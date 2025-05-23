SPARK Liquidity breakout for MT4

Le trading automatisé devrait vous aider à accroître votre capital, et non pas vous embrouiller avec des paramètres et des théories sans fin.

SPARK est un Expert Advisor léger mais efficace conçu pour donner aux débutants un démarrage en toute confiance en mettant l'accent sur la précision et la simplicité.

Pourquoi SPARK est-il différent ?

  • Concentré sur l'EUR/USD : l'EA est spécifiquement optimisé pour l'EUR/USD, l'une des paires de devises les plus liquides et les plus stables.

  • Construit sur une logique de rupture de liquidité : SPARK identifie et réagit aux zones de liquidité uniques où le prix est susceptible de casser, offrant des transactions à haute probabilité.

  • Pas de souci de configuration : connectez-le simplement au graphique EUR/USD et laissez-le fonctionner. Tout est préconfiguré.

  • Protection automatique : l'EA gère les conditions de glissement et de spread pour éviter les mauvaises entrées de transaction.

  • Logique cohérente : les transactions sont filtrées via un algorithme de détection de zone dynamique, ce qui rend les entrées plus intelligentes et plus opportunes.

De vrais résultats, pas des histoires

  • Rentabilité mensuelle historique : +3,98 %
  • Risque maximal enregistré : 15,44 %
  • Bénéfice moyen par transaction gagnante : 6,75 $

Rejoignez la communauté

Discutez de vos expériences et idées avec d'autres utilisateurs de notre groupe MQL5 et de notre chaîne Telegram :

À qui s'adresse-t-il ?

Si vous débutez dans le trading automatisé ou recherchez simplement un outil prêt à l'emploi, SPARK est un excellent point de départ. Aucune expérience préalable n'est requise.

Vous pouvez commencer à trader de manière réaliste avec seulement 1 000 $ sur un compte standard, ou même 10 $ sur un compte en centimes.

Pas de superflu. Que des résultats.

Les résultats des backtests sur l'EUR/USD démontrent un risque maîtrisé et un potentiel de profit constant. SPARK ne promet pas de miracles : il offre une logique structurée et une exécution des transactions fiable.

Commencez en quelques minutes

Téléchargez SPARK gratuitement, ajoutez-le à votre graphique EUR/USD dans MT4 et observez son fonctionnement. Aucune clé de licence. Aucune date d'expiration. Aucune restriction de courtier.

Note importante

SPARK est gratuit, mais aucun accompagnement personnalisé n'est proposé. Cet outil est destiné aux traders indépendants qui souhaitent un EA fonctionnel et sans assistance.

Si vous êtes prêt à aborder le trading sérieusement et que vous souhaitez un Expert Advisor pragmatique basé sur une véritable logique de marché, SPARK est là.


Produits recommandés
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
LossLess Neuron
Vladimir Tkach
4 (7)
Experts
The Expert Advisor receives signals from an artificial neural network that uses the RSI indicator. Trades are closed by the opposite signals. Presence of a signal is checked at the closing of the bar. The EA also has the following functions: changing a position volume in proportion to the change in balance (function for the tester); transfer of unprofitable trades into breakeven; Parameters Start with lot - initial position volume increased in proportion to the balance change; Lotsize by balanc
FREE
GoldMine EA MT4
Jerald Jay Cruz
Experts
No force entry and not martingale!!! This EA is designed to identify the best setup trades, executing approximately 3 to 5 high-quality trades per week on each currency pair. This Expert Advisor (EA) is tailored for XAU/USD (Gold)  and operates on a 5-minute time frame . The strategy combines the Commodity Channel Index (CCI) with a Moving Average (MA) to identify trade opportunities and manage exits effectively. Key Features: CCI-Based Entry : The EA watches for the CCI to cross extreme l
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
SafeTradeX – Secure & Stable Forex Trading Bot Overview SafeTradeX is a highly secure and stable trading bot designed for consistent profitability without relying on high-risk strategies like Martingale or increasing lot sizes. Built for traders who prioritize capital protection and steady growth , this EA ensures disciplined and risk-managed trading in all market conditions. Key Features No Martingale, No Lot Multiplication: Uses a fully controlled risk strategy for long-term stability. Fixed
FREE
Forex Fighter 4
Jared Matthew Bryant
1 (1)
Experts
Forex Fighter is an advanced, multicurrency system that trades following symbols:  EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY and AUDCAD.  The strategy is based on built in indicators which I developed myself. Forex Fighter follows unique patterns that are repetitive but very often human brain is not capable of catching them.  The decision maker here are two Neural Networks which have to agree whether or not a particular trade will be placed. The probability of repeating a pattern has to be
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
GRV Grid
Roman Gergert
Experts
GRV Grid expert Advisor is a regular grid trader trading in both directions. The peculiarity of this grid is that subsequent orders in the grid are opened not only upon reaching the set step but also on the basis of the signal, which allows not to accumulate a lot of orders that can very quickly drain the entire Deposit. The EA makes a decision based on the signals from THE mA indicator and the trend filter. The EA trades almost non-stop, i.e. there are almost always open orders, so for stable
PolPol5 AudNzd
Yusuke Goto
Experts
Features of this EA Only one position is held per trade. No more Grid or martingale, so it can be operated from a low capital. Currency pair: AUDNZD Time: 5 min or 1min Lot：100USD/0.1 Please use an exchange with low spreads. *There may be days when you do not trade at all throughout the day, as we carefully select our entries. *When the market has a window, entry conditions are more likely to be met, but we recommend that you prohibit entry at that time in your settings as you will lose
Grids
Yan Jian Luo
Experts
Note: This is a very useful hanging order EA, which is a grid trading strategy and requires manual cooperation. This strategy can be used for beginners to simulate and familiarize themselves with EA operations and learning, and is also a good tool for professionals to place orders; Please make sure to simulate the disk test first. Recommended for everyone to use.
Harmonica Japan
Alexander Chertnik
3 (1)
Experts
Expert Advisor trading Harmonic Patterns. All trades covered by fixed   Stop Loss &   Take Profit. Minimum trading deposit   150 $ . Expert designer to run on USDJPY 15m . chart. No Grid. No Martingale. Works with high spread This EA operates only once per bar opening.       EA uses several different strategies and enters sometimes both directions. part of the patterns the EA will ignore and not trade. 4 different ATR indicators used as filters. SL & TP calculated by the pattern size, the use
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Silver Flow MT4
Hamza Ashraf
1 (1)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Copies limitées disponibles au prix actuel ! Prix final : 1 800 $ Obtenez 1 EA gratuit (valable pour 2 comptes de trading) -> contactez-moi après votre achat Instruction Blog Link to Channel Bienvenue à Silver Flow ! Silver Flow est un EA à la pointe de la technologie conçu pour détecter et capitaliser sur des configurations de trading à haute probabilité en utilisant une combinaison de reversion à la moyenne et de brouillage de volatilité . Il se concentre exclusiveme
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Artificial Neural Network Plus
Vladimir Tkach
3.67 (3)
Experts
The Expert Advisor trades the signals from an artificial neural network with one hidden layer. Presence of a signal is checked at the closing of the specified period. MAIN PARAMETERS Net option - setting the order grid. When placing a market (not pending, Pending order offset=0 ) order according to a signal, the grid order is set. The following direction are available: follow the trend , against the treand and both directions . The number of placed orders is taken from the ...maximum deals with
Prototype 4 AUTO
Sergey Rozhnov
4.67 (6)
Experts
This product requires no settings. Simply drag it on the chart, and it will start working. Contains optimized settings for popular currency pairs and M15 timeframe: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURJPY, NZDUSD, USDCHF. For other currency pairs and periods, the default settingы of the Prototype 4 EA will be used. Prototype 4 AUTO is an optimized version of the Prototype 4 Expert Advisor. Detailed description of Prototype 4 with all settings can be found here https://www.mql5.com/en/mark
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
TC Poseidon EA
Pablo Leonardo Spata
Experts
This is a trading robot to work on USDCHF - Timeframe H1 . It exploits a statistical advantage produced in the Swiss franc. All trades with SL and TP. Backtest now!   Special OFFER for this week Discount price - $ 49. Next price $ 149. BUY NOW!!!   Would you like to see how 100 dollars turn into more than 3 million dollars? Do you already have a robust strategy that works on USDCHF ? TC Poseidon EA is the god of the seas, water, storms, hurricanes, earthquakes, and horses. Use its power to
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading a
Super Hedge ladder
Hong Ling Mu
Experts
Hedging logic, or simply "hedging," refers to a strategy used in trading and investing to reduce or eliminate the risk of adverse price movements in an asset. This is typically done by taking an offsetting position in a related security or asset. The goal of hedging is to protect the portfolio from significant losses while still allowing for potential gains. Here are a few common hedging methods: 1. **Options**: Buying put options to hedge against potential declines in the value of an asset. 2
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experts
The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
AEC Scalper
Gennady Kuznetsov
Experts
AEC Scalper I bring to your attention the AEC Scalper trading Advisor. The adviser works from 20:00 to 22:00 GMT. For testing in the strategy tester, the trading time should be set from 23:00 to 1:00. The EA works well on the following currency pairs: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPUSD  M5 Timeframe. Minimum deposit from $100 Trading is conducted on ECN accounts with a low spread.  Leverage from 1:100 Trading is conducted in a
Samurai Scalper for MT4
Hong Ling Mu
Experts
The Samurai EA is a specialized trading algorithm designed to excel in trading scenarios characterized by price ranges. This expert advisor (EA) is built to operate within a defined price range, which makes it ideal for traders who want to capitalize on market consolidations and avoid trading in volatile or trending conditions. Key features of the Samurai EA include: Range-Based Strategy: The EA identifies market conditions where price movements are contained within a specific range. It takes ad
Financial Radar GFX
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Gold Trend Rider – Automated Expert Advisor for XAUUSD Trading Disclaimer : Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Test on a demo account and apply proper risk management before live trading. Overview Gold Trend Rider is a fully automated Expert Advisor specifically designed for Gold trading. It leverages the Parabolic SAR indicator to detect trend direction and open trades accordingly. Its trailing stop mechanism manages positions d
Grid HLevel
Sergey Ermolov
Experts
Version MT5  |  Indicateur Valable ZigZag   |   FAQ L'Expert Advisor  Grid HLevel  est parfait pour les traders qui veulent faire un profit stable sur le marché Forex chaque mois. L'Expert Advisor fonctionne selon la stratégie de la moyenne et je vous conseille de l'utiliser correctement. L'utiliser "correctement" signifie ouvrir des transactions avec la moyenne au point de renversement du marché et négocier uniquement dans la direction d'une tendance globale. En ce qui concerne la direction de
EA Dynamic Pulsar MT4
Ruslan Pishun
Experts
Trading strategy: Scalping. Trading on impulses in automatic trading has been used for a long time and the scheme is not new to traders. It is difficult to catch such moments manually, but the adviser copes instantly. Automated trading uses 2 approaches to trade in such cases: look for pullbacks after impulses. trade in the direction of momentum. The search for entry points is done like this: the adviser measures the rate of price change for which this change should occur, if the conditions for
Live grid
Aleksej Shcherbak
Experts
Dedicated to grid trading fans. For a long period I was trading using Manual Trader by Ramil Minniakmetov. I liked this program but soon I came up with an idea to improve the program by making the grid vivid and adding something mine. 1) I taught the program to take swaps and commission into account. 2) If the market allows, the program trails a gain by moving Profit. 3) The program spends a part of the gain partially killing the lower order and moving to a smaller lot, preventing it from going
Trend Momentum
Gonzalo Melendi Mancebo
Experts
Trend Momentum use indicators as EMAs, MACD and an algorithm to detect trends. After first conditions as been reached, it computes crossing angles of the EMAs to set the trigger. Money management is aloud to set percentage lots or fixed lot. After TP1 is reached, SL is moved to Entry point in order to reduce risk. Parameters for Buy Trades and Sell Trades are separated for optimization process. Default parameters EURUSD - 1H.
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
BB Scalping
Vasiliy Strukov
Experts
BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de pr
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
Plus de l'auteur
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
Télégramme vers MT5 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue. [Instructions   ] [   DÉMO   ] Caractéristiques principales Intégration directe de l'API Tele
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitaires
Aide à la moyenne - Ce type d'instrument d'aide au trading vous aidera à faire la moyenne de vos positions auparavant non rentables en utilisant deux techniques : moyenne standard couverture avec ouverture ultérieure de positions en fonction de la tendance Cet utilitaire permet   de trier simultanément plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, à l'achat comme à la vente. Par exemple, vous avez ouvert une position à la vente et une autre à l'achat, mais elles sont toutes deux
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT5 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.5 (6)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [Instructions   ] [   DÉMO   ]
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Coppy Master MT5   est un outil permettant de copier des transactions entre les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Prend en charge la copie dans les deux sens : de MT5 à MT4, de MT4 à MT5, et également entre comptes du même type. Pour un fonctionnement correct, tous les terminaux doivent être lancés sur un seul ordinateur ou VPS. [ DÉMO   ] [   Instruction   ] Pour copier vers MetaTrader 4, une version distincte du produit est requise -   Coppy Master MT4   . Fonctions principales : Type de
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilitaires
Logique de travail L'utilitaire Stop Out est un indicateur simple mais très pratique indiquant combien de points il reste au niveau Stop Out / Son avantage réside dans le fait que de nombreux traders surestiment délibérément le risque dans le trading à la recherche de profit, utilisent la marge disponible au maximum, et dans ce cas, il est très important de savoir où le courtier peut fermer de force vos positions. Placez simplement l'indicateur sur le graphique et, en fonction de la position
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Copieur Master MT4       est un outil de copie de transactions pour les terminaux MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Il prend en charge la copie dans les deux sens : de MT4 à MT5, de MT5 à MT4, ainsi qu'entre comptes du même type MT4 à MT4. Pour fonctionner correctement, tous les terminaux doivent fonctionner sur le même PC ou VPS. [   DÉMO   ] [   Instruction   ] Pour copier vers MetaTrader 4, une version séparée —       Copieur Master MT5       — est requis. Caractéristiques principales : Modes de
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experts
Bienvenue dans le monde du trading d'or innovant et efficace avec GoldPro - un robot de trading avancé spécialement conçu pour vous aider à réussir sur le marché de l'or. Le conseiller utilise la technique de la moyenne, vous ne devez pas percevoir cela comme bon ou mauvais, mais comme une approche qui fonctionne sur le marché, en rejetant la croyance unipolaire selon laquelle une méthode est bonne et l'autre est mauvaise, elle existe et peut être appliquée avec succès, c'est un fait. Fiabili
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicateurs
Véritable indicateur de l'offre et de la demande       - vous permettra de déterminer rapidement l'emplacement des niveaux de résistance et de support sur toutes les périodes. L'indicateur sera utile pour ceux qui utilisent l'analyse technique dans leur trading. L'indicateur est facile à utiliser, il suffit de glisser-déposer sur le graphique et l'indicateur vous montrera les niveaux de support et de résistance les plus probables. Lorsque vous changez de période, vous verrez les niveaux de la n
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Utilitaires
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilitaires
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitaires
AI Trade Analyzer   est un outil d'analyse de marché intelligent implémenté au format indicateur. Le programme visualise les signaux sur le graphique et aide le trader à évaluer la situation du marché en fonction des indicateurs techniques et de l'actualité. Fonctions principales : 1. Analyse technique : Prise en charge des indicateurs populaires : EMA (court/long), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, stochastique, ATR, bandes de Bollinger, points pivots, Fibonacci. Identifier les tendances, les divergenc
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilitaires
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experts
Conseiller en trading Ice Cube Scalper -         c'est un scalper de jour   , effectuant un grand nombre de transactions quotidiennement, prenant plusieurs points à chaque transaction. La stratégie de l'EA consiste à trader avec la tendance en utilisant l'indicateur RSI. L'EA utilise la moyenne avec un lot multiplicateur, vous devez comprendre cela avant d'utiliser l'EA, cependant la stratégie a bien fonctionné à la fois dans le backtesting et le trading en direct. Avant d'acheter, assurez-vous
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitaires
HYT (Help Your Trading)   est un outil conçu pour vous aider   à réduire la moyenne de   vos positions perdantes en utilisant deux techniques principales : Moyenne standard. Couverture avec ouverture ultérieure de positions dans le sens de la tendance. Cet outil vous permet de gérer plusieurs positions ouvertes dans des directions différentes, aussi bien pour l'achat que pour la vente. HYT calcule automatiquement la taille de la position suivante, le prix de l'ordre, la direction de la moyenne e
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Utilitaires
Risk Controller Expert Advisor, un programme qui vous permet de contrôler le risque total de vos conseillers en trading sur votre compte. Avec ce programme, vous pouvez contrôler le risque maximum qui sera autorisé sur le compte pour tous les conseillers. Par exemple, vous définissez le risque de 30% du drawdown maximum, ce qui signifie que si vos robots de trading actions dépassent le risque de 30%, le Risk Controller fermera toutes les positions des conseillers, et pourra également fermer tou
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experts
Description du conseiller Smart Expert Advisor est un conseiller de trading de grille automatique avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de trading. L'Expert Advisor sélectionne automatiquement les paramètres pour chaque paire de devises, vous n'avez donc pas besoin de définir les paramètres pour chaque paire, les calculs sont basés sur la volatilité de l'instrument négocié. Au moment de la négociation, vous pouvez définir la direction des points d'entrée. Activer le filtre
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilitaires
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
EasyTradePad – Panneau de trading pour MetaTrader 4 EasyTradePad   est un outil de trading manuel et semi-automatisé. Son interface permet une gestion rapide des ordres et des positions, ainsi que des calculs de gestion des risques en un clic. Caractéristiques du panneau : Ouvrir et fermer des transactions avec un risque prédéfini (% ou devise de dépôt) Définissez SL et TP en points, en pourcentages ou en valeurs monétaires Calculer automatiquement le ratio risque/récompense Déplacez le stop lo
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicateurs
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitaires
Ce filtre vous permet d'identifier les actifs qui sont plus que d'habitude surachetés (% d'augmentation) ou survendus (% de baisse) au cours d'une période de temps sélectionnée (intervalle de temps). Le marché est régi par la loi, achetez moins cher, vendez plus, mais sans scanner automatique, il vous sera très difficile d'identifier les devises / actions qui sont surachetées ou survendues plus que d'habitude, disons, au cours de la semaine en cours, ou du courant heure ou mois. Il peut y avoir
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicateurs
Logique de travail L'importance de cet indicateur réside dans le fait qu'il permet de comprendre combien de « carburant il reste encore sur l'instrument ». Imaginez la situation, vous êtes parti dans une voiture avec une batterie à moitié déchargée, en moyenne, cette quantité d'énergie est généralement suffisante pour une voiture pour 250 km, donc si vous le souhaitez, vous ne pouvez pas surmonter une distance de 700 km. Ainsi, pour chaque instrument, il existe un certain mouvement de prix quo
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilitaires
MetaTrader utility MTI (Main Trading Info) – shows the basic trading information for a trader, namely: average and current spread size Swap size for short and long positions Cost of 1 pip for 1 trading lot Stop Level size (minimum distance for placing pending orders) Time until the end of the current (red) and time until the start of the next (gray) trading session The time until the end of the current trading session is displayed in red, the time until the opening of the next session is display
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La stratégie de l'EA est basée sur le Swing trading , avec des entrées après des impulsions brutales calculées par l'indicateur iPump. Comme mentionné précédemment, l'EA a la capacité d'ouvrir des transactions manuelles avec un support automatique. - pour une tendance baissière ↓ on entre dans un trade après une hausse corrective du prix, l'actif tombe dans la zone de surachat, on vend le long de la tendance. - pour une tendance haussière ↑, on entre dans un trade après une baisse corrective du
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Utilitaires
Logique de travail L'utilitaire Stop Out est un indicateur simple mais très pratique indiquant combien de points il reste au niveau Stop Out / Son avantage réside dans le fait que de nombreux traders surestiment délibérément le risque dans le trading à la recherche de profit, utilisent la marge disponible au maximum, et dans ce cas, il est très important de savoir où le courtier peut fermer de force vos positions. Placez simplement l'indicateur sur le graphique et, en fonction de la position
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logique de stratégie Pump and Dump Expert Advisor est un conseiller de trading entièrement automatisé créé par un trader pour les traders. La stratégie est « acheter moins cher, vendre plus cher ». Les commandes sont ouvertes après une hausse/baisse importante du prix. Le sens de base de la stratégie Pump and Dump est d'acheter un actif moins cher lorsque le prix baisse et de le vendre plus haut lorsque le prix augmente. Vous avez probablement remarqué qu'après de brusques mouvements de prix
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilitaires
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Experts
Conseiller commercial Ice Cube Scalper -           c'est un scalpeur de jour       , effectuant quotidiennement un grand nombre de transactions, prenant plusieurs points à chaque transaction. La stratégie de l'EA consiste à négocier avec la tendance en utilisant l'indicateur RSI. L'EA utilise la moyenne avec un lot multiplicateur, vous devez comprendre cela avant d'utiliser l'EA, mais la stratégie a bien fonctionné à la fois dans le backtesting et le trading en direct. Avant d'acheter, assurez-
Close All Positive Orders
Sergey Batudayev
Utilitaires
Script Fermer toutes les commandes positives pour MT4       - vous permettra de clôturer rapidement toutes les commandes rentables sur le compte. Le script   convient   aux moments   où vous devez clôturer rapidement toutes les commandes rentables   . Le script a le seul paramètre pour définir Profit_in_pips - dans celui-ci, vous spécifiez combien de points de profit doivent figurer sur la commande afin qu'elle tombe dans les conditions de clôture de la position. Le script est très facile à util
Filtrer:
inzo2015
61
inzo2015 2025.09.09 08:37 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Hsissen Espoir
18
Hsissen Espoir 2025.08.22 13:47 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Luis Neto
380
Luis Neto 2025.08.16 22:41 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Alberto Sassetti
1320
Alberto Sassetti 2025.08.09 06:55 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Alessandro Furlani
385
Alessandro Furlani 2025.08.04 16:37 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Sergey Batudayev
25321
Réponse du développeur Sergey Batudayev 2025.08.04 17:11
Hello Alessandro,
The array out of range error in the strategy tester log usually indicates incorrect or incomplete historical data in your terminal.
I recommend: 1. Reloading the EURUSD M15 history in the strategy tester. 2. Running the test using the “Every tick” or “Every tick based on real ticks” model instead of model 0. 3. Testing the EA on a shorter period (e.g., 1 year) to identify the section causing the error. 4. Making sure the test is run on the same timeframe as set in the parameters (M15). After completing these steps, if the error persists, please provide the test log and a screenshot of your settings so I can check them in more detail.
ryanbrooks
1994
ryanbrooks 2025.07.20 02:10 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis