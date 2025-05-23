SPARK Liquidity breakout for MT4
- Эксперты
- Sergey Batudayev
- Версия: 1.15
- Обновлено: 21 августа 2025
Автоматическая торговля должна упрощать вашу работу, а не превращать её в разгадывание сложных уравнений.
SPARK — это лёгкий и надёжный советник, созданный для начинающих трейдеров. Он сочетает простоту использования с продуманной логикой входа.
Чем SPARK отличается?
Оптимизирован под EUR/USD: Советник специально разработан для одной валютной пары — EUR/USD, одной из самых популярных и ликвидных на рынке.
Использует пробой зон ликвидности: SPARK определяет ключевые уровни концентрации ордеров и открывает позиции при их пробое.
Полностью готов к работе: Установите на график — и он начнёт работу без лишних настроек.
Контроль условий исполнения: Автоматически учитывает спред и проскальзывание.
Умная логика: Совместимость с реальными рыночными условиями за счёт динамического анализа зон ликвидности.
Реальные результаты, а не истории
- Историческая ежемесячная прибыльность: +3,98%
- Максимальный зафиксированный риск: 15,44%
- Средняя прибыль на выигрышную сделку: $6,75
Сообщество
Присоединяйтесь к другим пользователям, делитесь опытом и обсуждайте работу советника:
Telegram Channel @AlgoTrader_Sergey
Кому подойдёт?
Советник отлично подойдёт тем, кто делает первые шаги в алгоритмической торговле и ищет простой, рабочий инструмент.
Начать можно с минимальных средств — от $1 000 на стандартном счёте или от $10 на центовом.
Быстрый старт
Скачайте SPARK, установите его на график EUR/USD и запустите. Никаких лицензий, ограничений по времени или брокерам.
Важно знать
SPARK — бесплатный инструмент. Индивидуальная поддержка не предоставляется. Он создан для трейдеров, которые стремятся к самостоятельности и готовы изучать рынок на практике.
Если вы хотите использовать инструмент, основанный на логике рыночных движений — попробуйте SPARK.
As of this writing, the robot is performing very well.