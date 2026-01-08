RSI TrendGate
- Göstergeler
- Etsushi Ishizuka
- Sürüm: 1.0
RSI TrendGate 3MA, RSI ve üç hareketli ortalamayı (MA) kullanarak trend yönünü daha net doğrulamaya yardımcı olan bir grafik göstergedir.
Seçilen koşullara göre piyasa durumu “ağırlıklı yükseliş” veya “ağırlıklı düşüş” olarak değerlendirildiğinde, gösterge grafik penceresinde bir ok çizer.
Bu ürün, okları tek başına bir giriş sinyali olarak kullanmak için tasarlanmamıştır. Önerilen kullanım; yönü üst zaman diliminde doğrulamak ve giriş zamanlamasını alt zaman diliminde kullanıcının kendi kurallarıyla belirlemektir.
Genel Bakış
Gösterge, yönü aşağıdaki unsurlara göre belirler.
-
3 MA sıralamasına göre rejim (yönün temeli)
Gösterge kısa, orta ve uzun olmak üzere üç MA hesaplar.
Rejim yalnızca sıralamaya göre tanımlanır:
-
Yükseliş rejimi: MA Short > MA Mid > MA Long
-
Düşüş rejimi: MA Short < MA Mid < MA Long
-
Rejim yok: diğer tüm durumlar (MA’lar iç içe, yön net değil)
-
Kısa MA eğim filtresi (isteğe bağlı)
Kısa MA’nın eğimi, iki shift değerindeki (örn. Shift1 ve Shift3) farkı karşılaştırılarak kontrol edilir.
Zayıf veya yataya yakın koşulları elemek için puan cinsinden minimum eğim eşiği uygulanabilir.
-
RSI yumuşatma (RSI dizisine MA uygulama)
Önce RSI hesaplanır, ardından RSI dizisine bir MA yöntemi uygulanarak yumuşatılır (MA on RSI).
Yumuşatma periyodu ve yöntemi (SMA/EMA/SMMA/LWMA) ayarlanabilir.
Amaç, yön doğrulamasında kısa vadeli gürültünün etkisini azaltmaktır.
-
RSI eğim değerlendirmesi (iki nokta karşılaştırması)
Yumuşatılmış RSI için eğim, iki shift değerinin (ShiftA ve ShiftB) farkı olarak değerlendirilir.
InpRSIMinDelta eşiği, zayıf değişimleri filtrelemek için kullanılabilir.
-
Kenar tetikleme (isteğe bağlı)
Etkinleştirildiğinde, ok yalnızca RSI eğim koşulu “yukarı” veya “aşağı” yönüne geçtiği anda gösterilir.
Bu, aynı yön durumu devam ederken tekrarlayan okları azaltmaya yardımcı olur.
Devre dışı bırakıldığında, koşul doğru kaldığı sürece oklar sürekli görünebilir.
Sinyaller ve Gösterim
-
Alış oku: Yükseliş rejimi geçerliyken RSI eğimi yukarıya döndüğünde (isteğe bağlı filtreler de sağlanıyorsa) mumun altında çizilir.
-
Satış oku: Düşüş rejimi geçerliyken RSI eğimi aşağıya döndüğünde (isteğe bağlı filtreler de sağlanıyorsa) mumun üzerinde çizilir.
-
MA çizgileri: Kısa/orta/uzun MA çizgileri grafikte gösterilebilir veya gizlenebilir.
-
Ok ofseti: Okların mumun tepe/dip noktasına olan uzaklığı puan cinsinden ayarlanabilir.
-
Koşullar kapalı barlar (closed bar) üzerinden değerlendirilir; bu sayede kapanmamış barın değişimleri yön kararını etkilemez.
Girdi Parametreleri
RSI
-
InpRSIPeriod: RSI periyodu
-
InpRSIAppliedPrice: RSI için kullanılan fiyat
RSI yumuşatma (MA on RSI)
-
InpRSISmoothPeriod: yumuşatma periyodu
-
InpRSISmoothMethod: yöntem (SMA/EMA/SMMA/LWMA)
RSI eğim karşılaştırması
-
InpRSISlopeShiftA: Shift A
-
InpRSISlopeShiftB: Shift B
-
InpRSIMinDelta: eğimi doğrulamak için minimum delta
MA (3 çizgi)
-
InpShortMAPeriod: kısa MA periyodu
-
InpMidMAPeriod: orta MA periyodu
-
InpLongMAPeriod: uzun MA periyodu
-
InpMAShift: MA shift
-
InpMAAppliedPrice: MA için kullanılan fiyat
-
InpShortMAMethod: kısa MA yöntemi
-
InpMidMAMethod: orta MA yöntemi
-
InpLongMAMethod: uzun MA yöntemi
Kısa MA eğim filtresi
-
InpUseShortMASlope: filtreyi etkinleştir
-
InpShortMASlopeShiftA: kısa MA Shift A
-
InpShortMASlopeShiftB: kısa MA Shift B
-
InpShortMAMinSlopePts: minimum eğim (puan)
Tetikleme stili
-
InpUseRSIEdgeTrigger: yalnızca değişimde (edge) ok göster
-
InpAllowNoneRegime: rejim yokken de sinyale izin ver (etkinse)
Gösterim
-
InpArrowCodeBuy: Alış oku Wingdings kodu
-
InpArrowCodeSell: Satış oku Wingdings kodu
-
InpArrowOffsetPts: ok ofseti (puan)
-
InpShowMALines: MA çizgilerini göster/gizle
Tanılama
-
InpTestMode: 0 normal, 1 long okları zorla (yalnız yükseliş rejimi), 2 short okları zorla (yalnız düşüş rejimi)
-
InpDebugPrint: log’a tanılama yazdır (isteğe bağlı)
Performans seçeneği
-
InpCalculateOnNewBarOnly: yalnızca yeni bar oluştuğunda hesapla (önerilir)
Önerilen kullanım
-
Göstergeyi üst zaman diliminde (ör. H1 veya H4) kullanarak yön rejimini doğrulayın.
-
Alt zaman diliminde (ör. M5 veya M15) giriş/çıkış zamanlamasını kendi kurallarınızla, üst zaman diliminin yönüne uygun şekilde belirleyin.
-
Sadece oklara dayanarak işlem yapmak önerilmez. Oklar, yön doğrulama ve durum değişimini göstermek içindir; tek başına giriş zamanlaması amacıyla değildir.
Notlar
-
Bu gösterge DLL çağrısı kullanmaz ve WebRequest kullanmaz.
-
Gösterim; sembol, zaman dilimi, fiyat akışı ve parametre ayarlarına göre değişir.
-
Gösterge analiz desteği sağlar ve işlem sonuçlarını garanti etmez.