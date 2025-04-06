Aura Bitcoin Hash
- Version: 1.675
- Mise à jour: 20 août 2025
- Activations: 10
Installation (Comment configurer)
Aura BTC est conçu pour des performances fiables et à long terme, grâce à des algorithmes de réseaux neuronaux. Sa conception innovante garantit l'absence de stratégies risquées comme la martingale ou le trading en grille, ce qui en fait une option sûre pour le trading automatisé.
Informations :
- Paires de trading actives : Bitcoin, BTC, BTCUSD
- Période : H1
- Dépôt minimum : 100 $
- Effet de levier minimal 1:20
- Nous recommandons le courtier ECN. Veuillez demander conseil à l'auteur.
Caractéristiques:
- Pas de martingale
- Pas de négociation sur réseau
- Pas de moyenne
- Aucune technique dangereuse de gestion de l’argent
- Stop loss dur et take profit pour chaque transaction
- Résultats stables depuis 2017 avec 99,9% de cotations de qualité
- Très facile à installer et à utiliser
- FTMO et Prop Firm prêts
- Conforme aux règles FIFO
Ce qui a été fait pour éviter la suroptimisation
- Optimisation progressive : divisez les données historiques en segments, en optimisant une partie et en testant la suivante pour éviter le surajustement.
- Vérifications de robustesse : testez les variations des paramètres et appliquez du bruit aléatoire pour garantir la cohérence de la stratégie dans différents scénarios.
- Facteur de profit minimum / Mesures de performance : définissez des seuils pour les mesures de performance clés afin d'éviter de sélectionner des paramètres trop optimisés.
- Stabilité des paramètres : assurez-vous que les paramètres optimisés restent stables dans différentes conditions de marché.
- Contrôle des biais de surveillance des données : randomisez les périodes de test et utilisez plusieurs ensembles de données pour éviter de sélectionner les résultats favorables.
- Tests inter-marchés : testez la stratégie sur différents instruments pour garantir sa robustesse dans différentes conditions de marché.
- Limitation des cycles d'optimisation : limitez le nombre d'exécutions d'optimisation pour éviter un ajustement excessif des courbes.
- Ajoutez du bruit aléatoire aux données : introduisez du bruit aléatoire dans les données historiques pendant l'optimisation pour éviter de mémoriser des mouvements de prix spécifiques.
- Évitez les données codées en dur : utilisez des variables dynamiques plutôt que des données historiques statiques pour garantir la flexibilité du trading en temps réel.
- Optimisation des algorithmes génétiques : utilisez des algorithmes génétiques pour prioriser les ensembles de paramètres prometteurs sans tester chaque combinaison, réduisant ainsi le risque de suroptimisation.
Avertissement : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Comme tout système de trading, Aura Bitcoin Hash EA peut néanmoins comporter un risque de perte.
Использую Aura BTC Hash уже пол года. Из минусов делает мало сделок. Из плюсов торгует стабильно в прибыль. Если у вас депозит более 1000 советую пробрести будет хорошим дополнением. Еще идеальная настройка рисков очень удобно все отображается на экране видно объём следующей сделки которая увеличивается автоматически с увеличением баланса