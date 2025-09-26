Robo Forex Aura BTC EA
- Uzman Danışmanlar
- Tiago Junior Moreira Ramos
- Sürüm: 2.1
- Etkinleştirmeler: 5
BTC AURA, BTCUSD işlemlerini otomatikleştirmek için geliştirilmiş ileri seviye bir ticaret sistemidir. Ters Martingale stratejisini akıllı ayarlamalarla birlikte kullanır.
Robot, piyasa kırılmalarını ve dönüşlerini değerlendirir, girişleri ve lot büyüklüklerini stratejik olarak yönetir; zaman filtresi, haftalık gün kontrolü ve görsel bir panel içerir.
Bununla birlikte, manuel müdahale olmadan Bitcoin volatilitesine otomatik olarak katılabilir, Stop Loss, Take Profit ve MaxDD% ile tam koruma sağlayabilirsiniz.
💰 Fiyatlar & Lisanslar
-
Sınırsız kullanım: 598 USD
-
1 aylık kiralama: 79 USD
-
3 aylık kiralama: 199 USD
-
6 aylık kiralama: 319 USD
-
1 yıllık kiralama: 449 USD
🎯 Gereksinimler
-
Minimum depozito: her 0,01 başlangıç lotu için 2000 USD
-
Platform: MetaTrader 5
-
Önerilen parite: BTCUSD
-
Zaman dilimi: H1
-
Önerilen kaldıraç: 1:100 – 1:500
-
Uyumlu hesap türleri: Raw, Standard, Premium, ECN, Cent, Micro
-
VPS 24/7 üzerinde çalıştırılması önerilir
⚡ Ana Özellikler
-
Akıllı Ters Martingale Stratejisi
-
Belirli bir mum veya zaman aralığında giriş için Sniper Filtresi
-
Robotun hangi günlerde işlem yapacağını belirleyen Haftalık gün kontrolü
-
Finansal Panel – gale seviyeleri, yön ve robot durumu
👉 Robot optimize edilmiş bir ön ayarla gelir, ancak oldukça esnek ve tamamen özelleştirilebilir:
-
Hafta sonları veya özel günlerde (örneğin tarım dışı istihdam verisi Cuma günü) kapatabilirsiniz
-
Yalnızca belirli saatlerde veya tek bir referans mumunda işlem yapmak için Sniper Modunu etkinleştirin
-
Her biri farklı bir Magic Number ve bağımsız stratejiye sahip birden fazla BTC AURA’yı aynı anda çalıştırabilirsiniz
🔧 Ana Parametreler
-
lotInicial → Başlangıç lotu (piyasa yönünü belirlemeden önce robot birkaç kez tersine dönebilir; yüksek lotlar yüksek marj gerektirir)
-
capitalBase → Boyutlandırma için referans değeri
-
candleMin → Referans mumun minimum genliği (puan; doğrulanmış varsayılan değerle gelir)
-
candleMax → Referans mumun maksimum genliği (puan; doğrulanmış varsayılan değerle gelir)
-
lucroExtra → Ekstra kâr hedefi (puan) – Take Profit için
-
IncrementGale → Her gale seviyesinde sabit artış (yan piyasalarda spread’i telafi eder ve kârı artırır)
-
sniper → Sniper filtresini aç/kapat (belirli zamanda giriş)
-
sniperCandleIni / sniperCandleFim → Geçerli işlem zaman aralığı (sunucu zamanı)
-
DesativarSegunda … DesativarDomingo → Belirli günlerde işlemi aç/kapat
-
MagicNumber → Emirlerin benzersiz kimliği
-
ativarPainelStatus → Görsel durum panelini aç/kapat
🚀 Başlarken
-
BTC AURA’yı BTCUSD H1 grafiğine yükleyin
-
Parametreleri risk yönetiminize göre ayarlayın
-
Algo Trading’i etkinleştirin ve robotun çalışmasına izin verin
🔄 Güncel Sürüm
BTC AURA v2.4
👉 BTC AURA yalnızca bir robot değil — Bitcoin piyasasında istikrar ve gerçek sonuçlar arayan trader’lar için tasarlanmış profesyonel bir ticaret aracıdır.