SPARK Liquidity breakout for MT4

3.75

El trading automatizado debería ayudarle a aumentar su capital, no confundirle con un sinfín de configuraciones y teorías.

SPARK es un asesor experto liviano pero efectivo, diseñado para brindarles a los principiantes un comienzo seguro con un enfoque en la precisión y la simplicidad.

¿Por qué SPARK es diferente?

  • Centrado en EUR/USD: el EA está específicamente optimizado para EUR/USD, uno de los pares de divisas más líquidos y estables.

  • Construido sobre la lógica de ruptura de liquidez: SPARK identifica y reacciona ante zonas de liquidez únicas donde es probable que el precio se rompa, ofreciendo operaciones de alta probabilidad.

  • Configuración sencilla: simplemente conéctelo al gráfico EUR/USD y déjelo funcionar. Todo está preconfigurado.

  • Protección automática: el EA gestiona las condiciones de deslizamiento y diferencial para evitar entradas de operaciones deficientes.

  • Lógica consistente: las operaciones se filtran a través de un algoritmo dinámico de detección de zonas, lo que hace que las entradas sean más inteligentes y oportunas.

Resultados reales, no historias

  • Rentabilidad Mensual Histórica: +3,98%
  • Riesgo máximo registrado: 15,44%
  • Ganancia promedio por operación ganadora: $6,75

Únete a la comunidad

Discuta sus experiencias e ideas con otros usuarios en nuestro grupo MQL5 y canal de Telegram:

¿Para quién es?

Si eres nuevo en el trading automatizado o simplemente buscas una herramienta que funcione desde el primer momento, SPARK es un buen punto de partida. No se requiere experiencia previa.

Puedes comenzar a operar de manera realista con solo $1,000 en una cuenta estándar, o incluso $10 en una cuenta de centavos.

Sin tonterías. Solo resultados.

Los resultados de las pruebas retrospectivas del EUR/USD demuestran un riesgo controlado y un potencial de ganancias constante. SPARK no promete milagros: ofrece una lógica estructurada y una ejecución de operaciones fiable.

Empieza en minutos

Descarga SPARK gratis, añádelo a tu gráfico EUR/USD en MT4 y observa cómo funciona. Sin claves de licencia. Sin fechas de vencimiento. Sin limitaciones de bróker.

Nota importante

SPARK es gratuito, pero no ofrece soporte individual. Esta herramienta está dirigida a traders independientes que buscan un EA funcional sin necesidad de asistencia.

Si está listo para abordar el trading con seriedad y quiere un asesor experto sensato basado en la lógica real del mercado, SPARK está aquí.



Comentarios 6
inzo2015
61
inzo2015 2025.09.09 08:37 
 

As of this writing, the robot is performing very well.

Alberto Sassetti
1404
Alberto Sassetti 2025.08.09 06:55 
 

Sto testando ora!

Luis Neto
380
Luis Neto 2025.08.16 22:41 
 

ola estou operar na demo.

Productos recomendados
LossLess Neuron
Vladimir Tkach
4 (7)
Asesores Expertos
El Asesor Experto recibe señales de una red neuronal artificial que utiliza el indicador RSI. Las operaciones se cierran con las señales contrarias. La presencia de una señal se comprueba al cierre de la barra. El EA también tiene las siguientes funciones cambio del volumen de una posición en proporción al cambio del balance (función para el probador); transferencia de operaciones no rentables al punto de equilibrio; Parámetros Comenzar con lote - volumen de posición inicial incrementado en pro
FREE
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Asesores Expertos
El EA puede operar con múltiples divisas. Por favor, consulte nuestras señales ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) para obtener información detallada. ¡No hay rejilla o martingala! No necesita configuración o ajuste manual. Cada operación está protegida por stop loss. Este Asesor Experto sólo opera durante un corto periodo de tiempo por la noche, durante el final de la sesión de Nueva York. Utiliza momentos de baja volatilidad e introduce operaciones basadas en indicadores. El cie
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Asesores Expertos
¡¡¡No forzar la entrada y no martingala!!! Este EA está diseñado para identificar las mejores operaciones de configuración, la ejecución de aproximadamente 3 a 5 operaciones de alta calidad por semana en cada par de divisas. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para XAU/USD (Oro) y opera en un marco de tiempo de 5 minutos . La estrategia combina el Índice del Canal de Materias Primas (CCI) con una Media Móvil (MA) para identificar oportunidades comerciales y gestionar las salidas con efi
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
GRV Grid
Roman Gergert
Asesores Expertos
GRV Grid expert Advisor es un operador de cuadrícula regular que opera en ambas direcciones. La peculiaridad de esta rejilla es que las órdenes posteriores en la rejilla se abren no sólo al alcanzar el paso establecido, sino también sobre la base de la señal, lo que permite no acumular una gran cantidad de órdenes que pueden agotar muy rápidamente todo el Depósito. El EA toma una decisión basada en las señales del indicador mA y el filtro de tendencia. El EA opera casi sin parar, es decir, casi
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación del EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de trab
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Asesores Expertos
ICTVALID EA - Trading Automatizado con Conceptos de Dinero Inteligente El EA ICTVALID es un sistema de trading profesional basado en Smart Money Concepts (metodología ICT) . Detecta y negocia automáticamente configuraciones institucionales, permitiéndole seguir la estructura del mercado con precisión y consistencia. Características principales Modos de negociación duales - Elija entre Scalping (entradas de precisión a corto plazo) o Swing Trading (tendencias a largo plazo). Lógica Smart Money -
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Asesores Expertos
La Revolución Target Achiever FT - Auto_Setting 1000 Puntos Hola a todos los inversores y comerciantes, Acabamos de actualizar este EA a una nueva versión 3.0, que tiene mucho más beneficios, para los inversores que quieren ejecutar este EA 24 horas utilizando vps puede probar el Auto_Setting para lograr 1000 puntos o 10%, para los comerciantes que tienen su propia configuración y objetivo 1-100% puede utilizar el manual_setting, El REVOLUTION Target Achiever es adecuado para el inversor que qui
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Asesores Expertos
Asesor " Divergence Progression» Para que el EA funcione, debe descargar el indicador de la sección CodeBase-http: / / www. MQL5. com / ru / code / 32437 - y colocarlo en la carpeta MQL4 / Indicators      Parámetros recomendados D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Cierre por señal opuesta = false; Este asesor es de mediano plazo y está destinado solo para el comercio en el período D1. El asesor negocia la
PolPol5 AudNzd
Yusuke Goto
Asesores Expertos
Características de este EA Sólo se mantiene una posición por operación. No más Grid ni martingala, por lo que se puede operar desde un capital bajo. Par de divisas: AUDNZD Tiempo: 5 min o 1min Lote：100USD/0.1 Por favor, utilice una bolsa con spreads bajos. *Puede haber días en los que no opere en absoluto a lo largo del día, ya que seleccionamos cuidadosamente nuestras entradas. *Cuando el mercado tiene una ventana, es más probable que se cumplan las condiciones de entrada, pero le recom
TC Poseidon EA
Pablo Leonardo Spata
Asesores Expertos
Este es un robot de trading para trabajar en el par USDCHF - Temporalidad H1 . Explota una ventaja estadística del Franco Suizo mediante un sistema scalping sin grilla y sin martingala que le brindará excelentes resultados. ¡Backtest ahora!   OFERTA especial para esta semana Precio de descuento - $ 49. Próximo precio $ 149. COMPRE AHORA!!!   ¿Te gustaría ver como se convierten 100 dólares en más de 3 millones de dólares? ¿Tienes ya una estrategia robusta que trabaje sobre el par USDCHF ? T
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Asesores Expertos
GoldenTrend - un Asesor Experto de scalping de alta frecuencia de última generación diseñado para extraer beneficios de los movimientos más pequeños del mercado. Utilizando algoritmos avanzados para el análisis de la acción del precio y el volumen, abre docenas de operaciones diarias de alta precisión con un riesgo mínimo. ¿Por qué GoldenTrend? Монитор O peraciones ultra-rápidas : Captura beneficios a partir de movimientos de 5-15 pips. Ideal para cuentas ECN con spreads bajos. Estrategia A
NeoFx Start MT4
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
NeoFx MT4 - Sistema Inteligente de Trading de Cuadrícula El Asesor Experto NeoFx MT 4 es un sistema algorítmico avanzado diseñado para operar eficientemente en pares de divisas de alta liquidez. Inicialmente optimizado para GBP/USD , también ofrece resultados estables en otros pares populares como EUR/USD , USD/CHF y similares. NeoFx Start emplea una estrategia única en la que cada operación se divide automáticamente en tres suboperaciones más pequeñas. Esto significa que cada vez que el EA abre
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Gold Bullion
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Gold Bullion EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia. Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden Un experto basado en (GOLD , XAUUSD ) Este Experto es Day Trader y estrategia Breakout NOTA La configuración por defecto de EA e
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Infinity Gold AI es un robot de trading (asesor experto) para el terminal MetaTrader 4 (MT4), diseñado para el trading automatizado del par de divisas XAUUSD (oro). Este asesor fue desarrollado por operadores experimentados con diez años de experiencia en los mercados financieros y se centra en métodos de negociación conservadores basados en reglas claras de gestión del dinero y del riesgo. La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
MoveTribleAverage
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
MoveTribleAverage es un asesor de trading automatizado. El contenido del software del robot está repleto de funciones calibradas, empíricamente eficaces y eficientes para el análisis de instrumentos, la evaluación de tendencias y el filtrado algorítmico del punto de entrada. En el asesor también está integrado un neurocomponente, que se encarga de la evaluación precedente de la relevancia de una posible operación en la coyuntura temporal. Este sistema de evaluación y verificación implícita de l
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de ver nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Red Hawk es un sistema de comercio de "reversión a la media", que opera durante los momentos tranquilos del mercado. Actualmente funciona con 9 pares: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD y USDCAD. Plazo recomendado: M5 Dado que este tipo de estrategia funciona mejor con un spread bajo y una ejecución r
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
ROYAL DUTCH SKUNK UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL PRINCIPIO Y EL FINAL DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Asesores Expertos
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread. Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Asesores Expertos
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - El Salvador de Cuentas Prop Firm Definitivo ¿Está cansado de fallar en sus desafíos de Prop Firm (FTMO, MFF, etc.) debido a un solo error emocional o un lapso momentáneo en la gestión de riesgos? RiskGuardian Pro es su Sistema de Disciplina Obligatoria diseñado para ayudarle a aprobar evaluaciones y proteger su cuenta fondeada. Puntos de Dolor Centrales Resueltos: * Bloqueo Rígido Anti-Emocional (Anti-Tilt Hard Lock): Cierra instantáneamente todas las oper
Gbpjpy Macd Trader MT4
Tomas Vanek
Asesores Expertos
El GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 es una estrategia de negociación algorítmica para MetaTrader, probado en GBPJPY utilizando el marco de tiempo H1 a partir de abril 1, 2004, a abril 24, 2024 . No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Los detal
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con dos indicadores CCI y ADX. Condiciones para la entrada de COMPRA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel de 100 de abajo hacia arriba 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado cuando el CCI cruce el nivel de 100 de arriba a abajo. Condiciones de entrada de VENTA: 1. ADX cruza el nivel 20 2. CCI cruza el nivel -100 de arriba a abajo 3. Establecer StopLoss y TakeProfit fijos 4. Cierre la posición al precio de mercado
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Asesores Expertos
- El precio real es de 300$ - Descuento limitado (es de 49$ )- Sólo 1 compra es de 49$. - Actualización de por vida gratis Bienvenido, Bitcoin Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingala, No Grid, No Scam Bitcoin es una criptomoneda, una moneda digital peer-to-peer que opera independientemente de una autoridad central de gobierno . Bitcoin permite transacciones directas entre usuarios, aseguradas por tecnología criptográfica y registradas en un libr
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Asesores Expertos
EA Black Dragon funciona en el indicador Black Dragon. El Asesor Experto abre un trato por el color del indicador, luego es posible construir la red de pedidos o trabajar con un stop loss. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller ¡Puedes encontrar todas las configuraciones aquí! Recomendaciones Pares de divisas EURUSD GBPUSD  Marco de tiempo M15  Depósito recomendado 1000 dólares o centavos  Ajust
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Asesores Expertos
BB Scalping Expert es mi última y poderosa obra maestra de breakouts/scalping sin martingala, ¡operando con oro con precisión! Este sistema opera con breakouts utilizando la banda de Bollinger y el indicador zigzag en combinación. Se colocan múltiples órdenes pendientes en el máximo y el mínimo de las bandas de Bollinger; cuando se activa, se activa un stop loss dinámico que sigue el precio de breakout hasta que las órdenes se detienen. El EA utiliza el indicador zigzag para un stop loss dinámic
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
Otros productos de este autor
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Asesores Expertos
Bienvenido al mundo del comercio de oro innovador y eficiente con GoldPro, un robot comercial avanzado diseñado específicamente para ayudarlo a alcanzar el éxito en el mercado del oro. El asesor utiliza la técnica del promedio, debes percibir esto no como bueno o malo, sino como un enfoque que funciona en el mercado, desechando la creencia unipolar de que un método es bueno y el otro es malo, existe y se puede aplicar con éxito, esto es un hecho. Fiabilidad y experiencia: GoldPro es el result
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Asesores Expertos
Asesor comercial Ice Cube Scalper -         Es un day scalper   , que realiza una gran cantidad de transacciones diariamente y se lleva varios puntos con cada transacción. La estrategia del EA es operar con la tendencia utilizando el indicador RSI. El EA utiliza un promedio con un lote multiplicador; es necesario comprender esto antes de usar el EA; sin embargo, la estrategia funcionó bien tanto en pruebas retrospectivas como en operaciones en vivo. Antes de comprar, asegúrese de probar el traba
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicadores
El indicador iPump es un indicador versátil que combina las ventajas de tres categorías de indicadores. detección de tendencias simultánea en varios TF definir zonas de resistencia y apoyo determinación de zonas de sobrecompra y sobreventa Funciones del indicador: Definiendo una tendencia Esta función será necesaria para todos los comerciantes que quieran evaluar objetivamente la dirección actual del mercado y evitar la subjetividad. En una fracción de segundo, podrá comparar la dirección de la
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicadores
Lógica de trabajo La importancia de este indicador radica en el hecho de que permite comprender cuánto “combustible queda todavía en el instrumento”. Imagina la situación, te fuiste en un coche con la batería medio descargada, en promedio, esta cantidad de energía suele ser suficiente para un coche durante 250 km, por lo que si quieres no puedes superar una distancia de 700 km. Entonces, para cada instrumento, hay un cierto movimiento de precio diario y, como resultado de las observaciones esta
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilidades
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT4 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. Funcion
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
Asesores Expertos
Bienvenido al mundo del comercio de oro innovador y eficiente con GoldPro, un robot comercial avanzado diseñado específicamente para ayudarlo a alcanzar el éxito en el mercado del oro. El asesor utiliza la técnica del promedio, debes percibir esto no como bueno o malo, sino como un enfoque que funciona en el mercado, desechando la creencia unipolar de que un método es bueno y el otro es malo, existe y se puede aplicar con éxito, esto es un hecho. Fiabilidad y experiencia: GoldPro es el result
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Asesores Expertos
Asesor comercial Ice Cube Scalper -           es un revendedor de dia       , realizando una gran cantidad de operaciones diarias, llevándose varios puntos con cada transacción. La estrategia de EA es operar con la tendencia utilizando el indicador RSI. El EA usa un promedio con un lote multiplicador, debe comprender esto antes de usar el EA, sin embargo, la estrategia funcionó bien tanto en el backtesting como en el comercio en vivo. Antes de comprar, asegúrese de probar el trabajo del asesor
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Coppy Master MT5   es una herramienta para copiar operaciones entre terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Admite copia en ambas direcciones: de MT5 a MT4, de MT4 a MT5, y también entre cuentas del mismo tipo. Para un correcto funcionamiento es necesario que todos los terminales estén iniciados en un mismo ordenador o VPS. [ Instruction  and Demo ]  Para copiar a MetaTrader 4, se requiere una versión separada del producto:   Coppy Master MT4   . Funciones principales: Tipo de conexión Modos ma
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilidades
Copiar Maestro MT4       Es una herramienta de copia de operaciones para las terminales MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Admite la copia en ambas direcciones: de MT4 a MT5, de MT5 a MT4, así como entre cuentas del mismo tipo MT4 a MT4. Para funcionar correctamente, todas las terminales deben estar ejecutándose en la misma PC o VPS. [ Instruction  and Demo ]  Para copiar a MetaTrader 4, una versión separada —       Copiadora maestra MT5       - se requiere. Características principales: Modos de copia
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilidades
Lógica de trabajo La utilidad Stop Out es un indicador simple pero muy conveniente que muestra cuántos puntos quedan para el nivel Stop Out. Su beneficio radica en el hecho de que muchos operadores sobreestiman deliberadamente el riesgo de operar en busca de ganancias, usan el margen disponible al máximo y, para este caso, es muy importante saber dónde el corredor puede cerrar sus posiciones por la fuerza. Simplemente coloque el indicador en el gráfico y, dependiendo de la posición abierta e
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicadores
Indicador de oferta y demanda real       - le permitirá determinar rápidamente la ubicación de los niveles de resistencia y soporte en todos los marcos de tiempo. El indicador será útil para quienes utilizan el análisis técnico en sus operaciones. El indicador es fácil de usar, simplemente arrastre y suelte en el gráfico y el indicador le mostrará los niveles de soporte y resistencia más probables. Al cambiar de marco de tiempo, verá los niveles para el marco de tiempo recién seleccionado. Rob
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilidades
La utilidad está diseñada para enviar una señal desde MT4 a Discord. Cuenta con varias funciones únicas que permiten no solo enviar señales de trading, sino también realizar las siguientes funciones: Envía mensajes directamente desde la terminal a Discord Envío de emojis junto con texto personalizado Envía texto e imágenes directamente desde la terminal MT4 a Discord Todo esto permite al usuario mantener un canal con señales, enfocándose en el trading y en encontrar señales de calidad. Instructi
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
Utilidades
La utilidad está diseñada para enviar una señal desde MT5 a Discord. Cuenta con varias funciones únicas que permiten no solo enviar señales de trading, sino también realizar las siguientes funciones: Envía mensajes directamente desde la terminal a Discord Envío de emojis junto con texto personalizado Envía texto e imágenes directamente desde la terminal MT5 a Discord Todo esto permite al usuario mantener un canal con señales, enfocándose en el trading y en encontrar señales de calidad. Instructi
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilidades
El script "Abrir rejilla de órdenes pendientes" está diseñado para automatizar el proceso de creación de órdenes de compra (Buy) y venta (Sell) en la plataforma de trading MT4. Proporciona al usuario la capacidad de establecer la distancia entre las órdenes y el número de órdenes en esta cuadrícula . Este script permite a los operadores construir rápidamente una cuadrícula de órdenes que cubra un rango de precios específico. Las principales funciones del script incluyen: Capacidad de seleccionar
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilidades
Cerrar Todas las Órdenes para MT4 script - cierra absolutamente todas las órdenes, ya sean pendientes o de mercado. Las órdenes se cierran con los indicadores actuales de ganancias/pérdidas en el momento del cierre. El script es adecuado para momentos en los que necesita cerrar rápidamente todas las órdenes en los indicadores actuales. El script es muy fácil de usar, simplemente arrastre el script al gráfico y hará su trabajo. Agregame como amigo , tengo muchos otros productos útiles.
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
Utilidades
Smart Grid Set EA es un asesor experto flexible e intuitivo para la colocación de órdenes pendientes en una red. Admite lógica de punto de equilibrio, múltiples modos de trailing stop, colocación manual en la red, tamaños de lote personalizables y una interfaz intuitiva en gráficos. Es ideal para traders que emplean estrategias de cuadrícula o promedio. Características principales Coloca órdenes   de compra   y   venta Stop   en una cuadrícula personalizable Admite tamaños de lotes individuales
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
Descripción del asesor Smart Expert Advisor es un asesor de trading automático en la red con selección automática de configuraciones para cada par de trading. El Asesor Experto selecciona automáticamente la configuración para cada par de divisas, por lo que no es necesario definir los parámetros para cada par, los cálculos se basan en la volatilidad del instrumento que se negocia. En el momento de la negociación, puede establecer la dirección de los puntos de entrada. Habilite el filtro por ten
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilidades
El panel tiene la interfaz más intuitiva que todo principiante puede manejar. En la columna SLp , debe especificar el tamaño de SL en pips. Si el valor se vuelve gris y al mismo tiempo los botones Bay / Sell también están inactivos, entonces ha especificado un valor SL que es menor que el permitido antes de que lo estableciera su corredor. En la columna TP% , indica TP en% del saldo de la cuenta. En la configuración, puede elegir en función de lo que se calculará este indicador, por capital,
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilidades
EasyTradePad: Panel de trading para MetaTrader 4 EasyTradePad   es una herramienta para trading manual y semiautomatizado. El panel permite gestionar rápidamente órdenes y posiciones, así como calcular la gestión de riesgos con un solo clic. Características del panel: Abrir y cerrar operaciones con un riesgo predefinido (porcentaje o moneda de depósito) Establezca SL y TP en puntos, porcentajes o valores monetarios Calcular automáticamente la relación riesgo-recompensa Mover el stop loss al pun
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilidades
Utilidad MetaTrader MTI (Información comercial principal): muestra la información comercial básica para un comerciante, a saber: tamaño promedio y actual del spread Cambiar tamaño para posiciones cortas y largas Costo de 1 pip por 1 lote comercial Tamaño del nivel de parada (distancia mínima para colocar órdenes pendientes) Tiempo hasta el final de la sesión de negociación actual (rojo) y tiempo hasta el inicio de la siguiente sesión de negociación (gris) El tiempo hasta el final de la sesión de
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Asesores Expertos
La estrategia del EA se basa en el comercio Swing, con entradas después de fuertes impulsos calculados por el indicador iPump. Como se mencionó anteriormente, el EA tiene la capacidad de abrir operaciones manuales con soporte automático. - para una tendencia bajista ↓ entramos en una operación después de un aumento correctivo en el precio, el activo entra en la zona de sobrecompra, vendemos siguiendo la tendencia. - para una tendencia alcista ↑, ingresamos a una operación después de una caída c
Filtro:
inzo2015
61
inzo2015 2025.09.09 08:37 
 

As of this writing, the robot is performing very well.

Hsissen Espoir
18
Hsissen Espoir 2025.08.22 13:47 
 

it doesn't work for me

Luis Neto
380
Luis Neto 2025.08.16 22:41 
 

ola estou operar na demo.

Alberto Sassetti
1404
Alberto Sassetti 2025.08.09 06:55 
 

Sto testando ora!

Alessandro Furlani
385
Alessandro Furlani 2025.08.04 16:37 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Sergey Batudayev
26012
Respuesta del desarrollador Sergey Batudayev 2025.08.04 17:11
Hello Alessandro,
The array out of range error in the strategy tester log usually indicates incorrect or incomplete historical data in your terminal.
I recommend: 1. Reloading the EURUSD M15 history in the strategy tester. 2. Running the test using the “Every tick” or “Every tick based on real ticks” model instead of model 0. 3. Testing the EA on a shorter period (e.g., 1 year) to identify the section causing the error. 4. Making sure the test is run on the same timeframe as set in the parameters (M15). After completing these steps, if the error persists, please provide the test log and a screenshot of your settings so I can check them in more detail.
[Eliminado] 2025.07.20 02:10 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario