MATrader QuickScalper, Marc Albrecht Trading tarafından geliştirilen, bilinen MATrader AI’nin yanında konumlanan ayrı bir scalping stratejisidir.

MATrader AI daha çok adaptif döngü mantığına ve daha büyük piyasa hareketlerine odaklanırken, MATrader QuickScalper hızlı yürütme, kısa işlem süresi ve temiz scalping girişleri için tasarlanmıştır.

Bu EA’nin MATrader adını taşımasının nedeni aynı temel felsefeye dayanmasıdır: test edilmiş mantık, gerçek piyasa koşulları ve kestirme yok.

(MATrader sistemlerini MQL5’te yayınlamadan önce yıllarca test edip geliştirdik. Orijinal MATrader ilanımız #1 sıralamaya kadar yükseldi; sonra kaldırılıp yeniden yüklendiği için yorumlar ve ranking sıfırlandı. Bizi tekrar yukarı taşımak istersen, düzgün bir testten sonra bırakacağın yorum çok değerli.)

Optimize kurulum: Sembol & zaman dilimi input’larda tanımlandığı gibi (scalping koşulları geçerlidir)

Önerilen hesap: 0.0001 lot desteği olan RoboForex Cent hesap

Neden MATrader QuickScalper?

MATrader QuickScalper şu tarzı seven trader’lar için yapıldı:

  • Uzun süre piyasada kalmak yerine kısa trade döngüleri
  • Rastgele overtrading olmadan temiz scalping mantığı
  • Sıkı yürütme disiplini
  • Cent hesaplarda akıllı lot yönetimi

Bu, MATrader AI’nin kopyası değil ve basitleştirilmiş bir sürüm de değil. MATrader ekosistemini tamamlamak için tasarlanmış farklı bir strateji. 

Doğru çalışması için kritik kurulum

MATrader QuickScalper’in tam olarak amaçlandığı gibi çalışması için aşağıdaki kurulum gereklidir:

[1] Broker & hesap tipi:
MATrader QuickScalp özellikle RoboForex Cent hesaplar için optimize edilmiştir.
Broker’lar arasında spread, yürütme modeli ve fiyat akışı farklıdır.
Bu da scalping stratejilerini doğrudan etkiler.

[2] "KXTL" kodunu kullan:
RoboForex Cent hesabını açarken "KXTL" kodunu gir.
Bu, gerekli işlem koşullarını açar:

• 0.01 yerine 0.0001 lot ile işlem yapabilme
• Özel VIP ortaklığımız sayesinde daha düşük spread
• Scalping stratejileri için doğru maliyet yapısı

[3] Neden önemli:
MATrader QuickScalper RoboForex + KXTL koşullarında ayarlanıp test edilmiştir.
Farklı koşullar, stratejinin ortamını değiştirir.

[4] Destek politikası:
Destek yalnızca önerilen koşulları takip eden kurulumlar için sağlanır.
KXTL Marc Albrecht Trading Topluluğu Üyesi Olmanın Avantajları

• Cent hesaplarda 0.0001 lot ile işlem yapabilme
• RoboForex ile VIP ortaklığımız sayesinde düşürülmüş spreadler
• Cashback programları (brokera bağlıdır)
• Ücretsiz VPS erişimi (şartlar geçerlidir)
• Topluluğa özel araçlar ve sinyallere erişim

Topluluk avantajı:
KXTL üyeleri MATrader QuickScalp dahil tüm Expert Advisor’larımıza ekstra ücret ödemeden erişir.
Bu, EA’ları tek tek satın almaya kıyasla $299’a kadar tasarruf anlamına gelir.

MATrader QuickScalper MQL5’te bağımsız bir ürün olarak listelenmiştir. KXTL topluluğu içinde ise ekosistemin bir parçası olarak değerlendirilir.

EA Ayarları (Açıklama)

MATrader QuickScalper varsayılan ayarlarla çalışır ve optimizasyon gerektirmez. Tecrübeli kullanıcılar, input’lar üzerinden davranışı ince ayarlayabilir.

  • MATScalper – Scalping mantığını açıp kapatan ana düğme
  • USEnewsFilter – Dengesiz koşullardan kaçınmak için dahili volatilite koruması

Money Management

  • MM – Bakiye bazlı lot ölçeklendirmeyi aktif eder
  • Lots – Sabit lot veya ölçeklendirme için temel değer
  • LotExponent – Ek pozisyonlar kullanıldığında lot artışını kontrol eder
  • MaxLots – Maksimum maruz kalma için sert limit

Kâr & İşlem Yönetimi

  • TakeProfit – Ana kâr hedefi mantığı
  • UseEquityStop – Equity bazlı koruma katmanı
  • TotalEquityRisk – Daha derin döngülerde EA’nin yönetim tarzını belirler

Gelişmiş Trailing Mantığı

  • HiLo Trailing (ana ve önerilen)
  • Deneyimli kullanıcılar için opsiyonel Engine 15 & Engine 16

Hafta sonu koruması

  • Cuma kapanış mantığı
  • Pazartesi gecikmeli başlangıç mantığı

Nasıl başlarsın

[1] RoboForex Cent hesabını KXTL koduyla aç
[2] MATrader QuickScalp’i önerilen sembol/zaman dilimine ekle
[3] Varsayılan ayarları kullan veya dikkatlice düzenle

Son söz

MATrader QuickScalper, hassasiyet, yapı ve yürütme kalitesini önemseyen trader’lar için üretildi.

Kestirme yok. Gimmick yok.
Gerçek piyasa koşulları için tasarlanmış, odaklı bir scalping stratejisi.

Zaten MATrader’a güveniyorsan, MATrader QuickScalper sana tanıdık gelecek — sadece daha hızlı.

İşimizi ciddi şekilde test eden ve yorum bırakan herkese teşekkür ederiz.

