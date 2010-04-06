Total TP SL and Timer Indicator MT4

UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT4 göstergesi, tüm açık ve bekleyen işlemlerde toplam Kar Al (TP) ve Zararı Durdur (SL) değerlerinin gerçek zamanlı takibini sağlamak için tasarlanmıştır. Ek olarak, mevcut mumun kapanması için kalan süreyi göstermek için bir mum geri sayım sayacı içerir.


(Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın)

(Lütfen İnceleme Yapmayı Unutmayın)


Temel Özellikler:


✅ Tüm aktif işlemlerden ve bekleyen emirlerden beklenen toplam kar ve zararı otomatik olarak hesaplar.

✅ Mevcut mumun kapanması için kalan süreyi göstererek yatırımcıların giriş ve çıkışları verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

✅ Kullanıcılar daha iyi görünürlük için metin renklerini, yazı tipi boyutunu ve konumlandırmayı yapılandırabilir.

✅ Grafiği karıştırmayan basit ve hafif tasarım.


Kullanıcı Girişleri:

Kar Al ve Zararı Durdur ekranı için renkleri seçin.

Mum zamanlayıcı metin rengini özelleştirin.

Yazı tipi boyutunu ve grafikteki yerleşimi ayarlayın.

Kullanım Örneği:


✔️ Her emri manuel olarak kontrol etmeden risk ve ödül seviyelerine hızlı bir genel bakış isteyen yatırımcılar için idealdir.

✔️ Kesin işlem gerçekleştirmek için mum kapanış saatlerine güvenen scalper'lar ve günlük yatırımcılar için uygundur.

✔️ Potansiyel kâr ve zarar seviyelerini bir bakışta takip ederek risk yönetimini geliştirir.


Önerilen ürünler
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Göstergeler
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Göstergeler
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Göstergeler
This indicator shows the latest untouched support and resistance as horizontal lines. The indicator can show support/resistance from higher timeframes. With this indicator you can e.g. easily see the support/resistance of the timeframes H4, D1 and W1 on a H1 chart, which can be a big advantage while time your entry on H1. This is the FREE version of the indicator: Support Resistance Multi Time Frame The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Parameters referenceTF: the timeframe from whi
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Göstergeler
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
Göstergeler
Candle Pattern Finder Candle Pattern Finder is a powerful MT4 indicator designed to help traders easily detect key candlestick patterns in real-time. Whether you're trading trends, reversals, or consolidations, this tool highlights important price action signals directly on the chart — helping you make faster and more confident trading decisions. Detects popular candlestick patterns: Bullish/Bearish Engulfing Hammer & Inverted Hammer Shooting Star & Hanging Man Three White Soldiers Three Black
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (70)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Only One Trade a Day Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Only One Trade a Day Indicator MetaTrader 4 The Only One Trade a Day indicator is developed for the MetaTrader 4 platform to generate buy and sell signals.This trading tool analyzes market behavior using two moving averages—one fast and one slow—and displays the generated signals as blue and red arrows directly on the chart. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Only One Trade a Day Indicator MT5   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:   Ref
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Deep Crab Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Deep Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 4 The Deep Crab Harmonic Pattern Indicator is a dedicated technical analysis tool that leverages Fibonacci ratios and pivot point analysis to identify harmonic patterns on price charts. Developed for the MetaTrader 4 platform, this indicator helps traders quickly recognize the Deep Crab Harmonic Pattern with visual clarity.Using this tool, traders can detect changes in market structure and make timely decisions based on the completion of the p
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Göstergeler
Pivot Point Fibo RSJ, Fibonacci oranlarını kullanarak günün destek ve direnç çizgilerini izleyen bir göstergedir. Bu muhteşem gösterge, Fibonacci oranlarını kullanarak Pivot Point üzerinden 7 seviyeye kadar destek ve direnç oluşturur. Fiyatların, bir operasyonun olası giriş/çıkış noktalarını algılamanın mümkün olduğu bu destek ve direncin her bir düzeyine uyması harika. Özellikleri 7 seviyeye kadar destek ve 7 seviye direnç Seviyelerin renklerini ayrı ayrı ayarlayın Girişler Pivot Tipi Pivo
FREE
Koala Fibo Base Time
Ashkan Hazegh Nikrou
3 (1)
Göstergeler
Welcome to Koala Fibo Base Time Welcome to Koala Fibo Time Zone Welcome to Koala Fibo Time Extention Welcome to Missed Tool For Meta Trade! Simple Introduction : Fibonacci Time Zones are vertical lines based on the Fibonacci Sequence. These lines extend along the X axis (date axis) as a mechanism to forecast reversals based on elapsed time. A major low or high is often chosen as the starting point. Distances start relatively small and grow as the Fibonacci Sequence extends. Chartists can extend
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (6)
Göstergeler
Grafiklerinize manuel olarak Fibonacci seviyeleri çizmekten sıkıldınız mı? Ticaretinizdeki temel destek ve direnç seviyelerini belirlemenin uygun ve etkili bir yolunu mu arıyorsunuz? Başka yerde arama!   Otomatik fibonacci   seviyeleri   yapan nihai MetaTrader 4 göstergesi olan DrawFib Pro ile tanışın       grafikleriniz üzerinde çizim yapar ve bu seviyeler aşıldığında zamanında uyarılar sağlar. DrawFib Pro ile ticaret stratejilerinizi geliştirebilir, zamandan tasarruf edebilir ve daha bilinçli
FREE
PZ Chart Overlay
PZ TRADING SLU
5 (1)
Göstergeler
Master the market: harness the power of statistical arbitrage This indicator showcases the price action of multiple instruments on a single chart, enabling you to compare the fluctuations of different assets and seamlessly implement statistical arbitrage strategies. Its main usage is to find correlated symbols which are temporarily out of whack. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Find overbought or oversold currency pairs easily Plot up to six currency
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Göstergeler
Forex Piyasası Profili (kısaca FMP) Bu ne değildir: FMP, klasik harf kodlu TPO ekranı değildir, genel grafik veri profili hesaplamasını görüntülemez ve grafiği periyotlara bölmez ve hesaplamaz. Bu ne yapar : En önemlisi, FMP göstergesi, kullanıcı tanımlı spektrumun sol kenarı ile kullanıcı tanımlı spektrumun sağ kenarı arasında bulunan verileri işleyecektir. Kullanıcı, fare ile göstergenin her iki ucunu çekerek spektrumu tanımlayabilir. Göstergeler sağ kenar canlı çubuğa ve daha uzağa (gelec
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Göstergeler
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Göstergeler
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Göstergeler
This indicator displays pivot points in the chart, including historical vales, and supports many calculation modes for Pivot Points and S/R levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It plots historical levels for backtesting purposes It allows you to select the reference timeframe It implements different Pivot Point calculation modes It implements different SR calculation modes It implements customizable colors and sizes Calculation Modes The indicator
FREE
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Judas Swing with Confirmation Indices ICT MT4 The Judas Indicator with Confirmation is specifically designed to detect deceptive price movements on the chart. This tool helps traders recognize the true market trend by filtering out fake breakouts, reducing the risk of falling for false signals. By confirming the primary trend within a 1-minute timeframe , it minimizes the chances of traders making incorrect decisions. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Judas Sw
FREE
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Göstergeler
Aroon Classic Göstergesinin Genel Bakışı Aroon Classic göstergesi, bir grafikte trendin oluşumunu ve devamlılığını nicel olarak belirleyen teknik bir araçtır. Trend gücünü ve dönüş noktalarını 0–100 aralığında göstermek için “Aroon Up” ve “Aroon Down” olmak üzere iki çizgi kullanır. Yüksek bir Aroon Up değeri güçlü bir yükseliş trendini, yüksek bir Aroon Down değeri ise güçlü bir düşüş trendini işaret eder. Öne Çıkan Özellikler Trend başlangıcını ve dönüşünü görsel olarak ayırt eder Hesaplama pe
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Göstergeler
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Göstergeler
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
LineBreakMT4
Nattadecha Tangpakinwat
Göstergeler
Key Features: Type of Indicator: Line Break Chart Indicator Usage: Identifying trend reversals and potential market turning points. Input Parameters: The primary input parameter is 'Lines_Break,' which represents the number of lines the price needs to move to create a new line in the opposite direction. How it works: The indicator draws green and red histogram bars to represent the line break chart. Green bars indicate an upward trend, and red bars indicate a downward trend. The indicator calcul
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Göstergeler
The indicator rely on The Toby strategy >> The mother candle which is bigger in range than the previous six candles. A vertical line shows the last Toby Candle with the targets shown up and down. The strategy is about the closing price out of the range of the toby candle to reach the 3 targets..The most probable to be hit is target1 so ensure reserving your profits and managing your stop lose.
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Göstergeler
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Judas Swing ICT Forex with Confirmation MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Judas Swing ICT Forex With Confirmation Indicator MT4 The Judas Swing ICT Forex with Confirmation Indicator is designed based on the ICT trading approach, leveraging market structure and liquidity analysis within the one-minute chart. This tool assists traders in recognizing key liquidity zones and significant trend reversals. This MetaTrader 4 indicator highlights areas where liquidity builds up and potential false breakouts, commonly referred to as Judas Swings . These zones are distinctly mar
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (57)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 50 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Göstergeler
Gold Stuff, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Bu göstergede tam otomatik Uzman Danışman EA Gold Stuff çalışır. Profilimde bulabilirsiniz. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben! AYARLAR Ok Çiz -
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Göstergeler
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.83 (6)
Göstergeler
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Göstergeler
Fiyat tersine döndükçe ve geri çekildikçe piyasa yapısından elde edilen kâr değişir. Piyasa yapısını tersine çevirme uyarısı göstergesi, bir trendin veya fiyat hareketinin ne zaman tükenmeye yaklaştığını ve tersine dönmeye hazır olduğunu tanımlar. Genellikle bir geri dönüş veya büyük bir geri çekilme meydana gelmek üzereyken meydana gelen piyasa yapısındaki değişiklikler konusunda sizi uyarır. Gösterge, olası bir tükenme noktasının yakınında her yeni yüksek veya düşük oluştuğunda, başlangıçta
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Yazarın diğer ürünleri
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5, hızlı hareket eden piyasalarda doğru ve gerçek zamanlı sinyaller talep eden Scalper'lar, Günlük Yatırımcılar ve Swing Yatırımcılar için tasarlanmış, yeniden boyama yapmayan yüksek performanslı bir ticaret göstergesidir. Usman Zabir (UZFX-LABS) tarafından geliştirilen bu gösterge, fiyat hareket analizi, trend onayı ve akıllı filtrelemeyi birleştirerek tüm döviz çiftleri ve zaman dilimlerinde yüksek olasılıklı alım ve satım sinyalleri üretir. Diğer tüm MT4/
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
UZFX - MetaTrader 5 (MT5) için Tüm Açık Alış ve Satış Emirlerini Anında Kapat komut dosyası, yatırımcıların tüm aktif piyasa pozisyonlarını tek bir işlemle hemen kapatmalarını sağlayan güçlü bir araçtır. Bu komut dosyası, acil ticaret yönetimi için idealdir ve yatırımcıların yüksek volatilite, haber olayları veya strateji ayarlamaları sırasında piyasadan hızla çıkmalarına yardımcı olur. Özellikler Tüm sembollerdeki tüm açık Alış ve Satış pozisyonlarını kapatır. Doğru uygulama için en son Alış
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Kütüphaneler
MetaTrader 5 (MT5) için UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly komut dosyası, yatırımcıların tüm açık pozisyonların stop loss'unu hızlı bir şekilde giriş fiyatlarına taşımalarına ve risksiz işlemleri güvence altına almalarına olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için özellikle yararlıdır ve bir pozisyon olumlu yönde hareket ettiğinde, tüccarın potansiyel kayıplardan korunmasını sağlar. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Kütüphaneler
UZFX - MetaTrader 5 (MT5) için Marjin Gerekli ve Maksimum Lot Büyüklüğü komut dosyası, yatırımcıların 1 lotluk bir pozisyon açmak için gereken marjini hızlı bir şekilde belirlemelerine ve mevcut hesap özkaynaklarına göre işlem yapabilecekleri maksimum lot büyüklüğünü hesaplamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu araç, risk yönetimi ve pozisyon boyutlandırma için gereklidir ve yatırımcıların işlemlerini verimli bir şekilde planlamalarına olanak tanır. Özellikler: Seçilen sembol üzeri
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Göstergeler
UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT5 göstergesi, tüm açık ve bekleyen işlemlerde toplam Kar Al (TP) ve Zararı Durdur (SL) değerlerinin gerçek zamanlı takibini sağlamak için tasarlanmıştır. Ek olarak, mevcut mumun kapanması için kalan süreyi göstermek için bir mum geri sayım sayacı içerir. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın) (Lütfen İnceleme Yapmayı Unutmayın) Temel Özellikler: Tüm aktif işlemlerden ve bekleyen emirlerden beklenen toplam kar ve zararı otomatik olar
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
MetaTrader 4 (MT4) için UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly komut dosyası, yatırımcıların tüm açık pozisyonların stop loss'unu hızlı bir şekilde giriş fiyatlarına taşımalarına ve risksiz işlemleri güvence altına almalarına olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için özellikle yararlıdır ve bir pozisyon olumlu yönde hareket ettiğinde, tüccarın potansiyel kayıplardan korunmasını sağlar. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
UZFX - Grafikteki Tüm Çizim ve Nesneleri Anında Sil, tüm çizim nesnelerini aktif grafikten anında kaldırmak için tasarlanmış basit ama güçlü bir MetaTrader 5 (MT5) komut dosyasıdır. Bu komut dosyası, grafiklerini teknik analiz çizimlerinden, trend çizgilerinden, Fibonacci araçlarından, metin etiketlerinden ve diğer nesnelerden tek tek manuel olarak silmeden hızlı bir şekilde temizlemesi gereken tüccarlar için kullanışlıdır. Özellikler: Aktif grafikteki tüm nesneleri ve çizimleri siler. Tek b
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
Canlı İşlemler ve Geçmiş Görselleştirici, yatırımcıların açık ve kapalı pozisyonlarını kristal netliğinde görsel ipuçlarıyla izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir MetaTrader 5 göstergesidir. İster canlı işlemleri izleyin ister geçmiş performansı analiz edin, bu araç doğrudan grafiğinizde giriş / çıkış noktaları, kar / zarar ve ticaret istatistiklerinin sezgisel, özelleştirilebilir görüntülerini sağlar. Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın Lütfen İnc
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
The   UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly   script for MetaTrader 4 (MT4) is a powerful tool that enables traders to   immediately close all active market positions   with a single execution. This script is ideal for emergency trade management, helping traders quickly exit the market during high volatility, news events, or strategy adjustments. Features: Closes   all open Buy and Sell positions   across all symbols. Uses the latest   Bid/Ask price   for accurate execution. Helps t
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Uzman Danışmanlar
UZFX Daily Trade Guard EA, günlük kar ve zarar limitlerini izleyerek ticaret hesabınızı korumak için tasarlanmış, basit ve güçlü bir MetaTrader 4 (MT4) Hesap ve Risk Yönetimi aracıdır. Güvenilir bir forex uzmanı olan (UZFX LABS) tarafından oluşturulan bu Uzman Danışman (EA), işlem açmaz, ancak limitlere ulaşıldığında ticareti durdurmak için risk yönetimi kurallarınızı uygulamaya odaklanır. Her seviyedeki yatırımcının fonlarını profesyonelce yönetmesine yardımcı olur ve ticarette disiplin ve güve
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
UZFX - MetaTrader 5 (MT5) için Sadece Bekleyen Emirleri Sil komut dosyası, bekleyen tüm emirleri (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış Durdurma, Satış Durdurma) işlem hesabından otomatik olarak kaldıran basit ama etkili bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif piyasa pozisyonlarını etkilemeden bekleyen emirlerini anında temizlemek isteyen tüccarlar için idealdir. Diğer tüm MT4 / MT5 göstergelerime ve EA'larıma göz atın >> BURAYA Özellikler: Bekleyen tüm emirleri siler (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
The   UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly   is a simple yet powerful MetaTrader 4 (MT4) script designed to instantly remove all drawing objects from the active chart. This script is useful for traders who need to quickly clear their charts from technical analysis drawings, trend lines, Fibonacci tools, text labels, and other objects without manually deleting them one by one. Features: Deletes all objects and drawings on the active chart. Works instantly with a single execut
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
UzFx-Local Currency Converter-MT5, değişken ve günlük kar ve zararlarını (P&amp;L) hem USD hem de yerel para birimi cinsinden takip etmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmış güçlü ve kullanımı kolay bir göstergedir. Bu araç, kullanıcı tanımlı bir döviz kuru kullanarak gerçek zamanlı dönüşüm sağlar ve yatırımcıların ticaret performanslarını daha etkili bir şekilde görselleştirmelerine yardımcı olur. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın) (Lütfen İnceleme Yapmayı Unu
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Kütüphaneler
UZFX - MetaTrader 4 (MT4) için Sadece Bekleyen Emirleri Sil komut dosyası, bekleyen tüm emirleri (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış Durdurma, Satış Durdurma) işlem hesabından otomatik olarak kaldıran basit ama etkili bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif piyasa pozisyonlarını etkilemeden bekleyen emirlerini anında temizlemek isteyen tüccarlar için idealdir. Diğer tüm MT4/MT5 göstergelerime ve EA'larıma göz atın >> BURAYA Özellikler: Bekleyen tüm emirleri (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış Durdurma
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
UzFx-Local Currency Converter-MT4, değişken ve günlük kar ve zararlarını (P&amp;L) hem USD hem de yerel para birimi cinsinden takip etmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmış güçlü ve kullanımı kolay bir göstergedir. Bu araç, kullanıcı tanımlı bir döviz kuru kullanarak gerçek zamanlı dönüşüm sağlar ve yatırımcıların ticaret performanslarını daha etkili bir şekilde görselleştirmelerine yardımcı olur. (Profili Ziyaret Edin ve Diğer Tüm MT4 / MT5 Ürünlerine Göz Atın) (Lütfen İnceleme Yapmayı Unu
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
Göstergeler
“Bu Gizli Ticaret Aracı Prop Firmaları Tarafından Yasaklandı (Bilmenizi İstemiyorlar!)” Nihai Ticaret Avantajını Keşfedin - EA'lar Olmadan! (Bir tüccar tarafından tüccarlar için yapılmıştır. Bir Robot değil - sadece saf Ticaret Gücü!) Sahte kırılmalar, ani geri dönüşler veya piyasa manipülasyonu ile mi mücadele ediyorsunuz? Bu güçlü alım satım aracı, piyasalar hızlı hareket ettiğinde bile size lazerle doğru sinyaller verir - bir profesyonel gibi yüksek olasılıklı girişleri tespit etmenize
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt