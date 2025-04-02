Local Currency Converter Indicator MT5

UzFx-Local Currency Converter-MT5, değişken ve günlük kar ve zararlarını (P&amp;L) hem USD hem de yerel para birimi cinsinden takip etmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmış güçlü ve kullanımı kolay bir göstergedir. Bu araç, kullanıcı tanımlı bir döviz kuru kullanarak gerçek zamanlı dönüşüm sağlar ve yatırımcıların ticaret performanslarını daha etkili bir şekilde görselleştirmelerine yardımcı olur.


(Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın)

(Lütfen İnceleme Yapmayı Unutmayın)


Temel Özellikler


✅ Çalışan kar ve zararı USD ve yerel para biriminizde görüntüler.

✅ Günlük Kar ve Zarar Hesaplaması - Kapalı işlemlerin mevcut gün için K&amp;Z'sini izler.

✅ K&Z'yi istediğiniz yerel para birimine dönüştürün (örneğin, PKR, INR, AED, vb.)

✅ Döviz Kuru Özelleştirme - Doğru dönüşüm için döviz kurunu manuel olarak ayarlayın.

✅ Günlük Kayıp Limiti İzleme - Günlük kayıp limitine ulaşıldığında sizi uyarır.

✅ Gece Yarısı Otomatik Sıfırlama - Günlük P&amp;L her işlem gününde otomatik olarak sıfırlanır.

✅ Ayarlanabilir Kullanıcı Arayüzü Yerleşimi - Grafikteki yazı tipi boyutunu, rengini ve konumunu değiştirin.


Neden Bu Göstergeyi Kullanmalısınız?


🔹 Gereksiz manuel dönüşümleri ve hesaplama hatalarını önler.

🔹 Çalışan ve kapalı ticaret karlarının net ve yapılandırılmış bir görünümünü sağlar.

🔹 Günlük zarar limitlerini takip ederek daha iyi risk yönetimi sağlar.


📌 Not: Gösterge işlem gerçekleştirmez; yalnızca P&amp;L izleme ve para birimi dönüştürme içindir.


