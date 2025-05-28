Hell Door

Hell Door, Forex ticaretinin dinamik dünyasında hassasiyet, güvenilirlik ve performans arayan yatırımcılar için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret robotudur. Çok para birimi çerçevesi üzerine inşa edilen bu uzman danışman (EA), portföyünüze en iyi aralık ticareti stratejilerini getirir. Bunu AUDUSD M15 grafiğine ekleyin ve Hell Door EA, birden fazla Forex sembolü arasında otomatik olarak analiz yapacak ve işlem yapacaktır—zamandan ve çabadan tasarruf sağlayacaktır.

Hell Door Nasıl Çalışır?

Hell Door EA, belirli fiyat aralıkları içinde verimli bir şekilde işlem yapmak için kritik destek ve direnç seviyelerini tanımlayan bir aralık ticaret stratejisi kullanmaktadır. Piyasa verilerini sürekli analiz ederek, işlemlerinizin gerçek zamanlı, bilgilere dayalı kararlara dayandığından emin olur. Bu strateji son derece uyumlu, çeşitli piyasa koşullarında etkili bir şekilde performans gösteren bir strateji olduğu için her seviyeden yatırımcı için güvenilir bir seçenektir.

Kılavuz blog bağlantısı:https://www.mql5.com/en/blogs/post/752859

Hell Door EA'yı Öne Çıkaran Nedir?

  • Kaliteye Bağlılık: Hell Door güvenilirlik ve etkinlik için tasarlanmıştır, sürekli performans sağlar.
  • Sürekli Gelişim: Düzenli güncellemeler, EA'yı gelişen piyasa trendleri ve son teknoloji ticaret stratejileri ile hizalar.
  • Kullanım Kolaylığı: Bir kez AUDUSD M15 üzerinde ayarlayın ve Hell Door'in işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmesine izin verin.

Hell Door EA'nın Temel Özellikleri

  • Akıllı Karar Verme: Gelişmiş veri analizi kullanarak optimum ticaret fırsatlarını akıllıca tanımlar.
  • Güvenilir Performans: Çeşitli piyasa koşullarını hassasiyetle yönetmek için tasarlanmıştır.
  • Aralık Ticareti Uzmanlığı: Aralık bazlı piyasa ortamlarında mükemmel performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır, böylece işlemlerde daha yüksek tutarlılık sağlar.
  • Sürdürülebilirlik Odaklılık: Fiyat ayarlamaları uzun vadeli kullanılabilirlik ve destek sağlar.
  • Prop Firma Uyumluluğu: Prop firma zorlukları göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir, sıkı ticaret ortamlarında size avantaj sağlar.
  • Optimize Edilmiş Zaman Dilimi: M15 zaman diliminde optimal performans için tasarlanmıştır.

Maksimum Getiri için Kolay Kurulum

Başlamak için, basitçe:

  1. Hell Door EA'yı bir AUDUSD M15 grafiğine ekleyin.
  2. Verilen posttan önerilen set dosyasını indirin.
  3. Oturun ve Hell Door EA'nın çeşitli Forex paritelerinde sizin için işlemleri gerçekleştirmesini izleyin.

Not: EA'yı satın aldığınızda, lütfen MQL5 ve Telegram kanalımda davet edilmek ve daha fazla yardım ve bilgi almak için özel bir mesaj gönderin.

 
 

Filtrele:
Daniel Daniel
505
Daniel Daniel 2025.07.16 16:56 
 

It belongs to hell just as its name. This is the most useless EA I have ever used.

Ridzq Adnan Cikal
364
Geliştiriciden yanıt Ridzq Adnan Cikal 2025.09.02 20:38
Hi, im sorry to hear that , i am on the final stages of a new version ,im sure it will bounce back.
Christian Josef Hoschkara
305
Christian Josef Hoschkara 2025.06.20 17:52 
 

Kaufdatum: 4 Juni Kosten 75€/ Stopp des EA: 10 Juni/ Handelsverlust: 1175€/ Gesamtkosten: 1250€/ Es war die Hölle!!!!

Zahlbar ohne Abzug

Wegen neuer Version nochmals aktiviert und weiterhin Verluste Verluste

Ridzq Adnan Cikal
364
Geliştiriciden yanıt Ridzq Adnan Cikal 2025.09.02 20:38
Please send me your results to me so i check it more to see what's wring
İncelemeye yanıt