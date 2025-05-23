SPARK Liquidity breakout for MT4
- 专家
- Sergey Batudayev
- 版本: 1.15
- 更新: 21 八月 2025
自动交易应该帮助您增加资本——而不是用无尽的设置和理论让您感到困惑。
SPARK是一款轻量级但有效的专家顾问，旨在让初学者充满信心地开始，并注重精确性和简单性。
SPARK 为何与众不同？
专注于欧元/美元： EA 专门针对欧元/美元进行了优化，欧元/美元是流动性最强、最稳定的货币对之一。
基于流动性突破逻辑： SPARK 识别并对价格可能突破的独特流动性区域做出反应，从而提供高概率交易。
无需设置：只需将其连接到欧元/美元图表即可运行。一切都已预先配置。
自动保护： EA 管理滑点和价差条件，以避免不良的交易入场。
一致的逻辑：交易通过动态区域检测算法进行过滤，使输入更加智能、更及时。
真实的结果，而不是故事
- 历史月盈利能力：+3.98%
- 记录的最大风险：15.44%
- 每笔盈利交易的平均利润：6.75 美元
加入社区
在我们的 MQL5 小组和 Telegram 频道中与其他用户讨论您的经验和想法：
Telegram Channel @AlgoTrader_Sergey
它适合谁？
如果您是自动交易新手，或者只是想要一个开箱即用的工具， SPARK是一个不错的选择。无需任何经验。
您只需在标准账户中存入 1,000 美元，甚至在美分账户中存入 10 美元即可开始实际交易。
不吹不擂，只求成果。
欧元/美元回测结果显示，风险可控，盈利潜力持续。SPARK 不承诺奇迹——它提供结构化的逻辑和可靠的交易执行。
几分钟内即可开始
免费下载SPARK ，将其添加到您的 MT4 欧元/美元图表中，即可查看其运行情况。无需许可证密钥。无到期日期。无经纪商限制。
重要提示
SPARK 可免费使用，但不提供个人支持。此工具适合希望使用功能齐全且无需人工指导的独立交易者。
如果您准备认真对待交易，并希望获得基于真实市场逻辑的严肃专家顾问，SPARK 就是您的最佳选择。
As of this writing, the robot is performing very well.