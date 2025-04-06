Aura Bitcoin Hash EA は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura BTC は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは、通貨ペア BTCUSD (ビットコイン) を取引するように設計されています。2017 年から 2025 年にかけて、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲールやグリッド トレーディングなどの危険な資金管理手法を回避します。Aura Bitcoin Hash は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、市場のトレンドと動きを予測するために利用しています。MLP は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は、「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層、隠し層、出力層の 3 つの基本層が含まれます。入力ノードを除く各ニューロンは、非線形活性化関数を使用します。ネットワークは、バックプロパゲーションと呼ばれる教師あり学習手法を使用してトレーニングされます。 MLP の複数のレイヤーと非線形アクティベーションは線形パーセプトロンとは異なり、線形に分離できないデータ内のパターンを認識できます。高度な NN インテリジェンスにより、Aura BTC はパターンを識別し、為替レートやトレーダーの行動の変化など、変化する市場状況に適応することができます。複雑なデータを処理する能力により、より正確な予測が可能になり、時間の経過とともにパフォーマンスが向上します。

Only 3 copies left at current price $599 after which the price will increase to $799 REAL LIVE RESULTS More Signals: Check my profile



インストール（設定方法）

Aura BTC は 、ニューラル ネットワーク アルゴリズムを搭載し、長期にわたる信頼性の高いパフォーマンスを実現するように設計されています。 革新的な設計により、マーチンゲールやグリッド取引などのリスクの高い戦略が排除され、自動取引の安全なオプションとなっています。

情報：



取引可能なペア : Bitcoin、BTC、BTCUSD

Bitcoin、BTC、BTCUSD 期間: H1

最低入金額: $100

最小レバレッジ 1:20

ECN ブローカーが推奨されます。ブローカーの推奨については著者にお問い合わせください。

特徴：

マーチンゲールなし

グリッド取引なし

平均化なし

危険な資金管理テクニックはなし

すべての取引においてハードストップロスとテイクプロフィット

2017年以来、99.9%の品質見積もりで安定した結果

インストールと使用が非常に簡単

FTMOとPropファームの準備完了

FIFOルールに準拠 過剰最適化を避けるために何が行われたか ウォークフォワード最適化: 履歴データをセグメントに分割し、1 つの部分を最適化して次の部分をテストすることで、過剰適合を回避します。

堅牢性チェック: パラメータの変化をテストし、ランダム ノイズを適用して、さまざまなシナリオにわたって戦略の一貫性を確保します。

最小利益率/パフォーマンス メトリック: 過度に最適化されたパラメータが選択されないように、主要なパフォーマンス メトリックのしきい値を設定します。

パラメータの安定性: 最適化されたパラメータがさまざまな市場状況にわたって安定した状態を維持することを確認します。

データスヌーピングバイアス制御: テスト期間をランダム化し、複数のデータ セットを使用して、有利な結果のみを選択することを回避します。

クロスマーケットテスト: さまざまな市場状況での堅牢性を確認するために、さまざまな商品で戦略をテストします。

最適化サイクルの制限: 過度な曲線フィッティングを防ぐために、最適化の実行回数を制限します。

データにランダム ノイズを追加: 最適化中に履歴データにランダム ノイズを導入して、特定の価格変動を記憶しないようにします。

ハードコードされたデータを避ける: リアルタイム取引の柔軟性を確保するために、静的な履歴データの代わりに動的変数を使用します。

遺伝的アルゴリズムの最適化: 遺伝的アルゴリズムを使用して、あらゆる組み合わせをテストすることなく有望なパラメータ セットを優先順位付けし、過剰最適化のリスクを軽減します。 インストール（設定方法） リスク警告 : 過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。Aura Bitcoin Hash EA は、他の取引システムと同様に、損失のリスクを伴います。



