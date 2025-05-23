SPARK Liquidity breakout for MT4

Le trading automatisé devrait vous aider à accroître votre capital, et non pas vous embrouiller avec des paramètres et des théories sans fin.

SPARK est un Expert Advisor léger mais efficace conçu pour donner aux débutants un démarrage en toute confiance en mettant l'accent sur la précision et la simplicité.

Pourquoi SPARK est-il différent ?

Concentré sur l'EUR/USD : l'EA est spécifiquement optimisé pour l'EUR/USD, l'une des paires de devises les plus liquides et les plus stables.

Construit sur une logique de rupture de liquidité : SPARK identifie et réagit aux zones de liquidité uniques où le prix est susceptible de casser, offrant des transactions à haute probabilité.

Pas de souci de configuration : connectez-le simplement au graphique EUR/USD et laissez-le fonctionner. Tout est préconfiguré.

Protection automatique : l'EA gère les conditions de glissement et de spread pour éviter les mauvaises entrées de transaction.

Logique cohérente : les transactions sont filtrées via un algorithme de détection de zone dynamique, ce qui rend les entrées plus intelligentes et plus opportunes.

De vrais résultats, pas des histoires



Rentabilité mensuelle historique : +3,98 %

Risque maximal enregistré : 15,44 %

Bénéfice moyen par transaction gagnante : 6,75 $

Rejoignez la communauté Discutez de vos expériences et idées avec d'autres utilisateurs de notre groupe MQL5 et de notre chaîne Telegram : Chaîne MQL5

Telegram Channel @AlgoTrader_Sergey

À qui s'adresse-t-il ?

Si vous débutez dans le trading automatisé ou recherchez simplement un outil prêt à l'emploi, SPARK est un excellent point de départ. Aucune expérience préalable n'est requise.

Vous pouvez commencer à trader de manière réaliste avec seulement 1 000 $ sur un compte standard, ou même 10 $ sur un compte en centimes.

Pas de superflu. Que des résultats.

Les résultats des backtests sur l'EUR/USD démontrent un risque maîtrisé et un potentiel de profit constant. SPARK ne promet pas de miracles : il offre une logique structurée et une exécution des transactions fiable.

Commencez en quelques minutes

Téléchargez SPARK gratuitement, ajoutez-le à votre graphique EUR/USD dans MT4 et observez son fonctionnement. Aucune clé de licence. Aucune date d'expiration. Aucune restriction de courtier.

Note importante

SPARK est gratuit, mais aucun accompagnement personnalisé n'est proposé. Cet outil est destiné aux traders indépendants qui souhaitent un EA fonctionnel et sans assistance.

Si vous êtes prêt à aborder le trading sérieusement et que vous souhaitez un Expert Advisor pragmatique basé sur une véritable logique de marché, SPARK est là.



