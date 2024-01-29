Gold Neural Pro MT4

Altın Nöral Pro

Gold Neural Pro, sinir ağlarını, Rya Jhones yönetimini ve Martingale yan bahis stratejisini birleştiren gelişmiş bir yaklaşım kullanarak XAU/USD (altın) piyasasında işlem yapmak için tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, bu değişken piyasadaki kâr fırsatlarını keşfetmek isteyen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmıştır ancak aynı zamanda Martingale stratejileriyle ilişkili risklerin de farkında olmalıdır.

SETUP 1:(DOWNLOAD)

SETUP 2:(DOWNLOAD)

Zaman dilimleri :M1


Hesap Türü: Netleştirme

İlk depozito: 200 USD

Döviz Çifti: XAUUSD

Maksimum Yayılma:50

GOLD NÖRAL PRO GRUP'A KATILIN: BURAYA TIKLAYIN

Gold Neural Pro'nun Ana Özellikleri:

  Gold Neural Pro, geçmiş ve güncel XAU/USD fiyat modellerini kapsamlı bir şekilde analiz etmek için derin sinir ağlarını kullanır. Bu, robotun, geleneksel teknik analiz yöntemleriyle fark edilmeyebilecek yeni ortaya çıkan eğilimleri ve karmaşık modelleri belirlemesine olanak tanır.

2. Rya Jhones Yönetimi:** EA, Rya Jhones'un risk yönetimi felsefesini bünyesinde barındırır; bu, her ticaret için katı zarar ve kar limitleri belirlediği anlamına gelir. Bu, yatırımcının sermayesinin korunmasına yardımcı olur ve büyük kayıp riskini en aza indirir.

3. Martingale Paralel Bahis Stratejisi:** Martingale stratejisi her ne kadar yüksek kâr potansiyeli ile bilinse de önemli riskleri de bünyesinde barındırmaktadır. Gold Neural Pro, yatırımcıyı olası yıkıcı kayıplardan korumak için Martingale'yi yalnızca belirli piyasa koşullarında uygulayarak ve bahislerdeki artışı sınırlandırarak daha muhafazakar bir yaklaşım benimsiyor.

Performans ve Beklenen Sonuçlar:

Gold Neural Pro performansı piyasa koşullarına, yapılandırmaya ve yatırılan sermayenin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. EA'nın sinir ağlarından gelen bilgileri kullanarak ve Rya Jhones'un yönetimiyle riski kontrol ederek uzun vadeli tutarlı kar elde etmesi bekleniyor. Ancak Martingale kullanımının önemli riskler içerdiğini vurgulamak önemlidir ve yatırımcıların, olumsuz piyasa senaryolarında önemli kayıpların meydana gelebileceğinin farkında olması gerekir.

Önemli uyarı:

Gold Neural Pro güçlü bir araçtır ancak kullanımı finansal piyasaların derinlemesine anlaşılmasını, dikkatli risk yönetimini ve Martingale stratejisiyle ilişkili risklerin kabul edilmesini gerektirir. Asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla yatırım yapmayın. Gerçek fonları kullanmadan önce EA'yı demo hesapta test etmeniz ve gerekirse bir mali danışmana danışmanız önerilir.

Döviz piyasasının oldukça değişken olduğunu ve öngörülemeyen değişikliklere tabi olduğunu unutmayın. Bu nedenle Gold Neural Pro'nun geçmiş performansı gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sürekli analiz yapmak ve EA ayarlarını sürekli gelişen pazar koşullarına göre ayarlamak önemlidir.


