Smoothed Trend Histogram m
- 지표
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 1.57
- 업데이트됨: 2 6월 2025
- 활성화: 10
Crypto_Forex 지표 "Smoothed Trend Histogram" for MT4, No Repaint.
- Smoothed Trend Histogram 지표는 모든 표준 이동 평균 교차보다 훨씬 효율적입니다.
- 특히 큰 추세 감지에 중점을 둡니다.
- 지표에는 두 가지 색상이 있습니다. 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 녹색입니다(색상은 설정에서 변경할 수 있음).
- 모바일 및 PC 알림이 있습니다.
- 이 지표를 다른 거래 방식과 결합하는 것이 좋습니다. 가격 활동, 스캘핑, 모멘텀 거래, 기타 지표.
본 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품입니다.
A very good indicator for determining the long-term trend, both on lower and higher time frames. Customer service very good, I received a response to my inquiry in a very short time.