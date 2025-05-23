SPARK Liquidity breakout for MT4

3.75

自動取引は、無限の設定や理論で混乱させるのではなく、資本を増やすのに役立ちます。

SPARK は、精度とシンプルさを重視して初心者が自信を持って始められるように設計された、軽量でありながら効果的なエキスパート アドバイザーです。

SPARK が他と違うのはなぜですか?

  • EUR/USD に重点を置きます: EA は、最も流動性と安定性に優れた通貨ペアの 1 つである EUR/USD に特化して最適化されています。

  • 流動性ブレイクアウトロジックに基づいて構築: SPARK は、価格がブレイクアウトする可能性のある独自の流動性ゾーンを識別して反応し、高確率の取引を実現します。

  • 設定のストレスは不要。EUR /USDチャートに貼り付けて実行するだけです。すべて事前に設定されています。

  • 自動保護: EA はスリッページとスプレッド条件を管理して、不適切な取引エントリーを回避します。

  • 一貫したロジック:取引は動的なゾーン検出アルゴリズムによってフィルタリングされ、よりスマートかつタイムリーなエントリーが可能になります。

物語ではなく、実際の結果

  • 過去の月間収益性: +3.98%
  • 記録された最大リスク: 15.44%
  • 1回の取引あたりの平均利益: 6.75ドル

コミュニティに参加する

MQL5 グループや Telegram チャンネルで他のユーザーとあなたの経験やアイデアを話し合ってください。

誰のためのものですか?

自動取引が初めての場合、またはすぐに使えるツールをお探しの場合は、 SPARKが最適です。事前の経験は必要ありません。

標準口座ならわずか 1,000 ドル、セント口座なら 10 ドルで、現実的に取引を始めることができます。

無駄なことはなし。結果だけ。

EUR/USDのバックテスト結果は、リスク管理と安定した利益の可能性を示しています。SPARKは奇跡を約束するわけではありません。構造化されたロジックと信頼性の高い取引執行を提供します。

数分で開始できます

SPARKを無料でダウンロードし、MT4のEUR/USDチャートに追加して、実際に動作を確認しましょう。ライセンスキーは不要。有効期限も、ブローカーによる制限もありません。

重要な注意事項

SPARKは無料でご利用いただけますが、個別サポートは提供しておりません。このツールは、サポートなしで機能的なEAを求める独立系トレーダー向けです。

真剣に取引に取り組む準備ができており、実際の市場ロジックに基づいて構築された実用的な Expert Advisor が必要な場合は、SPARK が最適です。


レビュー 6
inzo2015
61
inzo2015 2025.09.09 08:37 
 

As of this writing, the robot is performing very well.

Alberto Sassetti
1405
Alberto Sassetti 2025.08.09 06:55 
 

Sto testando ora!

Luis Neto
380
Luis Neto 2025.08.16 22:41 
 

ola estou operar na demo.

作者のその他のプロダクト
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
HYT utility
Sergey Batudayev
ユーティリティ
HYT (Help Your Trading) は、主に次の 2 つのテクニックを使用して、損失ポジション を平均化 できるように設計されたツールです。 標準平均化。 トレンドの方向に沿ってポジションをオープンすることでヘッジします。 このツールを使用すると、買いと売りの両方において、異なる方向に開かれた複数のポジションを管理できます。 HYT は、次のポジションのサイズ、注文価格、平均化の方向、指定された利益確定レベルでのポジションのクローズを自動的に計算します。 また、希望する利益確定レベルと初期ロットを指定して、「購入」ボタンと「販売」ボタンを使用してポジションを開くオプションも提供します。 使用を開始する には、ツールをチャートにドラッグし、利益確定レベルを設定して、「平均化を開始」ボタンをクリックするだけです。 初期ポジションが大きすぎない ことを確認し、平均を下げるときにツールによってポジション サイズが拡大されるため、追加費用が発生することを覚悟してください。 HYTは 自動取引 も可能です。自動取引を有効にすると、ツールは指定されたパラメータに従ってポジションを開閉しま
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT5へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT5 を使えば、取引がシンプルになります。DLL を必要とせず、Telegram のチャンネルやチャットから MetaTrader 5 プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最新ツールです。この強力なソリューションは、正確なシグナル実行、豊富なカスタマイズオプション、時間の節約、そして効率性の向上を実現します。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを通じてチャット ID を簡単に管理できます。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 例外的な単語 (例: 「レポート」、「結果」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 価格ではなくポイントを指定するシグナルのエントリ ポイントを自動的に計算します。
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
ユーティリティ
MT5のエキスパートアドバイザーリスクマネージャーは非常に重要であり、私の意見ではすべてのトレーダーにとって必要なプログラムです。 このエキスパートアドバイザーを使用すると、取引口座のリスクを管理することができます。リスクと利益の管理は、金銭的およびパーセンテージの両方で実行できます。 エキスパートアドバイザーが機能するには、それを通貨ペアチャートに添付し、許容可能なリスク値を預金通貨または現在の残高の％で設定するだけです。 [Instruction for Risk Manager parameters] アドバイザ機能 このリスクマネージャーは、リスクの管理を支援します。 -取引のために -1日あたり - 1週間 - ひと月ほど 制御することもできます 1）取引時の最大許容ロット 2）1日あたりの最大注文数 3）1日あたりの最大利益 4）エクイティを引き受ける利益を設定する それだけではありません。設定で自動設定を指定した場合、アドバイザーはデフォルトのSLとTPを設定することもできます。 アドバイザーは各イベントにアラートを添えて、注文を削除する理由を説明し
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
エキスパート
トレーディングアドバイザー アイスキューブスキャルパー -       これはデイスキャルパーであり 、毎日大量の取引を行い、各取引で数ポイントを獲得します。 EA の戦略は、RSI インジケーターを使用してトレンドに合わせて取引することです。 EA は乗数ロットによる平均化を使用するため、EA を使用する前にこれを理解する必要がありますが、この戦略はバックテストとライブ取引の両方で良好なパフォーマンスを示しました。 購入する前に、必ず戦略テスターでアドバイザーの作業をテストしてください。 リスク管理   エキスパートアドバイザーでリスクを制御するには、平均化の注文の最大数と株式リスクを制限することができます。 アドバイザーがどのように機能するかを理解するために、無料のシグナルを購読すると、アドバイザーがどのように機能するか、およびその可能性を理解することができます。 MT4用Ice Cube Scalperバージョン 購入後は必ずご連絡ください。         設定に関してはいつでもお手伝いさせていただきます。 アドバイザーのオンライン監視 -           https://
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
インディケータ
iPumpインジケーターは、3つのカテゴリーのインジケーターの利点を組み合わせた用途の広いインジケーターです。 複数のTFでの同時トレンド検出 抵抗とサポートのゾーンを定義する 買われ過ぎと売られ過ぎのゾーンの決定 インジケーター機能： トレンドの定義 この機能は、現在の市場の方向性を客観的に評価し、主観を避けたいすべてのトレーダーに必要です。ほんの一瞬で、最も重要な時間枠でトレンドの方向を比較することができ、これは明確で直感的になります。 サポートとレジスタンスレベルの決定 iPumpインジケーターを使用すると、数秒以内に資産の潜在的な価格障壁を評価できます。 また、インジケーターは目の前にあるレベルのタイプを示します。 テストレベル（抵抗/サポート） 逆転レベル 弱いレベル テストされていないレベル 買われ過ぎと売られ過ぎのゾーンの決定 このタスクでは、インジケーターに遅延や再描画のないシグナルオシレーターがあり、アセットの現在の状態を示します。このデータに基づいて、次のことができます。 購入するのが面白くなる時期を正確に知る 資産を売却することが興味深い場合のゾーン
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
ユーティリティ
AI トレード アナライザーは、 インジケーター形式で実装されたインテリジェントな市場分析ツールです。このプログラムはチャート上のシグナルを視覚化し、テクニカル指標とニュースの背景に基づいてトレーダーが市場の状況を評価するのを支援します。 主な機能: 1. テクニカル分析： 人気の指標のサポート: EMA (ショート/ロング)、一目均衡表、ADX、RSI、MACD、ストキャスティクス、ATR、ボリンジャー バンド、ピボット ポイント、フィボナッチ。 トレンド、相違、主要レベルを特定します。 2. ニュースの背景を扱う: 指定されたパラメータ (時間枠、日付) に従って経済イベントを受信します。 マクロ経済データが市場に及ぼす可能性のある影響を考慮に入れる。 3. 自動化とカスタマイズ性： 潜在的なエントリ ポイント、SL、TP を計算して分析結論を形成します。 確立されたパラメータに従って情報を解釈する能力を使用して市場の状況を評価します。 4. 多言語サポート： 結果はロシア語、英語、ドイツ語、インドネシア語で表示できます。 5. 柔軟なインターフェース： ユーザーは、コントロール
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
インディケータ
作業ロジック この指標の重要性は、「燃料が機器に残っている」量を理解できるという事実にあります。状況を想像してみてください。あなたが半分放電したバッテリーを搭載した車に残した場合、平均して、この量のエネルギーは通常250 kmの車に十分であるため、必要に応じて700kmの距離を超えることはできません。そのため、商品ごとに一定の日次価格変動があり、統計的観察の結果、資産が1日あたり1 ATRを通過する時間の85％、2以上のATRを通過する時間の15％のみであることが明らかになりました。 例、毎日のATR EURUSD = 682ピップ。トレードに参加します。たとえば、TPが500ピップのレベルのブレイクアウトの場合、正しいTPサイズを設定したように見えますが、資産がすでに1日のATRの90％を通過していることを考慮していません。取引が開始された時間、したがって、楽器にはTPを受け取るのに十分なエネルギーがない可能性があります。楽器の残りのチャージが10％しかない場合は、TPを調整するか、取引にはまったく参加しません。 パワーリザーブインジケーターは、計測器が慣性を使い果たした量を％
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
エキスパート
GoldPro による革新的で効率的な金取引の世界へようこそ。GoldPro は、金市場での成功を支援するために特別に設計された高度な取引ロボットです。 アドバイザーは平均化手法を使用しますが、これを良いとか悪いとかではなく、市場で機能するアプローチとして認識する必要があります。1 つの方法が良くて、他の方法が悪いという単極的な考えを捨ててください。平均化手法は存在し、うまく適用できます。これは事実です。 信頼性と経験：GoldProは、金融および技術の専門家チームによる綿密な調査と長年の経験に基づいて開発されました。当社のロボットは、実績のある信頼性の高い戦略に基づいており、市場の動きを効果的に分析し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 適応性と精度：GoldProは、変化する市場状況に迅速に適応できる独自のアルゴリズムを備えています。ロボットは潜在的な取引機会を特定し、取引の最適なタイミングを判断するのに役立つ正確なシグナルを提供します。 自動化された効率性：GoldProは、金取引を完全に自動化するアプローチを提供します。これにより、手動取引に伴う感情的な判断や
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
ユーティリティ
このスクリーナーを使用すると、選択した期間（時間枠）内に通常よりも買われ過ぎ（成長率）または売られ過ぎ（減少率）の資産を特定できます。 市場は法律によって支配されており、より安く購入し、より高価に販売しますが、自動スキャナーがないと、たとえば今週内に、通常よりも買われ過ぎまたは売られ過ぎの通貨/株を特定することは非常に困難です。現在の時間、または月。 数十または数百の機器が存在する可能性があり、すべてを手動で分析する時間がないことが物理的に可能な場合もあります。これらの問題は、Screenerを使用して簡単に解決できます。 スクリーナーができること スキャナーはどのTFでも使用できます スキャナーは、通貨、株式、暗号通貨、商品、インデックス、およびその他の機器で動作します 資産を特定するロジックは、市場の基本法則に基づいているため、普遍的です。 スクリーナーの助けを借りて、あなたはさまざまな戦略に従って作業することができます、最も一般的なものの1つはポンプとダンプです 各商品の平均値を明らかにする-SoftimoTradeScreenerは、選択したTFの資産の買われ過ぎと売られ過ぎ
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT4へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT4 は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
ユーティリティ
MT4のエキスパートアドバイザーリスクマネージャーは非常に重要であり、私の意見ではすべてのトレーダーにとって必要なプログラムです。 このエキスパートアドバイザーを使用すると、取引口座のリスクを管理することができます。リスクと利益の管理は、金銭的およびパーセンテージの両方で実行できます。 エキスパートアドバイザーが機能するには、それを通貨ペアチャートに添付し、許容可能なリスク値を預金通貨または現在の残高の％で設定するだけです。 アドバイザ機能 このリスクマネージャーは、リスクの管理を支援します。 -取引のために -1日あたり - 1週間 - ひと月ほど 制御することもできます 1）取引時の最大許容ロット 2）1日あたりの最大注文数 3）1日あたりの最大利益 4）エクイティを引き受ける利益を設定する それだけではありません。設定で自動設定を指定した場合、アドバイザーはデフォルトのSLとTPを設定することもできます。 アドバイザーは各イベントにアラートを添えて、注文を削除する理由を説明します。たとえば、あなたが開封し、6番目の注文を開封し、1日あたり5つの注文のみを開封す
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
エキスパート
GoldPro による革新的で効率的な金取引の世界へようこそ。GoldPro は、金市場での成功を支援するために特別に設計された高度な取引ロボットです。 アドバイザーは平均化手法を使用しますが、これを良いとか悪いとかではなく、市場で機能するアプローチとして認識する必要があります。1 つの方法が良くて、他の方法が悪いという単極的な考えを捨ててください。平均化手法は存在し、うまく適用できます。これは事実です。 信頼性と経験：GoldProは、金融および技術の専門家チームによる綿密な調査と長年の経験に基づいて開発されました。当社のロボットは、実績のある信頼性の高い戦略に基づいており、市場の動きを効果的に分析し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 適応性と精度：GoldProは、変化する市場状況に迅速に適応できる独自のアルゴリズムを備えています。ロボットは潜在的な取引機会を特定し、取引の最適なタイミングを判断するのに役立つ正確なシグナルを提供します。 自動化された効率性：GoldProは、金取引を完全に自動化するアプローチを提供します。これにより、手動取引に伴う感情的な判断や
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
エキスパート
トレーディングアドバイザーアイスキューブスカルパー-     それはデイスカルパー であり、毎日多数の取引を行い、各取引でいくつかのポイントを取ります。 EAの戦略は、RSI指標を使用したトレンドとの取引に基づいています。 EAは乗数ロットによる平均化を使用します。EAを使用する前にこれを理解する必要がありますが、戦略はバックテストとライブ取引の両方でうまく機能しました。 購入する前に、必ずストラテジーテスターでアドバイザーの仕事をテストしてください。 Expert Advisorでリスクを管理するために、平均化する注文の最大数と株式リスクを制限できます。 アドバイザーがどのように機能するかを理解するために、無料のシグナルをサブスクライブして、アドバイザーがどのように機能し、その可能性を理解できるようにすることができます。 ご購入後、必ずご連絡ください。     私はいつも設定を手伝います。また、すべてのバイヤーにとって、 アドバイザーのオンライン監視-       https://www.mql5.com/en/signals/author/batudaev?orderby=gain
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
ユーティリティ
Coppy Master MT5 は、   MetaTrader 4 端末と MetaTrader 5 端末間で取引をコピーするためのツールです。両方向のコピーをサポートします: MT5 から MT4、MT4 から MT5、また同じタイプのアカウント間でも可能です。 正しく動作させるには、すべてのターミナルを 1 台のコンピューターまたは VPS で起動する必要があります。 [ Instruction  and Demo ]  MetaTrader 4 にコピーするには、製品の別のバージョンである Coppy Master MT4 が 必要です。 主な機能: 接続タイプ マスターモードとレシーバーモード。注文の送受信ロジックを柔軟に設定できます。 注文管理 成行注文と保留注文のコピー。取引の同期クローズ、部分クローズ、取引の反転、SL/TP の変更のサポート。 シンボルの操作 プレフィックスとサフィックスのサポート。個々の文字の除外/包含。アセットにカスタム名を割り当てる機能。 制限とリスク管理 1 日あたりの取引回数、1 日の最大損失、コピーを停止する残高レベルの制限。 音量
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
ユーティリティ
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
ユーティリティ
コピーマスター MT4       MetaTrader 4およびMetaTrader 5ターミナル用のトレードコピーツールです。双方向のコピーをサポートしています。 MT4 から MT5、MT5 から MT4、同じタイプのアカウント間での MT4 から MT4 への移行も可能です。 正しく動作するには、すべての端末が同じ PC または VPS 上で実行されている必要があります。 [ Instruction  and Demo ]  MetaTrader 4にコピーする場合は、別のバージョンが必要です。       コピーマスター MT5       - が必要です。 主な特徴: コピーモード マスターとレシーバーの両方の役割をサポートします。取引の送受信を柔軟に設定できます。 注文管理 成行注文と未決済注文をコピーします。同期決済、部分決済、取引反転、SL/TP変更をサポートします。 シンボル処理 プレフィックスとサフィックスをサポートします。特定のシンボルを除外または含めたり、アセットにカスタム名を割り当てたりできます。 リスク管理と制限 1 日の取引制限、最大損失制限、お
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
ユーティリティ
作業ロジック ストップアウトユーティリティは、ストップアウトレベルまで残っているポイント数を示すシンプルですが非常に便利なインジケーターです。 その利点は、多くのトレーダーが利益を追求して取引する際のリスクを故意に過大評価し、利用可能なマージンを最大限に使用するという事実にあります。この場合、ブローカーがあなたのポジションを強制的に閉じることができる場所を知ることは非常に重要です。 チャートにインジケーターを配置するだけで、買いまたは売りのオープンポジションに応じて、チャート上にこの取引の価格の境界マークが表示されます。 ポジションを開くまで、ラインはチャートに表示されません。 チャートに線が表示されない場合、これはユーティリティが機能しないことを意味するものではなく、おそらく取引のリスクが最小限であり、預金が大きい場合は、ストップアウトラインをはるかに高く探す必要があります/現在のリスクではストップアウトから遠く離れているため、トレードよりも低くなります。 ご不明な点がございましたら、ディスカッションセクションにご記入ください。幸せな取引。 Recommended Ro
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
インディケータ
真の需給指標     -すべての時間枠で抵抗の場所とサポートレベルをすばやく決定できます。 この指標は、取引でテクニカル分析を使用する人に役立ちます。 インジケーターは使いやすく、チャート上でドラッグアンドドロップするだけで、インジケーターは最も可能性の高いサポートレベルとレジスタンスレベルを表示します。 時間枠を切り替えると、新しく選択した時間枠のレベルが表示されます。 おすすめのロボットスキャルパー     -       テスト 。 入力パラメータ Use_priceラベル -オン/オフレベルの近くに価格アイコンを表示する 価格レベルの色 -価格アイコンの色を選択します 価格Lebelサイズ -価格アイコンサイズ サポート/耐性レベルの色 -レベルの色を選択します 私の購読     ページ 、私は他の多くの有用な製品を持っています。 この指標が気に入ったら 、レビューを残してください。便利な製品を無料で共有する動機付けになります。
Impuls Pro
Sergey Batudayev
エキスパート
EAの戦略はスウィングトレードに基づいており、iPumpインジケーターによって計算された鋭いインパルスの後のエントリーがあります。 前述のように、EAには自動サポートで手動取引を開始する機能があります。 -下降トレンドの場合↓価格が修正された後に取引を開始し、資産が買われ過ぎゾーンに入り、トレンドに沿って販売します。 -上昇トレンド↑の場合、価格が修正的に下落した後に取引を開始し、資産が売られ過ぎゾーンに分類され、トレンドに沿って購入します。 選択した資産で取引する場合、アドバイザーはトレンドを考慮し、現在のトレンドに従ってのみ取引を開始します。不採算の取引は、停止と平均化の両方を使用して閉じることができます。2番目のオプションは確かにより収益性が高く、リスクも高くなります。 利点 さまざまなTFのレベルを分析するための組み込みレベルインジケーター チャート上で手動で平均化のレベルを選択する機能 多くのピラミッド型注文を開くことによって利益を増やす能力（注文数は自分で制御できます） iPumpインジケーターのリバースシグナルに基づいて、TPを％で設定するためのより多くの基準 「ハン
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
ユーティリティ
このユーティリティは、MT4からDiscordにシグナルを送信するために設計されています。数多くの独自の機能を備えており、取引シグナルの送信だけでなく、以下の機能も実行できます。 ターミナルからDiscordに直接メッセージを送信する カスタムテキストと一緒に絵文字を送信する MT4ターミナルからDiscordに直接テキストと画像を送信します これにより、ユーザーはシグナルを含むチャネルを維持し、取引と質の高いシグナルの発見に集中できるようになります。 Instructions for the utility 完全にカスタマイズ可能なメッセージ 信号メッセージは完全にカスタマイズできます。 独自のヘッダーとフッターを指定する メッセージの下部にリンクを挿入します アドバイザーまたは手動注文からのコメントを表示する 複数の言語をサポート このユーティリティは、メッセージに 14 の言語をサポートしています。 英語 スペイン語 ロシア ドイツ語 イタリア語 フランス語 ポルトガル語 トルコ語 マレー語 中国語 日本語 韓国語 アラブ ヒンディー語 翻訳は、特にあなたのチャンネルに送信される
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
ユーティリティ
このユーティリティは、MT5からDiscordにシグナルを送信するために設計されています。数多くの独自の機能を備えており、取引シグナルの送信だけでなく、以下の機能も実行できます。 ターミナルからDiscordに直接メッセージを送信する カスタムテキストと一緒に絵文字を送信する MT5ターミナルからDiscordに直接テキストと画像を送信します これにより、ユーザーはシグナルを含むチャネルを維持し、取引と質の高いシグナルの発見に集中できるようになります。 Instructions for the utility 完全にカスタマイズ可能なメッセージ 信号メッセージは完全にカスタマイズできます。 独自のヘッダーとフッターを指定する メッセージの下部にリンクを挿入します アドバイザーまたは手動注文からのコメントを表示する 複数の言語をサポート このユーティリティは、メッセージに 14 の言語をサポートしています。 英語 スペイン語 ロシア ドイツ語 イタリア語 フランス語 ポルトガル語 トルコ語 マレー語 中国語 日本語 韓国語 アラブ ヒンディー語 翻訳は、特にあなたのチャンネルに送信され
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
ユーティリティ
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
ユーティリティ
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
Smart Grid set EA
Sergey Batudayev
ユーティリティ
Smart Grid Set EAは、グリッド上に指値注文を配置するための、柔軟で使いやすいエキスパートアドバイザーです。損益分岐ロジック、複数のトレーリングストップモード、手動グリッド配置、カスタマイズ可能なロットサイズ、そして直感的なチャートインターフェースをサポートしています。 グリッド戦略や平均化戦略を採用するトレーダーに最適です。 主な特徴 カスタマイズ可能なグリッドに 買いストップ注文 と 売りストップ 注文を配置します 各グリッドレベルごとに個別の区画サイズをサポート トレーリングストップを内蔵: クラシック、ローソク足の高値/安値、または移動平均 自動損益分岐機能 グリッドのカスタム開始価格を設定する機能 画面上のボタンによる手動グリッド起動 チャート上に直接ボタンと編集可能なフィールドを備えたビジュアルコントロールパネル 時間枠変更後の注文の再作成（オプション） コミュニティに参加する     MQL5 と Telegram で結果、質問、フィードバックを共有してください。 MQL5チャンネル Telegramチャンネル @AlgoTrader_Sergey 入力パラ
FREE
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
エキスパート
アドバイザーの説明 Smart Expert Advisorは、各トレーディングペアの設定を自動選択する自動グリッドトレーディングアドバイザーです。 Expert Advisorは、各通貨ペアの設定を自動的に選択するため、各ペアのパラメーターを定義する必要はありません。計算は、取引されている商品のボラティリティに基づいています。 取引時に、エントリーポイントの方向を設定できます。トレンドによるフィルターを有効にします。 戦略について EAはプルバックの動きをキャッチするロジックに基づいており、価格がロールバックするとEAは取引を開始します。価格が取引の方向に進むと、ピラミッドのグリッドが構築されます。価格が価格に反する場合は、アドバイザは平均化を使用します。 リスク管理 リスクコントロールを設定するには、最大DD設定を使用します。これは、ポジションへの入力に失敗した場合にグリッドを閉じる必要がある最大ドローダウン％を設定します。 誰もが自分の裁量でこの設定を設定します。実際には、私は資本の30％を展示しています。 リスクを超えたときにすべての注文を削除するには、M_DD後の注文の削除
PercentTradePad
Sergey Batudayev
ユーティリティ
パネルには、すべての初心者が処理できる最も直感的なインターフェイスがあります。 SLp列で-SLサイズをピップで指定する必要があります。値が灰色に変わり、同時にベイ/セルボタンも非アクティブになっている場合は、ブローカーによって設定される前に許可されていた値よりも小さいSL値を指定しています。 [TP％]列で、アカウント残高の％でTPを示します。設定では、この指標の計算内容に基づいて、資本、残高、または自由証拠金を選択できます。 R％列では、取引のリスク値を設定できます。 Insボタン。 -設定値ですぐに注文を開くことができます。無効になっている場合は、取引のパラメータをチャートに直接プリセットできます。 上部の左上隅にあるマイナス記号をクリックすると、グラフのパネルを最小化できます。 パネル名の下にある+ボタンと-ボタンを調整することで、パネル自体のサイズを拡大または縮小することもできます。 保留中の注文を開いてBUへの転送、トレーリングストップ、注文を開くためのさまざまな設定の保存、さまざまな手法での注文のサポートも必要な場合は、より機能的なEasyTradePad
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
ユーティリティ
EasyTradePad – MetaTrader 4用取引パネル EasyTradePadは 、手動および半自動取引のためのツールです。パネルでは、注文とポジションを迅速に管理できるほか、リスク管理の計算もワンクリックで行えます。 パネルの機能: 事前に定義されたリスク（％または預金通貨）で取引を開始および終了します SLとTPをポイント、パーセンテージ、または金額で設定します リスクと報酬の比率を自動計算 損切りを損益分岐点に移動する 部分的なポジションのクローズ トレーリングストップ（ポイントまたはローソク足の影による） ポジションの平均化とピラミッディング アクティブな取引のパラメータを変更する [   デモ ] [   説明 ] 追加機能: ピラミッド化 価格がテイクプロフィットに近づくにつれて、段階的に取引を追加します。新規取引ごとのリスクを軽減できます。追加する取引数は簡単に設定できます。 平均化 チャート上のカスタムレベルで追加注文を出すことができます。ポジションは平均エントリー価格で決済されます。 損益分岐点移転 価格が指定された利益幅に達した後、ストップロ
Main Trading Info
Sergey Batudayev
ユーティリティ
MetaTraderユーティリティMTI（メイントレーディング情報）–トレーダーの基本的なトレーディング情報を表示します。 平均および現在のスプレッドサイズ ショートポジションとロングポジションのスワップサイズ 1つの取引ロットに対して1ピップのコスト ストップレベルサイズ（保留中の注文を出すための最小距離） 現在の（赤）終了までの時間と次の（灰色）取引セッションの開始までの時間 現在の取引セッションが終了するまでの時間は赤で表示され、次のセッションが開始されるまでの時間は灰色で表示されます。色は、インジケーターのプロパティで個別に調整できます。 おすすめのロボットスキャルパー-       https://www.mql5.com/en/market/product/77108 表示は次の方法で実行されます。 欧州貿易セッション（EU旗） アメリカの貿易セッション（米国旗） オセアニア貿易セッション（オーストラリア国旗） アジア貿易セッション（日の丸） 取引セッションの終了と変更の時間を知ることは重要です。なぜなら、取引セッションの終了までに、多くのトレーダーはポジションを修正し、
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
エキスパート
EAの戦略はスウィングトレードに基づいており、iPumpインジケーターによって計算された鋭いインパルスの後のエントリーがあります。 前述のように、EAには自動サポートで手動取引を開始する機能があります。 -下降トレンドの場合↓価格が修正された後に取引を開始し、資産が買われ過ぎゾーンに入り、トレンドに沿って販売します。 -上昇トレンド↑の場合、価格が修正的に下落した後に取引を開始し、資産が売られ過ぎゾーンに分類され、トレンドに沿って購入します。 選択した資産で取引する場合、アドバイザーはトレンドを考慮し、現在のトレンドに従ってのみ取引を開始します。不採算の取引は、停止と平均化の両方を使用して閉じることができます。2番目のオプションは確かにより収益性が高く、リスクも高くなります。 利点 さまざまなTFのレベルを分析するための組み込みレベルインジケーター チャート上で手動で平均化のレベルを選択する機能 多くのピラミッド型注文を開くことによって利益を増やす能力（注文数は自分で制御できます） iPumpインジケーターのリバースシグナルに基づいて、TPを％で設定するためのより多くの基準 「ハンド
inzo2015
61
inzo2015 2025.09.09 08:37 
 

As of this writing, the robot is performing very well.

Hsissen Espoir
18
Hsissen Espoir 2025.08.22 13:47 
 

it doesn't work for me

Luis Neto
380
Luis Neto 2025.08.16 22:41 
 

ola estou operar na demo.

Alberto Sassetti
1405
Alberto Sassetti 2025.08.09 06:55 
 

Sto testando ora!

Alessandro Furlani
385
Alessandro Furlani 2025.08.04 16:37 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Sergey Batudayev
26018
開発者からの返信 Sergey Batudayev 2025.08.04 17:11
Hello Alessandro,
The array out of range error in the strategy tester log usually indicates incorrect or incomplete historical data in your terminal.
I recommend: 1. Reloading the EURUSD M15 history in the strategy tester. 2. Running the test using the “Every tick” or “Every tick based on real ticks” model instead of model 0. 3. Testing the EA on a shorter period (e.g., 1 year) to identify the section causing the error. 4. Making sure the test is run on the same timeframe as set in the parameters (M15). After completing these steps, if the error persists, please provide the test log and a screenshot of your settings so I can check them in more detail.
削除済み 2025.07.20 02:10 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

