自動取引は、無限の設定や理論で混乱させるのではなく、資本を増やすのに役立ちます。

SPARK は、精度とシンプルさを重視して初心者が自信を持って始められるように設計された、軽量でありながら効果的なエキスパート アドバイザーです。

SPARK が他と違うのはなぜですか?

EUR/USD に重点を置きます: EA は、最も流動性と安定性に優れた通貨ペアの 1 つである EUR/USD に特化して最適化されています。

流動性ブレイクアウトロジックに基づいて構築: SPARK は、価格がブレイクアウトする可能性のある独自の流動性ゾーンを識別して反応し、高確率の取引を実現します。

設定のストレスは不要。EUR /USDチャートに貼り付けて実行するだけです。すべて事前に設定されています。

自動保護: EA はスリッページとスプレッド条件を管理して、不適切な取引エントリーを回避します。

一貫したロジック:取引は動的なゾーン検出アルゴリズムによってフィルタリングされ、よりスマートかつタイムリーなエントリーが可能になります。

物語ではなく、実際の結果



過去の月間収益性: +3.98%

記録された最大リスク: 15.44%

1回の取引あたりの平均利益: 6.75ドル

コミュニティに参加する MQL5 グループや Telegram チャンネルで他のユーザーとあなたの経験やアイデアを話し合ってください。 MQL5チャンネル

Telegram Channel @AlgoTrader_Sergey

誰のためのものですか?

自動取引が初めての場合、またはすぐに使えるツールをお探しの場合は、 SPARKが最適です。事前の経験は必要ありません。

標準口座ならわずか 1,000 ドル、セント口座なら 10 ドルで、現実的に取引を始めることができます。

無駄なことはなし。結果だけ。

EUR/USDのバックテスト結果は、リスク管理と安定した利益の可能性を示しています。SPARKは奇跡を約束するわけではありません。構造化されたロジックと信頼性の高い取引執行を提供します。

数分で開始できます

SPARKを無料でダウンロードし、MT4のEUR/USDチャートに追加して、実際に動作を確認しましょう。ライセンスキーは不要。有効期限も、ブローカーによる制限もありません。

重要な注意事項

SPARKは無料でご利用いただけますが、個別サポートは提供しておりません。このツールは、サポートなしで機能的なEAを求める独立系トレーダー向けです。

真剣に取引に取り組む準備ができており、実際の市場ロジックに基づいて構築された実用的な Expert Advisor が必要な場合は、SPARK が最適です。



