SPARK Liquidity breakout for MT4

自动交易应该帮助您增加资本——而不是用无尽的设置和理论让您感到困惑。

SPARK是一款轻量级但有效的专家顾问，旨在让初学者充满信心地开始，并注重精确性和简单性。

SPARK 为何与众不同？

专注于欧元/美元： EA 专门针对欧元/美元进行了优化，欧元/美元是流动性最强、最稳定的货币对之一。

基于流动性突破逻辑： SPARK 识别并对价格可能突破的独特流动性区域做出反应，从而提供高概率交易。

无需设置： 只需将其连接到欧元/美元图表即可运行。一切都已预先配置。

自动保护： EA 管理滑点和价差条件，以避免不良的交易入场。

一致的逻辑：交易通过动态区域检测算法进行过滤，使输入更加智能、更及时。

真实的结果，而不是故事



历史月盈利能力：+3.98%

记录的最大风险：15.44%

每笔盈利交易的平均利润：6.75 美元

它适合谁？

如果您是自动交易新手，或者只是想要一个开箱即用的工具， SPARK是一个不错的选择。无需任何经验。

您只需在标准账户中存入 1,000 美元，甚至在美分账户中存入 10 美元即可开始实际交易。

不吹不擂，只求成果。

欧元/美元回测结果显示，风险可控，盈利潜力持续。SPARK 不承诺奇迹——它提供结构化的逻辑和可靠的交易执行。

几分钟内即可开始

免费下载SPARK ，将其添加到您的 MT4 欧元/美元图表中，即可查看其运行情况。无需许可证密钥。无到期日期。无经纪商限制。

重要提示

SPARK 可免费使用，但不提供个人支持。此工具适合希望使用功能齐全且无需人工指导的独立交易者。

如果您准备认真对待交易，并希望获得基于真实市场逻辑的严肃专家顾问，SPARK 就是您的最佳选择。



