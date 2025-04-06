Aura Bitcoin Hash

4.88
Aura Bitcoin Hash EA è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura BTC offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare la coppia di valute BTCUSD (Bitcoin). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 2017 al 2025. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro, come la martingala o il trading a griglia. Aura Bitcoin Hash è alimentato da una rete neurale multistrato perceptron (MLP), che la utilizza per prevedere tendenze e movimenti di mercato. Le MLP sono un tipo di rete neurale artificiale feedforward (ANN), spesso definite reti neurali "vanilla", soprattutto quando sono costituite da un singolo strato nascosto. Una MLP include tre strati essenziali: uno strato di input, uno strato nascosto e uno strato di output. Ogni neurone, ad eccezione dei nodi di input, utilizza una funzione di attivazione non lineare. La rete viene addestrata utilizzando una tecnica di apprendimento supervisionato chiamata backpropagation. I livelli multipli e l'attivazione non lineare dell'MLP lo distinguono da un perceptron lineare, consentendogli di riconoscere modelli in dati che non sono linearmente separabili. Grazie alla sua sofisticata intelligenza NN, Aura BTC ha la capacità di identificare modelli e adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato, come i cambiamenti nei tassi di cambio o nel comportamento dei trader. La sua capacità di elaborare dati complessi gli consente di fare previsioni più accurate, migliorando le prestazioni nel tempo.  

REAL LIVE RESULTS 

Installazione (Come configurare)

Aura BTC   è progettato per prestazioni affidabili a lungo termine, basate su algoritmi di reti neurali.   Il suo design innovativo garantisce l'assenza di strategie rischiose come la martingala o il trading a griglia, rendendolo un'opzione sicura per il trading automatizzato. 

Informazioni:

  • Coppie di trading funzionanti  :   Bitcoin, BTC, BTCUSD
  • Periodo: H1
  • Deposito minimo: $ 100
  • Leva minima 1:20 
  • Si consiglia il broker ECN. Chiedete all'autore consigli sui broker.

Caratteristiche:

  • Nessuna martingala
  • Nessuna negoziazione in rete
  • Nessuna media
  • Nessuna tecnica pericolosa di gestione del denaro
  • Stop loss rigido e take profit per ogni operazione
  • Risultati stabili dal 2017 con preventivi di qualità del 99,9%
  • Molto facile da installare e utilizzare
  • FTMO e Prop firm pronti
  • Conforme alle regole FIFO 

Cosa è stato fatto per evitare l'eccessiva ottimizzazione

  • Ottimizzazione Walk-Forward: suddividere i dati storici in segmenti, ottimizzando una parte e testando quella successiva per evitare un adattamento eccessivo.
  • Controlli di robustezza: testare le variazioni dei parametri e applicare rumore casuale per garantire la coerenza della strategia in diversi scenari.
  • Fattore di profitto minimo/metriche di prestazione: imposta soglie per le metriche di prestazione chiave per evitare di selezionare parametri eccessivamente ottimizzati.
  • Stabilità dei parametri: garantire che i parametri ottimizzati rimangano stabili in diverse condizioni di mercato.
  • Controllo della distorsione dovuta al data snooping: randomizzare i periodi di test e utilizzare più set di dati per evitare di selezionare solo i risultati favorevoli.
  • Test cross-market: testare la strategia su vari strumenti per garantirne la solidità in diverse condizioni di mercato.
  • Limite ai cicli di ottimizzazione: limitare il numero di cicli di ottimizzazione per evitare un eccessivo adattamento delle curve.
  • Aggiungere rumore casuale ai dati: introdurre rumore casuale nei dati storici durante l'ottimizzazione per evitare di memorizzare specifici movimenti di prezzo.
  • Evita dati hard-coded: utilizza variabili dinamiche anziché dati storici statici per garantire flessibilità nel trading in tempo reale.
  • Ottimizzazione degli algoritmi genetici: utilizzare algoritmi genetici per dare priorità a set di parametri promettenti senza testare ogni combinazione, riducendo il rischio di sovra-ottimizzazione.

Installazione (Come configurare)

Avviso di rischio  :    le performance passate non garantiscono risultati futuri. Aura Bitcoin Hash EA potrebbe comunque comportare il rischio di perdita, come con qualsiasi sistema di trading.


Recensioni 34
Vladimir Nazin
288
Vladimir Nazin 2025.09.23 18:27 
 

Использую Aura BTC Hash уже пол года. Из минусов делает мало сделок. Из плюсов торгует стабильно в прибыль. Если у вас депозит более 1000 советую пробрести будет хорошим дополнением. Еще идеальная настройка рисков очень удобно все отображается на экране видно объём следующей сделки которая увеличивается автоматически с увеличением баланса

Patrick Savard
158
Patrick Savard 2025.09.11 14:52 
 

I've been using this EA robot for one week now, and so far, it has performed well. The setup was smooth, and the trades have been consistent with my expectations. I will update this review after a few more weeks of use, but for now, I'm happy with what I've seen.

홍홍필성
183
홍홍필성 2025.09.08 09:34 
 

Handles volatility well—position sizing and stops work exactly as documented. No overtrading, steady profit curve so far. Recommended for traders who value risk control.

