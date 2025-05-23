SPARK Liquidity breakout for MT4

3.75

Der automatisierte Handel sollte Ihnen dabei helfen, Ihr Kapital zu vermehren – und Sie nicht mit endlosen Einstellungen und Theorien verwirren.

SPARK ist ein leichtgewichtiger, aber dennoch effektiver Expert Advisor, der Anfängern mit Schwerpunkt auf Präzision und Einfachheit einen sicheren Einstieg ermöglichen soll.

Warum ist SPARK anders?

  • Fokussiert auf EUR/USD: Der EA ist speziell für EUR/USD optimiert, eines der liquidesten und stabilsten Währungspaare.

  • Basiert auf der Logik des Liquiditätsausbruchs: SPARK identifiziert und reagiert auf einzigartige Liquiditätszonen, in denen ein Preisausbruch wahrscheinlich ist, und ermöglicht so Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit.

  • Kein Einrichtungsstress: Einfach an das EUR/USD-Chart anhängen und laufen lassen. Alles ist vorkonfiguriert.

  • Automatischer Schutz: Der EA verwaltet Slippage- und Spread-Bedingungen, um schlechte Handelseinstiege zu vermeiden.

  • Konsistente Logik: Trades werden durch einen dynamischen Zonenerkennungsalgorithmus gefiltert, wodurch Einträge intelligenter und zeitnaher erfolgen.

Echte Ergebnisse, keine Geschichten

  • Historische monatliche Rentabilität: +3,98 %
  • Maximales erfasstes Risiko: 15,44 %
  • Durchschnittlicher Gewinn pro erfolgreichem Trade: 6,75 $

Treten Sie der Community bei

Besprechen Sie Ihre Erfahrungen und Ideen mit anderen Benutzern in unserer MQL5-Gruppe und unserem Telegrammkanal:

Für wen ist es?

Wenn Sie neu im automatisierten Handel sind oder einfach ein sofort einsatzbereites Tool suchen, ist SPARK ein guter Einstieg. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Sie können realistischerweise bereits mit 1.000 $ auf einem Standardkonto oder sogar 10 $ auf einem Cent-Konto mit dem Handel beginnen.

Kein Schnickschnack. Nur Ergebnisse.

Backtest-Ergebnisse für EUR/USD zeigen kontrolliertes Risiko und konstantes Gewinnpotenzial. SPARK verspricht keine Wunder – es liefert strukturierte Logik und zuverlässige Handelsausführung.

In wenigen Minuten loslegen

Laden Sie SPARK kostenlos herunter, fügen Sie es Ihrem EUR/USD-Chart in MT4 hinzu und sehen Sie, wie es funktioniert. Keine Lizenzschlüssel. Keine Ablaufdaten. Keine Broker-Einschränkungen.

Wichtiger Hinweis

SPARK ist kostenlos nutzbar, bietet jedoch keinen individuellen Support. Dieses Tool richtet sich an unabhängige Händler, die einen funktionalen EA ohne zusätzliche Unterstützung wünschen.

Wenn Sie bereit sind, den Handel ernsthaft anzugehen und einen sachlichen Expert Advisor suchen, der auf echter Marktlogik basiert, ist SPARK das Richtige für Sie.


Bewertungen 6
inzo2015
61
inzo2015 2025.09.09 08:37 
 

As of this writing, the robot is performing very well.

Alberto Sassetti
1405
Alberto Sassetti 2025.08.09 06:55 
 

Sto testando ora!

Luis Neto
380
Luis Neto 2025.08.16 22:41 
 

ola estou operar na demo.

