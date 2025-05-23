SPARK Liquidity breakout for MT4

3.75

Автоматическая торговля должна упрощать вашу работу, а не превращать её в разгадывание сложных уравнений.

SPARK — это лёгкий и надёжный советник, созданный для начинающих трейдеров. Он сочетает простоту использования с продуманной логикой входа.

Чем SPARK отличается?

  • Оптимизирован под EUR/USD: Советник специально разработан для одной валютной пары — EUR/USD, одной из самых популярных и ликвидных на рынке.

  • Использует пробой зон ликвидности: SPARK определяет ключевые уровни концентрации ордеров и открывает позиции при их пробое.

  • Полностью готов к работе: Установите на график — и он начнёт работу без лишних настроек.

  • Контроль условий исполнения: Автоматически учитывает спред и проскальзывание.

  • Умная логика: Совместимость с реальными рыночными условиями за счёт динамического анализа зон ликвидности.

Реальные результаты, а не истории

  • Историческая ежемесячная прибыльность: +3,98%
  • Максимальный зафиксированный риск: 15,44%
  • Средняя прибыль на выигрышную сделку: $6,75

Сообщество

Присоединяйтесь к другим пользователям, делитесь опытом и обсуждайте работу советника:


Кому подойдёт?

Советник отлично подойдёт тем, кто делает первые шаги в алгоритмической торговле и ищет простой, рабочий инструмент.

Начать можно с минимальных средств — от $1 000 на стандартном счёте или от $10 на центовом.

Быстрый старт

Скачайте SPARK, установите его на график EUR/USD и запустите. Никаких лицензий, ограничений по времени или брокерам.

Важно знать

SPARK — бесплатный инструмент. Индивидуальная поддержка не предоставляется. Он создан для трейдеров, которые стремятся к самостоятельности и готовы изучать рынок на практике.

Если вы хотите использовать инструмент, основанный на логике рыночных движений — попробуйте SPARK.

    Отзывы 6
    inzo2015
    61
    inzo2015 2025.09.09 08:37 
     

    As of this writing, the robot is performing very well.

    Alberto Sassetti
    1401
    Alberto Sassetti 2025.08.09 06:55 
     

    Sto testando ora!

    Luis Neto
    380
    Luis Neto 2025.08.16 22:41 
     

    ola estou operar na demo.

    Рекомендуем также
    LossLess Neuron
    Vladimir Tkach
    4 (7)
    Эксперты
    Эксперт получает сигналы от искусственной нейронной сети, использующей индикатор RSI. Сделки закрывает по обратному сигналу. Наличие сигнала проверяется по закрытию бара. Также есть функции: изменение объема позиции пропорционально изменению баланса (функция для тестера); перенос убыточных сделок в безубыток; Параметры Start with lot - начальный объем позиции, увеличивается пропорционально изменению баланса; Lotsize by balance - увеличивать лот пропорционально изменению баланса, yes/no. Использ
    FREE
    Ilanis
    Mikhail Sergeev
    4.74 (27)
    Эксперты
    Советник Ilanis - торговый эксперт для биржевой торговли, подходит как для работы на Форекс, так и для других рынков, товарных, рынков металлов, индексов. Для определения входа в рынок используется современный и сверх-адаптивный индикатор FourAverage . Принцип ведения позиции схож с работой не без известного форекс советника "Ilan", с использованием усреднения. Но в отличии от Илана, Ilanis использует точный и выверенный вход в рынок. Робот внимание уделяет контролю позиции, в случае если цена п
    Night Trader EURUSD
    Ugur Oezcan
    4.21 (29)
    Эксперты
    Советник может торговать несколькими валютами. Смотрите подробную информацию ( https://www.mql5.com/ru/users/ugur-edin/seller ) на страницах наших сигналов. Не сетка! Не мартингейл! Ручная настройка не требуется! Каждая сделка защищена стоп-лоссом. Советник торгует только ночью в течение короткого периода времени в конце нью-йоркской сессии. Он использует моменты низкой волатильности на паре EURUSD и входит в сделки по данным индикаторов. В работе используются динамические стоп-лоссы и тейк-проф
    Euro Gift EurUsd M15
    Marek Kupka
    3 (5)
    Эксперты
    Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
    FREE
    GoldMine EA MT4
    Jerald Jay Cruz
    Эксперты
    No force entry and not martingale!!! This EA is designed to identify the best setup trades, executing approximately 3 to 5 high-quality trades per week on each currency pair. This Expert Advisor (EA) is tailored for XAU/USD (Gold)  and operates on a 5-minute time frame . The strategy combines the Commodity Channel Index (CCI) with a Moving Average (MA) to identify trade opportunities and manage exits effectively. Key Features: CCI-Based Entry : The EA watches for the CCI to cross extreme l
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Эксперты
    GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    GRV Grid
    Roman Gergert
    Эксперты
    Советник GRV Grid - это обычный сеточник торгующий в обе стороны. Особенностью данного сеточника является то что последующие ордера в сетке открываются не только по достижению выставленного шага но и на основе сигнала, что позволяет не накапливать множество ордеров которые могут очень быстро слить весь депозит. Принимает решение советник на основе сигналов от индикатора MA и трендового фильтра. Советник торгует практически нон-стоп, т.е. практически всегда есть открытые ордера, поэтому для стаби
    PairsTrading
    Evgenii Kuznetsov
    3.67 (9)
    Эксперты
    Советник находит расхождения в двух коррелирующих валютных парах и торгует в сторону их обратного схождения. Рабочий таймфрейм: M30 Входные параметры MagicNumber - идентификационный номер на советника; OrdersComment - комментарий к ордеру, при пустом значении автоматический; Lots - размер лота; DepoPer001Lot - автоматический расчет лота (указывается баланс на единицу 0.01 лота) (при 0 используется значение лота из параметра Lots); TimeFrame - рабочий период; Symbol #2 - коррелирующая валюта; Sy
    Ict Gold Scalper
    Alex Amuyunzu Raymond
    5 (1)
    Эксперты
    ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
    The Revolution Target Achiever
    Herry Gani
    Эксперты
    The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
    Divergence Progression
    Anton Karabeinikov
    Эксперты
    Советник «Divergence Progression» Для работы советника необходимо скачать индикатор из раздела CodeBase-https://www.mql5.com/ru/code/32437 - и поместить в папку MQL4/Indicators Рекомендуемые параметры D1 EUR/USD: TakeProfit-250; StopLoss-30(Динамический лот);Закрытие по противоположенному сигналу=false; Данный советник среднесрочный и предназначен только для торговли на периоде D1 на  EUR / USD  . Сов
    PolPol5 AudNzd
    Yusuke Goto
    Эксперты
    Features of this EA Only one position is held per trade. No more Grid or martingale, so it can be operated from a low capital. Currency pair: AUDNZD Time: 5 min or 1min Lot：100USD/0.1 Please use an exchange with low spreads. *There may be days when you do not trade at all throughout the day, as we carefully select our entries. *When the market has a window, entry conditions are more likely to be met, but we recommend that you prohibit entry at that time in your settings as you will lose
    TC Poseidon EA
    Pablo Leonardo Spata
    Эксперты
    This is a trading robot to work on USDCHF - Timeframe H1 . It exploits a statistical advantage produced in the Swiss franc. All trades with SL and TP. Backtest now!   Special OFFER for this week Discount price - $ 49. Next price $ 149. BUY NOW!!!   Would you like to see how 100 dollars turn into more than 3 million dollars? Do you already have a robust strategy that works on USDCHF ? TC Poseidon EA is the god of the seas, water, storms, hurricanes, earthquakes, and horses. Use its power to
    Project Infinity
    Sergey Yarmish
    Эксперты
    Советник Infinity является скальпером, сделки совершаются при пробитии уровней сопротивления и поддержки в сторону движения цены. Управление открытыми позициями осуществляется по нескольким сценариям / алгоритмам в зависимости от ситуации на рынке (фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, трейлинг-стоп, удержание позиции, в случае индикации тренда и др.). Требования к брокеру Cоветник чувствителен к спреду, проскальзываниям и скорости исполнения сделок. Не рекомендуется использовать советник при
    GoldenTrend
    Aliaksandr Sych
    Эксперты
    GoldenTrend    — это высокочастотный скальпирующий советник нового поколения, разработанный для извлечения прибыли из самых малых движений рынка. Используя передовые алгоритмы анализа ценового действия и объемов, он открывает десятки высокоточных сделок в день с минимальным риском. Почему  GoldenTrend   ? Монитор на MyFxBook_com/members/alsych/goldentrend-cent/11735858                                          /members/alsych/goldentrend-2/11730953                                          /member
    NeoFx Start MT4
    Sergey Kruglov
    Эксперты
    NeoFx MT4   — интеллектуальная сеточная торговая система. Советник NeoFx MT4 представляет собой продвинутую алгоритмическую систему, созданную для эффективной работы на валютных парах с высокой ликвидностью. Первоначально оптимизированный под специфику GBP/USD, советник демонстрирует стабильные результаты и на других популярных парах: EUR/USD, USD/CHF и аналогичных. NeoFx Start применяет особую методику, при которой каждая сделка автоматически разделяется на три отдельных мини-сделок. Таким об
    FREE
    The Arrow Scalper
    Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
    1 (2)
    Эксперты
    Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
    FREE
    Gold Bullion
    Armin Heshmat
    Эксперты
    Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
    Infinity Gold AI
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Эксперты
    Infinity Gold AI — это торговый робот (советник) для терминала MetaTrader 4 (MT4), предназначенный для автоматической торговли валютной парой XAUUSD (золото). Этот советник разработан опытными трейдерами с десятилетним стажем работы на финансовых рынках и ориентирован на применение консервативных торговых методов, основанных на четких правилах управления капиталом и рисками. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основные характеристики Infini
    Benefit EA
    Vsevolod Merzlov
    Эксперты
    Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, согласно отображаемому времени сервера инструмента, запущенного в
    MoveTribleAverage
    Vladislav Filippov
    Эксперты
    MoveTribleAverage - это автоматический торговый советник. Программное наполнение робота изобилует откалиброванными, эмпирически действенными и результативными функциями для анализа инструмента, оценки тренда и алгоритмической фильтрации точки входа. Так же в советника интегрирован нейрокомпонент, отвечающий за прецедентное оценивание потенциальной сделки на предмет релевантности в конъюнктуре таймфрейма. Данная система оценки и имплицитной верификации сделки позволяет советнику более четко отраб
    GridMasterFx
    Sergey Kruglov
    Эксперты
    GridMasterFx представляет собой инновационный инструмент для автоматической торговли на форекс, который основывается на комбинации сеточной стратегии и уникального алгоритма расчета тренда с использованием индикатора Moving Average. Эта стратегия позволяет советнику вовремя открывать и закрывать позиции, использовать анализ текущей тенденции и мгновенно реагировать на изменения рынка. Советник GridMasterFx - это отличный выбор для успешной автоматизации вашего торгового процесса на форекс. Он
    Correlation Beast EA
    Rodrigo Rethka Goncalves
    Эксперты
    Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    Эксперты
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
    Royal Dutch Skunk
    Sayan Vandenhout
    Эксперты
    ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
    AEC Scalper
    Gennady Kuznetsov
    Эксперты
    AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF,CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe.Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread. Leverage from 1:100 Trading is conducted in a na
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Эксперты
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
    Zhao Cheng Han
    Эксперты
    RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - Идеальный Спасатель Счетов Prop Firm Вы устали проваливать челленджи Prop Firm (FTMO, MFF и т.д.) из-за одной эмоциональной сделки или минутного сбоя в управлении рисками? RiskGuardian Pro — это ваша Система Обязательной Дисциплины, разработанная, чтобы помочь вам пройти оценки и защитить ваш финансируемый счет. Основные Решаемые Проблемы: * Жесткая Блокировка «Анти-Тильт» (Anti-Tilt Hard Lock): Мгновенно закрывает все сделки и блокирует терминал в момент
    Gbpjpy Macd Trader MT4
    Tomas Vanek
    Эксперты
    The GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 220100009 Main Chart: Cu
    FREE
    CCI and ATR Trader
    Evgeniia Terekhova
    2.33 (3)
    Эксперты
    Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
    FREE
    С этим продуктом покупают
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Эксперты
    Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Эксперты
    Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    Эксперты
    Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Эксперты
    Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Эксперты
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Эксперты
    Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    EA Gold Stuff
    Vasiliy Strukov
    4.73 (1071)
    Эксперты
    EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
    Trend AI EA
    Ramil Minniakhmetov
    4.85 (40)
    Эксперты
    Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
    EA Game Changer
    Vasiliy Strukov
    5 (1)
    Эксперты
    Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
    Capybara
    Sergey Kasirenko
    4.72 (53)
    Эксперты
    Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Эксперты
    Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
    Scalp Unscalp MT4
    Connor Michael Woodson
    3.5 (4)
    Эксперты
    Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Эксперты
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Aurum Trader
    Vasiliy Strukov
    5 (3)
    Эксперты
    Советник Aurum Trader сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день.   Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус!  Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку!  Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем блог
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Эксперты
    ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Эксперты
    AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    Эксперты
    Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
    SNeox AI
    Anastasiya Morozova
    Эксперты
    SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
    EA Black Dragon
    Ramil Minniakhmetov
    4.76 (561)
    Эксперты
    EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Эксперты
    The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Эксперты
    Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
    HFT Prop Firm EA
    Dilwyn Tng
    4.97 (632)
    Эксперты
    HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
    Bitcoin Expert MT4
    Elif Kaya
    5 (3)
    Эксперты
    - Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Эксперты
    Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
    GoldMiner mt4 pro
    Van Hoa Nguyen
    Эксперты
    GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Эксперты
    CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    Эксперты
    Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
    Другие продукты этого автора
    Averaging Helper
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    Утилиты
    Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
    HYT utility
    Sergey Batudayev
    Утилиты
    HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
    Risk Manager for MT5
    Sergey Batudayev
    4.35 (17)
    Утилиты
    Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
    Telegram to MT5 Coppy
    Sergey Batudayev
    5 (7)
    Утилиты
    Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
    AI Trade Analyzer
    Sergey Batudayev
    Утилиты
    AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
    GoldPro MT5
    Sergey Batudayev
    5 (4)
    Эксперты
    Добро пожаловать в мир инновационной и эффективной торговли золотом с GoldPro - передовым торговым роботом, специально разработанным для того, чтобы помочь вам достичь успеха на рынке золота. Советник использует технику усреднения, вы должны воспринимать это не как хорошо или плохо а как подход который работает на рынке, отбросив однополярное убеждение что один метод это хорошо а другой это плохо, он есть и его можно успешно применять это факт.  Надежность и опыт: GoldPro - результат тщательных
    Ice Cube Scalper for MT5
    Sergey Batudayev
    4.5 (6)
    Эксперты
    Торговый советник Ice Сube Scalper - это дневной скальпер, совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника сроиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Перед покупкой обязател
    Indicator iPump for MT4
    Sergey Batudayev
    3 (2)
    Индикаторы
    Индикатор iPump это универсальный индикатор,  совмещающий в себе преимущества трех категорий индикаторов. одновременное определение тренда на нескольких ТФ определение зон сопротивление и поддержки определение зон перекупленности и перепроданности  Функции индикатора: Определение тренда Данная функция будет необходима всем трейдерам, которые хотят объективно оценивать текущее направление рынка и избежать субъективизма. Вы за доли секунды сможете сравнить направление тренда на самых главных тайм
    Power Reserve MT4
    Sergey Batudayev
    Индикаторы
    Логика работы Важность данного индикатора заключается в том что он позволяет понять сколько “топлива еще осталось у инструмента”. Представьте ситуацию, вы выехали на машине с полу- разряженной батареей, в среднем обычно такого количества энергии машине хватает на 250 км, соответственно при всем желании путь в 700 км, вам не преодолеть. Так и у каждого инструмента, есть определенный дневной ход цены, и в результате статистических наблюдений было выявлено что 95% времени актив проходит 1 ATR в ден
    Market Screener for MT4
    Sergey Batudayev
    5 (1)
    Утилиты
    Это скринер позволяет выявлять активы которые больше чем обычно перекупленны (% рост) или перепроданны (% падение) в рамках выбранного отрезка времени (тайм фрейма). На рынке правит закон, купить дешевле, продать дороже , но без автоматического сканера вам будет весьма сложно выявлять валюты / акции которые перекупленные или перепроданные больше обычного скажем в рамках текущей недели, или текущего часа, или месяца. Инструментов может быть десятки или сотни, иногда просто физически можно не успе
    Telegram to MT4 Coppy
    Sergey Batudayev
    3.57 (7)
    Утилиты
    Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация
    MT5 for Telegram Signals
    Sergey Batudayev
    5 (9)
    Утилиты
    Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Телеграм. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции: Отправка сообщений прямо с терминала в Телеграм Отправка смайликов вместе с кастомным текстом Отправка текста и картинки из Телеграм Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов. [ DEMO и   Инструкция к утилите] Полностью кастомизируемые сообщения
    Risk Manager for MT4
    Sergey Batudayev
    4.6 (10)
    Утилиты
    Советник Риск Менеджер для МТ4, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция ] Version for MT5 -  https://www.mql5.com
    GoldPro
    Sergey Batudayev
    3.67 (3)
    Эксперты
    Добро пожаловать в мир инновационной и эффективной торговли золотом с GoldPro - передовым торговым роботом, специально разработанным для того, чтобы помочь вам достичь успеха на рынке золота. Советник использует технику усреднения, вы должны воспринимать это не как хорошо или плохо а как подход который работает на рынке, отбросив однополярное убеждение что один метод это хорошо а другой это плохо, он есть и его можно успешно применять это факт.  Надежность и опыт: GoldPro - результат тщательных
    EA Ice Cube Scalper
    Sergey Batudayev
    4.71 (21)
    Эксперты
    Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
    Coppy Master MT5
    Sergey Batudayev
    5 (1)
    Утилиты
    Coppy Master MT5 — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях: от MT5 к MT4, от MT4 к MT5, а также между счетами одного типа. Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS. [ Инструкция и Демо ]  Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта — Coppy Master MT4 . Основные функции: Тип подключения Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки ло
    Coppy Master MT4
    Sergey Batudayev
    3.5 (2)
    Утилиты
    Coppy Master MT4  — инструмент для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поддерживает копирование в обоих направлениях: от MT4 к MT5, от MT5 к MT4, а также между счетами одного типа. Для корректной работы все терминалы должны быть запущены на одном компьютере или VPS. [ Инструкция и Демо ]  Для копирования на MetaTrader 4 требуется отдельная версия продукта —   Coppy Master MT5 . Основные функции: Тип подключения Режимы Master и Receiver. Возможность гибкой настройки
    Stop Out Line MT5
    Sergey Batudayev
    Утилиты
    Логика работы Утилита Stop Out простой но весьма удобный индикатор показывающий сколько пунктов осталось до уровня Stop Out. Его польза заключается в том, что многие трейдеры заведомо завышают риск в торговле в погоне за прибылью используют доступную маржу по максиму и вот для этого случая весьма важно знать где брокер может принудительно закрыть ваши позиции. Просто установите индикатор на график и  в зависимости от открытой позиции в Buy или Sell, вы увидите граничную отметку цены для данной
    True Supply and Demand MT5
    Sergey Batudayev
    5 (1)
    Индикаторы
    Индикатор True Supply and Demand    - позволит вам быстро определить расположение уровней сопротивления и поддержки на всех ТФ.  Индикатор будет полезен тем кто использует технический анализ в своей торговле. Индикатор прост в использовании, просто перетащите на график и индикатор покажет вам наиболее вероятные уровни поддержки и сопротивления. При переключении ТФ, вы будете видеть уровни для вновь выбранного ТФ.  Рекомендуемый Робот Скальпер   -   протестировать .   Входные параметры Use_pri
    Impuls Pro
    Sergey Batudayev
    Эксперты
    Стратегия советника строиться на  Swing трейдинге , со входами после резких импульсов,    вычисляемых индикатором iPump. Как ранее упоминалось, в советнике есть возможность открытие ручных сделок с автоматическим сопровождением – для нисходящего тренда  ↓ мы входим в сделку   после коррекционного роста цены, актив попадет в зону перекупленности, мы продаем по тренду. – для восходящего тренда ↑мы входим в сделку после коррекционного падения цены, актив попадет в зону перепроданности, мы покупаем
    MT4 for Discord Signals
    Sergey Batudayev
    Утилиты
    Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Discord. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции: Отправка сообщений прямо с терминала в Discord Отправка смайликов вместе с кастомным текстом Отправка текста и картинки напрямую с терминала МТ4 в Discord Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов. Инструкция к утилите Полностью кастомизируемые
    MT5 for Discord Signals
    Sergey Batudayev
    Утилиты
    Утилита разработана для отправки сигнала из МТ5 в Discord. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции: Отправка сообщений прямо с терминала в Discord Отправка смайликов вместе с кастомным текстом Отправка текста и картинки напрямую с терминала МТ5 в Discord Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов. Инструкция к утилите Полностью кастомизируемые с
    Fast Grid Orders
    Sergey Batudayev
    Утилиты
    Скрипт "Открыть сетку отложенных ордеров" предназначен для автоматизации процесса создания ордеров на покупку (Buy) и продажу (Sell) на торговой платформе МТ4. Он предоставляет пользователю возможность задать расстояние между ордерами и количество ордеров в этой сетке.   Этот скрипт позволяет трейдерам быстро строить сетку ордеров, которая охватывает определенный диапазон цен. Основные функции скрипта включают: Возможность выбора направления ордеров: Buy (покупка) или Sell (продажа). Задание рас
    MT4 for Telegram Signals
    Sergey Batudayev
    5 (4)
    Утилиты
    Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Телеграм. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции: Отправка сообщений прямо с терминала в Телеграм Отправка смайликов вместе с кастомным текстом Отправка текста и картинки из Телеграм Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов. [ DEMO и   Инструкция к утилите] Полностью кастомизируемые сообщения
    Close All Orders for MT4
    Sergey Batudayev
    Утилиты
    Скрипт Close All Orders for MT4 - закрывает абсолютно все ордера, будь то отложенные или рыночные.  Закрытие ордеров происходит по по текущему в момент закрытия показателям прибыли/убытка.  Скрипт подойдет для моментов когда нужно быстро закрыть все ордера по текущим показателям.  Скрипт очень прост в использовании , просто перетащите скрипт на график и он выполнит свою работу.  Добавляйте меня в друзья , у меня много других полезных продуктов. 
    Smart Grid set EA
    Sergey Batudayev
    Утилиты
    Smart Grid Set EA — это универсальный и гибкий советник для размещения отложенных ордеров по сетке. Поддерживает логику безубытка, различные режимы трейлинга, ручную установку сетки, настраиваемые лоты и удобный интерфейс на графике. Подходит для трейдеров, использующих стратегии усреднения или торговли по сетке. Ключевые функции Размещение Buy Stop и Sell Stop ордеров по сетке Поддержка индивидуальных объемов лота для каждого уровня Встроенный трейлинг-стоп: классический, по свечам или по сколь
    FREE
    Smart expert advisor
    Sergey Batudayev
    Эксперты
    Описание советника Советник Smart - это автоматический сеточный торговый советник, с авто-подбором настроек под каждую торговую пару.  Торговый советник сам автоматически подбирает настройки под каждую валютную пару, тем самым вам не нужно определять параметры для каждой пары, расчёты происходят исходя из волатильности торгуемого инструмента. В момент торговли вы можете задавать направления точек входа. Включать фильтр по тренду.  КЛАСНЫЙ ДНЕВНОЙ СКАЛЬПЕР -    https://www.mql5.com/ru/market/pro
    PercentTradePad
    Sergey Batudayev
    Утилиты
    Панель имеет максимально понятный интерфейс с которым справиться каждый новичок.  В колонке SLp   – нужно указать размер СЛ в пипсах . Если значение становиться серым и при этом кнопки Bay/Sell так же не активны, значит вы указали значение СЛ меньше, чем допустимо до установки вашим брокером. В колонке TP%   – вы указываете ТП в % от баланса счета.  В настройках можно выбирать исходя из чего будет вычисляться данный показатель, по эквити, балансу или  свободной марже.  В колонке R%   вы можете з
    EasyTradePad
    Sergey Batudayev
    5 (5)
    Утилиты
    EasyTradePad – торговая панель для MetaTrader 4 EasyTradePad — это инструмент для ручной и полуавтоматической торговли. Панель позволяет быстро управлять ордерами и позициями, а также рассчитывать параметры управления рисками в один клик. [Демо и Инструкция] Возможности панели: открытие и закрытие сделок с учётом заданного риска (% или в валюте депозита); установка SL и TP в пунктах, процентах или деньгах; расчет соотношения риска к прибыли; перенос стоп-лосса в безубыток; частичное закрытие по
    Main Trading Info
    Sergey Batudayev
    Утилиты
    Утилита MTI (Main Trading Info) – показывает основную торговую информацию для трейдера, а именно: средний и текущий размер Cпреда размер Swapа для коротких и длинных позиций  Стоимость 1 пункта для 1 торгового лота размер Stop Level (минимальное расстояние для выставления отложенных ордеров) Время до окончания текущей (красный цвет) и время до начала следующей (серый цвет) торговой сессии Красным выводиться время до окончания текущей торговой сессии, серым время до открытия следующей сессии. Цве
    Фильтр:
    inzo2015
    61
    inzo2015 2025.09.09 08:37 
     

    As of this writing, the robot is performing very well.

    Hsissen Espoir
    18
    Hsissen Espoir 2025.08.22 13:47 
     

    it doesn't work for me

    Luis Neto
    380
    Luis Neto 2025.08.16 22:41 
     

    ola estou operar na demo.

    Alberto Sassetti
    1401
    Alberto Sassetti 2025.08.09 06:55 
     

    Sto testando ora!

    Alessandro Furlani
    385
    Alessandro Furlani 2025.08.04 16:37 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Sergey Batudayev
    25944
    Ответ разработчика Sergey Batudayev 2025.08.04 17:11
    Hello Alessandro,
    The array out of range error in the strategy tester log usually indicates incorrect or incomplete historical data in your terminal.
    I recommend: 1. Reloading the EURUSD M15 history in the strategy tester. 2. Running the test using the “Every tick” or “Every tick based on real ticks” model instead of model 0. 3. Testing the EA on a shorter period (e.g., 1 year) to identify the section causing the error. 4. Making sure the test is run on the same timeframe as set in the parameters (M15). After completing these steps, if the error persists, please provide the test log and a screenshot of your settings so I can check them in more detail.
    [Удален] 2025.07.20 02:10 
     

    Пользователь не оставил комментарий к оценке

    Ответ на отзыв