Delete Only Pending Orders

UZFX™ - MetaTrader 5 (MT5) için Sadece Bekleyen Emirleri Sil komut dosyası, bekleyen tüm emirleri (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış Durdurma, Satış Durdurma) işlem hesabından otomatik olarak kaldıran basit ama etkili bir araçtır. Bu komut dosyası, aktif piyasa pozisyonlarını etkilemeden bekleyen emirlerini anında temizlemek isteyen tüccarlar için idealdir.





Özellikler:

Bekleyen tüm emirleri siler (Alış Limiti, Satış Limiti, Alış Durdurma, Satış Durdurma).

Açık piyasa pozisyonlarını etkilemez.

Uzmanlar sekmesi aracılığıyla gerçek zamanlı yürütme geri bildirimi sağlar.

Yatırımcıların bekleyen emir stratejilerini manuel müdahale olmadan hızlı bir şekilde sıfırlamalarına yardımcı olur.

Kullanım şekli:

Komut dosyasını MT5 grafiğine ekleyin.

Komut dosyası, bekleyen tüm emirleri otomatik olarak tarayacak ve silecektir.

Not:

Bu komut dosyası aktif işlemleri kapatmaz, yalnızca bekleyen emirleri kaldırır.

Komut dosyasını çalıştırmadan önce bekleyen tüm emirleri kaldırmak istediğinizden emin olun.

Yalnızca ekli grafikte değil, hesaptaki tüm ticaret sembollerinde çalışır.

Geliştirici: UZFX-LABS

Sürüm: 1.00

Yıl: 2025





MT4 KOMUT DOSYASINI INDIR : 133840