Power Sniper mx
- Uzman Danışmanlar
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 25.11
- Etkinleştirmeler: 10
POWER SNIPER EA, MT4 platformu için güçlü bir scalping ticaret sistemidir.
Yüksek Kazanma oranı yaklaşık %85-90'dır! Sistem bileşik faiz ticareti boyut yönetimini uygular!
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.
EA'yı kullanmak/test etmek için bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden Set_files'ı kullanın.
- Swap'sız ticaret.
- Hafta sonu ticareti yok.
- Rollover etkisi yok.
- Sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli yöntemler KULLANMIYOR. Her emrin hesap koruması için kendi SL'si vardır.
- Giriş hassasiyeti kurulumu için Emir Açılış Sensörü.
- EA, piyasa oynaklığına bağlı olarak dinamik SL'yi otomatik olarak ayarlar.
- Robotun ayarlanabilir Trailing Stop işlevi vardır.
- 1 dakikalık doğrulukla hassas çalışma süresi filtresi.
- Hesap kaldıracı: 1:30 ila 1:2000 arası.
- Kullanılacak ana çiftler GBPCAD, GBPAUD'dur; Yardımcı çiftler GBPCHF, EURCHF, EURCAD, EURAUD, AUDCAD, USDCHF'dir.
- EA kutudan çıktığı gibi kullanıma hazırdır - karşılık gelen Set_files "Yorumlar" bölümünde mevcuttur.
- Dahili SPREAD ekranı.
- Çalışma süresi: EA, ayarlardaki zaman filtresine göre Asya seansının başlangıcında giriş sinyalleri arar. Sistem çalışma süresi boyunca emir açmadıysa - grafikte giriş sinyali olmadığı anlamına gelir - bu EA'nın işlem sistemini kestiğini unutmayın.
- Zaman dilimi: yalnızca M15.
EA nasıl kurulur:
- Sistem dar spread'lere sahip MT4 hesabı gerektirir (Ham spread veya ECN).
- 8 grafik açın GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, EURCHF, EURCAD, EURAUD, AUDCAD, USDCHF.
- Her grafikte M15 zaman dilimini seçin.
- Her grafiğe EA ekleyin. - Her grafikte EA'ya karşılık gelen "Set_file"ı uygulayın (Set_files'ı bu web sayfasının "Yorumlar" bölümünden edinin). Trading_Flag parametresinin true olduğundan emin olun.
- Robot her şeyi otomatik olarak yapıyor - tek yapmanız gereken onu MT4'e kurmak ve PC'yi çalışır durumda bırakmak (veya sadece VPS kullanmak).
ÖNEMLİ!!! Ticaret sisteminin en iyi performansı için aşağıdaki önerileri izleyin:
- ÇALIŞMA SAATLERİ: Market_watch = GMT+2 (Standart zaman diliminde) ve GMT+3 (Yaz saati uygulaması döneminde) olan MT4'ü kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Brokerinizin sunucusunda farklı bir GMT saat dilimi varsa - EA saat ayarlarını değiştirmeniz gerekecektir - bana bununla ilgili bir mesaj göndermeniz yeterlidir (brokerinizin saat dilimini kontrol etmek için) - bunu kontrol etmeye yardımcı olacağım ve gerekirse ilgili set_files'ı sağlayacağım.
- SPREAD ve BROKER: En iyi performans için dar spread'lere (Ham spread veya ECN) sahip bir hesap seçmek çok önemlidir.