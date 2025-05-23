SPARK Liquidity breakout for MT4

Il trading automatizzato dovrebbe aiutarti a far crescere il tuo capitale, non a confonderti con infinite impostazioni e teorie.

SPARK è uno strumento Expert Advisor leggero ma efficace, progettato per offrire ai principianti un inizio sicuro, focalizzato su precisione e semplicità.

Perché SPARK è diverso?

  • Concentrato su EUR/USD: l'EA è specificamente ottimizzato per EUR/USD, una delle coppie di valute più liquide e stabili.

  • Basato sulla logica di breakout della liquidità: SPARK identifica e reagisce a zone di liquidità uniche in cui è probabile che il prezzo superi il limite, offrendo operazioni ad alta probabilità.

  • Nessuno stress di configurazione: basta collegarlo al grafico EUR/USD e lasciarlo funzionare. Tutto è preconfigurato.

  • Protezione automatica: l'EA gestisce le condizioni di slippage e spread per evitare ingressi di trading sbagliati.

  • Logica coerente: le negoziazioni vengono filtrate tramite un algoritmo dinamico di rilevamento delle zone, rendendo le immissioni più intelligenti e tempestive.

Risultati reali, non storie

  • Redditività mensile storica: +3,98%
  • Rischio massimo registrato: 15,44%
  • Profitto medio per operazione vincente: $ 6,75

Unisciti alla comunità

Condividi le tue esperienze e idee con altri utenti nel nostro gruppo MQL5 e nel canale Telegram:

A chi è rivolto?

Se sei alle prime armi con il trading automatico o desideri semplicemente uno strumento che funzioni subito, SPARK è un ottimo punto di partenza. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa.

È possibile iniziare a fare trading in modo realistico con soli $ 1.000 su un conto standard, o anche $ 10 su un conto cent.

Niente fronzoli. Solo risultati.

I risultati del backtest su EUR/USD dimostrano un rischio controllato e un potenziale di profitto costante. SPARK non promette miracoli: offre una logica strutturata e un'esecuzione affidabile delle operazioni.

Inizia in pochi minuti

Scarica SPARK gratuitamente, aggiungilo al tuo grafico EUR/USD su MT4 e guardalo funzionare. Nessuna chiave di licenza. Nessuna data di scadenza. Nessun limite di brokeraggio.

Nota importante

SPARK è gratuito, ma non offre supporto individuale. Questo strumento è pensato per i trader indipendenti che desiderano un EA funzionale senza dover essere assistiti.

Se sei pronto ad affrontare il trading seriamente e desideri un Expert Advisor pratico e basato su una vera logica di mercato, SPARK è il posto giusto per te.


Prodotti consigliati
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
LossLess Neuron
Vladimir Tkach
4 (7)
Experts
The Expert Advisor receives signals from an artificial neural network that uses the RSI indicator. Trades are closed by the opposite signals. Presence of a signal is checked at the closing of the bar. The EA also has the following functions: changing a position volume in proportion to the change in balance (function for the tester); transfer of unprofitable trades into breakeven; Parameters Start with lot - initial position volume increased in proportion to the balance change; Lotsize by balanc
FREE
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Experts
No force entry and not martingale!!! This EA is designed to identify the best setup trades, executing approximately 3 to 5 high-quality trades per week on each currency pair. This Expert Advisor (EA) is tailored for XAU/USD (Gold)  and operates on a 5-minute time frame . The strategy combines the Commodity Channel Index (CCI) with a Moving Average (MA) to identify trade opportunities and manage exits effectively. Key Features: CCI-Based Entry : The EA watches for the CCI to cross extreme l
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
SafeTradeX – Secure & Stable Forex Trading Bot Overview SafeTradeX is a highly secure and stable trading bot designed for consistent profitability without relying on high-risk strategies like Martingale or increasing lot sizes. Built for traders who prioritize capital protection and steady growth , this EA ensures disciplined and risk-managed trading in all market conditions. Key Features No Martingale, No Lot Multiplication: Uses a fully controlled risk strategy for long-term stability. Fixed
FREE
Forex Fighter 4
Jared Matthew Bryant
1 (1)
Experts
Forex Fighter is an advanced, multicurrency system that trades following symbols:  EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY and AUDCAD.  The strategy is based on built in indicators which I developed myself. Forex Fighter follows unique patterns that are repetitive but very often human brain is not capable of catching them.  The decision maker here are two Neural Networks which have to agree whether or not a particular trade will be placed. The probability of repeating a pattern has to be
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
GRV Grid
Roman Gergert
Experts
GRV Grid expert Advisor is a regular grid trader trading in both directions. The peculiarity of this grid is that subsequent orders in the grid are opened not only upon reaching the set step but also on the basis of the signal, which allows not to accumulate a lot of orders that can very quickly drain the entire Deposit. The EA makes a decision based on the signals from THE mA indicator and the trend filter. The EA trades almost non-stop, i.e. there are almost always open orders, so for stable
PolPol5 AudNzd
Yusuke Goto
Experts
Features of this EA Only one position is held per trade. No more Grid or martingale, so it can be operated from a low capital. Currency pair: AUDNZD Time: 5 min or 1min Lot：100USD/0.1 Please use an exchange with low spreads. *There may be days when you do not trade at all throughout the day, as we carefully select our entries. *When the market has a window, entry conditions are more likely to be met, but we recommend that you prohibit entry at that time in your settings as you will lose
Grids
Yan Jian Luo
Experts
Note: This is a very useful hanging order EA, which is a grid trading strategy and requires manual cooperation. This strategy can be used for beginners to simulate and familiarize themselves with EA operations and learning, and is also a good tool for professionals to place orders; Please make sure to simulate the disk test first. Recommended for everyone to use.
Harmonica Japan
Alexander Chertnik
3 (1)
Experts
Expert Advisor trading Harmonic Patterns. All trades covered by fixed   Stop Loss &   Take Profit. Minimum trading deposit   150 $ . Expert designer to run on USDJPY 15m . chart. No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       EA uses several different strategies and enters sometimes both directions. part of the patterns the EA will ignore and not trade. 4 different ATR indicators used as filters. SL & TP calculated by the pattern size, the use
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Silver Flow MT4
Hamza Ashraf
1 (1)
Experts
PROMOZIONE LANCIO: Copie limitate disponibili al prezzo attuale! Prezzo finale: 1.800$ Ottieni 1 EA gratuito (valido per 2 conti di trading) -> contattami dopo il tuo acquisto Instruction Blog Link to Channel Benvenuto in Silver Flow ! Silver Flow è un EA all'avanguardia progettato per rilevare e capitalizzare su setup di trading ad alta probabilità utilizzando una combinazione di strategie di ritorno alla media e rottura della volatilità . Si concentra esclusivamente sul simbolo XAGUSD(Silver
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Artificial Neural Network Plus
Vladimir Tkach
3.67 (3)
Experts
The Expert Advisor trades the signals from an artificial neural network with one hidden layer. Presence of a signal is checked at the closing of the specified period. MAIN PARAMETERS Net option - setting the order grid. When placing a market (not pending, Pending order offset=0 ) order according to a signal, the grid order is set. The following direction are available: follow the trend , against the treand and both directions . The number of placed orders is taken from the ...maximum deals with
Prototype 4 AUTO
Sergey Rozhnov
4.67 (6)
Experts
This product requires no settings. Simply drag it on the chart, and it will start working. Contains optimized settings for popular currency pairs and M15 timeframe: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURJPY, NZDUSD, USDCHF. For other currency pairs and periods, the default settingы of the Prototype 4 EA will be used. Prototype 4 AUTO is an optimized version of the Prototype 4 Expert Advisor. Detailed description of Prototype 4 with all settings can be found here https://www.mql5.com/en/mark
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
TC Poseidon EA
Pablo Leonardo Spata
Experts
This is a trading robot to work on USDCHF - Timeframe H1 . It exploits a statistical advantage produced in the Swiss franc. All trades with SL and TP. Backtest now!   Special OFFER for this week Discount price - $ 49. Next price $ 149. BUY NOW!!!   Would you like to see how 100 dollars turn into more than 3 million dollars? Do you already have a robust strategy that works on USDCHF ? TC Poseidon EA is the god of the seas, water, storms, hurricanes, earthquakes, and horses. Use its power to
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente d
Super Hedge ladder
Hong Ling Mu
Experts
Hedging logic, or simply "hedging," refers to a strategy used in trading and investing to reduce or eliminate the risk of adverse price movements in an asset. This is typically done by taking an offsetting position in a related security or asset. The goal of hedging is to protect the portfolio from significant losses while still allowing for potential gains. Here are a few common hedging methods: 1. **Options**: Buying put options to hedge against potential declines in the value of an asset. 2
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experts
The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Experts
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread.  Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
Samurai Scalper for MT4
Hong Ling Mu
Experts
The Samurai EA is a specialized trading algorithm designed to excel in trading scenarios characterized by price ranges. This expert advisor (EA) is built to operate within a defined price range, which makes it ideal for traders who want to capitalize on market consolidations and avoid trading in volatile or trending conditions. Key features of the Samurai EA include: Range-Based Strategy: The EA identifies market conditions where price movements are contained within a specific range. It takes ad
Financial Radar GFX
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Gold Trend Rider – Automated Expert Advisor for XAUUSD Trading Disclaimer : Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Test on a demo account and apply proper risk management before live trading. Overview Gold Trend Rider is a fully automated Expert Advisor specifically designed for Gold trading. It leverages the Parabolic SAR indicator to detect trend direction and open trades accordingly. Its trailing stop mechanism manages positions d
Grid HLevel
Sergey Ermolov
Experts
Versione MT5  |   Indicatore Valable ZigZag   |   FAQ L'Expert Advisor Grid HLevel è perfetto per i trader che vogliono ottenere un profitto stabile sul mercato Forex ogni mese. L'Expert Advisor funziona secondo la strategia di mediazione e vi consiglio di usarla correttamente. Usarla "correttamente" significa aprire operazioni di mediazione nei punti di inversione del mercato e operare solo nella direzione di un trend globale. Per quanto riguarda la direzione del trend principale, suggerisco d
EA Dynamic Pulsar MT4
Ruslan Pishun
Experts
Trading strategy: Scalping. Trading on impulses in automatic trading has been used for a long time and the scheme is not new to traders. It is difficult to catch such moments manually, but the adviser copes instantly. Automated trading uses 2 approaches to trade in such cases: look for pullbacks after impulses. trade in the direction of momentum. The search for entry points is done like this: the adviser measures the rate of price change for which this change should occur, if the conditions for
Live grid
Aleksej Shcherbak
Experts
Dedicated to grid trading fans. For a long period I was trading using Manual Trader by Ramil Minniakmetov. I liked this program but soon I came up with an idea to improve the program by making the grid vivid and adding something mine. 1) I taught the program to take swaps and commission into account. 2) If the market allows, the program trails a gain by moving Profit. 3) The program spends a part of the gain partially killing the lower order and moving to a smaller lot, preventing it from going
Trend Momentum
Gonzalo Melendi Mancebo
Experts
Trend Momentum use indicators as EMAs, MACD and an algorithm to detect trends. After first conditions as been reached, it computes crossing angles of the EMAs to set the trigger. Money management is aloud to set percentage lots or fixed lot. After TP1 is reached, SL is moved to Entry point in order to reduce risk. Parameters for Buy Trades and Sell Trades are separated for optimization process. Default parameters EURUSD - 1H.
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Sono rimaste solo 1/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 175$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
Altri dall’autore
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [Istruzioni   ] [   DEMO   ] Caratteristiche principali Integrazion
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.33 (6)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [Istruzioni  
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experts
Consulente di trading Ice Cube Scalper -         è uno scalper giornaliero   , che effettua un gran numero di operazioni al giorno, prendendo diversi punti con ogni transazione. La strategia dell'EA è quella di fare trading seguendo il trend utilizzando l'indicatore RSI. L'EA utilizza la media con un lotto moltiplicatore, è necessario comprenderlo prima di utilizzare l'EA, tuttavia la strategia ha funzionato bene sia nei backtesting che nel trading live. Prima di acquistare, assicurati di testar
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT5 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Coppy Master MT5   è uno strumento per copiare le negoziazioni tra i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni: da MT5 a MT4, da MT4 a MT5 e anche tra conti dello stesso tipo. Per un corretto funzionamento, tutti i terminali devono essere avviati su un computer o VPS. DEMO   ] [   Istruzioni   ] Per copiare su MetaTrader 4 è necessaria una versione separata del prodotto:   Coppy Master MT4   . Funzioni principali: Tipo di connessione Modalità Master e Ric
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilità
Logica di lavoro L'utilità Stop Out è un indicatore semplice ma molto comodo che mostra quanti punti sono rimasti al livello Stop Out / Il suo vantaggio sta nel fatto che molti trader sopravvalutano deliberatamente il rischio nel trading in cerca di profitto, utilizzano al massimo il margine disponibile, e in questo caso è molto importante sapere dove il broker può forzare la chiusura delle proprie posizioni. Basta posizionare l'indicatore sul grafico e, a seconda della posizione aperta in C
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Copy Master MT4       è uno strumento di copia delle transazioni per i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni: da MT4 a MT5, da MT5 a MT4, nonché tra conti dello stesso tipo MT4 a MT4. Per funzionare correttamente, tutti i terminali devono essere in esecuzione sullo stesso PC o VPS. [   DEMO   ] [   Istruzioni   ] Per la copia su MetaTrader 4, una versione separata —       Copy Master MT5       - è obbligatorio. Caratteristiche principali: Modalità di c
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experts
Benvenuti nel mondo del trading dell'oro innovativo ed efficiente con GoldPro, un robot di trading avanzato progettato specificamente per aiutarvi ad avere successo nel mercato dell'oro. Il consulente utilizza la tecnica della media, non dovresti percepirla come buona o cattiva, ma come un approccio che funziona sul mercato, scartando la convinzione unipolare che un metodo sia buono e l'altro cattivo, esiste e può essere applicato con successo, questo è un dato di fatto. Affidabilità ed esper
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicatori
Indicatore di domanda e offerta reale       - ti consentirà di determinare rapidamente la posizione della resistenza e i livelli di supporto in tutti i tempi. L'indicatore sarà utile per coloro che utilizzano l'analisi tecnica nel loro trading. L'indicatore è facile da usare, basta trascinare e rilasciare sul grafico e l'indicatore ti mostrerà i livelli di supporto e resistenza più probabili. Quando si cambiano i periodi di tempo, vedrai i livelli per il periodo di tempo appena selezionato. Ro
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Utilità
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilità
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilità
AI Trade Analyzer   è uno strumento intelligente di analisi di mercato implementato nel formato indicatore. Il programma visualizza i segnali sul grafico e aiuta il trader a valutare la situazione del mercato sulla base di indicatori tecnici e notizie di fondo. Funzioni principali: 1. Analisi tecnica: Supporto per gli indicatori più diffusi: EMA (corto/lungo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stocastico, ATR, Bande di Bollinger, Punti Pivot, Fibonacci. Identificazione di tendenze, divergenze e livelli
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilità
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilità
HYT (Help Your Trading)   è uno strumento progettato per aiutarti   a ridurre la media   delle tue posizioni in perdita utilizzando due tecniche principali: Media standard. Copertura con successiva apertura di posizioni nella direzione del trend. Questo strumento consente di gestire più posizioni aperte in direzioni diverse, sia in acquisto che in vendita. HYT calcola automaticamente la dimensione della posizione successiva, il prezzo dell'ordine, la direzione per la media e la chiusura della po
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Utilità
Risk Controller Expert Advisor, un programma che ti consente di controllare il rischio totale dei tuoi consulenti di trading sul tuo conto. Con questo programma, puoi controllare il rischio massimo che sarà consentito sul conto per tutti i consulenti. Ad esempio, imposti il rischio del 30% del drawdown massimo, il che significa che se i tuoi robot di trading azionario superano il rischio del 30%, il Risk Controller chiuderà tutte le posizioni dei consulenti e può anche chiudere tutti i grafici
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experts
Descrizione del consulente Smart Expert Advisor è un consulente di trading automatico a griglia con selezione automatica delle impostazioni per ogni coppia di trading. L'Expert Advisor seleziona automaticamente le impostazioni per ogni coppia di valute, quindi non è necessario definire i parametri per ogni coppia, i calcoli si basano sulla volatilità dello strumento negoziato. Al momento del trading, puoi impostare la direzione dei punti di ingresso. Abilita il filtro per trend. A proposito di
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilità
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilità
EasyTradePad – Pannello di trading per MetaTrader 4 EasyTradePad   è uno strumento per il trading manuale e semi-automatico. Il pannello consente una rapida gestione di ordini e posizioni, nonché calcoli di gestione del rischio con un solo clic. Caratteristiche del pannello: Apri e chiudi le negoziazioni con rischio predefinito (% o valuta di deposito) Imposta SL e TP in punti, percentuali o valori monetari Calcola automaticamente il rapporto rischio/rendimento Sposta lo stop loss al pareggio C
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicatori
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Questo screener consente di identificare le risorse che sono più del solito ipercomprate (% di aumento) o ipervendute (% di caduta) entro un periodo di tempo selezionato (intervallo di tempo). Il mercato è regolato dalla legge, compra a meno, vendi di più, ma senza uno scanner automatico sarà molto difficile per te identificare valute/azioni che sono in ipercomprato o ipervenduto più del solito, diciamo, entro la settimana in corso, o l'attuale ora o mese. Possono essere decine o centinaia di s
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicatori
Logica di lavoro L'importanza di questo indicatore risiede nel fatto che permette di capire quanto “carburante è rimasto sullo strumento”. Immagina la situazione, sei partito in un'auto con una batteria mezza scarica, in media questa quantità di energia è sufficiente per un'auto per 250 km, quindi se vuoi, non puoi superare una distanza di 700 km. Quindi, per ogni strumento, c'è un certo movimento di prezzo giornaliero e, come risultato di osservazioni statistiche, è stato rivelato che l'85% d
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilità
Utilità MetaTrader MTI (Main Trading Info) – mostra le informazioni di trading di base per un trader, vale a dire: dimensione media e attuale dello spread Scambia le dimensioni per posizioni corte e lunghe Costo di 1 pip per 1 lotto di trading Dimensione del livello di stop (distanza minima per effettuare ordini in sospeso) Tempo fino alla fine della sessione di trading corrente (rossa) e tempo fino all'inizio della sessione di trading successiva (grigia). Il tempo fino alla fine della sessione
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Utilità
Logica di lavoro L'utilità Stop Out è un indicatore semplice ma molto comodo che mostra quanti punti sono rimasti al livello Stop Out / Il suo vantaggio sta nel fatto che molti trader sopravvalutano deliberatamente il rischio nel trading in cerca di profitto, utilizzano al massimo il margine disponibile, e in questo caso è molto importante sapere dove il broker può forzare la chiusura delle proprie posizioni. Basta posizionare l'indicatore sul grafico e, a seconda della posizione aperta in C
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logica strategica Pump and Dump Expert Advisor è un consulente di trading completamente automatizzato creato da un trader per i trader. La strategia è "compra meno, vendi più caro". Gli ordini vengono aperti dopo un significativo aumento/ribasso del prezzo. Il significato di base della strategia Pump and Dump è acquistare un bene a un prezzo inferiore quando il prezzo scende e venderlo a un prezzo più alto quando il prezzo aumenta. Probabilmente avrai notato che dopo bruschi movimenti di prez
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilità
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Consulente commerciale Scalper per cubetti di ghiaccio -           è uno scalper diurno       , facendo un gran numero di scambi ogni giorno, prendendo diversi punti con ogni transazione. La strategia dell'EA è quella di negoziare con il trend utilizzando l'indicatore RSI. L'EA utilizza la media con un lotto moltiplicatore, è necessario capirlo prima di utilizzare l'EA, tuttavia la strategia ha funzionato bene sia nel backtesting che nel trading dal vivo. Prima di acquistare, assicurati di test
Close All Positive Orders
Sergey Batudayev
Utilità
Script Chiudi tutti gli ordini positivi per MT4       - ti consentirà di chiudere rapidamente tutti gli ordini redditizi sul tuo account. Lo script è   adatto   per i momenti in   cui è necessario chiudere rapidamente tutti gli ordini redditizi   . Lo script ha l'unico parametro per impostare Profit_in_pips - in esso specifichi quanti punti di profitto dovrebbero essere nell'ordine in modo che rientri nelle condizioni per chiudere la posizione. Lo script è molto facile da usare   , basta trascin
Filtro:
inzo2015
61
inzo2015 2025.09.09 08:37 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Hsissen Espoir
18
Hsissen Espoir 2025.08.22 13:47 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Luis Neto
380
Luis Neto 2025.08.16 22:41 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Alberto Sassetti
1321
Alberto Sassetti 2025.08.09 06:55 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Alessandro Furlani
385
Alessandro Furlani 2025.08.04 16:37 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Sergey Batudayev
25331
Risposta dello sviluppatore Sergey Batudayev 2025.08.04 17:11
Hello Alessandro,
The array out of range error in the strategy tester log usually indicates incorrect or incomplete historical data in your terminal.
I recommend: 1. Reloading the EURUSD M15 history in the strategy tester. 2. Running the test using the “Every tick” or “Every tick based on real ticks” model instead of model 0. 3. Testing the EA on a shorter period (e.g., 1 year) to identify the section causing the error. 4. Making sure the test is run on the same timeframe as set in the parameters (M15). After completing these steps, if the error persists, please provide the test log and a screenshot of your settings so I can check them in more detail.
ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.07.20 02:10 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione