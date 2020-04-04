Power Sniper mx

POWER SNIPER EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping ticaret sistemidir.





Yüksek Kazanma oranı yaklaşık %85-90'dır! Sistem bileşik faiz ticareti boyut yönetimini uygular!

Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.

EA'yı kullanmak/test etmek için bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın.





- Swap'sız ticaret.

- Hafta sonu ticareti yok.

- Rollover etkisi yok.

- Sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMIYOR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.

- Giriş hassasiyeti kurulumu için Emir Açılış Sensörü.

- EA, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.

- Robotun ayarlanabilir Trailing Stop işlevi vardır.

- 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresi.

- Hesap kaldıracı: 1:30 ila 1:2000 arası.

- Kullanılacak ana çiftler GBPCAD, GBPAUD'dur; Yardımcı çiftler GBPCHF, EURCHF, EURCAD, EURAUD, AUDCAD, USDCHF'dir.

- EA kutudan çıktığı gibi kullanıma hazırdır - karşılık gelen Set_files "Yorumlar" bölümünde mevcuttur.

- Dahili SPREAD ekranı.

- Çalışma süresi: EA, ayarlardaki zaman filtresine göre Asya seansının başlangıcında giriş sinyalleri arar. Sistem çalışma süresi boyunca emir açmadıysa - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir - bu EA'nın işlem sistemini kestiğini unutmayın.

- Zaman dilimi: yalnızca M15.





EA nasıl kurulur:

- Sistem dar spread'lere sahip MT4 hesabı gerektirir (Ham spread veya ECN).

- 8 grafik açın GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, EURCHF, EURCAD, EURAUD, AUDCAD, USDCHF.

- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.

- Her grafiğe EA ekleyin. - Her grafikte EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (Set_files'ı bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden edinin). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.

- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi çalışır durumda bırakmak (veya sadece VPS kullanmak).





ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:

- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulaması döneminde) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Brokerinizin sunucusunda farklı bir GMT saat dilimi varsa - EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bana bununla ilgili bir mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerinizin saat dilimini kontrol etmek için) - bunu kontrol etmeye yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili set_files'ı sağlayacağım.

- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.