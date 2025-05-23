SPARK Liquidity breakout for MT4
- Experts
- Sergey Batudayev
- Versione: 1.15
- Aggiornato: 21 agosto 2025
- Attivazioni: 5
Il trading automatizzato dovrebbe aiutarti a far crescere il tuo capitale, non a confonderti con infinite impostazioni e teorie.
SPARK è uno strumento Expert Advisor leggero ma efficace, progettato per offrire ai principianti un inizio sicuro, focalizzato su precisione e semplicità.
Perché SPARK è diverso?
-
Concentrato su EUR/USD: l'EA è specificamente ottimizzato per EUR/USD, una delle coppie di valute più liquide e stabili.
-
Basato sulla logica di breakout della liquidità: SPARK identifica e reagisce a zone di liquidità uniche in cui è probabile che il prezzo superi il limite, offrendo operazioni ad alta probabilità.
-
Nessuno stress di configurazione: basta collegarlo al grafico EUR/USD e lasciarlo funzionare. Tutto è preconfigurato.
-
Protezione automatica: l'EA gestisce le condizioni di slippage e spread per evitare ingressi di trading sbagliati.
-
Logica coerente: le negoziazioni vengono filtrate tramite un algoritmo dinamico di rilevamento delle zone, rendendo le immissioni più intelligenti e tempestive.
Risultati reali, non storie
- Redditività mensile storica: +3,98%
- Rischio massimo registrato: 15,44%
- Profitto medio per operazione vincente: $ 6,75
Unisciti alla comunità
Condividi le tue esperienze e idee con altri utenti nel nostro gruppo MQL5 e nel canale Telegram:
-
-
Telegram Channel @AlgoTrader_Sergey
A chi è rivolto?
Se sei alle prime armi con il trading automatico o desideri semplicemente uno strumento che funzioni subito, SPARK è un ottimo punto di partenza. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa.
È possibile iniziare a fare trading in modo realistico con soli $ 1.000 su un conto standard, o anche $ 10 su un conto cent.
Niente fronzoli. Solo risultati.
I risultati del backtest su EUR/USD dimostrano un rischio controllato e un potenziale di profitto costante. SPARK non promette miracoli: offre una logica strutturata e un'esecuzione affidabile delle operazioni.
Inizia in pochi minuti
Scarica SPARK gratuitamente, aggiungilo al tuo grafico EUR/USD su MT4 e guardalo funzionare. Nessuna chiave di licenza. Nessuna data di scadenza. Nessun limite di brokeraggio.
Nota importante
SPARK è gratuito, ma non offre supporto individuale. Questo strumento è pensato per i trader indipendenti che desiderano un EA funzionale senza dover essere assistiti.
Se sei pronto ad affrontare il trading seriamente e desideri un Expert Advisor pratico e basato su una vera logica di mercato, SPARK è il posto giusto per te.
