of each bar indicating the trade volume at that level. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |
FREE
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (57)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 50 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Göstergeler
Gold Stuff, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Bu göstergede tam otomatik Uzman Danışman EA Gold Stuff çalışır. Profilimde bulabilirsiniz. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben! AYARLAR Ok Çiz -
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Göstergeler
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.83 (6)
Göstergeler
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Göstergeler
Fiyat tersine döndükçe ve geri çekildikçe piyasa yapısından elde edilen kâr değişir. Piyasa yapısını tersine çevirme uyarısı göstergesi, bir trendin veya fiyat hareketinin ne zaman tükenmeye yaklaştığını ve tersine dönmeye hazır olduğunu tanımlar. Genellikle bir geri dönüş veya büyük bir geri çekilme meydana gelmek üzereyken meydana gelen piyasa yapısındaki değişiklikler konusunda sizi uyarır. Gösterge, olası bir tükenme noktasının yakınında her yeni yüksek veya düşük oluştuğunda, başlangıçta
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5, hızlı hareket eden piyasalarda doğru ve gerçek zamanlı sinyaller talep eden Scalper'lar, Günlük Yatırımcılar ve Swing Yatırımcılar için tasarlanmış, yeniden boyama yapmayan yüksek performanslı bir ticaret göstergesidir. Usman Zabir (UZFX-LABS) tarafından geliştirilen bu gösterge, fiyat hareket analizi, trend onayı ve akıllı filtrelemeyi birleştirerek tüm döviz çiftleri ve zaman dilimlerinde yüksek olasılıklı alım ve satım sinyalleri üretir. Diğer tüm MT4/
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
UZFX - MetaTrader 5 (MT5) için Tüm Açık Alış ve Satış Emirlerini Anında Kapat komut dosyası, yatırımcıların tüm aktif piyasa pozisyonlarını tek bir işlemle hemen kapatmalarını sağlayan güçlü bir araçtır. Bu komut dosyası, acil ticaret yönetimi için idealdir ve yatırımcıların yüksek volatilite, haber olayları veya strateji ayarlamaları sırasında piyasadan hızla çıkmalarına yardımcı olur. Özellikler Tüm sembollerdeki tüm açık Alış ve Satış pozisyonlarını kapatır. Doğru uygulama için en son Alış
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Kütüphaneler
MetaTrader 5 (MT5) için UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly komut dosyası, yatırımcıların tüm açık pozisyonların stop loss'unu hızlı bir şekilde giriş fiyatlarına taşımalarına ve risksiz işlemleri güvence altına almalarına olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için özellikle yararlıdır ve bir pozisyon olumlu yönde hareket ettiğinde, tüccarın potansiyel kayıplardan korunmasını sağlar. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Kütüphaneler
UZFX - MetaTrader 5 (MT5) için Marjin Gerekli ve Maksimum Lot Büyüklüğü komut dosyası, yatırımcıların 1 lotluk bir pozisyon açmak için gereken marjini hızlı bir şekilde belirlemelerine ve mevcut hesap özkaynaklarına göre işlem yapabilecekleri maksimum lot büyüklüğünü hesaplamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu araç, risk yönetimi ve pozisyon boyutlandırma için gereklidir ve yatırımcıların işlemlerini verimli bir şekilde planlamalarına olanak tanır. Özellikler: Seçilen sembol üzeri
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Göstergeler
UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT5 göstergesi, tüm açık ve bekleyen işlemlerde toplam Kar Al (TP) ve Zararı Durdur (SL) değerlerinin gerçek zamanlı takibini sağlamak için tasarlanmıştır. Ek olarak, mevcut mumun kapanması için kalan süreyi göstermek için bir mum geri sayım sayacı içerir. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın) (Lütfen İnceleme Yapmayı Unutmayın) Temel Özellikler: Tüm aktif işlemlerden ve bekleyen emirlerden beklenen toplam kar ve zararı otomatik olar
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
MetaTrader 4 (MT4) için UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly komut dosyası, yatırımcıların tüm açık pozisyonların stop loss'unu hızlı bir şekilde giriş fiyatlarına taşımalarına ve risksiz işlemleri güvence altına almalarına olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için özellikle yararlıdır ve bir pozisyon olumlu yönde hareket ettiğinde, tüccarın potansiyel kayıplardan korunmasını sağlar. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
UZFX - Grafikteki Tüm Çizim ve Nesneleri Anında Sil, tüm çizim nesnelerini aktif grafikten anında kaldırmak için tasarlanmış basit ama güçlü bir MetaTrader 5 (MT5) komut dosyasıdır. Bu komut dosyası, grafiklerini teknik analiz çizimlerinden, trend çizgilerinden, Fibonacci araçlarından, metin etiketlerinden ve diğer nesnelerden tek tek manuel olarak silmeden hızlı bir şekilde temizlemesi gereken tüccarlar için kullanışlıdır. Özellikler: Aktif grafikteki tüm nesneleri ve çizimleri siler. Tek b
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
Canlı İşlemler ve Geçmiş Görselleştirici, yatırımcıların açık ve kapalı pozisyonlarını kristal netliğinde görsel ipuçlarıyla izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir MetaTrader 5 göstergesidir. İster canlı işlemleri izleyin ister geçmiş performansı analiz edin, bu araç doğrudan grafiğinizde giriş / çıkış noktaları, kar / zarar ve ticaret istatistiklerinin sezgisel, özelleştirilebilir görüntülerini sağlar. Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın Lütfen İnc
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. Features: Closes   all open Buy and Sell positions   across all symbols. Uses the latest   Bid/Ask price   for accurate execution. Helps t
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Uzman Danışmanlar
UZFX Daily Trade Guard EA, günlük kar ve zarar limitlerini izleyerek ticaret hesabınızı korumak için tasarlanmış, basit ve güçlü bir MetaTrader 4 (MT4) Hesap ve Risk Yönetimi aracıdır. Güvenilir bir forex uzmanı olan (UZFX LABS) tarafından oluşturulan bu Uzman Danışman (EA), işlem açmaz, ancak limitlere ulaşıldığında ticareti durdurmak için risk yönetimi kurallarınızı uygulamaya odaklanır. Her seviyedeki yatırımcının fonlarını profesyonelce yönetmesine yardımcı olur ve ticarette disiplin ve güve
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
UZFX - MetaTrader 5 (MT5) için Sadece Bekleyen Emirleri Sil komut dosyası, bekleyen tüm emirleri (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış Durdurma, Satış Durdurma) işlem hesabından otomatik olarak kaldıran basit ama etkili bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif piyasa pozisyonlarını etkilemeden bekleyen emirlerini anında temizlemek isteyen tüccarlar için idealdir. Diğer tüm MT4 / MT5 göstergelerime ve EA'larıma göz atın >> BURAYA Özellikler: Bekleyen tüm emirleri siler (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT4 göstergesi, tüm açık ve bekleyen işlemlerde toplam Kar Al (TP) ve Zararı Durdur (SL) değerlerinin gerçek zamanlı takibini sağlamak için tasarlanmıştır. Ek olarak, mevcut mumun kapanması için kalan süreyi göstermek için bir mum geri sayım sayacı içerir. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın) (Lütfen İnceleme Yapmayı Unutmayın) Temel Özellikler: Tüm aktif işlemlerden ve bekleyen emirlerden beklenen toplam kar ve zararı otomatik olar
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. Features: Deletes all objects and drawings on the active chart. Works instantly with a single execut
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
UzFx-Local Currency Converter-MT5, değişken ve günlük kar ve zararlarını (P&amp;L) hem USD hem de yerel para birimi cinsinden takip etmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmış güçlü ve kullanımı kolay bir göstergedir. Bu araç, kullanıcı tanımlı bir döviz kuru kullanarak gerçek zamanlı dönüşüm sağlar ve yatırımcıların ticaret performanslarını daha etkili bir şekilde görselleştirmelerine yardımcı olur. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın) (Lütfen İnceleme Yapmayı Unu
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
UZFX - MetaTrader 4 (MT4) için Sadece Bekleyen Emirleri Sil komut dosyası, bekleyen tüm emirleri (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış Durdurma, Satış Durdurma) işlem hesabından otomatik olarak kaldıran basit ama etkili bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif piyasa pozisyonlarını etkilemeden bekleyen emirlerini anında temizlemek isteyen tüccarlar için idealdir. Diğer tüm MT4/MT5 göstergelerime ve EA'larıma göz atın >> BURAYA Özellikler: Bekleyen tüm emirleri (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış Durdurma
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
“Bu Gizli Ticaret Aracı Prop Firmaları Tarafından Yasaklandı (Bilmenizi İstemiyorlar!)” Nihai Ticaret Avantajını Keşfedin - EA'lar Olmadan! (Bir tüccar tarafından tüccarlar için yapılmıştır. Bir Robot değil - sadece saf Ticaret Gücü!) Sahte kırılmalar, ani geri dönüşler veya piyasa manipülasyonu ile mi mücadele ediyorsunuz? Bu güçlü alım satım aracı, piyasalar hızlı hareket ettiğinde bile size lazerle doğru sinyaller verir - bir profesyonel gibi yüksek olasılıklı girişleri tespit etmenize
