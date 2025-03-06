Set Stop Loss to Breakeven Instantly

3

MetaTrader 5 (MT5) için UZFX™ - Set Stop Loss to Breakeven Instantly komut dosyası, yatırımcıların tüm açık pozisyonların stop loss'unu hızlı bir şekilde giriş fiyatlarına taşımalarına ve risksiz işlemleri güvence altına almalarına olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için özellikle yararlıdır ve bir pozisyon olumlu yönde hareket ettiğinde, tüccarın potansiyel kayıplardan korunmasını sağlar.


Özellikler:

Tüm açık pozisyonların Zarar Durdurma'sını otomatik olarak başabaş noktasına (giriş fiyatı) ayarlar.

Kârları güvence altına alarak ve potansiyel kayıpları en aza indirerek risk yönetimini geliştirir.

Kullanım şekli:

Komut dosyasını grafiğe ekleyin; tüm açık pozisyonları otomatik olarak ayarlayacaktır.

Eğer bir pozisyonun Zarar Durdurma fiyatı zaten başabaş seviyesindeyse, bu pozisyon atlanacaktır.

Not:

Bu komut dosyası yalnızca mevcut işlemleri değiştirir; yeni emir vermez.

Sembolden bağımsız olarak tüm açık pozisyonlar için geçerlidir.

Aracı kurumun tam giriş fiyatında zararı durdur değişikliklerine izin verdiğinden emin olun.



ironwiller
14
ironwiller 2025.10.01 19:04 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Smart42dj
90
Smart42dj 2025.08.07 00:55 
 

Great idea, but my account through Forex MT5 does not allow this. The stop has to be 10 points (1PIP) away from the tick. I understand it is your code, but since it doesn't have settings or the .ex5 file I can't change the settings to make it work.

Muhammad Usman Siddique
5385
Geliştiriciden yanıt Muhammad Usman Siddique 2025.08.07 07:17
thanks. but stoploss only adjust on breakeven when your trade in profit more than 1 pip. some times due to high spread it might be reject.
İncelemeye yanıt