Power Sniper mx

POWER SNIPER EA est un puissant système de trading de scalping pour la plateforme MT4.





Le taux de gain élevé est d'environ 85-90 % ! Le système met en œuvre la gestion de la taille des transactions à intérêt composé !

Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.

Utilisez Set_files de la section "Commentaires" de cette page Web pour utiliser/tester l'EA.





- Trading sans swaps.

- Pas de trading pendant le week-end.

- Pas d'influence de rollover.

- Le système n'utilise AUCUNE méthode dangereuse comme les grilles ou la martingale. Chaque ordre a son propre SL pour la protection du compte.

- Capteur d'ouverture des ordres pour la configuration de la sensibilité des entrées.

- L'EA définit automatiquement le SL dynamique en fonction de la volatilité du marché.

- Le robot a une fonction Trailing Stop réglable.

- Filtre de temps de fonctionnement précis avec une précision de 1 minute.

- Effet de levier du compte : de 1:30 à 1:2000.

- Les principales paires à utiliser sont GBPCAD, GBPAUD ; Les paires auxiliaires sont GBPCHF, EURCHF, EURCAD, EURAUD, AUDCAD, USDCHF.

- L'EA est prêt à fonctionner dès sa sortie de la boîte - les fichiers Set_files correspondants sont disponibles dans la section "Commentaires".

- Affichage SPREAD intégré.

- Durée de fonctionnement : l'EA recherche des signaux d'entrée au début de la session asiatique en fonction du filtre temporel dans les paramètres. Si le système n'a pas ouvert d'ordres pendant la durée de fonctionnement - cela signifie qu'aucun signal d'entrée n'était disponible sur le graphique - n'oubliez pas que cet EA est un système de trading de sniping.

- Période de temps : uniquement M15.





Comment installer EA :

- Le système nécessite un compte MT4 avec des spreads étroits (spread brut ou ECN).

- Ouvrez 8 graphiques GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, EURCHF, EURCAD, EURAUD, AUDCAD, USDCHF.

- Sélectionnez la période M15 sur chaque graphique.

- Attachez l'EA à chaque graphique.

- Appliquez le "Set_file" correspondant à EA sur chaque graphique (obtenez les Set_files dans la section "Commentaires" de cette page Web). Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag = true.

- Le robot fait tout automatiquement - il vous suffit de l'installer sur MT4 et de laisser le PC fonctionner (ou d'utiliser simplement VPS).





IMPORTANT !!! Pour de meilleures performances du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :

- HEURES DE TRAVAIL : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 où Market_watch = GMT+2 (en période d'heure standard) et GMT+3 (en période d'heure d'été). Si le serveur de votre courtier a un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de décaler les paramètres d'heure EA - envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier) - Je vous aiderai à vérifier cela et fournirai les set_files associés si nécessaire.

- SPREAD et BROKER : Il est très important de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN) pour de meilleures performances.