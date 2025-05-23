SPARK Liquidity breakout for MT4

3.75

자동화된 거래는 자본을 늘리는 데 도움이 되어야지, 끝없는 설정과 이론으로 당신을 혼란스럽게 해서는 안 됩니다.

SPARK는 초보자가 정확성과 단순성에 초점을 맞춰 자신 있게 시작할 수 있도록 설계된 가볍지만 효과적인 전문가 자문 도구입니다.

SPARK는 왜 다른가요?

  • EUR/USD에 초점: EA는 가장 유동적이고 안정적인 통화 쌍 중 하나인 EUR/USD에 특별히 최적화되었습니다.

  • 유동성 돌파 논리를 기반으로 구축된 SPARK는 가격이 돌파할 가능성이 높은 고유한 유동성 구역을 식별하고 이에 대응하여 높은 확률의 거래를 제공합니다.

  • 설정에 대한 스트레스 없이 EUR/USD 차트에 연결하고 실행만 하면 됩니다. 모든 것이 미리 설정되어 있습니다.

  • 자동 보호: EA는 미끄러짐과 스프레드 조건을 관리하여 부적절한 거래 진입을 방지합니다.

  • 일관된 논리: 거래는 동적 존 감지 알고리즘을 통해 필터링되어 더욱 스마트하고 시기적절한 입력이 가능합니다.

이야기가 아닌 실제 결과

  • 과거 월별 수익성: +3.98%
  • 기록된 최대 위험: 15.44%
  • 승리 거래당 평균 이익: $6.75

커뮤니티에 가입하세요

MQL5 그룹과 Telegram 채널에서 다른 사용자와 귀하의 경험과 아이디어를 논의해 보세요.

누구를 위한 것인가요?

자동 거래를 처음 접하거나 바로 사용할 수 있는 도구를 찾고 있다면 SPARK가 최적의 선택입니다. 사전 경험은 필요하지 않습니다.

표준 계좌에서는 1,000달러, 센트 계좌에서는 10달러만 있어도 현실적으로 거래를 시작할 수 있습니다.

쓸데없는 말은 없다. 결과만 있을 뿐이다.

EUR/USD 백테스트 결과는 통제된 위험과 꾸준한 수익 잠재력을 보여줍니다. SPARK는 기적을 약속하지 않습니다. 구조화된 논리와 안정적인 거래 체결을 제공합니다.

몇 분 안에 시작하세요

SPARK를 무료로 다운로드하고 MT4의 EUR/USD 차트에 추가하면 어떤 결과가 나오는지 직접 확인해 보세요. 라이선스 키도, 만료일도, 브로커 제한도 없습니다.

중요 참고 사항

SPARK는 무료로 사용할 수 있지만, 개별 지원은 제공되지 않습니다. 이 도구는 별도의 지원 없이 기능적인 EA를 원하는 개인 투자자를 위한 것입니다.

거래에 진지하게 임할 준비가 되었고 실제 시장 논리에 기반한 실용적인 전문가 자문가를 원하신다면 SPARK가 도와드리겠습니다.


inzo2015
61
inzo2015 2025.09.09 08:37 
 

As of this writing, the robot is performing very well.

Alberto Sassetti
1411
Alberto Sassetti 2025.08.09 06:55 
 

Sto testando ora!

Luis Neto
380
Luis Neto 2025.08.16 22:41 
 

ola estou operar na demo.

리뷰 답변