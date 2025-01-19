Smoothed Trend Histogram m
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.57
- アップデート済み: 2 6月 2025
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex インジケーター「平滑化トレンドヒストグラム」MT4 用、再描画なし。
- 平滑化トレンドヒストグラムインジケーターは、標準的な移動平均クロスよりもはるかに効率的です。
- 特に大きなトレンドの検出に重点を置いています。
- インジケーターには 2 つの色があります。赤は弱気の下降トレンド、緑は強気の上昇トレンドです (色は設定で変更できます)。
- モバイルおよび PC アラート付き。
- このインジケーターを他の取引方法と組み合わせるのは素晴らしいアイデアです。プライスアクション、スキャルピング、モメンタム取引、その他のインジケーター。
A very good indicator for determining the long-term trend, both on lower and higher time frames. Customer service very good, I received a response to my inquiry in a very short time.