Power Sniper mx

POWER SNIPER EA è un potente sistema di trading scalping per la piattaforma MT4.

L'elevato rapporto di vincita è di circa l'85-90%! Il sistema implementa la gestione delle dimensioni delle negoziazioni con interessi composti!

È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.
Usa Set_files dalla sezione "Commenti" di questa pagina Web per usare/testare l'EA.

- Trading senza swap.
- Nessun trading durante il fine settimana.
- Nessuna influenza di rollover.
- Il sistema NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il proprio SL per la protezione dell'account.
- Sensore di apertura degli ordini per l'impostazione della sensibilità delle voci.
- EA imposta automaticamente SL dinamici in base alla volatilità del mercato.
- Il robot ha una funzione Trailing Stop regolabile.
- Filtro del tempo operativo preciso con accuratezza di 1 minuto.
- Leva dell'account: da 1:30 a 1:2000.
- Le principali coppie da usare sono GBPCAD, GBPAUD; le coppie ausiliarie sono GBPCHF, EURCHF, EURCAD, EURAUD, AUDCAD, USDCHF.
- EA è pronto all'uso appena uscito dalla scatola - i Set_file corrispondenti sono disponibili nella sezione "Commenti".
- Display SPREAD integrato.
- Tempo di funzionamento: EA sta cercando segnali di ingresso all'inizio della sessione asiatica in base al filtro temporale nelle impostazioni. Se il sistema non ha aperto ordini durante il tempo di funzionamento, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico. Non dimenticare che questo EA sta prendendo di mira il sistema di trading.
- Intervallo di tempo: solo M15.

Come installare EA:
- Il sistema richiede un account MT4 con spread ristretti (spread grezzo o ECN).
- Apri 8 grafici GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, EURCHF, EURCAD, EURAUD, AUDCAD, USDCHF.
- Seleziona l'intervallo di tempo M15 su ogni grafico.
- Allega EA a ogni grafico. - Applica il "Set_file" corrispondente a EA su ogni grafico (prendi i Set_file dalla sezione "Commenti" di questa pagina web). Assicurati che il parametro Trading_Flag = true.
- Il robot fa tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 e lasciare il PC in funzione (o usare semplicemente VPS).

IMPORTANTE!!! Per le migliori prestazioni del sistema di trading, segui le raccomandazioni di seguito:
- ORARIO DI LAVORO: si consiglia vivamente di usare MT4 dove Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni dell'ora EA: inviami semplicemente un messaggio a riguardo (per controllare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e fornirò i set_file correlati, se necessario.
- SPREAD e BROKER: è molto importante selezionare un account con spread ridotti (spread grezzo o ECN) per le migliori prestazioni.
