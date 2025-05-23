SPARK Liquidity breakout for MT4

El trading automatizado debería ayudarle a aumentar su capital, no confundirle con un sinfín de configuraciones y teorías.

SPARK es un asesor experto liviano pero efectivo, diseñado para brindarles a los principiantes un comienzo seguro con un enfoque en la precisión y la simplicidad.

¿Por qué SPARK es diferente?

Centrado en EUR/USD: el EA está específicamente optimizado para EUR/USD, uno de los pares de divisas más líquidos y estables.

Construido sobre la lógica de ruptura de liquidez: SPARK identifica y reacciona ante zonas de liquidez únicas donde es probable que el precio se rompa, ofreciendo operaciones de alta probabilidad.

Configuración sencilla: simplemente conéctelo al gráfico EUR/USD y déjelo funcionar. Todo está preconfigurado.

Protección automática: el EA gestiona las condiciones de deslizamiento y diferencial para evitar entradas de operaciones deficientes.

Lógica consistente: las operaciones se filtran a través de un algoritmo dinámico de detección de zonas, lo que hace que las entradas sean más inteligentes y oportunas.

Resultados reales, no historias



Rentabilidad Mensual Histórica: +3,98%

Riesgo máximo registrado: 15,44%

Ganancia promedio por operación ganadora: $6,75

Únete a la comunidad Discuta sus experiencias e ideas con otros usuarios en nuestro grupo MQL5 y canal de Telegram: Canal MQL5

Telegram Channel @AlgoTrader_Sergey

¿Para quién es?

Si eres nuevo en el trading automatizado o simplemente buscas una herramienta que funcione desde el primer momento, SPARK es un buen punto de partida. No se requiere experiencia previa.

Puedes comenzar a operar de manera realista con solo $1,000 en una cuenta estándar, o incluso $10 en una cuenta de centavos.

Sin tonterías. Solo resultados.

Los resultados de las pruebas retrospectivas del EUR/USD demuestran un riesgo controlado y un potencial de ganancias constante. SPARK no promete milagros: ofrece una lógica estructurada y una ejecución de operaciones fiable.

Empieza en minutos

Descarga SPARK gratis, añádelo a tu gráfico EUR/USD en MT4 y observa cómo funciona. Sin claves de licencia. Sin fechas de vencimiento. Sin limitaciones de bróker.

Nota importante

SPARK es gratuito, pero no ofrece soporte individual. Esta herramienta está dirigida a traders independientes que buscan un EA funcional sin necesidad de asistencia.

Si está listo para abordar el trading con seriedad y quiere un asesor experto sensato basado en la lógica real del mercado, SPARK está aquí.







