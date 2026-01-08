RSI TrendGate 3MA, RSI ve üç hareketli ortalamayı (MA) kullanarak trend yönünü daha net doğrulamaya yardımcı olan bir grafik göstergedir.

Seçilen koşullara göre piyasa durumu “ağırlıklı yükseliş” veya “ağırlıklı düşüş” olarak değerlendirildiğinde, gösterge grafik penceresinde bir ok çizer.

Bu ürün, okları tek başına bir giriş sinyali olarak kullanmak için tasarlanmamıştır. Önerilen kullanım; yönü üst zaman diliminde doğrulamak ve giriş zamanlamasını alt zaman diliminde kullanıcının kendi kurallarıyla belirlemektir.

Genel Bakış

Gösterge, yönü aşağıdaki unsurlara göre belirler.

3 MA sıralamasına göre rejim (yönün temeli)

Gösterge kısa, orta ve uzun olmak üzere üç MA hesaplar.

Rejim yalnızca sıralamaya göre tanımlanır:

Yükseliş rejimi: MA Short > MA Mid > MA Long

Düşüş rejimi: MA Short < MA Mid < MA Long

Rejim yok: diğer tüm durumlar (MA’lar iç içe, yön net değil)

Kısa MA eğim filtresi (isteğe bağlı)

Kısa MA’nın eğimi, iki shift değerindeki (örn. Shift1 ve Shift3) farkı karşılaştırılarak kontrol edilir.

Zayıf veya yataya yakın koşulları elemek için puan cinsinden minimum eğim eşiği uygulanabilir. RSI yumuşatma (RSI dizisine MA uygulama)

Önce RSI hesaplanır, ardından RSI dizisine bir MA yöntemi uygulanarak yumuşatılır (MA on RSI).

Yumuşatma periyodu ve yöntemi (SMA/EMA/SMMA/LWMA) ayarlanabilir.

Amaç, yön doğrulamasında kısa vadeli gürültünün etkisini azaltmaktır. RSI eğim değerlendirmesi (iki nokta karşılaştırması)

Yumuşatılmış RSI için eğim, iki shift değerinin (ShiftA ve ShiftB) farkı olarak değerlendirilir.

InpRSIMinDelta eşiği, zayıf değişimleri filtrelemek için kullanılabilir. Kenar tetikleme (isteğe bağlı)

Etkinleştirildiğinde, ok yalnızca RSI eğim koşulu “yukarı” veya “aşağı” yönüne geçtiği anda gösterilir.

Bu, aynı yön durumu devam ederken tekrarlayan okları azaltmaya yardımcı olur.

Devre dışı bırakıldığında, koşul doğru kaldığı sürece oklar sürekli görünebilir.

Sinyaller ve Gösterim

Alış oku: Yükseliş rejimi geçerliyken RSI eğimi yukarıya döndüğünde (isteğe bağlı filtreler de sağlanıyorsa) mumun altında çizilir.

Satış oku: Düşüş rejimi geçerliyken RSI eğimi aşağıya döndüğünde (isteğe bağlı filtreler de sağlanıyorsa) mumun üzerinde çizilir.

MA çizgileri: Kısa/orta/uzun MA çizgileri grafikte gösterilebilir veya gizlenebilir.

Ok ofseti: Okların mumun tepe/dip noktasına olan uzaklığı puan cinsinden ayarlanabilir.

Koşullar kapalı barlar (closed bar) üzerinden değerlendirilir; bu sayede kapanmamış barın değişimleri yön kararını etkilemez.

Girdi Parametreleri

RSI

InpRSIPeriod: RSI periyodu

InpRSIAppliedPrice: RSI için kullanılan fiyat

RSI yumuşatma (MA on RSI)

InpRSISmoothPeriod: yumuşatma periyodu

InpRSISmoothMethod: yöntem (SMA/EMA/SMMA/LWMA)

RSI eğim karşılaştırması

InpRSISlopeShiftA: Shift A

InpRSISlopeShiftB: Shift B

InpRSIMinDelta: eğimi doğrulamak için minimum delta

MA (3 çizgi)

InpShortMAPeriod: kısa MA periyodu

InpMidMAPeriod: orta MA periyodu

InpLongMAPeriod: uzun MA periyodu

InpMAShift: MA shift

InpMAAppliedPrice: MA için kullanılan fiyat

InpShortMAMethod: kısa MA yöntemi

InpMidMAMethod: orta MA yöntemi

InpLongMAMethod: uzun MA yöntemi

Kısa MA eğim filtresi

InpUseShortMASlope: filtreyi etkinleştir

InpShortMASlopeShiftA: kısa MA Shift A

InpShortMASlopeShiftB: kısa MA Shift B

InpShortMAMinSlopePts: minimum eğim (puan)

Tetikleme stili

InpUseRSIEdgeTrigger: yalnızca değişimde (edge) ok göster

InpAllowNoneRegime: rejim yokken de sinyale izin ver (etkinse)

Gösterim

InpArrowCodeBuy: Alış oku Wingdings kodu

InpArrowCodeSell: Satış oku Wingdings kodu

InpArrowOffsetPts: ok ofseti (puan)

InpShowMALines: MA çizgilerini göster/gizle

Tanılama

InpTestMode: 0 normal, 1 long okları zorla (yalnız yükseliş rejimi), 2 short okları zorla (yalnız düşüş rejimi)

InpDebugPrint: log’a tanılama yazdır (isteğe bağlı)

Performans seçeneği

InpCalculateOnNewBarOnly: yalnızca yeni bar oluştuğunda hesapla (önerilir)

Önerilen kullanım

Göstergeyi üst zaman diliminde (ör. H1 veya H4) kullanarak yön rejimini doğrulayın.

Alt zaman diliminde (ör. M5 veya M15) giriş/çıkış zamanlamasını kendi kurallarınızla, üst zaman diliminin yönüne uygun şekilde belirleyin.

Sadece oklara dayanarak işlem yapmak önerilmez. Oklar, yön doğrulama ve durum değişimini göstermek içindir; tek başına giriş zamanlaması amacıyla değildir.

Notlar