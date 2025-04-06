Aura Bitcoin Hash

4.88
Aura Bitcoin Hash EA est un Expert Advisor unique qui s'inscrit dans la lignée des systèmes de trading Aura. S'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura BTC offre une approche innovante avec un excellent potentiel de performance. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour trader la paire de devises BTCUSD (Bitcoin). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 2017 à 2025. Le système évite les techniques de gestion de fonds risquées, telles que la martingale ou le trading en grille. Aura Bitcoin Hash s'appuie sur un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) qui permet de prédire les tendances et les mouvements du marché. Les MLP sont un type de réseau neuronal artificiel (RNA) à action directe, souvent appelé réseau neuronal « vanille », notamment lorsqu'ils ne comportent qu'une seule couche cachée. Un MLP comprend trois couches principales : une couche d'entrée, une couche cachée et une couche de sortie. Chaque neurone, à l'exception des nœuds d'entrée, utilise une fonction d'activation non linéaire. Le réseau est entraîné grâce à une technique d'apprentissage supervisé appelée rétropropagation. Les multiples couches et l'activation non linéaire du MLP le distinguent d'un perceptron linéaire, lui permettant de reconnaître des schémas dans des données non linéairement séparables. Grâce à son intelligence NN sophistiquée, Aura BTC est capable d'identifier des schémas et de s'adapter à l'évolution des conditions de marché, telles que les variations des taux de change ou du comportement des traders. Sa capacité à traiter des données complexes lui permet d'effectuer des prévisions plus précises, améliorant ainsi ses performances au fil du temps.  

Installation (Comment configurer)

Aura BTC   est conçu pour des performances fiables et à long terme, grâce à des algorithmes de réseaux neuronaux.   Sa conception innovante garantit l'absence de stratégies risquées comme la martingale ou le trading en grille, ce qui en fait une option sûre pour le trading automatisé. 

Informations :

  • Paires de trading actives  :   Bitcoin, BTC, BTCUSD
  • Période : H1
  • Dépôt minimum : 100 $
  • Effet de levier minimal 1:20 
  • Nous recommandons le courtier ECN. Veuillez demander conseil à l'auteur.

Caractéristiques:

  • Pas de martingale
  • Pas de négociation sur réseau
  • Pas de moyenne
  • Aucune technique dangereuse de gestion de l’argent
  • Stop loss dur et take profit pour chaque transaction
  • Résultats stables depuis 2017 avec 99,9% de cotations de qualité
  • Très facile à installer et à utiliser
  • FTMO et Prop Firm prêts
  • Conforme aux règles FIFO 

Ce qui a été fait pour éviter la suroptimisation

  • Optimisation progressive : divisez les données historiques en segments, en optimisant une partie et en testant la suivante pour éviter le surajustement.
  • Vérifications de robustesse : testez les variations des paramètres et appliquez du bruit aléatoire pour garantir la cohérence de la stratégie dans différents scénarios.
  • Facteur de profit minimum / Mesures de performance : définissez des seuils pour les mesures de performance clés afin d'éviter de sélectionner des paramètres trop optimisés.
  • Stabilité des paramètres : assurez-vous que les paramètres optimisés restent stables dans différentes conditions de marché.
  • Contrôle des biais de surveillance des données : randomisez les périodes de test et utilisez plusieurs ensembles de données pour éviter de sélectionner les résultats favorables.
  • Tests inter-marchés : testez la stratégie sur différents instruments pour garantir sa robustesse dans différentes conditions de marché.
  • Limitation des cycles d'optimisation : limitez le nombre d'exécutions d'optimisation pour éviter un ajustement excessif des courbes.
  • Ajoutez du bruit aléatoire aux données : introduisez du bruit aléatoire dans les données historiques pendant l'optimisation pour éviter de mémoriser des mouvements de prix spécifiques.
  • Évitez les données codées en dur : utilisez des variables dynamiques plutôt que des données historiques statiques pour garantir la flexibilité du trading en temps réel.
  • Optimisation des algorithmes génétiques : utilisez des algorithmes génétiques pour prioriser les ensembles de paramètres prometteurs sans tester chaque combinaison, réduisant ainsi le risque de suroptimisation.

Installation (Comment configurer)

Avertissement  :    Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Comme tout système de trading, Aura Bitcoin Hash EA peut néanmoins comporter un risque de perte.


Avis 34
Vladimir Nazin
288
Vladimir Nazin 2025.09.23 18:27 
 

Использую Aura BTC Hash уже пол года. Из минусов делает мало сделок. Из плюсов торгует стабильно в прибыль. Если у вас депозит более 1000 советую пробрести будет хорошим дополнением. Еще идеальная настройка рисков очень удобно все отображается на экране видно объём следующей сделки которая увеличивается автоматически с увеличением баланса

Patrick Savard
158
Patrick Savard 2025.09.11 14:52 
 

I've been using this EA robot for one week now, and so far, it has performed well. The setup was smooth, and the trades have been consistent with my expectations. I will update this review after a few more weeks of use, but for now, I'm happy with what I've seen.

홍홍필성
183
홍홍필성 2025.09.08 09:34 
 

Handles volatility well—position sizing and stops work exactly as documented. No overtrading, steady profit curve so far. Recommended for traders who value risk control.

12
Répondre à l'avis