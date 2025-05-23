SPARK Liquidity breakout for MT4

Автоматическая торговля должна упрощать вашу работу, а не превращать её в разгадывание сложных уравнений.

SPARK — это лёгкий и надёжный советник, созданный для начинающих трейдеров. Он сочетает простоту использования с продуманной логикой входа.

Чем SPARK отличается?

Оптимизирован под EUR/USD: Советник специально разработан для одной валютной пары — EUR/USD, одной из самых популярных и ликвидных на рынке.

Использует пробой зон ликвидности: SPARK определяет ключевые уровни концентрации ордеров и открывает позиции при их пробое.

Полностью готов к работе: Установите на график — и он начнёт работу без лишних настроек.

Контроль условий исполнения: Автоматически учитывает спред и проскальзывание.

Умная логика: Совместимость с реальными рыночными условиями за счёт динамического анализа зон ликвидности.

Реальные результаты, а не истории

Историческая ежемесячная прибыльность: +3,98%

Максимальный зафиксированный риск: 15,44%

Средняя прибыль на выигрышную сделку: $6,75 Сообщество Присоединяйтесь к другим пользователям, делитесь опытом и обсуждайте работу советника: MQL5 Channel

Telegram Channel @AlgoTrader_Sergey



Кому подойдёт?

Советник отлично подойдёт тем, кто делает первые шаги в алгоритмической торговле и ищет простой, рабочий инструмент.

Начать можно с минимальных средств — от $1 000 на стандартном счёте или от $10 на центовом.

Быстрый старт

Скачайте SPARK, установите его на график EUR/USD и запустите. Никаких лицензий, ограничений по времени или брокерам.

Важно знать

SPARK — бесплатный инструмент. Индивидуальная поддержка не предоставляется. Он создан для трейдеров, которые стремятся к самостоятельности и готовы изучать рынок на практике.

Если вы хотите использовать инструмент, основанный на логике рыночных движений — попробуйте SPARK.