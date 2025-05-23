SPARK Liquidity breakout for MT4

자동화된 거래는 자본을 늘리는 데 도움이 되어야지, 끝없는 설정과 이론으로 당신을 혼란스럽게 해서는 안 됩니다.

SPARK는 초보자가 정확성과 단순성에 초점을 맞춰 자신 있게 시작할 수 있도록 설계된 가볍지만 효과적인 전문가 자문 도구입니다.

SPARK는 왜 다른가요?

EUR/USD에 초점: EA는 가장 유동적이고 안정적인 통화 쌍 중 하나인 EUR/USD에 특별히 최적화되었습니다.

유동성 돌파 논리를 기반으로 구축된 SPARK는 가격이 돌파할 가능성이 높은 고유한 유동성 구역을 식별하고 이에 대응하여 높은 확률의 거래를 제공합니다.

설정에 대한 스트레스 없이 EUR/USD 차트에 연결하고 실행만 하면 됩니다. 모든 것이 미리 설정되어 있습니다.

자동 보호: EA는 미끄러짐과 스프레드 조건을 관리하여 부적절한 거래 진입을 방지합니다.

일관된 논리: 거래는 동적 존 감지 알고리즘을 통해 필터링되어 더욱 스마트하고 시기적절한 입력이 가능합니다.

이야기가 아닌 실제 결과



과거 월별 수익성: +3.98%

기록된 최대 위험: 15.44%

승리 거래당 평균 이익: $6.75

누구를 위한 것인가요?

자동 거래를 처음 접하거나 바로 사용할 수 있는 도구를 찾고 있다면 SPARK가 최적의 선택입니다. 사전 경험은 필요하지 않습니다.

표준 계좌에서는 1,000달러, 센트 계좌에서는 10달러만 있어도 현실적으로 거래를 시작할 수 있습니다.

쓸데없는 말은 없다. 결과만 있을 뿐이다.

EUR/USD 백테스트 결과는 통제된 위험과 꾸준한 수익 잠재력을 보여줍니다. SPARK는 기적을 약속하지 않습니다. 구조화된 논리와 안정적인 거래 체결을 제공합니다.

몇 분 안에 시작하세요

SPARK를 무료로 다운로드하고 MT4의 EUR/USD 차트에 추가하면 어떤 결과가 나오는지 직접 확인해 보세요. 라이선스 키도, 만료일도, 브로커 제한도 없습니다.

중요 참고 사항

SPARK는 무료로 사용할 수 있지만, 개별 지원은 제공되지 않습니다. 이 도구는 별도의 지원 없이 기능적인 EA를 원하는 개인 투자자를 위한 것입니다.

거래에 진지하게 임할 준비가 되었고 실제 시장 논리에 기반한 실용적인 전문가 자문가를 원하신다면 SPARK가 도와드리겠습니다.



