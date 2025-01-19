Smoothed Trend Histogram m
- 指标
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 1.57
- 更新: 2 六月 2025
- 激活: 10
Crypto_Forex 指标“平滑趋势直方图”适用于 MT4，无需重绘。
- 平滑趋势直方图指标比任何标准移动平均线交叉更有效。
- 它特别专注于大趋势检测。
- 指标有两种颜色：红色表示看跌下行趋势，绿色表示看涨上行趋势（颜色可以在设置中更改）。
- 具有移动和 PC 警报。
- 将此指标与任何其他交易方法相结合是个好主意：价格行动、剥头皮、动量交易、其他指标。
A very good indicator for determining the long-term trend, both on lower and higher time frames. Customer service very good, I received a response to my inquiry in a very short time.