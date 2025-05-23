SPARK Liquidity breakout for MT4

3.75

自动交易应该帮助您增加资本——而不是用无尽的设置和理论让您感到困惑。

SPARK是一款轻量级但有效的专家顾问，旨在让初学者充满信心地开始，并注重精确性和简单性。

SPARK 为何与众不同？

  • 专注于欧元/美元： EA 专门针对欧元/美元进行了优化，欧元/美元是流动性最强、最稳定的货币对之一。

  • 基于流动性突破逻辑： SPARK 识别并对价格可能突破的独特流动性区域做出反应，从而提供高概率交易。

  • 无需设置：只需将其连接到欧元/美元图表即可运行。一切都已预先配置。

  • 自动保护： EA 管理滑点和价差条件，以避免不良的交易入场。

  • 一致的逻辑：交易通过动态区域检测算法进行过滤，使输入更加智能、更及时。

真实的结果，而不是故事

  • 历史月盈利能力：+3.98%
  • 记录的最大风险：15.44%
  • 每笔盈利交易的平均利润：6.75 美元

加入社区

在我们的 MQL5 小组和 Telegram 频道中与其他用户讨论您的经验和想法：

它适合谁？

如果您是自动交易新手，或者只是想要一个开箱即用的工具， SPARK是一个不错的选择。无需任何经验。

您只需在标准账户中存入 1,000 美元，甚至在美分账户中存入 10 美元即可开始实际交易。

不吹不擂，只求成果。

欧元/美元回测结果显示，风险可控，盈利潜力持续。SPARK 不承诺奇迹——它提供结构化的逻辑和可靠的交易执行。

几分钟内即可开始

免费下载SPARK ，将其添加到您的 MT4 欧元/美元图表中，即可查看其运行情况。无需许可证密钥。无到期日期。无经纪商限制。

重要提示

SPARK 可免费使用，但不提供个人支持。此工具适合希望使用功能齐全且无需人工指导的独立交易者。

如果您准备认真对待交易，并希望获得基于真实市场逻辑的严肃专家顾问，SPARK 就是您的最佳选择。


评分 6
inzo2015
61
inzo2015 2025.09.09 08:37 
 

As of this writing, the robot is performing very well.

Alberto Sassetti
1403
Alberto Sassetti 2025.08.09 06:55 
 

Sto testando ora!

Luis Neto
380
Luis Neto 2025.08.16 22:41 
 

ola estou operar na demo.

推荐产品
LossLess Neuron
Vladimir Tkach
4 (7)
专家
The Expert Advisor receives signals from an artificial neural network that uses the RSI indicator. Trades are closed by the opposite signals. Presence of a signal is checked at the closing of the bar. The EA also has the following functions: changing a position volume in proportion to the change in balance (function for the tester); transfer of unprofitable trades into breakeven; Parameters Start with lot - initial position volume increased in proportion to the balance change; Lotsize by balanc
FREE
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
专家
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
专家
The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
专家
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
专家
No force entry and not martingale!!! This EA is designed to identify the best setup trades, executing approximately 3 to 5 high-quality trades per week on each currency pair. This Expert Advisor (EA) is tailored for XAU/USD (Gold)  and operates on a 5-minute time frame . The strategy combines the Commodity Channel Index (CCI) with a Moving Average (MA) to identify trade opportunities and manage exits effectively. Key Features: CCI-Based Entry : The EA watches for the CCI to cross extreme l
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
专家
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
GRV Grid
Roman Gergert
专家
GRV Grid expert Advisor is a regular grid trader trading in both directions. The peculiarity of this grid is that subsequent orders in the grid are opened not only upon reaching the set step but also on the basis of the signal, which allows not to accumulate a lot of orders that can very quickly drain the entire Deposit. The EA makes a decision based on the signals from THE mA indicator and the trend filter. The EA trades almost non-stop, i.e. there are almost always open orders, so for stable
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
专家
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
专家
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
专家
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
专家
专家顾问"背离进展» 对于EA的工作，您需要从代码库部分下载指标-http：//www。 mql5. com/ru/code/32437-并将其放置在MQL4/Indicators文件夹中 建议参数D1欧元/美元: 止盈-250;止损-30;关闭相反的信号=false; 此ea交易是中期的，仅用于在D1期交易。 EA交易两个指标的发散信号，这些指标被精心选择用于一对工作，因此它们在一对中分散账户，这非常方便。 Ea交易还提供向电子邮件地址发送短信通知并在终端中显示通知。 时间框架专家顾问不适合年轻用户，因为有太多的价格噪音。如果止损等于零，止损将设置在最近两天的最大值或最小值，具体取决于交易类型。 如果需要，您可以将点添加到止损（30）或（-15），或从最大值减去，并使其更接近开盘价，这原则上不推荐。 提供相反信号的平仓，如果交易是在相同类型的信号上进行的，则有必要应用它。 此外，在这
PolPol5 AudNzd
Yusuke Goto
专家
Features of this EA Only one position is held per trade. No more Grid or martingale, so it can be operated from a low capital. Currency pair: AUDNZD Time: 5 min or 1min Lot：100USD/0.1 Please use an exchange with low spreads. *There may be days when you do not trade at all throughout the day, as we carefully select our entries. *When the market has a window, entry conditions are more likely to be met, but we recommend that you prohibit entry at that time in your settings as you will lose
TC Poseidon EA
Pablo Leonardo Spata
专家
This is a trading robot to work on USDCHF - Timeframe H1 . It exploits a statistical advantage produced in the Swiss franc. All trades with SL and TP. Backtest now!   Special OFFER for this week Discount price - $ 49. Next price $ 149. BUY NOW!!!   Would you like to see how 100 dollars turn into more than 3 million dollars? Do you already have a robust strategy that works on USDCHF ? TC Poseidon EA is the god of the seas, water, storms, hurricanes, earthquakes, and horses. Use its power to
Project Infinity
Sergey Yarmish
专家
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
专家
GoldenTrend — a next-generation high-frequency scalping Expert Advisor designed to extract profit from the smallest market movements. Utilizing advanced algorithms for price action and volume analysis, it opens dozens of highly accurate trades daily with minimal risk. Why GoldenTrend? Монитор Ultra-Fast Trades : Captures profit from 5–15 pip movements. Ideal for ECN accounts with low spreads. Adaptive Strategy : Automatically adjusts to current market volatility and dynamically shifts tradi
NeoFx Start MT4
Sergey Kruglov
专家
NeoFx MT4 – Intelligent Grid Trading System The   NeoFx MT4   Expert Advisor is an advanced algorithmic system designed for efficient trading on highly liquid currency pairs. Initially optimized for   GBP/USD , it also delivers stable results on other popular pairs such as   EUR/USD ,   USD/CHF , and similar. NeoFx Start   employs a unique strategy where each trade is automatically split into three smaller sub-trades. This means that whenever the EA opens a position, it immediately divides it in
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
专家
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Gold Bullion
Armin Heshmat
专家
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Infinity Gold AI is a trading robot (expert advisor) for the MetaTrader 4 (MT4) terminal, designed for automated trading of the XAUUSD (gold) currency pair. This advisor was developed by experienced traders with ten years of experience in financial markets and focuses on conservative trading methods based on clear money and risk management rules. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Key Features of Infinity Gold AI: Trading method : Sc
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
MoveTribleAverage
Vladislav Filippov
专家
MoveTribleAverage is an automated trading advisor. The software content of the robot is replete with calibrated, empirically effective and efficient functions for instrument analysis, trend assessment and algorithmic filtering of the entry point. A neurocomponent is also integrated into the advisor, which is responsible for the precedent assessment of a potential deal for relevance in the timeframe conjuncture. This system of evaluation and implicit verification of the transaction allows the ad
GridMasterFx
Sergey Kruglov
专家
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
专家
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
专家
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
专家
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
专家
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread. Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
专家
RiskGuardian Pro (MT4 版) - 专为 Prop Firm 考核打造 您是否厌倦了因为一次情绪失控或一次风控失误而浪费宝贵的考试报名费？RiskGuardian Pro 不仅仅是一个工具，它是您通过考核和保护资金账户的 强制纪律系统 。 核心痛点解决： 强制风控锁 (Anti-Tilt Lock)： 自动平仓并锁定交易终端，一旦触及您设置的日内最大亏损（例如 4%）。彻底杜绝报复性交易。 一键算仓： 无需手动计算 Lot Size。只需设定您愿意承受的金额风险，系统自动适配手数，确保每笔交易都在风控规则内。 资金账户保护： 确保您不会因为日内/最大回撤违规而被 Prop Firm 封号。 购买逻辑： 投资 RiskGuardian Pro 的成本，远低于您重新报名一次 Prop Firm 考核的费用。它是您持续稳定交易的最佳保险。
Gbpjpy Macd Trader MT4
Tomas Vanek
专家
The GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 220100009 Main Chart: Cu
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
专家
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
专家
Game Change EA 是一款基于 Game Changer 指标的趋势跟踪交易系统。当出现红点时，它会自动卖出，并持续卖出直至出现黄色 X，这预示着趋势可能结束。买入交易的逻辑相同。当出现蓝点时，EA 开始买入，并在检测到黄色 X 后立即平仓。 这款 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势货币对上的表现尤为出色。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！ 設定 Open new series – true/false - 真/假 - 新一系列订单的开始 Trade Buy - 允许EA购买。 Trade Sell - 允许EA出售。 Support manual orders – true/false –  允许EA控制手动订单 Use hedge - 允许EA
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
专家
Trend Ai EA 旨在与 Trend Ai 指标配合使用，该指标会结合趋势识别、可操作的入场点和反转警报，自行进行市场分析，并自动接收指标的所有信号！该 EA 包含一系列完全可调的外部参数，允许交易者根据自己的选择定制 EA。 一旦出现绿点，EA 就会准备买入交易。一旦出现蓝色箭头确认上涨趋势，EA 就会在下一个 K 线下单买入。如果市场反转，EA 将采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。如果出现相反信号，并且图表上出现红点，EA 将准备卖出；一旦出现红色箭头，EA 就会在下一个 K 线下单卖出，并采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。 交易对和时间范围： 此 EA 适用于所有上市资产、期货、股票、外汇、商品、加密货币或指数。它适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd，在 m15 或更高时间框架（例如 H1）上可获得更高的准确性。 --------------------------------------------------------------------------
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
专家
Capybara EA 是一种基于 Hama 指标的先进自动化趋势跟踪系统。 如果市场转为看跌且指标变为红色，则 EA 将卖出；如果市场转为看涨且指标转为蓝色，则 EA 将买入。 EA 可以准确检测上升趋势和下降趋势的开始，并以鞅/网格方式控制未平仓交易，直到达到目标价。 推荐货币对：所有主要货币对，如欧元兑美元；澳元；英镑； nzdusd 以及 audcad 等次要对； nzdcad； eurnzd 和 eurcad 包括 m15 时间范围内的 xauusd 开始小时 – EA 的开始小时 开始分钟 – EA 的开始分钟 结束小时 – EA 的结束小时 结束分钟 – EA 的结束分钟 手数 – 开始交易的初始手数 使用可变手数 – 真/假 – 使用资金管理真/假 每 0.01 手的可用保证金 – 每 0.01 手的可用保证金 乘数 – 乘数因子，如 1.5 最大手数 – 允许的最大手数 获利 – 以点数获利 止损点数（0：不使用） – 以点数止损，如果为 0，则禁用它 百分比网格止损 – 允许削减所有头寸的总账户损失百分比 叠加 – 总利润中第一笔和最后一笔订单的平仓 X 笔交易后的
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
专家
Scalp Unscalp 是一个短期双向剥头皮系统，旨在通过高度精准的进场快速获取利润。 Scalp Unscalp 实时信号即将推出！当前价格将会上涨。限时价格 99 美元 无网格，无马丁策略。每笔交易独立进行 提供固定止损，搭配虚拟动态追踪止损系统 交互式交易面板和精确的手数设置 推荐设置 图表：EURUSD，GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定的交易手数 自动手数 - 每此金额账户货币对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 自动检测 GMT - 自动计算你所在经纪商的 GMT 偏移 禁用周末持仓 - 启用或禁用 自定义止损 - 输入止损数值 魔术数字 - 每个订单的魔术编号 备注 - 订单备注
Golden Mirage mt4
Michela Russo
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
专家
EA Aurum Trader 结合了突破和趋势跟踪策略，每天最多两笔交易。 购买后立即与我联系,以获得个人奖金!  您可以免费获得我们的强大支持和趋势扫描仪指标的副本，请pm。 我！  请注意，我不会在telegram上出售我的EA或特殊套件，它仅在Mql5上可用，我的套件文件仅在我的博客上可用。  小心骗子，不要从任何人那里购买任何套装！  设置 符号-输入黄金的确切符号名称,如市场观察ie. XAUUSD Starting_Lot-用于第一个位置的初始手数大小。 每x profit利润增加0.01-在达到指定的美元利润后，手数增加0.01。 TrailStart_Strg1-策略1（突破）的尾随开始的距离（以点为单位）。 TrailStop_Strg1-策略1的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Strg1-策略1（突破）的获利水平。 SL_Strg1-策略1（突破）的止损水平。 TrailStart_Strg2-距离（以点为单位），策略2（趋势跟踪）的尾随开始。 TrailStop_Strg2-策略2的尾随步骤（以点为单位）。 TP_Str2-策略2的获利水平。 Ea_na
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
专家
DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
专家
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
专家
EA Black Dragon 适用于 Black Dragon 指标。智能交易系统根据指标的颜色打开交易，然后可以建立订单网络或使用止损。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 您可以在这里找到所有设置！建议 货币对 EURUSD GBPUSD  时间范围 M15  建议存款 1000 美元或美分  推荐设置 默认设置 输入参数  初始手数 - 初始手数； 手数乘数 - 后续订单的手数乘数； Autolot - 启用/禁用自动手数计算； Autolot size - 启用自动手数时顾问将使用手数的存款金额； 距离 - 订单之间的距离； 最大限度。 Lot - 顾问可以打开的最大手数； 止盈 - 止盈； 止损 - 止损点数； Trail Start - 激活追踪止损点的利润； Trail Distance - 追踪止损将出现在价格的多少距离处； 最大点差 - 开仓和平仓的最大点差； Star Hour - 顾问的开始时间； End Hour - 顾问的结束时间； End T
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
专家
Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
专家
HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
SNeox AI
Anastasiya Morozova
专家
SNeox AI 是一款自动化多货币交易机器人，用于在外汇市场进行稳定的长期交易。 该投资顾问采用成熟的算法分析市场价格和波动性，专注于在可控风险下进行谨慎交易。 注意！ 新年促销：前 15 名顾客 - 99 美元 接下来 15 件 - 159 美元 最终价格：229 美元 赶紧抓住这个机会！ MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 交易工具： EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDCHF 该机器人能够同时处理多个货币对，从而实现交易操作的多元化。 运作原理： 缺乏鞅 缺乏平均值 缺乏锁定 缺乏订单网格 所有交易均基于专有算法进行，该算法分析当前市场状况，而不使用激进的资金管理方法。 顾问功能： 准确的价格和市场波动性分析 针对高订单执行速度进行了优化 专注于最大限度地减少回撤 设置简便，无需持续监控 适用于“设置好就不用管”的形式 推荐用于： 长期自动化交易 可在真实账户和模拟账户上使用 负责执行市场交易的账户
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
专家
PINBAR 描述： Pin Bar EA 採用多策略方法，將 Pin Bar 交易與趨勢追蹤和均值回歸技術相結合。 Pin Bar 是一種 K 線圖，用於指示價格的急劇反轉和回落。它由一條長尾定義，該長尾被稱為“影線”或“燈芯”。 Pin Bar 的尾部表示價格被回落的區域，這意味著價格將繼續朝著與尾部指向相反的方向波動。看跌 Pin Bar 訊號為較長的上尾，表示價格回落，並暗示價格近期將下跌；看漲 Pin Bar 訊號為較長的下尾，表示價格回落，並暗示價格近期將上漲。 此 EA 利用技術分析來辨識不同時間範圍內的 Pin Bar K 線圖形態。它具有可配置的參數來調整靈敏度，允許交易者根據市場情況微調檢測過程。 Pin Bar EA 可以幫助您有效率且精準地實現交易目標。 建議貨幣對：所有主要貨幣對，例如 eurusd、audusd、gbpusd、nzdusd，以及次要貨幣對，例如 audcad、nzdcad、eurnzd 和 eurcad，包括 m15 時間框架下的 xauusd。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨
作者的更多信息
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
实用工具
平均助手——这种交易辅助工具将使用两种技术帮助您平均之前无利可图的头寸： 标准平均 对冲，随后根据趋势开仓 该实用程序能够 一次性筛选出多个不同方向的未平仓头寸，包括买入和卖出头寸。例如，您建了一个卖出仓位和一个买入仓位，但两个仓位均未盈利，或者一个仓位亏损，一个仓位盈利但盈利不足，您想对这两个仓位进行平均，以便平仓——我的“平均助手”实用程序可以帮助您。 平均助手实用程序 - 允许您自动计算下一个仓位的规模、下单价格、平均仓位和平仓的方向以及您指定的获利规模。 该实用程序还允许您使用“买入”和“卖出”按钮开仓。您只需指定所需的止盈大小和起始手数即可。实用程序本身将以最初指定的止盈价或平均价平仓，并会尝试以平均价平仓，同时考虑您为平均系列设置的止盈。 事实上，对于那些接受并理解平均线逻辑，同时又了解其风险的人来说，这款工具将是一个非常实用的助手。在 95% 的情况下，这项技术将帮助您全自动平仓并获利。 要开始工作，只需将实用程序拖到图表上，设置平均的 TP 大小并单击“开始平均”按钮，实用程序将尝试通过单个获利来关闭图表上所有未平仓交易。 使用此实用程序时，您初始开仓的交易量不应过大
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
实用工具
MT5 的 Expert Advisor 风险管理器是一个非常重要的程序，我认为对每个交易者来说都是必要的程序。 使用此 EA 交易，您将能够控制您交易账户中的风险。风险和利润控制可以以货币形式和百分比形式进行。 要让智能交易系统工作，只需将其附加到货币对图表并以存款货币或当前余额的百分比设置可接受的风险值。 PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 顾问功能 该风险经理将帮助您控制风险： - 交易 - 每天 - 一个星期 - 一个月 你也可以控制 1) 交易时允许的最大手数 2) 每天最大订单数 3) 每天最大利润 4) 设置 Equity 的获利了结 不仅如此，如果您在设置中指定自动设置，顾问还可以为您设置默认的止损和止盈。 顾问会在每个事件中附上警报，并向您解释删除订单的原因。比如你开了，你开了第6个订单，按照你的规则你每天只允许开5个订单，顾问会立即删除6个并说明原因。 例如，您开仓的手数比您最初向自己指示的手数大，顾问将删除订单并解释原因。例如，您每天赚取 5
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
实用工具
AI Trade Analyzer 是一款以指标格式实现的智能市场分析工具。该程序在图表上可视化信号，并帮助交易者根据技术指标和新闻背景评估市场情况。 主要功能： 1.技术分析： 支持流行指标：EMA（短/长）、一目均衡表、ADX、RSI、MACD、随机指标、ATR、布林带、枢轴点、斐波那契。 识别趋势、分歧和关键水平。 2. 有新闻背景的工作经历： 根据指定的参数（时间范围、日期）接收经济事件。 考虑到宏观经济数据可能对市场产生的影响。 3.自动化和可定制性： 通过计算潜在切入点、SL 和 TP 形成分析结论。 根据既定参数解释信息的能力来评估市场状况。 4.多语言支持： 结果可以以俄语、英语、德语和印尼语显示。 5.灵活的接口： 用户可以使用控制键（键盘上的箭头）更改分析块窗口的位置和大小，以根据他们的喜好调整显示。 重要的： 为了使指标正常工作，您需要在参数中输入外部 API 的访问密钥（例如，OpenAI API 和新闻服务）。 该产品未开通交易。这是一个辅助分析工具。 所有参数和界面均为全英文。 所有计算均在终端内部进行。该 API 通过 WebRequest 使用，并经用户
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
专家
欢迎来到 GoldPro 创新高效的黄金交易世界 - GoldPro 是一种先进的交易机器人，专门设计用于帮助您在黄金市场取得成功。 顾问使用平均技术，您不应将其视为好或坏，而应将其视为一种在市场中有效的方法，摒弃认为一种方法好而另一种方法坏的单极信念，它存在并且可以成功应用，这是事实。 可靠性和经验：GoldPro 是我们金融和技术专家团队多年潜心研究和经验积累的成果。我们的机器人基于成熟可靠的策略，能够有效分析市场走势并做出明智的决策。 适应性强且精准：GoldPro 拥有独特的算法，能够快速适应不断变化的市场环境。该机器人能够识别潜在的交易机会，并提供精准的信号，帮助确定最佳的入场和出场时机。 自动化效率：GoldPro 提供全自动黄金交易方式，让您避免手动交易带来的情绪化决策和疲劳。机器人会自动扫描市场、进行数据分析，并根据指定参数执行交易，从而提高成功率。 易于使用：我们特别注重 GoldPro 的操作简便性，即使是新手也能轻松上手。该机器人的界面简洁直观，让您轻松上手交易，避免不必要的繁琐操作。您可以专注于您的财务目标，GoldPro 将为您打理交易。 风险管理
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
专家
交易顾问 Ice Cube Scalper -       它是一个日内剥头皮交易者 ，每天进行大量交易，每笔交易获取几个点。 EA 的策略是利用 RSI 指标顺势交易。 EA 使用乘数手数的平均值，您需要在使用 EA 之前了解这一点，但该策略在回溯测试和实时交易中都表现良好。 购买之前，请务必在策略测试器中测试顾问的工作。 控制风险   为了控制专家顾问中的风险，您可以限制平均订单的最大数量以及股权风险。 为了了解顾问的工作原理，您可以订阅免费信号，这样您就可以了解顾问的工作原理及其潜力。 Ice Cube Scalper MT4 版本 购买后请务必联系我，         我会一直协助设置。 在线监控顾问 -           https://www.mql5.com/en/signals/author/batudaev?orderby=gain 输入参数 Lot _ Multiplier - 展示平均订单时的手数乘数 起始批次       -           起始批次 订单     _     斯佩特         - 介于       阿米   命令        
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
指标
iPump 指标是一种多功能指标， 结合了三类指标的优点。 多个 TF 上的同时趋势检测 定义阻力和支撑区域 确定超买和超卖区域 指标功能： 定义趋势 对于希望客观评估当前市场方向并避免主观性的所有交易者来说，此功能将是必需的。在一瞬间，您将能够在最重要的时间范围内比较趋势的方向，这将变得清晰直观。 确定支撑位和阻力位 使用 iPump 指标，您将能够在几秒钟内评估资产的潜在价格障碍。 而且该指标会告诉您您面前的级别是什么类型： 测试水平（阻力/支撑） 反转水平 弱水平 未测试级别 确定超买和超卖区域 对于此任务，该指标具有非滞后和非重绘信号振荡器，显示资产的当前状态，基于此数据，您可以： 确切地知道哪些区域何时值得购买 什么时候出售资产会很有趣的区域 振荡器优势： 独特的计算算法 该算法实际上能够帮助我和我的同事以及我的同事进行交易，该算法用于 Pump and Dump Expert Advisor。 无需重绘 当超卖或超买价格高于平常时，该指标将准确显示信号。这将使您能够及时就开仓的可取性做出决定 毫不拖延 该指标每秒处理有关价格状态的报价的传入数据，这使交易者可以随时掌
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
指标
工作逻辑 该指标的重要性在于它可以让您了解“仪器上还剩下多少燃料”。想象一下这样的情况，你留在一辆半放电的汽车里，平均来说，这个能量通常足够一辆汽车行驶250公里，所以如果你愿意，你无法克服700公里的距离。因此，对于每种工具，每天都有一定的价格变动，并且作为统计观察的结果，显示资产每天通过 1 ATR 的情况有 95%，而每天通过 2 个或更多 ATR 的情况只有 5%。 例如，每日 ATR EURUSD = 682 点。您进入交易，例如突破 500 点 TP 的水平，似乎您设置了正确的 TP 大小，但您没有考虑到资产已经超过了其每日 ATR 的 90%交易开始的时间，因此，该工具很可能没有足够的能量来接收你的 TP，如果你看到该工具只剩下 10% 的电量，你很可能要么调整 TP，要么根本不参与交易。 动力储备指示器计算仪器用完惯性的百分比和点数以及剩余多少。 指示器本身以电池充电指示器的形式制成，我们习惯于在电子设备中看到它。 该指标根据改进的 ATR 计算平均价格变动（不包括异常小和异常大的价格变动），然后将所得金额与该工具目前已克服的值进行比较。 Recommende
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
实用工具
此筛选器可让您识别在选定时间段（时间范围）内超出通常超买（增长百分比）或超卖（下降百分比）的资产。 市场受法律支配，买得便宜，卖得贵，但如果没有自动扫描仪，您将很难识别比平时更超买或超卖的货币/股票，例如，在本周内，或当前小时或月份。 仪器可能有几十个或几百个，有时只是物理上可能没有时间手动分析所有东西，这些问题可以使用 Screener 轻松解决 筛选器可以做什么 扫描仪可用于任何 TF 扫描仪适用于货币、股票、加密货币、商品、指数和其他工具 识别资产的逻辑是通用的，因为它基于市场的基本规律 在筛选器的帮助下，您可以根据不同的策略进行工作，最常见的一种是 Pump 和 Dump 揭示每种工具的平均值 - SoftimoTrade Screener 不仅可以确定所选 TF 上资产的超买和超卖情况，还可以计算所选时间段内价格变化的平均值。 此外，所有当前增长率或下降率高于平常的工具都被标为红色，之后可以单独打开所选工具并进行更详细的分析。 使用筛选器的策略变体 对于超买资产↓表，我们正在寻找当前超买指数高于平常的资产，转到图表，更详细地分析资产，如果我们看到一个有趣的切入点，则沿着趋势
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
实用工具
Telegram 到 MT4： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 转 MT4 简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
实用工具
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
实用工具
MT4 的 Expert Advisor 风险管理器是一个非常重要的程序，我认为对每个交易者来说都是必要的程序。 使用此 EA 交易，您将能够控制您交易账户中的风险。风险和利润控制可以以货币形式和百分比形式进行。 要让智能交易系统工作，只需将其附加到货币对图表并以存款货币或当前余额的百分比设置可接受的风险值。 顾问功能 [Instruction for Risk Manager parameters]   该风险经理将帮助您控制风险： - 交易 - 每天 - 一个星期 - 一个月 你也可以控制 1) 交易时允许的最大手数 2) 每天最大订单数 3) 每天最大利润 4) 设置 Equity 的获利了结 不仅如此，如果您在设置中指定自动设置，顾问还可以为您设置默认的止损和止盈。 顾问会在每个事件中附上警报，并向您解释删除订单的原因。比如你开了，你开了第6个订单，按照你的规则你每天只允许开5个订单，顾问会立即删除6个并说明原因。 例如，您开仓的手数比您最初向自己指示的手数大，顾问将删除订单并解释原因。例如，您每天赚取 5%，根据规则，您今天不应再交易，因为您为自己设定了这
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
专家
欢迎来到 GoldPro 创新高效的黄金交易世界 - GoldPro 是一种先进的交易机器人，专门设计用于帮助您在黄金市场取得成功。 顾问使用平均技术，您不应将其视为好或坏，而应将其视为一种在市场中有效的方法，摒弃认为一种方法好而另一种方法坏的单极信念，它存在并且可以成功应用，这是事实。 可靠性和经验：GoldPro 是我们金融和技术专家团队多年潜心研究和经验积累的成果。我们的机器人基于成熟可靠的策略，能够有效分析市场走势并做出明智的决策。 适应性强且精准：GoldPro 拥有独特的算法，能够快速适应不断变化的市场环境。该机器人能够识别潜在的交易机会，并提供精准的信号，帮助确定最佳的入场和出场时机。 自动化效率：GoldPro 提供全自动黄金交易方式，让您避免手动交易带来的情绪化决策和疲劳。机器人会自动扫描市场、进行数据分析，并根据指定参数执行交易，从而提高成功率。 易于使用：我们特别注重 GoldPro 的操作简便性，即使是新手也能轻松上手。该机器人的界面简洁直观，让您轻松上手交易，避免不必要的繁琐操作。您可以专注于您的财务目标，GoldPro 将为您打理交易。 风险管理
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
专家
交易顾问 Ice Cube Scalper -         这是一天的黄牛     , 每天进行大量交易，每笔交易拿几个点。 EA 的策略是使用 RSI 指标与趋势进行交易。 EA 使用乘数平均，您需要在使用 EA 之前了解这一点，但是该策略在回测和实时交易中表现良好。 购买前，请务必在策略测试器中测试顾问的工作。 为了控制 EA 交易中的风险，您可以限制平均订单的最大数量以及股权风险。 为了了解顾问的工作方式，您可以订阅免费信号，这样您就可以了解顾问的工作方式及其潜力。 购买后，请务必联系我，           我会一直帮助设置。此外，对于所有买家来说，其他顾问的形式也将获得宝贵的奖金。 顾问的在线监控 -           https://www.mql5.com/en/signals/author/batudaev?orderby=gain 输入参数 很多     _     乘数             -             手数乘数         参展时       平均订单 起始批次           -           起始批次 命令     _
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
实用工具
Coppy Master MT5 是一种在 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端之间复制交易的工具。支持双向复制： 从 MT5 到 MT4，从 MT4 到 MT5，以及同类型的账户之间。 为了正确操作，所有终端必须在一台计算机或 VPS 上启动。 [ Instruction  and Demo ]  要复制到 MetaTrader 4，需要单独版本的产品 -   Coppy Master MT4   。 主要功能： 连接类型 主模式和接收器模式。可以灵活配置发送和接收订单的逻辑。 订单管理 复制市场和挂单。同步平仓，支持部分平仓、交易逆转、止损/获利修改。 使用符号 支持前缀和后缀。排除/包含个别字符。能够为资产分配自定义名称。 限制和风险控制 限制每天的交易数量、每天的最大亏损、停止复制的余额水平。 音量设置 使用固定手数、百分比风险、乘数。复制之前检查 SL 和 TP。 检查信号 控制重复订单、限制一个交易符号的交易数量、按订单类型进行过滤。 时间过滤器 能够设置复制交易的可接受时间段。 通知 终端通知、推送消息和电子邮件提醒。 优点： 终端
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
实用工具
Coppy Master MT4     是一款适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端的交易复制工具。它支持双向复制： 从 MT4 到 MT5，从 MT5 到 MT4，以及同类型账户之间的 MT4 到 MT4。 为了正常工作，所有终端必须在同一台 PC 或 VPS 上运行。 [ Instruction  and Demo ]  如需复制到 MetaTrader 4，需另行购买 —       Coppy Master MT5       - 是必须的。 主要特点： 复印模式 支持主账户和接收账户角色。灵活设置发送和接收交易。 订单管理 复制市价单和挂单。支持同步平仓、部分平仓、交易逆转以及止损/获利修改。 符号处理 支持前缀和后缀。允许排除或包含特定符号，并为资产分配自定义名称。 风险控制与限额 每日交易限额、最大亏损限制以及停止复制的余额水平阈值。 批量设置 固定手数、风险百分比、手数乘数。可选择拒绝未设置止损或止盈的交易。 信号检查 检测重复交易，限制每个符号的交易数量，并验证订单类型以避免冲突。 时间过滤器 用于定义允许交易复制的时间段
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
实用工具
工作逻辑 止损实用程序是一个简单但非常方便的指标，显示离止损水平还有多少点/ 它的好处在于许多交易者为了追求利润而故意高估交易风险，最大限度地使用可用保证金，对于这种情况，了解经纪人可以在哪里强行平仓是非常重要的。 只需将指标放在图表上，根据买入或卖出的未平仓头寸，您将在图表上看到此交易价格的边界标记。 在您开仓之前，这条线在图表上是不可见的。 如果您没有在图表上看到这条线，这并不意味着该实用程序不起作用，很可能您交易的风险很小，而且存款很大，那么您需要寻找更高的止损线/ 低于交易，因为在当前风险下，您离止损还很远。 如果您有任何问题，可以在讨论部分写下来。 愉快的交易。 Recommended Robot Scalper -   https://www.mql5.com/en/market/product/77108 变量 字体大小 - 标签中的字体大小 边缘缩进 - 从边缘缩进 线条颜色 - 线条颜色 文字颜色 - 文字颜色
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
指标
真正的供需指标     - 将允许您快速确定所有时间范围内的阻力位和支撑位。 该指标对那些在交易中使用技术分析的人很有用。 该指标易于使用，只需在图表上拖放，该指标就会向您显示最可能的支撑位和阻力位。 切换时间范围时，您将看到新选择的时间范围的水平。 推荐机器人黄牛     -       测试 。 输入参数 使用价格标签 - 开启/离开在水平附近显示价格图标 价格水平颜色 - 选择价格图标的颜色 价格 Lebel 大小 - 价格图标大小 支持/抵抗级别颜色 - 选择级别的颜色 订阅我的     page   ，我还有很多其他有用的产品。 如果您喜欢这个指标 ，请留下评论，它将进一步激励我免费分享有用的产品。 感谢您选择本产品。 我将努力继续以有用和高质量的产品取悦您。 如果您有任何问题，请随时与我们联系！ 使用愉快！
Impuls Pro
Sergey Batudayev
专家
EA 的策略基于波段交易，在 iPump 指标计算的急剧脉冲之后入场。 如前所述，EA 能够在自动支持下进行手动交易。 - 对于下降趋势 ↓ 我们在价格修正上涨后进入交易，资产进入超买区域，我们沿着趋势卖出。 - 对于上升趋势 ↑，我们在价格回调后进入交易，资产跌入超卖区域，我们顺势买入。 交易所选资产时，顾问会考虑趋势并仅根据当前趋势开仓，无利可图的交易可以通过止损和平均来关闭，第二种选择当然更有利可图但风险也更大 好处 内置电平指示器，用于分析不同 TF 的电平 能够在图表上手动选择平均水平 开多个金字塔订单，利润倍增的能力（订单数量可自行控制） 根据 iPump 指标的反向信号，设置 TP 的更多标准 使用“手”模式手动打开交易的能力 所有趋势策略都基于简单且非常正确的逻辑，即： 在当前趋势中开启交易 价格调整后开仓 考虑交易水平 在这个顾问中观察到所有三个假设。 确定 2 个时间范围的趋势，在价格超买/超卖的最有利时刻进入交易，图表上可以看到修正水平 SL 和 TP。 解释策略  - 对于下降趋势 ↓ 我们在修正价格上涨后进入交易，资产跌入超买区域，我们沿着趋势卖出。 -
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
实用工具
该实用程序旨在将信号从 MT4 发送到 Discord。它具有许多独特功能，您不仅可以发送交易信号，还可以执行以下功能： 直接从终端向 Discord 发送消息 发送表情符号和自定义文本 直接从 MT4 终端向 Discord 发送文本和图像 所有这些都允许用户维护一个带有信号的通道，专注于交易和寻找高质量的信号。 Instructions for the utility 完全可定制的消息 信号消息可以完全自定义： 指定您自己的页眉和页脚 在消息底部插入链接 显示顾问或手动订单的评论 支持多种语言 该实用程序支持 14 种语言的消息： 英语 西班牙语 俄语 德语 意大利语 法语 葡萄牙语 土耳其 马来语 中国人 日本人 韩国人 阿拉伯 印地语 翻译特别涉及发送到您的频道的消息。 消息广播功能 该实用程序允许您广播有关以下内容的消息： 开单 关闭订单 订单修改 部分关闭 更改止损和止盈水平 激活挂单 发送交易报告，并可选择按天发送报告的时间表 用户友好的图形界面 该实用程序配备了图形界面，方便用户使用。它正在不断改进和完善。我们祝您使用我们的 MT4 版 Discord 信号实用程序一
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
实用工具
该实用程序旨在将信号从 MT5 发送到 Discord。它具有许多独特功能，您不仅可以发送交易信号，还可以执行以下功能： 直接从终端向 Discord 发送消息 发送表情符号和自定义文本 直接从 MT5 终端向 Discord 发送文本和图像 所有这些都允许用户维护一个带有信号的通道，专注于交易和寻找高质量的信号。 Instructions for the utility 完全可定制的消息 信号消息可以完全自定义： 指定您自己的页眉和页脚 在消息底部插入链接 显示顾问或手动订单的评论 支持多种语言 该实用程序支持 14 种语言的消息： 英语 西班牙语 俄语 德语 意大利语 法语 葡萄牙语 土耳其 马来语 中国人 日本人 韩国人 阿拉伯 印地语 翻译特别涉及发送到您的频道的消息。 消息广播功能 该实用程序允许您广播有关以下内容的消息： 开单 关闭订单 订单修改 部分关闭 更改止损和止盈水平 激活挂单 发送交易报告，并可选择按天发送报告的时间表 用户友好的图形界面 该实用程序配备了图形界面，方便用户使用。它正在不断改进和完善。我们祝您使用我们的 MT4 版 Discord 信号实用程序一
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
实用工具
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
实用工具
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
实用工具
智能网格设置 EA 是一款灵活且用户友好的专家顾问，用于在网格中下达挂单。它支持盈亏平衡逻辑、多种追踪止损模式、手动网格设置、可自定义的交易手数以及直观的图表界面。 对于采用网格或平均策略的交易者来说，它是理想的选择。 主要特点 在可自定义的网格中放置 买入止损 和 卖出止损 订单 支持每个网格级别的单独地块大小 内置追踪止损：经典、按蜡烛高点/低点或按移动平均线 自动盈亏平衡功能 能够为电网设置自定义起始价格 通过屏幕上的按钮手动启动网格 图表上带有按钮和可编辑字段的可视化控制面板 时间框架改变后可选择重新创建订单 加入我们的社区   并在 MQL5 和 Telegram 上分享您的结果、问题和反馈： MQL5通道 电报频道@AlgoTrader_Sergey 输入参数 一般的 RecreateOrdersOnTFChange — 当时间范围改变时重新创建网格 ( true / false ) CustomBuyStartPrice — 购买网格的自定义起始价格（如果 > 0 则使用） CustomSellStartPrice — 卖出网格的自定义起始价格（如果 > 0 则使用） P
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
专家
顾问说明 Smart Expert Advisor 是一个自动网格交易顾问，可为每个交易对自动选择设置。 EA 自动为每个货币对选择设置，因此您无需为每个货币对定义参数，计算基于所交易工具的波动性。 在交易时，您可以设置入场点的方向。启用按趋势过滤。 关于战略 EA是基于捕捉回调的逻辑，当价格回滚时EA成交，如果价格向成交方向移动，则构建金字塔网格，如果价格与价格相反，顾问使用平均。 风险控制 为了设置风险控制，使用了最大 DD 设置；它设置了在进入头寸失败的情况下必须关闭网格的最大回撤百分比。 每个人都可以自行决定设置此设置。在实践中，我展示了 30% 的资本。 要在超过风险时删除所有订单，M_DD 设置后的删除订单必须为真/ 使用建议 扁平货币对，其修正运动超过 30% 的冲动，最适合 EA。 主要货币对：EURUSD、AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 其他货币对：EURGBP、GBPUSD、USDCAD、GBPCAD、EURCAD。 时间范围：H1 美分账户存款 100 美元起，真实账户存款 2500 美元起。 输入参数 Magic_Number- 幻数，每对使用唯一的
PercentTradePad
Sergey Batudayev
实用工具
该面板具有每个初学者都可以处理的最直观的界面。 在 SLp 列中 - 您需要以点子为单位指定 SL 大小。如果该值变为灰色，同时 Bay / Sell 按钮也处于非活动状态，则您指定的 SL 值小于经纪商设置之前允许的值。 在 TP% 列中 - 您以帐户余额的百分比表示 TP。在设置中，您可以根据此指标的计算方式选择净值、余额或可用保证金。 在 R% 栏中，您可以设置交易的风险值。 插入按钮。 - 允许您立即使用设置的值打开订单，如果禁用，则您可以直接在图表上预设交易参数。 在顶部，您可以通过单击左上角的减号来最小化图表上的面板。 还可以通过调整面板名称下方的 + 和 - 按钮来增加或减少面板本身的大小。 如果您还想开挂单和转移到BU，追踪止损，保存开单的各种设置，支持各种技术的定单，那么考虑一个功能更强大的EasyTradePad面板，您可以在我的产品中找到它。
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
实用工具
EasyTradePad – MetaTrader 4 交易面板 EasyTradePad 是一款用于手动和半自动交易的工具。该面板可帮助您快速管理订单和持仓，并可一键计算风险管理参数。 面板功能： 按预设的风险比例（% 或账户货币）开仓和平仓 设置止损（SL）和止盈（TP）：以点数、百分比或金额表示 自动计算风险回报比（Risk-to-Reward Ratio） 将止损移动至无损位置（保本） 部分平仓 移动止损（Trailing Stop）：按点数或K线影线 加仓与均价操作 修改已开仓订单的参数 额外功能： 金字塔加仓 随着价格朝向预设止盈方向运行，分批加仓。每次新加仓可设置减少风险。加仓次数可灵活设置。 均价操作 在图表上手动选择加仓位置，最终按平均价格平仓。 无损转移 当价格达到设定的利润距离后，止损自动移动到开仓价。考虑点差和掉期。 移动止损 支持两种模式： 按点数（可设置启动点数、距离和步长） 按K线影线（可选时间周期） 核心设计理念： 简单易懂的下单方式 高效直观的操作界面 实盘交易中的稳定性与可靠性 您可通过产品页面提供的 演示版本 体验全部功能。 更多信息和支持
Main Trading Info
Sergey Batudayev
实用工具
MetaTrader 实用程序 MTI（主要交易信息）——显示交易者的基本交易信息，即： 平均和当前点差大小 空头和多头头寸的掉期大小 1 个交易手的 1 个点的成本 止损水平大小（放置挂单的最小距离） 当前（红色）结束的时间和下一个（灰色）交易时段开始的时间 当前交易时段结束前的时间显示为红色，下一个时段开始前的时间显示为灰色。颜色可以在指标属性中独立调整。 推荐机器人黄牛 -       https://www.mql5.com/en/market/product/77108 显示通过以下方式执行： 欧洲交易时段（欧盟旗帜） 美国交易时段（美国国旗） 大洋洲交易时段（澳大利亚国旗） 亚洲交易时段（日本国旗） 了解交易时段的结束时间和变化非常重要，因为在交易时段结束时，许多交易者固定头寸，这可能导致趋势变化，从而导致头寸反转。 变量 开启时间     – 当前交易时段的颜色选择 休息时间     – 选择时间的颜色，直到下一个会话开始 平均点差     – 计算平均点差所涉及的最后报价的数量。 交换数字     – 显示交换大小时小数点后的位数
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
专家
EA 的策略基于波段交易，在 iPump 指标计算的急剧脉冲之后入场。 如前所述，EA 能够在自动支持下进行手动交易。 - 对于下降趋势 ↓ 我们在价格修正上涨后进入交易，资产进入超买区域，我们沿着趋势卖出。 - 对于上升趋势 ↑，我们在价格回调后进入交易，资产跌入超卖区域，我们顺势买入。 交易所选资产时，顾问会考虑趋势并仅根据当前趋势开仓，无利可图的交易可以通过止损和平均来关闭，第二种选择当然更有利可图但风险也更大 好处 内置电平指示器，用于分析不同 TF 的电平 能够在图表上手动选择平均水平 开多个金字塔订单，利润倍增的能力（订单数量可自行控制） 根据 iPump 指标的反向信号，设置 TP 的更多标准 使用“手”模式手动打开交易的能力 所有趋势策略都基于简单且非常正确的逻辑，即： 在当前趋势中开启交易 价格调整后开仓 考虑交易水平 在这个顾问中观察到所有三个假设。 确定 2 个时间范围的趋势，在价格超买/超卖的最有利时刻进入交易，图表上可以看到修正水平 SL 和 TP。 解释策略  - 对于下降趋势 ↓ 我们在修正价格上涨后进入交易，资产跌入超买区域，我们沿着趋势卖出。 - 对
筛选:
inzo2015
61
inzo2015 2025.09.09 08:37 
 

As of this writing, the robot is performing very well.

Hsissen Espoir
18
Hsissen Espoir 2025.08.22 13:47 
 

it doesn't work for me

Luis Neto
380
Luis Neto 2025.08.16 22:41 
 

ola estou operar na demo.

Alberto Sassetti
1403
Alberto Sassetti 2025.08.09 06:55 
 

Sto testando ora!

Alessandro Furlani
385
Alessandro Furlani 2025.08.04 16:37 
 

用户没有留下任何评级信息

Sergey Batudayev
25946
来自开发人员的回复 Sergey Batudayev 2025.08.04 17:11
Hello Alessandro,
The array out of range error in the strategy tester log usually indicates incorrect or incomplete historical data in your terminal.
I recommend: 1. Reloading the EURUSD M15 history in the strategy tester. 2. Running the test using the “Every tick” or “Every tick based on real ticks” model instead of model 0. 3. Testing the EA on a shorter period (e.g., 1 year) to identify the section causing the error. 4. Making sure the test is run on the same timeframe as set in the parameters (M15). After completing these steps, if the error persists, please provide the test log and a screenshot of your settings so I can check them in more detail.
[删除] 2025.07.20 02:10 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论