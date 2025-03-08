Total TP SL and Timer Indicator MT5

UzFx-Total TP'SL & Timer-MT5 göstergesi, tüm açık ve bekleyen işlemlerde toplam Kar Al (TP) ve Zararı Durdur (SL) değerlerinin gerçek zamanlı takibini sağlamak için tasarlanmıştır. Ek olarak, mevcut mumun kapanması için kalan süreyi göstermek için bir mum geri sayım sayacı içerir.





Temel Özellikler:





✅ Tüm aktif işlemlerden ve bekleyen emirlerden beklenen toplam kar ve zararı otomatik olarak hesaplar.

✅ Mevcut mumun kapanması için kalan süreyi göstererek yatırımcıların giriş ve çıkışları verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

✅ Kullanıcılar daha iyi görünürlük için metin renklerini, yazı tipi boyutunu ve konumlandırmayı yapılandırabilir.

✅ Grafiği karıştırmayan basit ve hafif tasarım.





Kullanıcı Girişleri:

Kar Al ve Zararı Durdur ekranı için renkleri seçin.

Mum zamanlayıcı metin rengini özelleştirin.

Yazı tipi boyutunu ve grafikteki yerleşimi ayarlayın.

Kullanım Örneği:





✔️ Her emri manuel olarak kontrol etmeden risk ve ödül seviyelerine hızlı bir genel bakış isteyen yatırımcılar için idealdir.

✔️ Kesin işlem gerçekleştirmek için mum kapanış saatlerine güvenen scalper'lar ve günlük yatırımcılar için uygundur.

✔️ Potansiyel kâr ve zarar seviyelerini bir bakışta takip ederek risk yönetimini geliştirir.