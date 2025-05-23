SPARK Liquidity breakout for MT4

A negociação automatizada deve ajudar você a aumentar seu capital — não confundi-lo com configurações e teorias infinitas.

SPARK é um Expert Advisor leve, porém eficaz, projetado para dar aos iniciantes um início confiante, com foco em precisão e simplicidade.

Por que o SPARK é diferente?

Focado em EUR/USD: O EA é especificamente otimizado para EUR/USD, um dos pares de moedas mais líquidos e estáveis.

Construído com base na lógica de rompimento de liquidez: o SPARK identifica e reage a zonas de liquidez exclusivas onde o preço tem probabilidade de rompimento, proporcionando negociações de alta probabilidade.

Sem estresse de configuração: basta anexá-lo ao gráfico EUR/USD e deixá-lo rodar. Tudo é pré-configurado.

Proteção automática: o EA gerencia condições de slippage e spread para evitar entradas de negociações ruins.

Lógica consistente: as negociações são filtradas por meio de um algoritmo dinâmico de detecção de zona, tornando as entradas mais inteligentes e oportunas.

Resultados reais, não histórias



Rentabilidade Mensal Histórica: +3,98%

Risco máximo registrado: 15,44%

Lucro médio por operação vencedora: US$ 6,75

Junte-se à comunidade Discuta suas experiências e ideias com outros usuários em nosso grupo MQL5 e canal do Telegram: Canal MQL5

Telegram Channel @AlgoTrader_Sergey

Para quem é?

Se você é novo em negociação automatizada ou apenas quer uma ferramenta que funcione imediatamente, o SPARK é um ótimo lugar para começar. Não é necessária experiência prévia.

Você pode começar a negociar de forma realista com apenas US$ 1.000 em uma conta padrão, ou até mesmo US$ 10 em uma conta de centavos.

Sem rodeios. Só resultados.

Os resultados do backtest do EUR/USD demonstram risco controlado e potencial de lucro consistente. O SPARK não promete milagres — ele oferece lógica estruturada e execução confiável de negociações.

Comece em minutos

Baixe o SPARK gratuitamente, adicione-o ao seu gráfico EUR/USD no MT4 e veja como ele funciona. Sem chaves de licença. Sem datas de validade. Sem limitações de corretora.

Nota importante

O SPARK é gratuito, mas não oferece suporte individual. Esta ferramenta é para traders independentes que desejam um EA funcional sem a necessidade de ajuda.

Se você está pronto para encarar a negociação de forma séria e quer um Expert Advisor prático, construído com base na lógica real do mercado, o SPARK está aqui.



